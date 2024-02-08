Украинцы в Польше оформили 205 тыс. загранпаспортов в 2023 году, - МВД
В прошлом году украинцы в Польше украинцы оформили около 205 тысяч загранпаспортов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"В Польше работает самое большое количество зарубежных подразделений ГП "Документ". В прошлом году в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове украинцы оформили почти 80 тыс. ID-карт и около 205 тысяч загранпаспортов", - отметил Клименко.
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Алекс Скела
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gemixx11 #587387
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ирина ира #418568
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