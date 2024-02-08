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В Молдове откроют только один участок для голосования на выборах президента РФ

молдова

Молдова разрешила открыть участок для голосования на выборах президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jurnal.md.

Как отмечается, Кишинев позволит открывать избирательные участки для голосования на выборах президента России только в дипломатических представительствах. Власти запретят проведение выборов в Приднестровском регионе.

В то же время, отмечается, что московское информационное агентство ТАСС сообщило, что посольство России в Кишиневе было информировано о том, что будет позволено открыть только один избирательный участок, который будет работать на территории посольства.

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"Мы запретили проводить выборы где угодно за пределами дипломатического представительства. Если будет предпринята попытка провести эти выборы, это будет крайне контрпродуктивно. Мы будем противодействовать этим действиям, которые наносят ущерб Молдове", - заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

В свою очередь, приднестровская пресса пишет, что это может нарушить права российских граждан на левом берегу Днестра.

Стоит напомнить, что Кишинев в последний раз запретил открывать участки для голосования на выборах в Государственную Думу РФ в сентябре 2021 года. Несмотря на это, неконституционные власти Тирасполя открыли 27 избирательных участков.

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Автор: 

выборы (24726) Молдова (1870) участки (62)


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Топ комментарии
+9
Це буде гарна можливість сфоткати ВСІХ кацапів і їхню п'яту колону в Молдові! Та ще й перевірити на збіг "морди ліца" з базою нашого "Миротворця"!
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08.02.2024 15:48
+5
...Своєю чергою, придністровська преса пише, що це може порушити права російських громадян на лівому березі Дністра... Це вже не смішно... Кацапів ущіМЛЯют...
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08.02.2024 15:34
+5
Всі кацапи прибудуть в одне місце на цю дільницю. Такий шанс не потрібно упустити, це козирна карта
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08.02.2024 15:48
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08.02.2024 15:31 Ответить
сцикуни
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08.02.2024 15:33 Ответить
Пропала Молдова.

Куда им в ЕС? Им в другою сторону…
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08.02.2024 16:43 Ответить
...Своєю чергою, придністровська преса пише, що це може порушити права російських громадян на лівому березі Дністра... Це вже не смішно... Кацапів ущіМЛЯют...
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08.02.2024 15:34 Ответить
Сцикотне ганьбище.
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08.02.2024 15:43 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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08.02.2024 17:48 Ответить
Це буде гарна можливість сфоткати ВСІХ кацапів і їхню п'яту колону в Молдові! Та ще й перевірити на збіг "морди ліца" з базою нашого "Миротворця"!
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08.02.2024 15:48 Ответить
Всі кацапи прибудуть в одне місце на цю дільницю. Такий шанс не потрібно упустити, це козирна карта
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08.02.2024 15:48 Ответить
Процентов 80 кацапив проголосуе как обычно в Приднестровье, где большинство имеют кацапски паспорта вместе с молдавскими, украинскими и даже румуньскими
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08.02.2024 16:09 Ответить
Дуже розумне рішення. А біля дверей розмістять в обох боків кулеметні позиції. Щоб кацапи не вмогли втікти.
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08.02.2024 16:09 Ответить
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08.02.2024 16:37 Ответить
Лише одну!?

***** це не сподобається.
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08.02.2024 16:46 Ответить
Проголосуют онлайн через тамошний аналог Дии, сейчас в раше этот способ рекламируют.
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08.02.2024 17:37 Ответить
Невже, уся агентура ***** в Молдові, уміститься??
Навряд… Суддя Чаус може підтвердити … Там одних мусоров з Одеської області, як грязі
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08.02.2024 17:00 Ответить
не треб взагалы выдкривати!

це легетимізувати путіна!
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08.02.2024 17:26 Ответить
Хвалёная Санду просто ссыкливая овечка которая боится собственной тени. Типа ущербной Тихановской.
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08.02.2024 17:36 Ответить
Кулебо, якого хера сидиш на жопі? Де нота протесту?! Ці вибори незаконні, оскільки проводяться на окупованих українських територіях. Таким чином Молдова легітимізує окупацію України москалями.
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08.02.2024 17:45 Ответить
Кінчені молдавани ! Плюю на вас ! У вас москалі частину країни окупували ! Сраколизники ху№ловські !!!
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08.02.2024 18:52 Ответить
 
 