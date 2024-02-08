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Украине стоит снизить ожидания саммита НАТО в Вашингтоне, - посол Великобритании в Альянсе Куорри

девід,куоррі

На саммите НАТО в Вашингтоне, вероятно, будет обсуждаться вопрос членства Украины в Альянсе, однако Киеву следует снизить ожидания.

Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Члены НАТО соберутся в Вашингтоне 9-11 июля. Вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет обсуждаться, однако Куорри сказал, что Киеву следует снизить свои ожидания.

"Я не ожидаю большого скачка вперед в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", - сказал дипломат.

В то же время, добавил Куорри, Великобритания "совершенно уверена, что законное место Украины - в НАТО".

Читайте: Помощь Украине станет одним из центральных вопросов Вашингтонского саммита НАТО, - Салливан

"Этот вопрос когда, а не если, и наша работа здесь состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу", - подчеркнул он.

Куорри также надеется, что помощь США Украине будет утверждена "как можно скорее".

"Мы очень надеемся на скорый прогресс по этому пакету. Это будет очень важно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения политического сигнала, который он отправит о неизменной приверженности Западу Украине, чтобы довести это дело до конца", - подытожил он.

Также читайте: В США и НАТО считают кадровые решения в Вооруженных Силах суверенным делом Украины

Автор: 

НАТО (9977) саммит (1170)


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Топ комментарии
+8
У россиян появился Starlink - наши военные

Пишут, что РФ покупает терминалы с помощью ОАЭ, техника поставляется с лицензированными аккаунтами.

Тем временем бойцы ВСУ массово жалуются на медленный интернет от Старлинков на фронте.
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08.02.2024 12:12
+6
Україні взагалі треба зменшити очікування, до яких меж розповість карлсон, як представник так званого цивілізованого світу, після повернення від кремлівського фюрера. можливо очікування прийдеться зменшувати десь до кордонів Львівської області...
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08.02.2024 12:08
+5
Нас хочуть бортанути по всіх напрямках ?
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08.02.2024 12:05
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Президент України Володимир Зеленський: «Хто ми такі, щоби вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати, у час звучання якого гімну вставати? Хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди. Менеджери. Не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього»
https://www.tiktok.com/@sportbuk/video/7320787103464377606
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08.02.2024 12:09 Ответить
І шо?
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08.02.2024 12:09 Ответить
все забиваєш людям голову патріотичною ********? але сам чомусь не в засраній посадці досі?
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08.02.2024 12:10 Ответить
Ні, дивуюсь чому не надуваєте матрац коло Тиси.
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08.02.2024 12:11 Ответить
навіщо мені кудись тікати? влади приходять і уходять, а українці завжди тут жили і будуть жити. Треба перечакати чергове гівно просто.
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08.02.2024 12:15 Ответить
??? прочитайте свій перший допис, де ви давно прагнете особисто відвідати назавжди ЄС та НАТО.
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08.02.2024 12:22 Ответить
Україна там, де є українці. І України немає там, де немає українців.
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08.02.2024 12:26 Ответить
Свята правда))
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08.02.2024 12:11 Ответить
Нас хочуть бортанути по всіх напрямках ?
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08.02.2024 12:05 Ответить
уже бортанули
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08.02.2024 13:10 Ответить
Україні взагалі треба зменшити очікування, до яких меж розповість карлсон, як представник так званого цивілізованого світу, після повернення від кремлівського фюрера. можливо очікування прийдеться зменшувати десь до кордонів Львівської області...
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08.02.2024 12:08 Ответить
україні варто на гроші, які дають, будувати заводи по виробництву снарядів.

а не тільки на іноземних снарядах постійно працювати.

бо іноземна підтримка може в любий момент закінчитися.
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08.02.2024 12:10 Ответить
вам вважається що гроші дають просто так?! Бери Боже бо мені не гоже?!

Дають на цільові витрати. Наприклад на енергетику/відбудову. Частину вже обладнанням. Заводами ніхто не дає. Як і обладнанням для їх будування.
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08.02.2024 12:15 Ответить
У россиян появился Starlink - наши военные

Пишут, что РФ покупает терминалы с помощью ОАЭ, техника поставляется с лицензированными аккаунтами.

