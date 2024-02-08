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Выборы в РФ: кандидату от "демократических сил" Надеждину не дали стать соперником Путина, отказав в регистрации

борис,надєждін

ЦИК РФ отказал в регистрации Борису Надеждину, которого в России считали кандидатом от "демократических сил" и главным соперником Владимира Путина.

Комиссия признала недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Надеждин был единственным потенциальным кандидатом в президенты РФ, открыто выступающим против вторжения России в Украину и сторонником "мирных переговоров". При этом он считает оккупированный Крым частью РФ и является фигурантом базы Миротворец.

Его рейтинг - 7,8% - более чем в два раза превышает рейтинг других "оппозиционных" кандидатов (от КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди"). Рейтинг Путина при этом – более 62%.

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Надеждин заявлял ранее, что в случае, если ему откажут от регистрации, его сторонники "не будут устраивать никаких майданов", а сам он попытается обжаловать решение через суд. Теперь он подтвердил свои намерения. "Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России... От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном суде РФ", - сказал Надеждин.

Выборы президента будут проходить в России с 15 по 17 марта. Путин в случае победы будет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

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Автор: 

выборы (24726) путин владимир (31239) россия (95481)


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Топ комментарии
+34
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08.02.2024 15:26
+28
..ампаратор-обмилок ***** навіть такого суперника сциться по-дорослому?!
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08.02.2024 15:29
+25
В суд це добре, в расєйскому "суді", канєшно, ,одразу виправляють несправедливість.
Головне шоб не Майдан...
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08.02.2024 15:28
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08.02.2024 15:26 Ответить
Ніхто і не сумнівався що так буде
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08.02.2024 15:28 Ответить
Які можуть бути інші кандидати на виборах путіна?
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08.02.2024 16:05 Ответить
- Дайте "Правду"
- "Правды" нет
- тогда "Труд"
- "Труд" за две копейки
- ааа...ы....э... "свободный" кандидат Надеждин ?

- оставь надежду в совецько-рашку всяк входящий (римская пословица)
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08.02.2024 17:10 Ответить
В суд це добре, в расєйскому "суді", канєшно, ,одразу виправляють несправедливість.
Головне шоб не Майдан...
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08.02.2024 15:28 Ответить
цирк сделали, фсе.
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08.02.2024 15:29 Ответить
..ампаратор-обмилок ***** навіть такого суперника сциться по-дорослому?!
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08.02.2024 15:29 Ответить
Не сситься він.
Просто показує холопам що царь мосчний і срав на закони - всьо як кацап любе.
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08.02.2024 15:31 Ответить
Так надєждін ж був типу "ручним апазіціанером", його навіть на ток-шоу на ТБ запрошували. Тобто допуск його нічого б не змінив і навіть створив би видимість плюралізму думок. Але ***** засцяло і цього...
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08.02.2024 15:45 Ответить
А нашо йому "показувать плюралізм думок"? Шоби шо?
Навпаки - Хазяїн у кацапа має бути жосскім, авторитетним - тому поюзали антівоєнного дуріка і показово стратили, - бо ху-йло може це зробити і ніхто й півслова супротив.
А такий царь, без плюралізму, кацапу заходить на уря...
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08.02.2024 16:02 Ответить
Забоялись "ефекту Тихановської". Або занадто багато проголосували б за нього, щоб було проти війни, і довелося би проводити надто масштабні фальсіфікації, стало б помітно.
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08.02.2024 16:04 Ответить
Ну помітили б "надто масштабні" фальсифікації? Ну і шо?
Кацапія це інша планета, там закони, логіка соціумів не працюють...
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08.02.2024 16:13 Ответить
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08.02.2024 15:29 Ответить
Накі вчора був правий.
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08.02.2024 15:29 Ответить
Посмотрело нафталиновое политбюро на толпы, желающих голосовать против *****, поэтому от греха подальше решили отказаться от своей фсбшной консервы.
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08.02.2024 15:30 Ответить
Люди які всерйоз думають що ху-йло злякалось, мають йти далі і думать що на параші проводять чесні вибори. На яких може перемогти хтось а не ху-йло.
А фантастика на іншій полиці...
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08.02.2024 16:09 Ответить
То нах їхня підрахуй в спідниці його зняла з цих псевдовиборів?
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08.02.2024 16:13 Ответить
Просто може це зробити.
Елемент PR по кацапськи, - царь робить що хоче, у нормальних шансів нема. Тому кацапе, ставай раком в сусідньому стійлі...
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08.02.2024 16:17 Ответить
розумієте яка сциклива міль ..навіть якщо б двійник молі балотувався він би і його прибрав ..
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08.02.2024 15:30 Ответить
Як кажуть кацапи, сотрясаніє воздуха, не більше того...
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08.02.2024 15:30 Ответить
Кремлівського блазня і то засцяли допустити до виборів.
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08.02.2024 15:31 Ответить
Харошиє рускіє на чолі з Кацом цього не переживуть.
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08.02.2024 15:32 Ответить
Нехай подякує, що його не закрили...
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08.02.2024 15:32 Ответить
Хай подякує, що не зґвалтували та не вбили.
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08.02.2024 16:06 Ответить
Так навіть краще.

