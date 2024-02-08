В Мариуполе за первый год полномасштабной войны погибли не менее 8 тыс. человек, - Human Rights Watch

С марта 2022-го по февраль 2023 года в Мариуполе было похоронено более 10 000 человек. Из них не менее 8 тысяч погибли из-за российской агрессии.

Соответствующие данные содержатся в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Отчет основывается на 240 интервью с преимущественно переселенцами из Мариуполя и на анализе более 850 фото- и видеоматериалов, документов и десятков спутниковых снимков.

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Анализ спутниковых снимков, фотографий и видеозаписей основных кладбищ города показал, что в период с марта 2022-го по февраль 2023 года в Мариуполе было похоронено более 10 000 человек. Сравнивая рост количества захоронений с обычным уровнем смертности в городе, исследователи подсчитали, что, по меньшей мере, 8 000 человек погибли от боевых действий или причин, связанных с войной, хотя сколько из них были гражданскими лицами, остается неизвестным.

В HRW отмечают, что общее число погибших может быть значительно выше: некоторые могилы содержали несколько тел, а остальные, скорее всего, были похоронены под завалами. Некоторые из них могут оставаться в импровизированных могилах, а другие, возможно, умерли позже причин, связанных с войной.

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"Несмотря на трудности расследования военных преступлений на территориях, ставших недоступными из-за российской оккупации, мы и наши партнеры потратили почти два года, чтобы раскрыть правду об ужасных преступлениях, совершенных российскими войсками в Мариуполе. Это расследование направлено на то, чтобы эти преступления никогда не были забыты, а виновные предстали перед правосудием", - сказал Роман Авраменко, исполнительный директор Truth Hounds.

Исследователи подробно задокументировали 14 атак, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, погибли и были ранены гражданские люди. Среди них - обстрелы двух больниц, городского драматического театра, приютившего гражданское население, продовольственного склада, пункта распределения помощи, супермаркета и жилых домов, которые служили приютами для мирных жителей. Human Rights Watch и Truth Hounds не нашли никаких доказательств присутствия украинских военных на этих объектах обстрела или вблизи них, или обнаружили лишь незначительное военное присутствие, что делает эти обстрелы явно незаконными.

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В докладе идентифицированы 17 подразделений российских и аффилированных с Россией сил, действовавших в Мариуполе в марте и апреле 2022 года, в разгар боевых действий.

"Опустошение Мариуполя российскими войсками является одной из худших страниц их полномасштабного вторжения в Украину. Международные органы и правительства, преданные делу правосудия, должны сосредоточиться на расследовании действий российских чиновников, которые, как представляется, связаны с надзором за военными преступлениями в этом когда-то городе", - отмечает Айда Сойер, руководитель департамента кризисов и конфликтов HRW.

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HRW также отмечает, что с момента оккупации города российские власти строят новые многоэтажные жилые дома в рамках заявленного плана восстановления и перепланировки Мариуполя – оккупационные власти должны расчищать завалы и сносить опасные сооружения. Однако, в отсутствие независимых следователей, российское правительство уничтожает вещественные доказательства на сотнях потенциальных мест преступлений.

Оккупационные войска также уничтожают маркеры украинской идентичности, в частности, внедряя российскую школьную программу и переименовывая улицы, добавляют в организации.

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4 декабря 2023 года организация Human Rights Watch направила российскому правительству резюме выводов доклада и перечень вопросов, но на 1 февраля не получила ответа.