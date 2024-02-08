ВСУ не хватает пехоты, боевых дух падает. Фронт трещит, потому что нет замены, - The Washington Post

Украинским Силам обороны на передовой не хватает пехоты. Подразделения истощаются как нравственно, так и физически.

Об этом говорится в материале The Washington Post, которое пообщалось с украинскими военными, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на передовой, сообщили на этой неделе военнослужащие на фронте – опасная новая динамика для Киева спустя почти два года после начала кровопролитной войны с Россией", - пишет издание.

Почти десяток солдат и командиров рассказали журналистам, что дефицит личного состава сейчас является их острейшей проблемой, поскольку Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и усиливает свои атаки.

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Командир батальона механизированной бригады, которая воюет на востоке Украины, сказал, что его подразделение имеет менее 40 пехотинцев - солдат, которые находятся в окопах на передовой и сдерживают российские атаки. По словам командира, полностью оснащенный батальон должен насчитывать более 200 человек.

Другой командир пехотного батальона другой бригады сказал, что его подразделение также истощено.

The Washingon Post отмечает, что эти сообщения об острой нехватке военных появились тогда, когда президент Зеленский готовится заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, одно из главных разногласий состоит в том, сколько новых солдат Украине нужно мобилизовать.

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Офис Президента отказался от комментариев, переадресовав вопрос в Министерство обороны, которое переадресовало вопрос в Генштаб ВСУ. Генштаб не ответил на запрос о комментарии.

"Дебаты в Киеве о мобилизации - и до какой степени страна должна ее усилить - разозлили солдат на передовой. Командир батальона Александр сказал, что роты в его подразделении в среднем укомплектованы примерно на 35 процентов от потребности. Командир второго батальона десантно-штурмовой бригады рассказал, что это типично для подразделений, выполняющих боевые задания", - пишет издание.

Отвечая на вопрос, сколько новых бойцов он получил, не считая вернувшихся после ранений, Александр сказал, что за последние пять месяцев в его батальон прислали пять человек. Он и другие командиры сказали, что новобранцы, как правило, плохо обучены, что создает дилемму: отправлять ли кого-то немедленно на поле боя, поскольку подкрепление очень нужно, даже если они, вероятно, будут ранены или убиты из-за нехватки необходимых знаний.

"В основе всего лежит нехватка людей. Куда мы идем? Я не знаю. Положительной перспективы нет. Совершенно никакой. Это закончится обилием смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт где-то рухнет, как он обрушился для врага в 2022 году, в Харьковской области", - отметил Александр.

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Один из высокопоставленных чиновников заявил, что мобилизация приостановилась, когда в августе Зеленский уволил руководителей всех областных военкоматов Украины, мотивируя это коррупцией. Командиры на местах подтвердили, что с осени прибыло мало новых людей.

Также проблемой является нехватка боеприпасов и оружия. Командир, подразделение которого недавно перевели на новый участок фронта на востоке Украины, рассказал, что получил 10 снарядов для двух гаубиц, пишут журналисты.

Дефицит личного состава может иметь эффект домино, говорят украинские военнослужащие.

"Отсутствие ротаций является проблемой для всех украинских военных, а не только для пехоты на линии. Солдаты могут получить несколько выходных, чтобы поехать домой и увидеться со своими семьями. Говорят, у них еще есть мотивация бороться с российскими оккупантами, но также им нужен отдых и больше людей рядом", - отметили авторы материала.

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Командир батальона Александр говорит: "Их надо кем-то заменить. Их никем заменить, поэтому они сидят там дольше, их боевой дух падает, они болеют или получают обморожение. Они иссякают. Их не кем заменить. Фронт трещит. Фронт разваливается. ... Почему мы не можем их заменить?Потому что у нас нет людей, никто не идет в армию.Почему никто не идет в армию?Потому что государство не сказало людям, что нужно идти в армию.Государство не смогло объяснить людям, что нужно идти в армию . Те, кто знал, что нужно идти, они уже все разбежались".

41-летний Сергей, командир взвода, сражающийся в Авдеевке, говорит, что его самого и его людей редко ротируют после трех дней. Чаще проходит пять дней, а то и десять, пишет издание.

"Люди истощены как морально, так и физически. Это очень тяжело, погодные условия, постоянные обстрелы. Это оказывает большое влияние на психику человека", - сказал он.

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