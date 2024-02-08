Выборы в РФ: кандидату от "демократических сил" Надеждину не дали стать соперником Путина, отказав в регистрации
ЦИК РФ отказал в регистрации Борису Надеждину, которого в России считали кандидатом от "демократических сил" и главным соперником Владимира Путина.
Комиссия признала недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Надеждин был единственным потенциальным кандидатом в президенты РФ, открыто выступающим против вторжения России в Украину и сторонником "мирных переговоров". При этом он считает оккупированный Крым частью РФ и является фигурантом базы Миротворец.
Его рейтинг - 7,8% - более чем в два раза превышает рейтинг других "оппозиционных" кандидатов (от КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди"). Рейтинг Путина при этом – более 62%.
Надеждин заявлял ранее, что в случае, если ему откажут от регистрации, его сторонники "не будут устраивать никаких майданов", а сам он попытается обжаловать решение через суд. Теперь он подтвердил свои намерения. "Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России... От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном суде РФ", - сказал Надеждин.
Выборы президента будут проходить в России с 15 по 17 марта. Путин в случае победы будет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "Правды" нет
- тогда "Труд"
- "Труд" за две копейки
- ааа...ы....э... "свободный" кандидат Надеждин ?
- оставь надежду в совецько-рашку всяк входящий (римская пословица)
Головне шоб не Майдан...
Просто показує холопам що царь мосчний і срав на закони - всьо як кацап любе.
Навпаки - Хазяїн у кацапа має бути жосскім, авторитетним - тому поюзали антівоєнного дуріка і показово стратили, - бо ху-йло може це зробити і ніхто й півслова супротив.
А такий царь, без плюралізму, кацапу заходить на уря...
Кацапія це інша планета, там закони, логіка соціумів не працюють...
А фантастика на іншій полиці...
Елемент PR по кацапськи, - царь робить що хоче, у нормальних шансів нема. Тому кацапе, ставай раком в сусідньому стійлі...
Бо якби цей надєждін здобув свої 6%,
кацапська пропаганда трактувала би цю цифру як процент противників війни.
Нам то, що від цього, навіть, якщо замінять одного рашофашиста іншим?
Але приймаються ставки: через скільки годин після опублікування "результатів виборів" раша-ціком (19-20 березня, орієнтовно), Білий дім вжиє словосполучення "russian president" стосовно йухла.
Ситуація "я устал и хачу уйти" цілком можлива, як і передача ********/дєржали "маладому перспективнаму кандидату".
Ліліпут старий і вже всіх задовбав. Включно з китайськими господарями. Впевнений, він сам це чудово усвідомлює. Звідси й спроба лизнути сраку всьому Світу за допомогою дружищі Такера.