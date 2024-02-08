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Новости
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Командиры воинских частей получили полномочия на списание военного имущества стоимостью до 1,7 млн грн, - Умеров

зсу,армія

Согласно нормам нового закона, командиры воинских частей теперь смогут списывать военное имущество стоимостью до 1 700 000 грн. без утверждений и согласований. Минобороны завершает подготовку подзаконных актов к этому закону.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Вступает в силу важный закон, упрощающий процедуры списания военного имущества. Командиры воинских частей получают реальные полномочия списывать во время действия военного положения военное имущество своим приказом (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту стоимостью до 1 700 000 грн без утверждения и согласование с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных сил Украины", - отметил министр.

По его словам, это значительно уменьшает бюрократию и делает процедуры более простыми и прозрачными.

"Министерство обороны уже завершает подготовку предложений подзаконных актов, которые полностью реализуют нормы закона. Не позднее чем через неделю все технические вопросы для упрощения соответствующих процедур будут решены", - добавил Умеров.

Также читайте: Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества

Автор: 

армия (8495) имущество (348) ВСУ (6579) Умеров Рустем (522)


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Топ комментарии
+8
отето клондайк, м'ясо можно зовсім не рахувати
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08.02.2024 12:36
+5
нарешти блин, теперь можно будет списать лопаты и матрацы сгоревшие хрен знает когда под Угледаром
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08.02.2024 12:43
+5
і ви вважаєте, що почнуть списувати: буханки, шишиги, мотолиги, часів 50х минулого століття, від котрих тільки горстка іржі залишилась?

ви серйозно?

ви навіть не уявляєте, скільки на ту "паперову" техніку, списується пального, мастил, людино/годин обслуговування.

я с вас дурію.....
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08.02.2024 12:45
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яка ціна нового ЛендКрузера?
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08.02.2024 12:26 Ответить
Це типу індульгенція кожному командиру частини основна мета якої - завуальована можливість "законного" отримання незаконних доходів, як казали в радянській армії - "рєзко поправіть матеріальноє положєніє", тільки от в часи СРСР це означало з'їздити в спецзагранвідрядження - типу радником, або ж інструктором-ремонтником з експлуатації озброєння, або як ще їх називали - спеціаліст з вирощування кукурудзи. І ті, хто кому випадала така фортуна частенько ризикували життям, а цим дають можливість легально крутити державними коштами. Списувати втрачене майно, техніку, озброєння потрібно, от тільки способи списання бувають різні
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08.02.2024 13:16 Ответить
Прадо - від 1,85 млн, 300-ки - від 3,3 млн, а що?
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08.02.2024 13:25 Ответить
отето клондайк, м'ясо можно зовсім не рахувати
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08.02.2024 12:36 Ответить
Це дрібниці в порівнянні з тим що крадуть вищі чини мінОборони ! Де 36 млд. гривней що були переведени за кордон наприкінці лютого 2022 року ?
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08.02.2024 12:40 Ответить
Це щоденна робота КМУ Шмигаля та Міністра, з СОТНЯМИ довіренних осіб, забезпечувати 24/7, дієздатність Захисникам України!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=22931

Слава Україні!
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08.02.2024 12:42 Ответить
нарешти блин, теперь можно будет списать лопаты и матрацы сгоревшие хрен знает когда под Угледаром
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08.02.2024 12:43 Ответить
А прицел за 4 килобакса так и не списали... Сам за свои покупал.
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08.02.2024 12:44 Ответить
і ви вважаєте, що почнуть списувати: буханки, шишиги, мотолиги, часів 50х минулого століття, від котрих тільки горстка іржі залишилась?

ви серйозно?

ви навіть не уявляєте, скільки на ту "паперову" техніку, списується пального, мастил, людино/годин обслуговування.

я с вас дурію.....
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08.02.2024 12:45 Ответить
- Мені будь ласка віллу в Іспанії, а на здачу - Порш.
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08.02.2024 12:45 Ответить
Вот это правильно: гулять, так гулять. Не мелочиться.
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08.02.2024 13:24 Ответить
В усьому бачити тільки погане ще й при цьому злорадно хихикати-погана звичка.Зловживання будуть,але вони й до того були.
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08.02.2024 13:53 Ответить
Свята радяньська людина - З Союза в Евросоюз ! )
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08.02.2024 14:32 Ответить
Це треба було зробити ще в березні 2022 року. А вони роблять це зараз і ще чекають подобайки !
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08.02.2024 15:20 Ответить
Героям Слава!
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08.02.2024 14:30 Ответить
И это нормально. Есть потери и нет смысла держать в штате сгоревшую технику. Это война, жестокая война, и чем быстрее ты списешь технику как безвозвратную, тем быстрее получишь новую. И не надо недоспециалистам со своих диванов тут комментировать....
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08.02.2024 15:28 Ответить
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08.02.2024 16:26 Ответить
Даруйте. Це ''списати майна''? Чи списати ''те що залишилося від отого майна'' через воєнні дії? Бо як кажуть в Одесі ''це дві великі різниці''!
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08.02.2024 16:29 Ответить
Ото вже командири собі на дачі майна насписують, та й танчик можна як трахтор використовувать в хазяйстві.
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08.02.2024 17:27 Ответить
 
 