Украине стоит снизить ожидания саммита НАТО в Вашингтоне, - посол Великобритании в Альянсе Куорри
На саммите НАТО в Вашингтоне, вероятно, будет обсуждаться вопрос членства Украины в Альянсе, однако Киеву следует снизить ожидания.
Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Члены НАТО соберутся в Вашингтоне 9-11 июля. Вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет обсуждаться, однако Куорри сказал, что Киеву следует снизить свои ожидания.
"Я не ожидаю большого скачка вперед в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", - сказал дипломат.
В то же время, добавил Куорри, Великобритания "совершенно уверена, что законное место Украины - в НАТО".
"Этот вопрос когда, а не если, и наша работа здесь состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу", - подчеркнул он.
Куорри также надеется, что помощь США Украине будет утверждена "как можно скорее".
"Мы очень надеемся на скорый прогресс по этому пакету. Это будет очень важно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения политического сигнала, который он отправит о неизменной приверженности Западу Украине, чтобы довести это дело до конца", - подытожил он.
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а не тільки на іноземних снарядах постійно працювати.
бо іноземна підтримка може в любий момент закінчитися.
Дають на цільові витрати. Наприклад на енергетику/відбудову. Частину вже обладнанням. Заводами ніхто не дає. Як і обладнанням для їх будування.
Пишут, что РФ покупает терминалы с помощью ОАЭ, техника поставляется с лицензированными аккаунтами.
Тем временем бойцы ВСУ массово жалуются на медленный интернет от Старлинков на фронте.
Скоріше за все це неправда .
Дог того ж і наші військові блогери ніде про це не згадують .
От дивиться, скоро від трампістів підуть заяви, що потрібно розблокувати заблоковані кремлівські активи (якщо ще ні).
Якщо їх ще хоч трішки зменшити вийде взагалі - 0 .
- Вирок-2019 працює, як автомат калашникова, і дійсний на усій території України
А ви самі чогось іще очікуєте від себе ?