Украине стоит снизить ожидания саммита НАТО в Вашингтоне, - посол Великобритании в Альянсе Куорри

На саммите НАТО в Вашингтоне, вероятно, будет обсуждаться вопрос членства Украины в Альянсе, однако Киеву следует снизить ожидания.

Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Члены НАТО соберутся в Вашингтоне 9-11 июля. Вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет обсуждаться, однако Куорри сказал, что Киеву следует снизить свои ожидания.

"Я не ожидаю большого скачка вперед в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", - сказал дипломат.

В то же время, добавил Куорри, Великобритания "совершенно уверена, что законное место Украины - в НАТО".

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"Этот вопрос когда, а не если, и наша работа здесь состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу", - подчеркнул он.

Куорри также надеется, что помощь США Украине будет утверждена "как можно скорее".

"Мы очень надеемся на скорый прогресс по этому пакету. Это будет очень важно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения политического сигнала, который он отправит о неизменной приверженности Западу Украине, чтобы довести это дело до конца", - подытожил он.

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