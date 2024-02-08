Слежка за Bihus.Info: Глава СБУ Малюк может выступить в Раде в конце февраля, - Юрчишин
Парламент направил главе СБУ Василию Малюку приглашение на доклад о давлении на работников Bihus.Info.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что приглашение Василию Малюку направлено", - рассказал парламентарий.
Юрчишин подчеркнул, что теперь согласительный совет депутатских фракций должен определиться с датой выступления главы СБУ в парламенте.
"Скорее всего, отчет состоится в 20-х числах февраля", – добавил он.
Слежка за журналистами Bihus.info
16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.
"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих - понятны. Но это не оправдание тому, что мы увидели на видео - а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.
Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.
СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.
Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей. Также сообщалось, что Bihus.Info идентифицировали офицеров СБУ, незаконно следивших за журналистами: они из Департамента защиты национальной государственности.
Впоследствии Рада вызвала главу СБУ Малюка для доклада.
Стало известно, что досудебное расследование по делу о слежке за Bihus.infо будет осуществлять ГБР. После этого еще одно дело о слежке за сотрудниками Bihus.Info передали в ГБР.
Пожалуйста, подождите...
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а гроші списували
ніби стежили за самим фуйлом
А чому аж на кінці лютого??
татарову ніколи писати промову?
Суспільство опускають в часи овоча, патрітів по тюрьмах, тисячи здорових бугаїв замість фронту займаються політичним сиском і тільки величні, потужні гундосики разгуносяться на стікаючою кров'ю Україною!!!
І нєх ***** волати - бачили очі що купували...
Коли вже доберуться до постачальників в ОПу?
54 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!
За цей час, усі причетні, а це більше 40осіб службовців СБУ, без ЧЛЄНІВ з ОПУ, відбудуть на фронт, десь там вони, поошиваються без діла у підрозділах, що задіяні на бойових!
Їм потім у сіді, зарахують це, як привід для скасування строку за відповідними статтями ККУ… Вони ж, за >30 діб отримають, у різний спосіб, як і прокурорські та суддівські, посвідчення УБД…
Ну, як за звичаєм…
Постійне переслідування Порошенко та депутатів від його партії а також тупо напад тітушні на Чорновола, чогось сприймалося як норма... А тут на тобі, прокинулися раптом...
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid031A9NwNPZoLAuc6X7jzHPuG561snBmD1cFGtaoL43T7M5k1HEx9CyT6QGwFGsPL6ql?__cft__%5B0%5D=AZVppozXpQVAyQ2CF2EGyhycPulQmellwFsJQ5a-***********************************************-GlJmDqb_Qc_tYAYWRiyt3yt1Ojtq60Zf4IQ6VRCRdSbWNJf7ev28zmzNCmxwAPbXpt97HF7h3MrGpTdIOH2c5L_5pvTtTmhPaoI13Iw-WlQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·Розумієте, панство, в чім штука. Коли воююча країна довідується про позицію Головкома від CNN, а Президента від Rai1, це означає тільки одне: ця країна ПОЗБАВЛЕНА ВЛАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ.
Quod erat demonstrandum.
Про те, як вона його втрачала й переходила під інформконтроль Москви, я 14 років тому написала грубезний роман. Коли цей його меседж спробували заглушити (а пробували хіба ж так!), я стала говорити це прямим текстом, вперше - в грудні 2012 р. на засіданні "Групи 1-го грудня" (поспостерігайте, разом із камерою, за виразом облич присутніх, поки я говорю!).
Я зробила все, що може зробити одна людина, щоб вдарити на сполох серед ночі. І часом питаю себе, чи варт було марнувати на те час і здоров'я, коли воно все одно "нічого не помогло"?
І одну відповідь все-таки маю: варт було - "для слави козацької": коли вам наступного разу почнуть втюхувати, ніби українці самівинуваті в тому, що їх, як казав класик, "в огні окрадених збудили" (що в час війни опинилися без власних ЗМІ), - бо дурні, бо лохи, бо не за тих голосували* і т.д. - ви завжди зможете вказати на це відео 2012 р. - і захистити власну гідність.
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*Прим.: це не означає, ніби чинну владу не треба бити по лапах, коли ті лізуть кавеенити на рештках інформполя, але винуватити їх у його втраті - це за кущем не бачити лісу
‼️‼️‼️Коли воююча країна довідується про позицію Головкома від CNN, а Президента від Rai1, це означає тільки одне: ця країна ПОЗБАВЛЕНА ВЛАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ.
Може виступити, а може і не виступити...
https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid0kpJ3Kp2oCT9P3BRLZEPQ5LVB9azsEs38DQdCpYuRUjAw9JKJ4jrwf4kL7fuAgNFVl?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=%2CO%2CP-y-R 36 мин. ·
Стеження за редакцією https://www.facebook.com/bihus.info?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=-]K-y-R BIHUS.Info
Чому ця історія набато ганебніше, ніж здається навіть на перший погляд?
