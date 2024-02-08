Законпроект о мобилизации ко второму чтению изменят и сбалансируют, - "слуга народа" Чернев
В законопроекте о мобилизации следует исправить нормы, касающиеся уклонистов и мобилизации аспирантов. Поправки к документу будут приниматься в течение 14 дней.
Об этом заявил народный депутат от СН, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
По его словам, законопроект уже базово в большей степени отвечает потребностям, которые есть от военных и Генштаба. И при этом более справедлив в отношении тех, кто должен идти в армию. При этом остаются вопросы относительно уклонистов.
"Здесь нужно взвесить все "за" и "против", так как мы в действительности можем не получить результата в пополнении войска, но точно получим отрицательный результат в экономическом плане. По сравнению с первой редакцией, Министерство обороны изменило лишь то, чтобы решение относительно уклонистов полагалось не на ТЦК, а на суды. Это уже более справедливый подход. Однако то, нужен ли такой подход вообще, остается под вопросом. Мы хотим выслушать все стороны", - подчеркнул Чернев.
Он рассказал, что на заседании комитета присутствовали представители Минобороны. Парламентарии объяснили им, что именно нужно изменить в законопроекте ко второму чтению.
"Не могут аспиранты, обучающиеся на контракте и на бюджете, иметь разные условия отсрочки от мобилизации. Сейчас выглядит так, что те, кто на бюджете, имеют отсрочку, а для тех, кто на контракте, Министерство обороны предлагает ее отменить. Это в принципе нарушает баланс и Конституцию. Думаю, что это будет исправлено", – отметил Чернев.
Он добавил, что теперь есть 14 дней на подачу поправок, и работа профильного Комитета будет зависеть от количества этих поправок.
"Думаю, если будет от 100 до 500 поправок, то мы это довольно быстро проработаем. Если же будет более нескольких тысяч поправок, то разбирательство может затянуться. Сегодня у нас на Комитете были депутаты, которые подавали альтернативные законопроекты. В общем то, что они предлагали, сходится с нашей позицией. Если мы найдем консенсус по ключевым вопросам, то будет консенсус в зале и во время голосования", - подчеркнул "слуга народа".
Напомним, 7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации.
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Дивно чути таку фразу від:
- покидьків, що безкарно порушують Конституцію з першого дня обрання;
- зе зі слугами - відомими балансирунами всього, за візьмуться
И все начинают восхвалять опустившуюся ниже плинтуса СН с другом их.
после года службы нужен год отдыха.