Выборы в РФ: кандидату от "демократических сил" Надеждину не дали стать соперником Путина, отказав в регистрации

ЦИК РФ отказал в регистрации Борису Надеждину, которого в России считали кандидатом от "демократических сил" и главным соперником Владимира Путина.

Комиссия признала недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Надеждин был единственным потенциальным кандидатом в президенты РФ, открыто выступающим против вторжения России в Украину и сторонником "мирных переговоров". При этом он считает оккупированный Крым частью РФ и является фигурантом базы Миротворец.

Его рейтинг - 7,8% - более чем в два раза превышает рейтинг других "оппозиционных" кандидатов (от КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди"). Рейтинг Путина при этом – более 62%.

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Надеждин заявлял ранее, что в случае, если ему откажут от регистрации, его сторонники "не будут устраивать никаких майданов", а сам он попытается обжаловать решение через суд. Теперь он подтвердил свои намерения. "Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России... От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном суде РФ", - сказал Надеждин.

Выборы президента будут проходить в России с 15 по 17 марта. Путин в случае победы будет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

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