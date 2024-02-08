На Таврическом направлении за сутки уничтожено более 400 оккупантов и 34 единицы военной техники, - Тарнавский
Украинские воины продолжают стойко держать оборону в операционной зоне ОСГВ "Таврія". За сутки российский агрессор нанес 56 авиаударов, провел 64 штурмовые действия, зафиксировано 919 артобстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.
Общие потери противника за минувшие сутки составили 409 оккупантов и 34 единицы военной техники, не считая БПЛА.
В частности,
- 7 танков;
- 11 боевых бронемашин;
- 4 артсистемы;
- 1 вертолет;
- 6 автомобилей;
- 5 единиц спецтехники.
Также украинские Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА разных типов.
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ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий08.02.2024 11:42 Ответить Мне нравится 0
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