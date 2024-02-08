Новый пакет санкций ЕС против РФ будет касаться 55 компаний и более 60 физлиц, - Bloomberg
Европейский Союз предлагает ввести санкции против 55 российских компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мероприятий, приуроченных ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Согласно предварительным документам, ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими военными фирмами для создания вооружений.
Предложения, требующие поддержки всех стран-членов ЕС до их принятия, также будут направлены на судоходные компании, обеспечивающие транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Северная Корея предоставила России сотни тысяч артиллерийских снарядов.
Пакет санкций, который станет 13-м после начала полномасштабного вторжения, как ожидается, будет ограничен по объему. Группа государств-членов призывает блок быть более амбициозным и добавить новые экономические санкции.
Текущие предложения также включают добавление в санкционные списки нескольких военных и других чиновников, политиков, в частности Алексея Дюмина, бывшего охранника президента России Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области, а также директоров компаний, свидетельствуют документы. Списки могут измениться, прежде чем они будут согласованы государствами-членами.
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@CookKilller
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https://twitter.com/CookKilller/status/1755566180608135390 3 ч
Ну що...старлінки кацапи вже юзають, реактивний шлюхед повністю майже із західних комплектуючих(США, Швейцарія,Чехія) ...санкції кажете.