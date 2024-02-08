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Новости Война
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ВСУ не хватает пехоты, боевых дух падает. Фронт трещит, потому что нет замены, - The Washington Post

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Украинским Силам обороны на передовой не хватает пехоты. Подразделения истощаются как нравственно, так и физически.

Об этом говорится в материале The Washington Post, которое пообщалось с украинскими военными, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на передовой, сообщили на этой неделе военнослужащие на фронте – опасная новая динамика для Киева спустя почти два года после начала кровопролитной войны с Россией", - пишет издание.

Почти десяток солдат и командиров рассказали журналистам, что дефицит личного состава сейчас является их острейшей проблемой, поскольку Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и усиливает свои атаки.

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Командир батальона механизированной бригады, которая воюет на востоке Украины, сказал, что его подразделение имеет менее 40 пехотинцев - солдат, которые находятся в окопах на передовой и сдерживают российские атаки. По словам командира, полностью оснащенный батальон должен насчитывать более 200 человек.

Другой командир пехотного батальона другой бригады сказал, что его подразделение также истощено.

The Washingon Post отмечает, что эти сообщения об острой нехватке военных появились тогда, когда президент Зеленский готовится заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, одно из главных разногласий состоит в том, сколько новых солдат Украине нужно мобилизовать.

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Офис Президента отказался от комментариев, переадресовав вопрос в Министерство обороны, которое переадресовало вопрос в Генштаб ВСУ. Генштаб не ответил на запрос о комментарии.

"Дебаты в Киеве о мобилизации - и до какой степени страна должна ее усилить - разозлили солдат на передовой. Командир батальона Александр сказал, что роты в его подразделении в среднем укомплектованы примерно на 35 процентов от потребности. Командир второго батальона десантно-штурмовой бригады рассказал, что это типично для подразделений, выполняющих боевые задания", - пишет издание.

Отвечая на вопрос, сколько новых бойцов он получил, не считая вернувшихся после ранений, Александр сказал, что за последние пять месяцев в его батальон прислали пять человек. Он и другие командиры сказали, что новобранцы, как правило, плохо обучены, что создает дилемму: отправлять ли кого-то немедленно на поле боя, поскольку подкрепление очень нужно, даже если они, вероятно, будут ранены или убиты из-за нехватки необходимых знаний.

"В основе всего лежит нехватка людей. Куда мы идем? Я не знаю. Положительной перспективы нет. Совершенно никакой. Это закончится обилием смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт где-то рухнет, как он обрушился для врага в 2022 году, в Харьковской области", - отметил Александр.

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Один из высокопоставленных чиновников заявил, что мобилизация приостановилась, когда в августе Зеленский уволил руководителей всех областных военкоматов Украины, мотивируя это коррупцией. Командиры на местах подтвердили, что с осени прибыло мало новых людей.

Также проблемой является нехватка боеприпасов и оружия. Командир, подразделение которого недавно перевели на новый участок фронта на востоке Украины, рассказал, что получил 10 снарядов для двух гаубиц, пишут журналисты.

Дефицит личного состава может иметь эффект домино, говорят украинские военнослужащие.

"Отсутствие ротаций является проблемой для всех украинских военных, а не только для пехоты на линии. Солдаты могут получить несколько выходных, чтобы поехать домой и увидеться со своими семьями. Говорят, у них еще есть мотивация бороться с российскими оккупантами, но также им нужен отдых и больше людей рядом", - отметили авторы материала.

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Командир батальона Александр говорит: "Их надо кем-то заменить. Их никем заменить, поэтому они сидят там дольше, их боевой дух падает, они болеют или получают обморожение. Они иссякают. Их не кем заменить. Фронт трещит. Фронт разваливается. ... Почему мы не можем их заменить?Потому что у нас нет людей, никто не идет в армию.Почему никто не идет в армию?Потому что государство не сказало людям, что нужно идти в армию.Государство не смогло объяснить людям, что нужно идти в армию . Те, кто знал, что нужно идти, они уже все разбежались".

41-летний Сергей, командир взвода, сражающийся в Авдеевке, говорит, что его самого и его людей редко ротируют после трех дней. Чаще проходит пять дней, а то и десять, пишет издание.

"Люди истощены как морально, так и физически. Это очень тяжело, погодные условия, постоянные обстрелы. Это оказывает большое влияние на психику человека", - сказал он.