Бо якби цей надєждін здобув свої 6%,
кацапська пропаганда трактувала би цю цифру як процент противників війни.
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08.02.2024 15:32 Ответить
Яка прикрість!
Нам то, що від цього, навіть, якщо замінять одного рашофашиста іншим?
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08.02.2024 15:35 Ответить
нуу дивлячись на кого замінять. нам точно краще не було би якби ху йла замінили на гіркінса.. а якщо його замінять на цього Надєждіна, то ймовірність виходу кацапів із війни виростає на порядок. і це може спричинити реальні качелі по федерації між упоротим імперським зет-бидлом і всіма тими місцевими областями, республіками, де починають люди обурюватись цією "сво" (як недавно в Башкортостані). тобто нам ця гризня між ними точно була би в плюс. а той Надєждін багато років співпрацював разом із покійним Нємцовим. тож в даному випадку для України було би справді краще, якби на "виборах" той Надєждін якщо і не переміг би те ху йловське гебняве політбюро, то принаймні своїми голосами добряче його би пошатнув. а там насправді може бути не 6% як йому малюють, а значно більше.
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08.02.2024 16:01 Ответить
Та хто б не був там все посипиться. Кацапи самі себе налякали ****** до усцачки. Як тільки обʼявлять що ***** немає- закладайте попкорн в мікрохвильовку.
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08.02.2024 16:06 Ответить
це теж варіант. проте він в часі може бути довший.. ху йла вже й так немає, є політбюро гебістів і тих вхожих з найближчого оточення ху йла на чолі з патрушевим.. і всі вони, як вовки, поки тримаються зграї, то можуть таким чином триматися у владі і біля корита, хоч і ненавидять там один одного. проте та ненависть між ними відступає на задній план. на першому місці - це збереження своїх статків і свого впливу. бо коли почнуть між собою гризтися, то все там посиплеться, як картковий домік..
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08.02.2024 16:17 Ответить
Так того з забоялись, що "тушка" може взяти двозначне яисло відсотків, і доведеться багато фальсифіковувати.
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08.02.2024 16:08 Ответить
так отож. хоча, слухаючи Володимира Мілова, який аналізував той процес збирання підписів командою Надєждіна, то висловив свою думку, що і не дуже вони активно і збирали ці підписи. і наврдив приклади, що колись за приблизно такий самий час його команді вдавалось збирати навіть більше 1 ляма підписів. не те що нинішніх 200 чи 300 тис. просто потрібно було реально і активно цим збором зайнятися. хоча Мілов тут зазначив, що тоді збирали підписи тільки по мацкві чи то області (бо то були вибори в московську думу), де густота населення велика, а тут потрібно зібрати підписи по всіх регіонах ********* в певних відсоткових квотах, що трохи складніше.. але ж і підписів менше потрібно зібрати. тобто, якби то все чітко організував би Надєждін, то ті підписи зібрали би аж бігом. тож насправді чітко невідомо чого така ситуація з реєстрацією того Надєждіна: не зміг достатньо зібрати підписів, бо народ такий - не дуже прагне за нього голосувати і таким чином ще більше висловює свою підтримку ху йлу; чи не захотів проявити достатню активність, щоб зібрати потрібну для реєстрації кількість підписів; ну або свідомо зробив імітацію того, що на федерації є громадянське суспільство і навіть суди, щоб світ бачив, що і не в такому вже мороці живе нині федерація, ну а то шо ху йла знову оберуть, то нічого, нарід так вирішив і "вибори" були прозорі.. якось так.
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08.02.2024 16:31 Ответить
Выборы на рашке? А что ето такое? Я вообще считаю врагами Украины тех кто пишет что ***** ето президент рф. Ето значит те признают окупированные территории Украины где проводятся выборы территорией рф.
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08.02.2024 15:35 Ответить
Ви все правильно пишете.

