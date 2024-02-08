Парламент Италии окончательно одобрил резолюцию о военной помощи Украине в течение 2024 года

Палата депутатов парламента Италии окончательно утвердила решение правительства о продлении военной помощи Украине до конца 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

За соответствующее решение проголосовали 218 из 400 членов нижней палаты парламента.

Отмечается, что таким образом Италия окончательно утвердила решение правительства о продлении военной помощи Украине до конца 2024 года.

"Палата депутатов дала зеленый свет указу, продлевающему разрешение на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины", - говорится в сообщении.

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После одобрения соответствующего указа правительством в декабре министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия "снова решила быть на стороне свободы стран и уважения к международному праву с целью достижения, согласно позиции союзников по НАТО и ЕС, справедливого и продолжительного мира".

"Ради Украины мы не можем опустить руки. Мы не позволим автократии разрушить наше будущее", – заявил депутат от партии "Лега" Паоло Форментини.

В то же время, он призвал приложить больше усилий для достижения решения за столом переговоров.

В январе Сенат парламента Италии уже одобрил решение правительства о продлении военной помощи Украине в течение 2024 года.

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