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Несмотря на шторм в Черном море, Россия вывела ракетоноситель с 8 "Калибрами". Уровень ракетной опасности значительно повышен, - Силы обороны юга

фрегат,макаров,адмірал

Россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга.

Как отмечается, ракетоноситель имеет наготове 8 "Калибров".

"Уровень ракетной опасности значительно повышен. Сигналов воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно. Смену обстановки Силы обороны юга отслеживают и сообщают в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ракеты (3567) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479)


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шоб то корито потонуло
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08.02.2024 13:01 Ответить
Макарофф хоче обстежити чорноморське дно.
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08.02.2024 13:06 Ответить
Нептуна пошукати
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08.02.2024 13:08 Ответить
Ну звичайно вивели у шторм.. а що їм остається, якщо наші дрони їх нищать?! Для дронів шторми не дуже добре діло.
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08.02.2024 13:07 Ответить
Якщо попри шторм через виведення Росією у Чорне море ракетного корабля з 8 "Калібрами" для України значно підвищено рівень ракетної небезпеки, то чи відповідно підвищився рівень загрози атаки українських БЕКів для цього ракетно-небезпечного рашистського корита з "Калібрами"?
Чому його екіпаж досі не тремтить з переляку і не ховається від загрози удару роя українських БЕКів попри шторм?
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08.02.2024 13:32 Ответить
Думаю, через це неподобство Нептун розгнівається і пошле "Макарова" на..., - в гості до "Москви" і Ко, - поповнити підводний брухт з рашистських, знищених українськими воїнами,
кораблів.
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08.02.2024 13:34 Ответить
Молимося, щоб він став мішенню. Дуже вдалою.
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08.02.2024 13:49 Ответить
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08.02.2024 15:47 Ответить
 
 