Тем временем бойцы ВСУ массово жалуются на медленный интернет от Старлинков на фронте.
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08.02.2024 12:12 Ответить
Мало купити ті термінали - потрібно щоб Маск ще і вмикнув покриття. Пригадуєте як він їх вимкнув під час кримської операції?!
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08.02.2024 12:16 Ответить
А маск зараз топить за трампакса, а значить і за хрєнль.
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08.02.2024 12:24 Ответить
Маск уже больше чем полгода не отвечает за спутники старлинка всу,они под пентагоновским контролем,ему еще и натыкали за вредительство и пригроозили аля орбану.
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08.02.2024 12:33 Ответить
До речі - так. Але якщо ті термінали на приватних людей - то можуть обходити пентагонівський контроль. А тоді знову випливає Маск?!
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08.02.2024 12:55 Ответить
Маск ***** кремлівська.
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08.02.2024 12:20 Ответить
Кацапські мілблогери про це нічого не говорять ,, якби вони там з'явилися це було б у них в топі новин . Як буває зазвичай .
Скоріше за все це неправда .
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08.02.2024 12:21 Ответить
Якраз навпаки, якщо якась дуже корисна ***** припливла до русні, вони заперечують це з піною у рта або мовчать як риби. А роздуває слона з мухи русня якраз у випадках коли ***** лише відносно корисна або взагалі не корисна, або цією ******* можна шантажувати.
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08.02.2024 12:30 Ответить
Е ні . Я два роки їх читаю , і їхні звички вивчив вже на зубок . В більшості випадків вони придумують те чого взагалі не існує і розносять його в мережі , ну щоб русня вже зовсім - не впала духом . А якщо в оркоармії щось цікаве і дійсно з'являється , тут в них трапляється вибух емоцій . От про Станлінки ніде немає й слова .
Дог того ж і наші військові блогери ніде про це не згадують .
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08.02.2024 12:43 Ответить
Це точно? Бо виглядає якось дуже мутно. Маск - ще той любитель вичворити шо-нібуть, але гроші він рахувати уміє. В разі, якби він щось таке він утнув, то внаслідок санкцій попав би на грубі гроші. Нахіба йому то?
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08.02.2024 12:28 Ответить
https://twitter.com/DruzheBuk/status/1754977175525089753
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08.02.2024 12:33 Ответить
Ніт, в соцмережі я не лізу. Мені нецікаво ритися в тоннах інформаційного мотлоху, щоб, можливо, серед того мотлоху віднайти щось цінне.
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08.02.2024 13:03 Ответить
Прокиньтеся, маск вже відкрито підтримує трампа і такєра карсона, котрий вже відверто відпрацьовує московські рублі. Майже впевнений, що трампівська шобла (уключно з маском) має договорняк розблокувати кремлвіські активи на Заході (а це сотні мільярдів баксів), під якісь проценти для самих трампістів (мова може йти про мільярди баксів для цих підарів).
От дивиться, скоро від трампістів підуть заяви, що потрібно розблокувати заблоковані кремлівські активи (якщо ще ні).
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08.02.2024 12:34 Ответить
Хамити обов'язково, синку? Чи інакше спілкуватися тато з мамою не навчили?
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08.02.2024 12:56 Ответить
Навіть не мав наміру хамити. Вибачаюсь, якщо десь так вишло, але кажу як є про ситуацію з трампістами.
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08.02.2024 19:06 Ответить
А, он воно як . Значить, я всього лише "потрапив під роздачу" . Ну, буває.
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08.02.2024 22:03 Ответить
https://twitter.com/cpt_mitcheII/status/1755509293887983914
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08.02.2024 12:34 Ответить
він може про це навіть і не знати. акаунти ліцензовані там явно не кацапські. а коли є покриття поблизу лінії фронту, то цим Старлінком не тільки ЗСУ можуть користуватися, а й самі кацапи також, якщо мають куплені ліцензовані акаунти... кацапи через свої прокладки дуже багато чого технологічного тирять на Заході..
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08.02.2024 12:48 Ответить
і я про це кажу.
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08.02.2024 12:58 Ответить
