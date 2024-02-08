Командиры воинских частей получили полномочия на списание военного имущества стоимостью до 1,7 млн грн, - Умеров

Согласно нормам нового закона, командиры воинских частей теперь смогут списывать военное имущество стоимостью до 1 700 000 грн. без утверждений и согласований. Минобороны завершает подготовку подзаконных актов к этому закону.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Вступает в силу важный закон, упрощающий процедуры списания военного имущества. Командиры воинских частей получают реальные полномочия списывать во время действия военного положения военное имущество своим приказом (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту стоимостью до 1 700 000 грн без утверждения и согласование с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных сил Украины", - отметил министр.

По его словам, это значительно уменьшает бюрократию и делает процедуры более простыми и прозрачными.

"Министерство обороны уже завершает подготовку предложений подзаконных актов, которые полностью реализуют нормы закона. Не позднее чем через неделю все технические вопросы для упрощения соответствующих процедур будут решены", - добавил Умеров.

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