Поляки заверили, что не будут блокировать движение на границе полностью, - посол Украины Зварич

Украина в условиях полномасштабной войны зависит от экспорта, поэтому любые его ограничения больно отражаются на ее обороноспособности.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил посол в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, польское правительство постоянно ведет с фермерами переговоры по сокращению срока забастовки, поскольку предварительно они заявляли о месячной блокировке границы и отдельных дорог. Он выразил надежду, что стороны достигнут взаимопонимания, чтобы ограничить протест во времени и сделать невозможным блокирование границы в дальнейшем.

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"На сегодняшний день еще нет такого единственного видения, каким образом будет осуществляться ограничение движения. У нас есть заверения от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет, что все же будут пропускать и грузовой транспорт, но в определенной периодичности. А гуманитарные грузы, цистерны с топливом, вся необходимая помощь, необходимая Украине, должна идти беспрепятственно. Увидим, как это будет работать на практике", - сказал он.

Зварич добавил, что польское правительство также общается с украинской стороной – сам посол встречался с министром сельского хозяйства Польши, также ведут диалог министерства аграрной политики двух стран.

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"Мы пытаемся выработать формулу такую взаимоприемлемую для двух стран, чтобы мы здесь сотрудничали, а не создавали друг другу проблемы", - подчеркнул дипломат.