Але приймаються ставки: через скільки годин після опублікування "результатів виборів" раша-ціком (19-20 березня, орієнтовно), Білий дім вжиє словосполучення "russian president" стосовно йухла.
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08.02.2024 17:02 Ответить
Путин будет последним президентом России, он ее и похоронит, ВСУ ее отпоет
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08.02.2024 15:36 Ответить
Що новин нормальних немає?
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08.02.2024 15:36 Ответить
*****-сцикло!
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08.02.2024 15:37 Ответить
.....
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08.02.2024 15:38 Ответить
Головний реальний суперник ×уйла на виборах - його валізка з гівном, тому обнульониш утримує її в бункері під охороною.
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08.02.2024 15:41 Ответить
Хобі сумнівався.
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08.02.2024 15:41 Ответить
Нецікаво хто у цьому мокшанському кастингу підарів. Все одно усі знають хто там Головний підар, котрий і переможе.
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08.02.2024 15:49 Ответить
там хвамілія топова - Надеждін , отже остання надія кацапів ..Бо жити путьово їм стало набридати .
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08.02.2024 15:50 Ответить
Хто слухав висловлювання Надєждіна той чув його "чудові" пропозиція про проведення "референдумів" на окупованих Московією (т.з. "роССією") територіях під контролем рашистських сил, про "припинити стріляти" без виводу рашистських військ, що співпадає з усім чого бажає Кремль і зараз! Тому називати його представником "демократичних сил" це знущання над самим сенсом слова ДЕМОКРАТІЯ!!!
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08.02.2024 15:52 Ответить
Така вона уZька фашистська демократія. Підвид за межею здорового глузду, але існує.
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08.02.2024 16:54 Ответить
Какой ужас! Выборы путина под угрозой срыва.
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08.02.2024 15:58 Ответить
Внутривидовая борьба кацапских имперцев.
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08.02.2024 16:01 Ответить
Нікогда нє било, і вот опять (с)
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08.02.2024 16:02 Ответить
***** здохло. В Московії править проксі-хуйло або ніхто. Все іде по інерції.
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08.02.2024 16:03 Ответить
Eta novost smeshna ot nachala , i do kanca . Eta kak iesli ZEkloun i Abdristovich Liusia .....😂😂
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08.02.2024 16:19 Ответить
Тю, а що б змінилося, якби допустили? Перемагає не той, за кого голосують, а той, за якого рахують голоси (с). А з цим там проблем немає, порахують, як діди в погонах скажуть.
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08.02.2024 16:20 Ответить
Недолго музыка играла...
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08.02.2024 16:21 Ответить
Це справжня сенсація. Хто б міг таке подумати?
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08.02.2024 16:25 Ответить
А Карсон про це в своєму інтервʼю розкаже
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08.02.2024 16:26 Ответить
Ну добре що не вбили
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08.02.2024 16:44 Ответить
Це ще питання. Можуть вбити трохи пізніше.
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08.02.2024 16:50 Ответить
Цей фарс треба дивитися до кінця.
Ситуація "я устал и хачу уйти" цілком можлива, як і передача ********/дєржали "маладому перспективнаму кандидату".
Ліліпут старий і вже всіх задовбав. Включно з китайськими господарями. Впевнений, він сам це чудово усвідомлює. Звідси й спроба лизнути сраку всьому Світу за допомогою дружищі Такера.
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08.02.2024 16:51 Ответить
Хай радується що не в клетці або "скарапостижно убитий инфарктом миокарда". У мордора іншого виходу як штук 40 президентів немає.
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08.02.2024 16:52 Ответить
Кому надо это ватное дерьмо. Он никто и звать его ни как.
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08.02.2024 17:37 Ответить
Карлсон же ж там вуха розвісив і слізно умілявся відкритістю і правотою кремлівської потвори. Тьху. .. Московити по логіці повинні змінити форму правління офіційно, і молодих особин навчати в школах , що диктатура тирана є найефективнішим державним ладом. І , нажаль , хід новітньої історії поки підтверджує це.
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08.02.2024 19:31 Ответить
По іншому на раші і не могло бути.
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08.02.2024 19:49 Ответить
 
 