Чому вона свідчить про повну деградацію та непрофесіоналізм усієї української правоохоронної системи.
Або скоріше вседозволеність та безкарність її кураторів.
І чому кадрові рішення мають бути ухвалені не тільки по відношенню до Романа Семенченка, але і щодо прокурорів, а також кураторів цієї самої правоохоронної системи.
Бо увесь силовий блок дискредитовано і в очах суспільства, і в очах міжнародних партнерів.
Далі буде розлогий юридичний аналіз, для якого я спілкувалася з професіоналами (а не деградантами, як любить казати https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов )
Головна проблема в тому, що у фокусі уваги зараз тільки працівники Служби безпеки України.
Лише одиниці задалися питанням ролі Нацполіції в цій історії. І ніхто не говорить про те, що оперативні працівники СБУ фактично виконували лише механічну роль.
Щоб це зрозуміти в цій історії треба повернутися до головного, про що, здається, забули куратори правоохоронної системи, а саме українського законодавства, де прописано дослівно наступне:
ОПЕРАТИВНІ ПРАЦІВНИКИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ЗДІЙСНЮВАТИ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, А ПРОВОДИТИ НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ РОЗШУКОВІ ДІЇ (ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ) МОЖУТЬ ЛИШЕ У ТЯЖКИХ АБО ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНАХ.
А тепер докладніше про це і де і як наломали дрів правоохоронці
1. Найважливіше. Керуюча та координуюча роль у кримінальних провадженнях належить прокурору: без його участі не погоджуються спостереження за людьми, в тому числі за журналістами.
2. Здійснення оперативно-розшукової діяльності відбувається лише за ухвалою слідчого судді за клопотанням керівника оперативного підрозділу або його заступника;
3. Залучення працівників центрального апарату СБУ ( а в операціі брали участь саме вони) свідчить про те, що провадження, яке розслідується, має або надважливе значення, або особливу складність;
4. Злиття» в мережу відео вживань наркотиків командою Бігуса свідчить про те, що провадження по торгівцях наркотиків, або а) було реалізовано, або б)працівники СБУ вчинили кримінальний злочин із розголошення державної таємниці;
5. Також абсолютно очевидним є те, що прокуратура або ДБР одразу після заяв команди Бігуса мали зареєструвати кримінальне провадження відносно працівників правоохоронних органів: або за незаконне стеження, або за розголошення державної таємниці. Але цього не було зроблено ані 16 січня, ані 31 січня після звільнення керівника відповідного департаменту СБУ. Яке, до речі, не було прокомуніковане належним чином;
6. Така бездіяльність може свідчити про те, що прокуратура могла була залучена у процес незаконного стеження за журналістами. І тому питання про можливу кримінальну відповідальність має лунати і стосовно прокурорів;
7. Завданнями Служби безпеки України, якщо хто забув, і це також прописано у законодавстві є контррозвідувальна діяльність, а аж ніяк не пошук злочинів, повʼязаних з торгівлею наркотиками !!!!
8. Департамент захисту національної державності СБУ відповідно до свого положення про роботу (якщо не полінитися його прочитати) не має завдань щодо супроводження справ, які пов'язані з пошуком і виявленням злочинів у сфері наркоторгівлі.
9. І найголовніше - нагляд за додержанням законів під час проведення контррозвідувальної діяльності має нести Генеральний прокурор або його уповноважені заступники
І це лише верхівка айсбергу порушень з боку правоохоронних органів в цій справі. Те, що лежить на поверхні. Впевнена, що масштаби катастрофи значно більше, ніж навіть описані мною, бо я, на жаль, не маю повної картинки.
Тому звітувати перед парламентом мають також генеральний прокурор, керівник ДБР, керівник Національної поліції, а також людина, яка призвела правоохоронну систему до такого колапсу - заступник голову офісу президента Олег Татаров. https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn?__cft__[0]=AZVRJLW_0IEHngakdv9b5OnDxPJSsXvy1TTfGwMFP9sRQi432Ho9nOudzPr3ltRjZjumlb2fWAYZOhSWcVXjeZ-Nf-DVvMqVD6BacOmV8Z6aotyYBaKfWupBE6BpOHnBgYUlSBIsINe-u14vDHvxyQnkg79qxc_mZuQGxuTfW5mIlqdKnKf40h4_e9UG7T1ckh4-9HI0Bg9kZZMIJh6t-VKx&__tn__=-]K-y-R Yaroslav Yurchyshyn , прийміть це до уваги.
А ми як суспільство маємо зробити все можливе, щоб цю показову справу не зам'яли та не поховали.
Тиснути, нагадувати, вимагати рішень. У тому числі кадрових.
Це тест для нас на повагу до українського законодавства та держави.
Ми не маємо права його провалити.