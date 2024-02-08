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Теперь в "Дії" можно узнать, где расположено ближайшее укрытие и сообщить, если оно закрыто

дія,укриття

В приложении "Дія" с сегодняшнего дня доступна карта укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут до ближайшего укрытия, узнать его состояние, а также пожаловаться на недостатки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Теперь граждане получат быстрый доступ к информации, а значит - быстрый доступ к безопасности. Работники ГСЧС и полиции проводят мониторинг и ежеквартальные обследования для актуализации данных о состоянии укрытий. И главное - их доступности для населения", - отметил министр.

Как отметил Клименко, в конце 2023 года количество соответствующих нормам укрытий увеличилось почти на 2 тысячи. И на сегодняшний день уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории отвечают установленным требованиям. К началу полномасштабного вторжения этот показатель был втрое меньше.

Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в "Дії " вместе с фото и описанием конкретного объекта.

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Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил:

"Теперь в приложении в сервисе "Несокрушимость" можно найти интерактивную карту с ближайшим укрытием и сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв. Отзывы передают в органы местного самоуправления.

Также в "Дії" можно будет узнать:

  • рейтинг укрытия
  • адрес
  • сколько людей вмещает
  • доступ к укрытию
  • вид
  • фото

"Прокладывайте маршрут к укрытию и делитесь им с близкими. И еще можете скачать укрытия своего региона - на случай, если не будет интернета. Будьте в безопасности, даже если офлайн", - посоветовал Федоров.

Также глава Минцифры отметил, что укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в "Дії" по соображениям безопасности. Адреса узнавайте у местных властей.

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Автор: 

Клименко Игорь (396) Дія (423) укрытие (130)


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Топ комментарии
+8
Намагайтесь якомога менше думати та говорити про "Дію".
Більше гуляйте на свіжому повітрі, читайте.
Бережіть себе!
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08.02.2024 16:11
+7
А ДІЮ в ДІЇ нах можна послать?
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08.02.2024 16:13
+2
Залишилось у "Дії" відкрити маркет та можливість замовити щось через Glovo і стати у електронну чергу у McDonald's!
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08.02.2024 16:08
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Залишилось у "Дії" відкрити маркет та можливість замовити щось через Glovo і стати у електронну чергу у McDonald's!
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08.02.2024 16:08 Ответить
Намагайтесь якомога менше думати та говорити про "Дію".
Більше гуляйте на свіжому повітрі, читайте.
Бережіть себе!
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08.02.2024 16:11 Ответить
А ДІЮ в ДІЇ нах можна послать?
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08.02.2024 16:13 Ответить
Прокладайте маршрут до укриття... Джерело:

Пан Федоров, а когда в "Діє" будет сервис прокладайте маршрут до ТЦК. Ухиляты так этого ждут.
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08.02.2024 16:14 Ответить
А "Дия" будет знать где вы находитесь и все сопутствующее.
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08.02.2024 16:17 Ответить
А для чого вона зроблена?
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08.02.2024 16:36 Ответить
Дуже удобний сервіз для наведення ракет.Ця тварь незаспокоітся со соєю дієй
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08.02.2024 16:21 Ответить
В школах, дитсадках, лікарнях, поліклініках, наприклад, завжди укриття були. Ще з часів совка. Так що - у мокши все й так є.
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08.02.2024 16:26 Ответить
А коли в ''дії'' буде застосунок де можна послати зелену владу і ота ''зєлєнь'' зразу ж туди і піде?
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08.02.2024 16:24 Ответить
Заграв вже той цифровий трансформатор.
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08.02.2024 16:25 Ответить
А де роздають "запрошення" теж можна?
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08.02.2024 16:27 Ответить
А де ППО стоїть - ще не можна побачити?
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08.02.2024 17:01 Ответить
Добре. І координати щоб наводили безпосередньо з дії.
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08.02.2024 17:03 Ответить
Гарна спроба,шахрай Фьодоров !👍
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08.02.2024 17:20 Ответить
 
 