Оккупанты все чаще используют дроны FPV и Mavic на поле боя, - Нацгвардия

С каждым днем российские войска все чаще используют на поле боя разного типа дроны. В частности, FVP-дроны, беспилотники типа Mavic и БПЛА с разной боевой нагрузкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук.

"Мы видим, что использование дронов разного типа – это FPV-дроны и Mavic-дроны с боевой нагрузкой – растет чуть ли не ежемесячно. Чтобы противодействовать этому, используются средства РЭБ, продолжается работа, направленная на уничтожение групп врага, применяющих дроны", – сказал он.

По его словам, Силы обороны активно используют РЭБ, чтобы противодействовать российским беспилотникам. В то же время, это не единственный способ борьбы с российскими дронами.

"Для того, чтобы противодействовать этому, используем РЭБ. Есть также наша работа по уничтожению соответствующих средств и у врага. Обычно это дает возможность применять различные типы дронов и проводить другие задачи, позволяющие нивелировать этот наступательный потенциал и уничтожать группы врага, которые применяют дроны против нас", - рассказал спикер Нацгвардии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина увеличила производство дронов в 10 раз за полгода, - WSJ

По словам Музычука, враг учится и быстро овладевает техникой, которой раньше у него не было в большом количестве.

"Действительно можно сказать, что враг учится и овладевает определенными, скажем так, элементами, которых у него раньше не было. Каждый день боевых действий он по существу дает что-то в использовании FVP-дронов, но к счастью и что-то новое, чтобы наши подразделения имели возможность им противодействовать", - подытожил спикер