317 украинских спортсменов, тренеров и спортперсонала выехали за границу и вовремя не вернулись, - Министерство молодежи и спорта
За время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала просрочили разрешенные сроки пребывания за границей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта Украины на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
"Минспорта в 2022-2024 годах направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем относительно пересечения границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях", - говорится в ответе.
Кроме того, в Минспорта отметили, что за весь период действия в Украине военного положения в нарушение требований законодательства просрочили разрешенные сроки пребывания за границей 317 лиц.
В частности, среди них играющие в зарубежных клубах футболисты Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов.
С полным списком лиц можно ознакомиться тут.
Как сообщалось, в Украине семь тренеров и тридцать семь спортсменов лишены пятидесяти четырех спортивных званий в 2022-2023 годах в связи с пожизненной спортивной дисквалификацией.
Напомним, в результате полномасштабной войны уже погибли более 400 украинских спортсменов, а также почти 500 спортивных объектов частично или полностью потеряны.
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Зараз в Бостонському коледжі на 3 курсі на економічному факультеті ( за рейтінгом ого-го).
Їй лекції по економіці читає чувак, який отримав Нобелівську премію по економіці.
Їй їхати в Україну в Трускавці курси проходити, шоб стати успішною ?
Бо у чувака, що викладає у Бостоні та має нобель прайз реального бабло може бути значно менше ніж у випускника трускавецької академії з IQ качана капусти, що зараз у ВР копку тисне за помахом руки Арахамії.
Мечтайте про такі досягнення і воздаться вам потом після того, як в Лисого з Кварталу волосся відросте ...
То може одні нормально оформили документи, а інші ні?
Бо у нас спортсменам доззволяється виїзд за кордон для участі у змаганнях. Чемпіонати Іспанії чи Англії - це змагання? Змагання! Вони ще не закінчилися, закінчаться аж в червні, тобто за умови правильного оформлення паперів Довбик в іспанській Жироні чи Мудрик в Челсі мають права перебувати за межами України до літа...
Нє-нє-нє!
Якраз навпаки: вчасно виїхали!
Так это капля в море по сравнению с ухилянтами. А если к ухилянтам добавить диванных, то тут и говорить не о чем.
Хай тоді працюють.
Не треба було закривати кордони, бити людей, випускати різну наволоч в єфір яка провокує ненависть до цивільних. І тоді б не було ніяких питань з економічним фронтом, він би добровільно перекидав донати підрозділам, як це масово було на початку війни.
Тепер слово за Даниловим, з отим рнбоу від ОПУ щодо «СХЕМИ» покарання за це, усіх причетних !!
На спортивному фронті теж без ротацій?