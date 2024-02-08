На Таврическом направлении за сутки уничтожено более 400 оккупантов и 34 единицы военной техники, - Тарнавский

Украинские воины продолжают стойко держать оборону в операционной зоне ОСГВ "Таврія". За сутки российский агрессор нанес 56 авиаударов, провел 64 штурмовые действия, зафиксировано 919 артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.

Общие потери противника за минувшие сутки составили 409 оккупантов и 34 единицы военной техники, не считая БПЛА.

В частности,

7 танков;

11 боевых бронемашин;

4 артсистемы;

1 вертолет;

6 автомобилей;

5 единиц спецтехники.

Также украинские Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА разных типов.

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