Не надто переконливо. Більше схоже на відмазку школяра: "Я не знав, що не можна плювати на включену жарівку!".
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08.02.2024 13:00 Ответить
так отож. я ж не стверджую, що Маск про це не знав. міг і знати. проте міг і не знати. до речі, якщо не змовчить зараз і миттєво відреагує і дасть команду відслідкувати всі ці продані наліво акаунти, щоб їх заблокувати, то тоді люди повірять в те, що він не знав. а якщо змовчить, то тоді будуть питання, що Маск допомагає кацапам.
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08.02.2024 13:17 Ответить
Абсолютно вірно. Тому я з самого початку висловив сумнів. Бо виглядає все це дуже мутно.
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08.02.2024 13:21 Ответить
Ната ріденько вс**та.
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08.02.2024 12:12 Ответить
Звідки міністр взяв що ті очікування в Україні такі вже - надто високі .?? Приснилось .? Всі і все розуміють . Всі хто в адекваті тобто .
Якщо їх ще хоч трішки зменшити вийде взагалі - 0 .
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08.02.2024 12:16 Ответить
Порожні обіцянки та балаканина ні про що продовжуються.
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08.02.2024 12:17 Ответить
І будуть продовжуватися, поки у владі будуть сидіти кремлівські кроти. Кому вони в НАТО потрібні?
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08.02.2024 12:21 Ответить
А в НАТО беруть саме владу?
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08.02.2024 12:43 Ответить
То може ви знаєте, як взять народ без влади? Чи народ може запропонувати іншу владу?
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08.02.2024 13:29 Ответить
Я особисто від цього збіговиська очікую лише чергового Бла-Бла-Бла
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08.02.2024 12:17 Ответить
В котрий раз тут пишу: ніхто нам прямо не скаже, що це зелене гівно в НАТО і нах не треба. Зеля може скільки завгодно істерики розганять і лапшу на вуха зебаранів вішать, а факт залишиться фактом. Як тільки прийде притомна доросла влада, тоді і почнуться реальні кроки.
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08.02.2024 12:20 Ответить
Багато ми отримали від НАТО при притомній Владі?! ПДЧ хоча б було?!
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08.02.2024 13:00 Ответить
допоки дермаки-татарови ошиваються у будуарі Зєльди, та ще й з їхніми упоротими фанами-жлобами "на місцях", Україна, давно вже, нічого аж такого позитивного і не очікує..
- Вирок-2019 працює, як автомат калашникова, і дійсний на усій території України
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08.02.2024 12:20 Ответить
Звичайно, адже одне діло просто балакати типу "місце України в НАТО, ми віримо, ми впевнені", а інша справа - щось робити.
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08.02.2024 12:22 Ответить
Українці і так знають . А ось зелених черговий раз тикнуть в їхнє зелене лайно.
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08.02.2024 12:23 Ответить
Если так, то нужно вычеркивать НАТО из Конституции. От большого ума людям голову забили с этим НАТО, а теперь не знают, что с этим "счастьем" делать.
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08.02.2024 12:28 Ответить
А голосів вистачить, щоб прибрати з Конституції? Нє-а. І це добре
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08.02.2024 12:39 Ответить
Когда кормят только морковками и обещаниями, как же добре чувствуется жизнь.
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08.02.2024 12:51 Ответить
Фіг зна що.
А ви самі чогось іще очікуєте від себе ?
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08.02.2024 12:31 Ответить
Та воно і так зрозуміло, навіщо збуджувати повітря?
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08.02.2024 12:37 Ответить
Что педофил и бритов нагнул. А как индус в Киеве расстилался....
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08.02.2024 14:13 Ответить
Зеля, тобі політичний 3,14zдець. За твої шашлики, за твою міжнародну політику, за твої виїбони перед дружніми країнами, за кришування корупції, за твоїх сцяних "менеджерів", за залучення СБУ до твоєї війни з свободою слова,......... Зеля, в тебе є пістолет, скористайся ним, дай можливість Україні перемогти.
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08.02.2024 16:12 Ответить
 
 