РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6256 посетителей онлайн
Новости
4 928 31

317 украинских спортсменов, тренеров и спортперсонала выехали за границу и вовремя не вернулись, - Министерство молодежи и спорта

спорт,победа,медаль

За время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала просрочили разрешенные сроки пребывания за границей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта Украины на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Минспорта в 2022-2024 годах направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем относительно пересечения границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях", - говорится в ответе.

Кроме того, в Минспорта отметили, что за весь период действия в Украине военного положения в нарушение требований законодательства просрочили разрешенные сроки пребывания за границей 317 лиц.

В частности, среди них играющие в зарубежных клубах футболисты Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов.

С полным списком лиц можно ознакомиться тут.

Как сообщалось, в Украине семь тренеров и тридцать семь спортсменов лишены пятидесяти четырех спортивных званий в 2022-2023 годах в связи с пожизненной спортивной дисквалификацией.

Напомним, в результате полномасштабной войны уже погибли более 400 украинских спортсменов, а также почти 500 спортивных объектов частично или полностью потеряны.

Читайте также: Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) спорт (2427) уклонисты (823)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
моя молодша - восьмикратна чемпіонка України з легкої атлетики.

Зараз в Бостонському коледжі на 3 курсі на економічному факультеті ( за рейтінгом ого-го).

Їй лекції по економіці читає чувак, який отримав Нобелівську премію по економіці.

Їй їхати в Україну в Трускавці курси проходити, шоб стати успішною ?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:46
+10
і Арістовіч - стрибун в нікуда 32 раза.

Мечтайте про такі досягнення і воздаться вам потом після того, як в Лисого з Кварталу волосся відросте ...
показать весь комментарий
08.02.2024 15:39
+7
Бо вигадали якийсь патріотизм осіб, які працюють виключно на власну кишеню!
показать весь комментарий
08.02.2024 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
317 молодих, здорових втекли і не захотіли боронити Україну. Мінмолодьспорт потрібно весь пересадити
показать весь комментарий
08.02.2024 15:38 Ответить
Он воно як... От ухилянти ( ми ж не корея, що ж вони так ))).
показать весь комментарий
08.02.2024 15:39 Ответить
моя молодша - восьмикратна чемпіонка України з легкої атлетики.

Зараз в Бостонському коледжі на 3 курсі на економічному факультеті ( за рейтінгом ого-го).

Їй лекції по економіці читає чувак, який отримав Нобелівську премію по економіці.

Їй їхати в Україну в Трускавці курси проходити, шоб стати успішною ?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:46 Ответить
Читаю вже не перший ваш коментар на цю тему. Виглядає так, наче ви відчуваєте провину і виправдовуєтесь
показать весь комментарий
08.02.2024 15:52 Ответить
я велику провину відчуваю, бо не зміг для своїх розумних дитяток створити комфортну країну для їх життя
показать весь комментарий
08.02.2024 18:56 Ответить
Та це ж сарказм. Перепрошую звісно. Це дебілоїдні ярлики ( як у часи ублюдка сталіна ) які вішають на людей..
показать весь комментарий
08.02.2024 16:04 Ответить
Як сумління дозволиті, ТАК!
Бо у чувака, що викладає у Бостоні та має нобель прайз реального бабло може бути значно менше ніж у випускника трускавецької академії з IQ качана капусти, що зараз у ВР копку тисне за помахом руки Арахамії.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:07 Ответить
моя безкоштовно за грант по спорту навчається, єслі шо
показать весь комментарий
08.02.2024 18:58 Ответить
страна уклонистов
показать весь комментарий
08.02.2024 15:39 Ответить
Під час війн ухилянти були в кожній країні. Ми не виняток.
показать весь комментарий
08.02.2024 15:46 Ответить
Так, тільки не в кожній країні так мародерили на крові...
показать весь комментарий
08.02.2024 16:06 Ответить
На війнах завжди всілякі пройдисвіти наживались. Звідти ця приказка і зявилась "кому війна, а кому мати рідна". Читав як обкрадали військо в кацапській імперії. "Он нє можєт бить бєдним - вєдь он командовал полком". Тоді фураж, коні, харчі та онучі, а зараз паливо, гсм, турнікети, консерви...
показать весь комментарий
08.02.2024 18:19 Ответить
і Арістовіч - стрибун в нікуда 32 раза.

