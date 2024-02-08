Россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе, - Центр нацсопротивления

Оккупанты открывают курсы оперирования дронами во временно захваченных городах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"После Севастополя центр подготовки открыли в Мариуполе, куда свозят желающих за "легкие деньги" из всех захваченных регионов Донбасса. По завершении курсов операторам предлагают контракт с ВС РФ".

Таким образом, враг еще раз нарушает международное право, запрещающее вербовку населения оккупированных территорий на войну против Родины.

Отметим, что все инструкторы и участники курсов автоматически становятся законными целями для Сил Обороны Украины", - говорится в сообщении.

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