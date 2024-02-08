Воры в законе Умка и Лаша после выхода из СИЗО исчезли в неизвестном направлении, на заседание суда не являлись, - СМИ
Воры в законе Сергей Олейник по кличке Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани после своего выхода из СИЗО не появлялись на судебные заседания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Днепр оперативный".
"По информации наших источников, Сергей Олейник (признанный СНБО вором в законе) находится под домашним арестом. Однако в публичных судебных реестрах соответствующего решения суда нет. Последнее заседание с Умкой и Лашей Сваном, обвиняемых в организации "сходок" и создании бандформирований, датировано 22 января. Тогда в Бабушкинском райсуде не смогли продлить им меру пресечения в виде содержания под стражей. Преступники покинули СИЗО и скрылись в неизвестном направлении. Это вызвало большой резонанс – ведь президент публично обещал положить конец криминальным кланам, а воры все равно "решают на местах" и избегают наказаний", - говорится в сообщении.
По данным канала, Сергей Олейник (Умка) и Лаша Джачвлиани на следующее заседание после того, как оказались на свободе, не явились.
"Не исключаем, что определенное решение суда о новой мере пресечения существует – однако из-за "технических сбоев", как это стало популярным в последнее время, оно не появляется в реестре. Поэтому фактически фигуранты самого громкого уголовного процесса десятилетия формально могут передвигаться по стране, или за примером их товарища Петровского-Нарика получить инвалидность и скрыться", - отметили в "Днепре оперативном".
15 февраля в Бабушкинском суде назначено следующее заседание по этому делу.
Напомним, что Умка и Лаша Сван провели последние 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступного собрания (ч.1 ст.255-2 УК Украины).
23 января СМИ сообщили, что Умка и Лаша Сван вышли из СИЗО.
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До "злодія" йому ще рости і рости. Навіть злодії бувають патріотами. А це прокацапське падло.
Коронацію Сергія Олійника забезпечував його старший товариш - Олександр Петровський (Налекрешвілі, він же - Нарік). Він теж ще на початку своєї кримінальної кар'єри був завербований російськими спецслужбами. Тому «ОЗУ Наріка» тісно пов'язане з російським мафіозним світом. Нарік не тільки забезпечував росіянам входження у легальні галузі української економіки, але й обслуговував їх брудні замовлення. Наприклад, резонансне вбивство Щербаня, де дивним чином переплітались інтереси Павла Лазаренка та того самого Джабраїлова, а вирішував проблеми обох саме дніпровський злочинний клан.
Після анексії Криму та окупації частини Донбасу «ОЗУ Наріка» разом зі своїми російськими «бізнес-партнерами» забезпечувало контрабанду вугілля, бензину, продуктів, медикаментів, а також наркотрафік через сірі зони. Про це домовлялися на зустрічах у Ростові.
Умка та його люди регулярно виїжджали на росію, брали участь у багатьох злочинних «івентах». З 2021 року Сергій Олійник змушений підтримувати зв'язок з московськими кураторами онлайн. Проте від «ОЗУ Наріка» до рф як і раніше їздять представники, та й сам кримінальний авторитет покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Тепер зустрічатися з московськими кураторами він вважає зручнішим та безпечнішим у Відні, ніж у Ростові.
https://dnepr.express/ua/post/zrobili-carskij-podarunok-kriminalnu-spravu-sergiya-olijnika-rozglyadatimut-u-dnipri
До речі: найбільший храм ПЦУ у Дніпрі побудований на кошти Петровського. Хоча ця будівля значно менша від комплексу менора чи як там вона називається.
Можливо, отим двом, уже АМНІСТІЯ ? Держприкордон з суддям, хоть капієчка якась упала на карти…
В Україні два ФРОНТИ, один від привладних, другий від московитів!!
..а от Червінський би не втік, і на волі 1000% користі приніс би Україні, за що мстиві і сцикливі зесланці його і тримають за гратами, бо тупорилий вумний нАріт і досі окропом пісяє, коли чує-бачить Оте на екрані.. бодебілдінгі
Через 3 дні у нього ювілей, - рівно 10 років "коронування".
От йому його "колєги" в суддівських мантіях і зробили подаруночок, - фактично випустили на волю.
Свій до свого по своє.
Зато тримає в тюрмі героя розвідника Романа Червінського.
Коли вони вже подохнуть ці зелені тварі?
..не на часі шукати..