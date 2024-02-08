Теперь в "Дії" можно узнать, где расположено ближайшее укрытие и сообщить, если оно закрыто

В приложении "Дія" с сегодняшнего дня доступна карта укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут до ближайшего укрытия, узнать его состояние, а также пожаловаться на недостатки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Теперь граждане получат быстрый доступ к информации, а значит - быстрый доступ к безопасности. Работники ГСЧС и полиции проводят мониторинг и ежеквартальные обследования для актуализации данных о состоянии укрытий. И главное - их доступности для населения", - отметил министр.

Как отметил Клименко, в конце 2023 года количество соответствующих нормам укрытий увеличилось почти на 2 тысячи. И на сегодняшний день уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории отвечают установленным требованиям. К началу полномасштабного вторжения этот показатель был втрое меньше.

Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в "Дії " вместе с фото и описанием конкретного объекта.

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Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил:

"Теперь в приложении в сервисе "Несокрушимость" можно найти интерактивную карту с ближайшим укрытием и сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв. Отзывы передают в органы местного самоуправления.

Также в "Дії" можно будет узнать:

рейтинг укрытия

адрес

сколько людей вмещает

доступ к укрытию

вид

фото

"Прокладывайте маршрут к укрытию и делитесь им с близкими. И еще можете скачать укрытия своего региона - на случай, если не будет интернета. Будьте в безопасности, даже если офлайн", - посоветовал Федоров.

Также глава Минцифры отметил, что укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в "Дії" по соображениям безопасности. Адреса узнавайте у местных властей.

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