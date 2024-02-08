Несмотря на шторм в Черном море, Россия вывела ракетоноситель с 8 "Калибрами". Уровень ракетной опасности значительно повышен, - Силы обороны юга
Россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга.
Как отмечается, ракетоноситель имеет наготове 8 "Калибров".
"Уровень ракетной опасности значительно повышен. Сигналов воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно. Смену обстановки Силы обороны юга отслеживают и сообщают в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
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Чому його екіпаж досі не тремтить з переляку і не ховається від загрози удару роя українських БЕКів попри шторм?
кораблів.