В Молдове откроют только один участок для голосования на выборах президента РФ

Молдова разрешила открыть участок для голосования на выборах президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jurnal.md.

Как отмечается, Кишинев позволит открывать избирательные участки для голосования на выборах президента России только в дипломатических представительствах. Власти запретят проведение выборов в Приднестровском регионе.

В то же время, отмечается, что московское информационное агентство ТАСС сообщило, что посольство России в Кишиневе было информировано о том, что будет позволено открыть только один избирательный участок, который будет работать на территории посольства.

Читайте: Минобороны Молдовы опровергло информацию о разрешении на "транзит F-16 для Украины"

"Мы запретили проводить выборы где угодно за пределами дипломатического представительства. Если будет предпринята попытка провести эти выборы, это будет крайне контрпродуктивно. Мы будем противодействовать этим действиям, которые наносят ущерб Молдове", - заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

В свою очередь, приднестровская пресса пишет, что это может нарушить права российских граждан на левом берегу Днестра.

Стоит напомнить, что Кишинев в последний раз запретил открывать участки для голосования на выборах в Государственную Думу РФ в сентябре 2021 года. Несмотря на это, неконституционные власти Тирасполя открыли 27 избирательных участков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия попытается использовать выборы в разных странах в 2024 году, чтобы настроить Европу против Украины, - Госдепартамент США