317 украинских спортсменов, тренеров и спортперсонала выехали за границу и вовремя не вернулись, - Министерство молодежи и спорта

За время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала просрочили разрешенные сроки пребывания за границей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта Украины на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Минспорта в 2022-2024 годах направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем относительно пересечения границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях", - говорится в ответе.

Кроме того, в Минспорта отметили, что за весь период действия в Украине военного положения в нарушение требований законодательства просрочили разрешенные сроки пребывания за границей 317 лиц.

В частности, среди них играющие в зарубежных клубах футболисты Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов.

С полным списком лиц можно ознакомиться тут.

Как сообщалось, в Украине семь тренеров и тридцать семь спортсменов лишены пятидесяти четырех спортивных званий в 2022-2023 годах в связи с пожизненной спортивной дисквалификацией.

Напомним, в результате полномасштабной войны уже погибли более 400 украинских спортсменов, а также почти 500 спортивных объектов частично или полностью потеряны.

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