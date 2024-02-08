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На Таврическом направлении за сутки уничтожено более 400 оккупантов и 34 единицы военной техники, - Тарнавский

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Украинские воины продолжают стойко держать оборону в операционной зоне ОСГВ "Таврія". За сутки российский агрессор нанес 56 авиаударов, провел 64 штурмовые действия, зафиксировано 919 артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.

Общие потери противника за минувшие сутки составили 409 оккупантов и 34 единицы военной техники, не считая БПЛА.

В частности,

  • 7 танков;
  • 11 боевых бронемашин;
  • 4 артсистемы;
  • 1 вертолет;
  • 6 автомобилей;
  • 5 единиц спецтехники.

Также украинские Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА разных типов.

Также читайте: Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составляют 382 человека и 30 единиц военной техники, - Тарнавский

Автор: 

Таврия (178) боевые действия (4015) Тарнавский Александр (222)


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АЙ МОЛОДЦІ !!!
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08.02.2024 11:42 Ответить
 
 