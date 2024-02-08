Россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе, - Центр нацсопротивления
Оккупанты открывают курсы оперирования дронами во временно захваченных городах.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"После Севастополя центр подготовки открыли в Мариуполе, куда свозят желающих за "легкие деньги" из всех захваченных регионов Донбасса. По завершении курсов операторам предлагают контракт с ВС РФ".
Таким образом, враг еще раз нарушает международное право, запрещающее вербовку населения оккупированных территорий на войну против Родины.
Отметим, что все инструкторы и участники курсов автоматически становятся законными целями для Сил Обороны Украины", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
MrStepanovM
показать весь комментарий08.02.2024 14:36 Ответить Мне нравится 4
Дмитро Капітун
показать весь комментарий08.02.2024 14:46 Ответить Мне нравится 3
Roman Podyu #221750
показать весь комментарий08.02.2024 14:47 Ответить Мне нравится 2
Тамара Філь
показать весь комментарий08.02.2024 15:58 Ответить Мне нравится 0
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий08.02.2024 14:39 Ответить Мне нравится 3
ігор тарчук
показать весь комментарий08.02.2024 14:51 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий08.02.2024 14:52 Ответить Мне нравится 1
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий08.02.2024 14:53 Ответить Мне нравится 1
Леопольд #586865
показать весь комментарий08.02.2024 15:30 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль