Парламент Италии окончательно одобрил резолюцию о военной помощи Украине в течение 2024 года
Палата депутатов парламента Италии окончательно утвердила решение правительства о продлении военной помощи Украине до конца 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.
За соответствующее решение проголосовали 218 из 400 членов нижней палаты парламента.
Отмечается, что таким образом Италия окончательно утвердила решение правительства о продлении военной помощи Украине до конца 2024 года.
"Палата депутатов дала зеленый свет указу, продлевающему разрешение на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины", - говорится в сообщении.
После одобрения соответствующего указа правительством в декабре министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия "снова решила быть на стороне свободы стран и уважения к международному праву с целью достижения, согласно позиции союзников по НАТО и ЕС, справедливого и продолжительного мира".
"Ради Украины мы не можем опустить руки. Мы не позволим автократии разрушить наше будущее", – заявил депутат от партии "Лега" Паоло Форментини.
В то же время, он призвал приложить больше усилий для достижения решения за столом переговоров.
В январе Сенат парламента Италии уже одобрил решение правительства о продлении военной помощи Украине в течение 2024 года.
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Не на свого Умєрова, торгаша американського з часткою Ахмєтова у бізнесах США , ДЕ УСЯ СІМ"Я від Міністра МО задіяна - від батька з матірʼю до дружини з братом ... Як так вийшло , нещасні татари тільки до Криму повернулися у 85-их, а вже вся сімʼя живуть у найдорождчих віллах поряд з Трампом у найдорожчошу місці США?
Й чому Умєров не за Україну а за її розхитування МАРОДЕРАМИ ?Чому він був успішним менеджером Ахмєтова саме й за часів віті Януковча у тому числі. Чому він успішно продав олігархам народну землю за безцінь ,будучи голово Держмаймана - відігнавши усіх інвесторів ...А зараз з Ахметівським Камишіним правлять бал у кабміні Ахметівськго Шмигаля.
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Военная помощь это хорошо, дякуєм. Но намеки о столе переговоров от разных стран звучат все чаще и чаще.