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Новости Война
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Оккупанты все чаще используют дроны FPV и Mavic на поле боя, - Нацгвардия

fpvдрони

С каждым днем российские войска все чаще используют на поле боя разного типа дроны. В частности, FVP-дроны, беспилотники типа Mavic и БПЛА с разной боевой нагрузкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук.

"Мы видим, что использование дронов разного типа – это FPV-дроны и Mavic-дроны с боевой нагрузкой – растет чуть ли не ежемесячно. Чтобы противодействовать этому, используются средства РЭБ, продолжается работа, направленная на уничтожение групп врага, применяющих дроны", – сказал он.

По его словам, Силы обороны активно используют РЭБ, чтобы противодействовать российским беспилотникам. В то же время, это не единственный способ борьбы с российскими дронами.

"Для того, чтобы противодействовать этому, используем РЭБ. Есть также наша работа по уничтожению соответствующих средств и у врага. Обычно это дает возможность применять различные типы дронов и проводить другие задачи, позволяющие нивелировать этот наступательный потенциал и уничтожать группы врага, которые применяют дроны против нас", - рассказал спикер Нацгвардии.

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По словам Музычука, враг учится и быстро овладевает техникой, которой раньше у него не было в большом количестве.

"Действительно можно сказать, что враг учится и овладевает определенными, скажем так, элементами, которых у него раньше не было. Каждый день боевых действий он по существу дает что-то в использовании FVP-дронов, но к счастью и что-то новое, чтобы наши подразделения имели возможность им противодействовать", - подытожил спикер

Автор: 

боевые действия (4015) Национальная гвардия (2114) дроны (3896)


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Топ комментарии
+3
Де обізнані преЗедентом мільйон дронів?
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08.02.2024 13:24
+2
Давайте згадаемо Байрактари, фотки на фоні БАЙРАКТАРов. Може спитаємо чому все затягнулось? Думаю, що попередня влада мала бажання бути монополістами і получать велики гроши. ПРО КРАЇНУ МАЛО ХТО ДУМАВ
ТЕПЕР про зелену владу. Ці голодупі недоумки теж хочуть бути монополістами по дронам, шоб мати держзаказ . тому програми нема, якась тетка із команди Зе керуе.ось і вся проблема.

а на фронті гинуть українці і патріоти , поки Арахамія мутит з дронами
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08.02.2024 13:18
+2
Ну а шахрай Фьодоров відмовився від допомоги ЄС щодо дронів,про що нас і сповістив Боррель.
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08.02.2024 13:24
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Правила форума Совет форумчан
Зате в нас є цифровий трансформатор і його наклейки.
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08.02.2024 13:16 Ответить
Давайте згадаемо Байрактари, фотки на фоні БАЙРАКТАРов. Може спитаємо чому все затягнулось? Думаю, що попередня влада мала бажання бути монополістами і получать велики гроши. ПРО КРАЇНУ МАЛО ХТО ДУМАВ
ТЕПЕР про зелену владу. Ці голодупі недоумки теж хочуть бути монополістами по дронам, шоб мати держзаказ . тому програми нема, якась тетка із команди Зе керуе.ось і вся проблема.

а на фронті гинуть українці і патріоти , поки Арахамія мутит з дронами
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08.02.2024 13:18 Ответить
Де обізнані преЗедентом мільйон дронів?
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08.02.2024 13:24 Ответить
Де ?
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08.02.2024 15:04 Ответить
Ну а шахрай Фьодоров відмовився від допомоги ЄС щодо дронів,про що нас і сповістив Боррель.
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08.02.2024 13:24 Ответить
у Фьедорова дядя работает на дроновой фбрике
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08.02.2024 14:51 Ответить
к дронам еще мозги надо , а у лаптей их нету
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08.02.2024 14:50 Ответить
https://t.me/voynareal/83442 Практичне застосування українських FPV-дронів з "урановим ***********".
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08.02.2024 14:56 Ответить
Власти Ижевска призвали жителей города получить йодид калия
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08.02.2024 15:08 Ответить
Источник: http://ruzgazeta.ru/2024/02/08/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be/ Рузаевские новости

08.02.2024 15:01
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08.02.2024 15:11 Ответить
 
 