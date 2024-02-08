РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6124 посетителя онлайн
Новости мобилизации
9 173 114

Законпроект о мобилизации ко второму чтению изменят и сбалансируют, - "слуга народа" Чернев

єгор,чернєв

В законопроекте о мобилизации следует исправить нормы, касающиеся уклонистов и мобилизации аспирантов. Поправки к документу будут приниматься в течение 14 дней.

Об этом заявил народный депутат от СН, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

По его словам, законопроект уже базово в большей степени отвечает потребностям, которые есть от военных и Генштаба. И при этом более справедлив в отношении тех, кто должен идти в армию. При этом остаются вопросы относительно уклонистов.

Читайте также: Блокирование счетов граждан в законопроекте о мобилизации неприемлемо, не вижу в Раде тех, кто бы такое поддержал, - "слуга народа" Арахамия

"Здесь нужно взвесить все "за" и "против", так как мы в действительности можем не получить результата в пополнении войска, но точно получим отрицательный результат в экономическом плане. По сравнению с первой редакцией, Министерство обороны изменило лишь то, чтобы решение относительно уклонистов полагалось не на ТЦК, а на суды. Это уже более справедливый подход. Однако то, нужен ли такой подход вообще, остается под вопросом. Мы хотим выслушать все стороны", - подчеркнул Чернев.

Он рассказал, что на заседании комитета присутствовали представители Минобороны. Парламентарии объяснили им, что именно нужно изменить в законопроекте ко второму чтению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впереди подготовка законопроекта по мобилизации ко второму чтению, - Умеров

"Не могут аспиранты, обучающиеся на контракте и на бюджете, иметь разные условия отсрочки от мобилизации. Сейчас выглядит так, что те, кто на бюджете, имеют отсрочку, а для тех, кто на контракте, Министерство обороны предлагает ее отменить. Это в принципе нарушает баланс и Конституцию. Думаю, что это будет исправлено", – отметил Чернев.

Он добавил, что теперь есть 14 дней на подачу поправок, и работа профильного Комитета будет зависеть от количества этих поправок.

Читайте также: После совещания с Умеровым пришел к выводу, что законопроект о мобилизации необходимо принять в первом чтении, - Лубинец

"Думаю, если будет от 100 до 500 поправок, то мы это довольно быстро проработаем. Если же будет более нескольких тысяч поправок, то разбирательство может затянуться. Сегодня у нас на Комитете были депутаты, которые подавали альтернативные законопроекты. В общем то, что они предлагали, сходится с нашей позицией. Если мы найдем консенсус по ключевым вопросам, то будет консенсус в зале и во время голосования", - подчеркнул "слуга народа".

Напомним, 7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации.

Автор: 

законопроект (3221) мобилизация (2757) Чернев Егор (106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Ідіть *****. Хоть щось зробіть по людськи.
Людина що не права розпоряджатися власними життям, це раб.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:29
+20
Законопроєкт про мобілізацію до другого читання змінять та збалансують

Атож!
Коли до гімна додати соусу та спецій - то це буде вишуканий смаколик!
Ги...
показать весь комментарий
08.02.2024 11:30
+14
А яку відповідальність понесуть саботажники, які навмисне подали неякісний закон?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
да изменят и всех депутатов пошлют с. лопатами на фронт во главе с кулебой для. поднятия. боевого духа
показать весь комментарий
08.02.2024 13:09 Ответить
"Це в принципі порушує баланс та Конституцію."
Дивно чути таку фразу від:
- покидьків, що безкарно порушують Конституцію з першого дня обрання;
- зе зі слугами - відомими балансирунами всього, за візьмуться
показать весь комментарий
08.02.2024 13:15 Ответить
Кручу - верчу, обмануть хочу.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:31 Ответить
Не дуже спішіть там .Ще деякі парні не встигли оформити інвалідність,а де хто якраз одружується з матєрю 35 -ти дітей...
показать весь комментарий
08.02.2024 13:33 Ответить
"Військові закони, по суті, беззаконня." © Артур Веллінгтон
показать весь комментарий
08.02.2024 13:41 Ответить
Так як закони не виконують можновладці, то чому я повинен їх виконувати?
показать весь комментарий
08.02.2024 14:10 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
показать весь комментарий
08.02.2024 14:35 Ответить
Та то ОПа танцює танці з бубном перед самим х.... Ми ещьо могьом. Але Гнусавий та його ОПа здатна на "подвиг Галустяна"- насрати під чужими дверима, а потім питати - А кто же ето сделал ?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:56 Ответить
Це коли єгорка буде штурмувати посадку то повірю
показать весь комментарий
08.02.2024 16:49 Ответить
Это по сути многоходовочка для поднятия рейтинга. Сначала принимают ЭТО, потом вылазит арахамия и говорит, что мы оставим большую часть закона прежним.
И все начинают восхвалять опустившуюся ниже плинтуса СН с другом их.
показать весь комментарий
08.02.2024 16:51 Ответить
Чернєв - готуйся **дор на фронт.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:54 Ответить
должна быть справедливая очередь для всех в том числе трехдетных ссыкунов и "студентов" после 25.

после года службы нужен год отдыха.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 