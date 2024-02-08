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Россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе, - Центр нацсопротивления

цнс

Оккупанты открывают курсы оперирования дронами во временно захваченных городах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"После Севастополя центр подготовки открыли в Мариуполе, куда свозят желающих за "легкие деньги" из всех захваченных регионов Донбасса. По завершении курсов операторам предлагают контракт с ВС РФ".

Таким образом, враг еще раз нарушает международное право, запрещающее вербовку населения оккупированных территорий на войну против Родины.

Отметим, что все инструкторы и участники курсов автоматически становятся законными целями для Сил Обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Мариуполь (5708) дроны (3896) Центр национального сопротивления (564)


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08.02.2024 14:36 Ответить
з координатами
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08.02.2024 14:46 Ответить
Там и придумывать не надо. Бывший ПГТУ или МГУ
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08.02.2024 14:47 Ответить
Розбомбити!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.02.2024 15:58 Ответить
Чудова новина, чекаємо прильоту, попередньо вбивши в пам'ять дрона "х" та "у" координати цілі 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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08.02.2024 14:39 Ответить
Зелень-гатани туди бруківкою
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08.02.2024 14:51 Ответить
коли загальний збір?
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08.02.2024 14:52 Ответить
А вчити будуть маріупольських дітей? Яких перед цим до путлєрюгенду примусово зарахують?
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08.02.2024 14:53 Ответить
https://t.me/voynareal/83442 Практичне застосування українських FPV-дронів з "урановим ***********".
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08.02.2024 15:30 Ответить
 
 