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Новости Помощь Украине
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Парламент Италии окончательно одобрил резолюцию о военной помощи Украине в течение 2024 года

італія

Палата депутатов парламента Италии окончательно утвердила решение правительства о продлении военной помощи Украине до конца 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

За соответствующее решение проголосовали 218 из 400 членов нижней палаты парламента.

Отмечается, что таким образом Италия окончательно утвердила решение правительства о продлении военной помощи Украине до конца 2024 года.

"Палата депутатов дала зеленый свет указу, продлевающему разрешение на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины", - говорится в сообщении.

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После одобрения соответствующего указа правительством в декабре министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия "снова решила быть на стороне свободы стран и уважения к международному праву с целью достижения, согласно позиции союзников по НАТО и ЕС, справедливого и продолжительного мира".

"Ради Украины мы не можем опустить руки. Мы не позволим автократии разрушить наше будущее", – заявил депутат от партии "Лега" Паоло Форментини.

В то же время, он призвал приложить больше усилий для достижения решения за столом переговоров.

В январе Сенат парламента Италии уже одобрил решение правительства о продлении военной помощи Украине в течение 2024 года.

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Автор: 

Италия (1643) помощь (7794)


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Топ комментарии
+10
Viva Italia!
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08.02.2024 14:39
+9
Велика подяка італійському народові, Парламенту Італії та особисто Джорджі Мелоні!
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08.02.2024 14:41
+5
Щиро дякуємо, друзі.
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08.02.2024 15:17
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Viva Italia!
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08.02.2024 14:39 Ответить
Велика подяка італійському народові, Парламенту Італії та особисто Джорджі Мелоні!
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08.02.2024 14:41 Ответить
Мало того, зараз вилазять ублюдочні подляківські й пруть"на свиноматку" Маркарову" котра винна у зривах поставок зі США!!!
Не на свого Умєрова, торгаша американського з часткою Ахмєтова у бізнесах США , ДЕ УСЯ СІМ"Я від Міністра МО задіяна - від батька з матірʼю до дружини з братом ... Як так вийшло , нещасні татари тільки до Криму повернулися у 85-их, а вже вся сімʼя живуть у найдорождчих віллах поряд з Трампом у найдорожчошу місці США?
Й чому Умєров не за Україну а за її розхитування МАРОДЕРАМИ ?Чому він був успішним менеджером Ахмєтова саме й за часів віті Януковча у тому числі. Чому він успішно продав олігархам народну землю за безцінь ,будучи голово Держмаймана - відігнавши усіх інвесторів ...А зараз з Ахметівським Камишіним правлять бал у кабміні Ахметівськго Шмигаля.
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08.02.2024 15:11 Ответить
Не в тему- вибачте, але треба кричати про змову Єрмакоборделю з Москвою в синхронності з трампістами ...
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08.02.2024 15:19 Ответить
ТРЕБА КОАЛІЦІЮ ЄДНОСТІ У ВР ДО настання часу нелигітмності вови, котрий блокує мобілізацію за домовленністю Єрмака з Кремлем
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08.02.2024 15:22 Ответить
"Водночас він закликав докласти більше зусиль для досягнення рішення за столом переговорів."
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Военная помощь это хорошо, дякуєм. Но намеки о столе переговоров от разных стран звучат все чаще и чаще.
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08.02.2024 15:04 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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08.02.2024 15:17 Ответить
Спасибі Італія.Смерть кацапам!
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08.02.2024 15:55 Ответить
 
 