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Автор: 

армия (8495) военнослужащие (6129) ВСУ (6579)


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Топ комментарии
+46
Подождите, но как не хватает людей? В каждом городе есть куча блокпостов на въездах и выездах - там десятки крепких людей в военной форме. Практически на каждом мосту или путевой развязке стоит один или несколько вооруженных людей, в каждом городе ходят или ездят на бусиках вооруженные люди в форме, которые раздают повестки - причем есть особо колоритные приметные личности в нашем городе - которые это делают без перерыва с весны 2022 года. Почему эти люди находятся в тылу годами - а в окоп должен идти гражданский, который никогда в армии не служил, оружия в руках не держал, имеет кучу хронических болезней и которого плохо - если не совсем никак не обучают перед отправкой в часть?
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08.02.2024 13:31
+33
не усі звичайно ... але багато вже загинуло у війні яку до якої привела, м'яко-кажучи "бездіяльність" зе-бубочки та усієї його прокацапської зе-шобли запроданців і колоборантів !!! за пів року до 24.02.2022 р. розвідка США пепереджала Україну, українців про широко-маштабне вторгнення кацапів, а зе влада тільки безбожно крала на "великому будівництві", розміновувала кордони, саботувала розвиток ЗСУ та виробництво зброї !!! до речі маму ріму, зпапою сашею, бубочка встиг вивести, ще до широко маштабного вторгнення, спочатку в Італію, а потім в Ішраєль !!! а українцям він "вішав на вуха макаронні вироби" про шашлики !!!

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08.02.2024 13:53
+29
Может снарядов не хватает. А пехоты не хватает ето уже последствие отсутствия боеприпасов. потому что США которое обещало Украине помогать до победы и всем необходимым не дало даже снарядов и рашисты все сравнивают артиллерией и бомбежками с землей все наши укрепления вместе с пехотой. А т уже начи
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08.02.2024 13:31
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Страница 5 из 5
Готуватись воювати потрібно і очевидно доведеться всім хто поки старається уникнути мобілізації. Коли фронт дійде до воріт власного будинку, буде пізно, бо я дуже сумніваюсь, що зелені саботажники ще раз допустять роздачу зброї, як це було зроблене в Києві. До речі цікаво, хто взяв на себе відповідальність і так вчинив, бо я не вірю, що команда була з ОПи.
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08.02.2024 21:54 Ответить
вот ты и начинай. на тебя вся надёжа, бро.
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08.02.2024 22:03 Ответить
А я навчений і хоч вже старуватий давно воював би та на жаль нога скалічена - не ходок, але, якщо доведеться, до кордону шкандибати не буду. Я не паскудно жив і ганьбитись не збираюсь, на відміну від тебе.
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08.02.2024 22:16 Ответить
Здохнути за зеленського - то не ганьба ?
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08.02.2024 22:29 Ответить
Це ти в його охоронців спитай, якщо шо.
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08.02.2024 23:30 Ответить
та ви що?!?!?

серьозно?!?!?!

а як же контрнаступ на мінні поля? м'ясні штурми та інша хєрня?

от біда... ну беріть тоді мусорів, тцкашників та трошників - вони вам навоюють
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08.02.2024 22:32 Ответить
Брехлива пропаганда.
Апхазька гнида агрохімія заявила, що загинуло не більше 100тис. військових, мобілізовано за 2 роки мільйони чоловіків. Де вони всі, що потрібно на 500тис. більше?
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08.02.2024 23:10 Ответить
США из глобального лидера превращаются в жалкое подобие, бабок куча а не знают что с ними делать, после того как ви кинули Украину на розрив, вам больше никто ни когда не поверит!!!!
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08.02.2024 23:31 Ответить
Це вина офісу президента які випустили на вулиці тцк.Саме тцк вбило на глухо мобілізацію саме тцк вбило мотивацію саме тцк показало рівень корупції і саме тцк продовжує робити все щоб зірвати мобілізацію.А влада старанно їм в цьому допомагає не карає командирів м'ясників на місцях.
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09.02.2024 01:59 Ответить
повністю погоджуюсь з кожним словом цих журнашлюх!

тому потрібно ТЕРМІНОВО надати Україні всі види зброх і у всіх потрібних кількостях, бо інакше почнуть дохнути вже ці самі журнашлюхи, які висрали цю недостаттю!!!
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09.02.2024 02:31 Ответить
В Украине миллионы мужчин с 18 до 27 лет а это самый боеспособный возраст-и они НЕ СЛУЖАТ. такие идиотские законы. Так-же не служат миллионы и тех кому от 27 до 40 лет. Это полный нонсенс для воюющей страны
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09.02.2024 02:33 Ответить
Бедные воюют, чтобы богатые продолжали воровать, вот такая вот война.
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09.02.2024 13:19 Ответить
Вы явно из рашки-вам не понятно что такое родина и СВОБОДА. ЗА этои и воюют Украинцы-чтобы жить на своей земле по своим законам а не по законам русни и москвы. Кроме того в случае оккупации-Русня заберет все лакомые куски украинской собственности включая и квартиры. Как это было в Донецке
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09.02.2024 14:57 Ответить
Ти ніде не воюєш, гнида.
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10.02.2024 23:05 Ответить
Рідні давно знають, що воїнів відправляють на передову на 5 днів, а триимають 21 день, бо нема ким замінити. Президент не впевнений, що потрібно 500тис. мобілізованих (хоча Залужним не озвучувалася така цифра), Верховна Рада ще має коли приймати закон про мобілізацію, у президента ще з літа на підпис чекає документ, що дозволяє в Армії списати баласт і використану зброю. І що з цього? Винен Залужний. Отакий цирк у воюючій державі
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09.02.2024 08:49 Ответить
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