Несмотря на шторм в Черном море, Россия вывела ракетоноситель с 8 "Калибрами". Уровень ракетной опасности значительно повышен, - Силы обороны юга

Россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга.

Как отмечается, ракетоноситель имеет наготове 8 "Калибров".

"Уровень ракетной опасности значительно повышен. Сигналов воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно. Смену обстановки Силы обороны юга отслеживают и сообщают в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

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