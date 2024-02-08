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Поляки заверили, что не будут блокировать движение на границе полностью, - посол Украины Зварич

польща

Украина в условиях полномасштабной войны зависит от экспорта, поэтому любые его ограничения больно отражаются на ее обороноспособности.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил посол в Польше Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, польское правительство постоянно ведет с фермерами переговоры по сокращению срока забастовки, поскольку предварительно они заявляли о месячной блокировке границы и отдельных дорог. Он выразил надежду, что стороны достигнут взаимопонимания, чтобы ограничить протест во времени и сделать невозможным блокирование границы в дальнейшем.

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"На сегодняшний день еще нет такого единственного видения, каким образом будет осуществляться ограничение движения. У нас есть заверения от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет, что все же будут пропускать и грузовой транспорт, но в определенной периодичности. А гуманитарные грузы, цистерны с топливом, вся необходимая помощь, необходимая Украине, должна идти беспрепятственно. Увидим, как это будет работать на практике", - сказал он.

Зварич добавил, что польское правительство также общается с украинской стороной – сам посол встречался с министром сельского хозяйства Польши, также ведут диалог министерства аграрной политики двух стран.

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"Мы пытаемся выработать формулу такую взаимоприемлемую для двух стран, чтобы мы здесь сотрудничали, а не создавали друг другу проблемы", - подчеркнул дипломат.

Автор: 

граница (5264) Польша (8408) блокирование (462) Зварич Василий (35)


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Топ комментарии
+9
Якого беника фермери мають фільтрувати нам кордон
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08.02.2024 15:43
+6
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08.02.2024 15:40
+6
Тобто "вони нам насеруть, але тільки трошки"
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08.02.2024 15:57
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Ну спасібочки! Класна робота єркомата!
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08.02.2024 15:39 Ответить
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08.02.2024 15:40 Ответить
Якого беника фермери мають фільтрувати нам кордон
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08.02.2024 15:43 Ответить
Бо їм це дозволяють робити.
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08.02.2024 16:31 Ответить
"ПОЛЯКИ ЗАПЕВНИЛИ" - курва,Зварич таки насмішив. Вірити тим,хто Тобі вже не одноразово брехав,все одно що проти вітру сцяти.Як не сци- обісцишся....
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08.02.2024 15:45 Ответить
дякуємо братам-сусідам ! дякуємо потужній зе-команді (чи зеко-манді) .

час грає проти путіна, зате наша дружба з сусідами і союзниками щодня "крепша" .
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08.02.2024 15:47 Ответить
Введуть не повністю а тільки на пів - шишки
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08.02.2024 15:48 Ответить
Дівка милася в ставку
Розпустила коси
До країн цілого світу
З дружбов сі відносим

Побратимі дорогі
Сусіди поляки
Наші дружні почуття
Від самого серця!

("Брати Гадюкіни")
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08.02.2024 15:49 Ответить
А що значить "не повністю"?
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08.02.2024 15:54 Ответить
на пол-шишечки
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08.02.2024 15:56 Ответить
Путин недоволен! Нужно полностью!
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08.02.2024 15:56 Ответить
Тобто "вони нам насеруть, але тільки трошки"
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08.02.2024 15:57 Ответить
Даже полнлстью не читал. Вот такие "победы555555555555555555
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08.02.2024 15:57 Ответить
А мені цікаво - скільки аграрної продукції експортує раша ЄС? Чи не можна замінити на нашу. Чи як зі снарядами - самим домовлятися з паРашою?
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08.02.2024 16:00 Ответить
Вони там зовсім вже о×уїли - сіли нам на голову і ноги звісили.
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08.02.2024 16:01 Ответить
Бо дозволили їм це зробити.
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08.02.2024 16:35 Ответить
В нас, на жаль, наразі цугцванг. Падлюки про це знають і користуються - совісті в них нема. Нічого, колись будемо у ЄС - все сторицею повернем і орбанам, і моравецьким, до того ж цілком законно.
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08.02.2024 18:02 Ответить
У мене є підозри, що навіть якщо ми будемо в ЄС, то ніхто цим падлюкам не помститься, хоч я дуже хочу в цьому помилятися.
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08.02.2024 20:51 Ответить
Помста буде в тому, що Україна поступово стане головним постачальником с\г продукції у ЄС - ринок своє візьме.
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08.02.2024 23:39 Ответить
Хм, а чого вони не блокують кордон з німцями?
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08.02.2024 16:22 Ответить
А кто им будет давать дотацию за их продукцию, если немаки психанут?
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08.02.2024 17:02 Ответить
Як хвалився Соловей - ФСБ має можливість у разі загострення з Європою заблокувать їй усі шляхи і зупинити усю логістику, і в цьому, як він казав, не буде задіяно напряму ні одного росіянина. А з нами вони це роблять вже зараз.
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08.02.2024 16:28 Ответить
https://youtu.be/9mMaVRo3-TQ?si=zniwASu_eBlLRCGj
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08.02.2024 16:43 Ответить
подляки !
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08.02.2024 16:33 Ответить
Как сообщается на сайтах городских клинических больниц города Ижевск, в связи с происшествием, которое случилось 07 февраля на Воткинском заводе, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики дало поручение местным властям организовать выдачу таблеток Калия йодид для жителей города Ижевск.
В свете недавнего чрезвычайного происшествия на военном заводе, где произошел выброс опасных веществ, власти региона и города приняли решение обеспечить безопасность всех жителей. Одним из важных шагов в этом направлении стало предложение выдавать таблетки йодитта калия в больницах города, - заявил исполняющий обязанности Министра здравоохранения Удмуртской Республики Багин Сергей Андреевич. Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
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08.02.2024 16:34 Ответить
ТАСС уполномочен заявить !
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08.02.2024 16:35 Ответить
У нас є якісь "органи" з яйцями хоч під час війни? Чому ті всі прокацаплені меклери ще не висять десь на дереві? Одразу б пропало бажання у тих шакалів "страйкувати"! ГУР, СБУ?
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08.02.2024 16:55 Ответить
Ага. Мы, мол, щас вас изнасилуем черенком от лопаты, но вставлять его обещаем не более чем на 15см! Мы же все здесь цивилизованные люди….
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08.02.2024 17:00 Ответить
Дяуцємо *****. дуже вчасний час для шантажу. там море. там кацапи, а тут ми. молодці. дякуємо.
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08.02.2024 17:13 Ответить
Погубила нас нещаслива наша географія і невдала наша історія. О. Довженко об Україні.
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08.02.2024 17:43 Ответить
Зарекалась кума
ипатса.
********* кума
зарекаться.
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08.02.2024 17:42 Ответить
це як трохи вагітна...
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08.02.2024 17:57 Ответить
Добре хоч не повністю заблокують... Хоч горобці з воронами зможуть літати туди-сюди.... Ми дуже вдячні...
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08.02.2024 18:58 Ответить
 
 