Мечтайте про такі досягнення і воздаться вам потом після того, як в Лисого з Кварталу волосся відросте ...
показать весь комментарий
08.02.2024 15:39 Ответить
Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов. Хм, Довбик названий, а його одноклубник Циганков - ні. І Яремчук не названий, і Зінченко.
То може одні нормально оформили документи, а інші ні?
Бо у нас спортсменам доззволяється виїзд за кордон для участі у змаганнях. Чемпіонати Іспанії чи Англії - це змагання? Змагання! Вони ще не закінчилися, закінчаться аж в червні, тобто за умови правильного оформлення паперів Довбик в іспанській Жироні чи Мудрик в Челсі мають права перебувати за межами України до літа...
показать весь комментарий
08.02.2024 15:40 Ответить
Бо вигадали якийсь патріотизм осіб, які працюють виключно на власну кишеню!
показать весь комментарий
08.02.2024 15:42 Ответить
Через що завжди не любив і не люблю спорт і спортсменів і поважаю фізкультуру і фізкультурників. Все своє свідоме життя займаюсь фізкультурою. А баксьори і футбальори - це просто заробіткани, хто більше заплатить, тому і служать...
показать весь комментарий
08.02.2024 15:45 Ответить
ви праві - на рашкє воєнкомати ломляться від бажаючих повоювати не за якийсь там сраний патріотизм а за путіна, за новенький унітаз, за пральну машинку, за іпотєку,... просто за гроші... за це готові вмирати у бруді та холоді без надії на спасіння..., це прекрасно... а в нас якась маленька непомітна купка якогось незрозумілого люду бореться за свою батьківщину... та за величезну купу ситих моральних виродків в тилу...
показать весь комментарий
08.02.2024 15:52 Ответить
Ця маленька купка - "агрєсівноє мєньшинство" із "суіцідальнимі наклонностямі, жизнь каторих нічіво ні стоіт", як казала одна шмара снєжа
показать весь комментарий
08.02.2024 15:59 Ответить
виїхали за кордон і вчасно не повернулися

Нє-нє-нє!
Якраз навпаки: вчасно виїхали!
показать весь комментарий
08.02.2024 15:42 Ответить
Змагаються ?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:44 Ответить
а коли перший виїхав та не повернувся, то думки невипускати інших не з'явилося?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:45 Ответить
317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу Джерело:

Так это капля в море по сравнению с ухилянтами. А если к ухилянтам добавить диванных, то тут и говорить не о чем.
показать весь комментарий
08.02.2024 15:46 Ответить
Ну там ще є така Ярослава ми-з-ласіцкене-падружкі Магучіх, яка є молодшим сержантом, але може кататися туди-сюди взагалі без перепон, незважаючи на звання.
показать весь комментарий
08.02.2024 15:52 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 15:59 Ответить
Чому не зробити так, щоб вони якийсь відсоток офіційно зароблених грошей перераховували на озброєння ВСУ?
Хай тоді працюють.
показать весь комментарий
08.02.2024 16:08 Ответить
Тому що людина не раб і не власність господаря чи держави. Ця держава тримає людей за колючим дротом зачинених кордонів, б'є прикладами ТЦК в обличчя, запускає в ефір пропагандонів, які знущаються з економічного фронту. І ще й вирвавшись через кордон має перераховувати щось на ЗСУ?

Не треба було закривати кордони, бити людей, випускати різну наволоч в єфір яка провокує ненависть до цивільних. І тоді б не було ніяких питань з економічним фронтом, він би добровільно перекидав донати підрозділам, як це масово було на початку війни.
показать весь комментарий
08.02.2024 16:23 Ответить
хто здоровіший той і сцикливіший ...
показать весь комментарий
08.02.2024 16:24 Ответить
Але зате вони патріоти , а ви всі хто не з"ібав вчасно або не відкупився -ви "ухилянти" довбані !
показать весь комментарий
08.02.2024 16:25 Ответить
Впродож 2 років, кожному Міністерстві ім. Шмигаля, відпрацьована конкретна кількість, своїх «СХЕМ», як і ГУР Моу, СБУ, Мінтранс, Моз, Мінкульт …, Шмигаль з віциками, в курсі …, як і ДержПрикордонслужба щодо зразків таких паперів !!!
Тепер слово за Даниловим, з отим рнбоу від ОПУ щодо «СХЕМИ» покарання за це, усіх причетних !!
показать весь комментарий
08.02.2024 16:31 Ответить
Чому ж пабєдавєри не тупочуть ніжками, вимагаючи їх повернути?
На спортивному фронті теж без ротацій?
показать весь комментарий
08.02.2024 16:58 Ответить
 
 