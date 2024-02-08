Слежка за Bihus.Info: Глава СБУ Малюк может выступить в Раде в конце февраля, - Юрчишин

Парламент направил главе СБУ Василию Малюку приглашение на доклад о давлении на работников Bihus.Info.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что приглашение Василию Малюку направлено", - рассказал парламентарий.

Юрчишин подчеркнул, что теперь согласительный совет депутатских фракций должен определиться с датой выступления главы СБУ в парламенте.

"Скорее всего, отчет состоится в 20-х числах февраля", – добавил он.

Также читайте: Малюк о слежке за Bihus.Info: Действия сотрудников ДЗНГ являются "недопустимыми и уже повлекли ряд кадровых решений"

Слежка за журналистами Bihus.info

16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих - понятны. Но это не оправдание тому, что мы увидели на видео - а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.

Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей. Также сообщалось, что Bihus.Info идентифицировали офицеров СБУ, незаконно следивших за журналистами: они из Департамента защиты национальной государственности.

Впоследствии Рада вызвала главу СБУ Малюка для доклада.

Стало известно, что досудебное расследование по делу о слежке за Bihus.infо будет осуществлять ГБР. После этого еще одно дело о слежке за сотрудниками Bihus.Info передали в ГБР.

Также смотрите: Преступление СБУ против журналистов: что произошло и кто виноват? | Юрий Бутусов. ВИДЕО