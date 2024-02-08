Законпроект о мобилизации ко второму чтению изменят и сбалансируют, - "слуга народа" Чернев

В законопроекте о мобилизации следует исправить нормы, касающиеся уклонистов и мобилизации аспирантов. Поправки к документу будут приниматься в течение 14 дней.

Об этом заявил народный депутат от СН, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

По его словам, законопроект уже базово в большей степени отвечает потребностям, которые есть от военных и Генштаба. И при этом более справедлив в отношении тех, кто должен идти в армию. При этом остаются вопросы относительно уклонистов.

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"Здесь нужно взвесить все "за" и "против", так как мы в действительности можем не получить результата в пополнении войска, но точно получим отрицательный результат в экономическом плане. По сравнению с первой редакцией, Министерство обороны изменило лишь то, чтобы решение относительно уклонистов полагалось не на ТЦК, а на суды. Это уже более справедливый подход. Однако то, нужен ли такой подход вообще, остается под вопросом. Мы хотим выслушать все стороны", - подчеркнул Чернев.

Он рассказал, что на заседании комитета присутствовали представители Минобороны. Парламентарии объяснили им, что именно нужно изменить в законопроекте ко второму чтению.

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"Не могут аспиранты, обучающиеся на контракте и на бюджете, иметь разные условия отсрочки от мобилизации. Сейчас выглядит так, что те, кто на бюджете, имеют отсрочку, а для тех, кто на контракте, Министерство обороны предлагает ее отменить. Это в принципе нарушает баланс и Конституцию. Думаю, что это будет исправлено", – отметил Чернев.

Он добавил, что теперь есть 14 дней на подачу поправок, и работа профильного Комитета будет зависеть от количества этих поправок.

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"Думаю, если будет от 100 до 500 поправок, то мы это довольно быстро проработаем. Если же будет более нескольких тысяч поправок, то разбирательство может затянуться. Сегодня у нас на Комитете были депутаты, которые подавали альтернативные законопроекты. В общем то, что они предлагали, сходится с нашей позицией. Если мы найдем консенсус по ключевым вопросам, то будет консенсус в зале и во время голосования", - подчеркнул "слуга народа".

Напомним, 7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации.