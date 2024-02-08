Поляки заверили, что не будут блокировать движение на границе полностью, - посол Украины Зварич
Украина в условиях полномасштабной войны зависит от экспорта, поэтому любые его ограничения больно отражаются на ее обороноспособности.
Об этом в комментарии Радио Свобода заявил посол в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, польское правительство постоянно ведет с фермерами переговоры по сокращению срока забастовки, поскольку предварительно они заявляли о месячной блокировке границы и отдельных дорог. Он выразил надежду, что стороны достигнут взаимопонимания, чтобы ограничить протест во времени и сделать невозможным блокирование границы в дальнейшем.
"На сегодняшний день еще нет такого единственного видения, каким образом будет осуществляться ограничение движения. У нас есть заверения от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет, что все же будут пропускать и грузовой транспорт, но в определенной периодичности. А гуманитарные грузы, цистерны с топливом, вся необходимая помощь, необходимая Украине, должна идти беспрепятственно. Увидим, как это будет работать на практике", - сказал он.
Зварич добавил, что польское правительство также общается с украинской стороной – сам посол встречался с министром сельского хозяйства Польши, также ведут диалог министерства аграрной политики двух стран.
"Мы пытаемся выработать формулу такую взаимоприемлемую для двух стран, чтобы мы здесь сотрудничали, а не создавали друг другу проблемы", - подчеркнул дипломат.
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В свете недавнего чрезвычайного происшествия на военном заводе, где произошел выброс опасных веществ, власти региона и города приняли решение обеспечить безопасность всех жителей. Одним из важных шагов в этом направлении стало предложение выдавать таблетки йодитта калия в больницах города, - заявил исполняющий обязанности Министра здравоохранения Удмуртской Республики Багин Сергей Андреевич. Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
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