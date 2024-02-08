Воры в законе Умка и Лаша после выхода из СИЗО исчезли в неизвестном направлении, на заседание суда не являлись, - СМИ

Воры в законе Сергей Олейник по кличке Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани после своего выхода из СИЗО не появлялись на судебные заседания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Днепр оперативный".

"По информации наших источников, Сергей Олейник (признанный СНБО вором в законе) находится под домашним арестом. Однако в публичных судебных реестрах соответствующего решения суда нет. Последнее заседание с Умкой и Лашей Сваном, обвиняемых в организации "сходок" и создании бандформирований, датировано 22 января. Тогда в Бабушкинском райсуде не смогли продлить им меру пресечения в виде содержания под стражей. Преступники покинули СИЗО и скрылись в неизвестном направлении. Это вызвало большой резонанс – ведь президент публично обещал положить конец криминальным кланам, а воры все равно "решают на местах" и избегают наказаний", - говорится в сообщении.

По данным канала, Сергей Олейник (Умка) и Лаша Джачвлиани на следующее заседание после того, как оказались на свободе, не явились.

"Не исключаем, что определенное решение суда о новой мере пресечения существует – однако из-за "технических сбоев", как это стало популярным в последнее время, оно не появляется в реестре. Поэтому фактически фигуранты самого громкого уголовного процесса десятилетия формально могут передвигаться по стране, или за примером их товарища Петровского-Нарика получить инвалидность и скрыться", - отметили в "Днепре оперативном".

15 февраля в Бабушкинском суде назначено следующее заседание по этому делу.

Напомним, что Умка и Лаша Сван провели последние 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступного собрания (ч.1 ст.255-2 УК Украины).

23 января СМИ сообщили, что Умка и Лаша Сван вышли из СИЗО.

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