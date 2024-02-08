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Украинцы в Польше оформили 205 тыс. загранпаспортов в 2023 году, - МВД

паспорт

В прошлом году украинцы в Польше украинцы оформили около 205 тысяч загранпаспортов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В Польше работает самое большое количество зарубежных подразделений ГП "Документ". В прошлом году в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове украинцы оформили почти 80 тыс. ID-карт и около 205 тысяч загранпаспортов", - отметил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2023 году украинцы оформили за границей 530 тыс. паспортных документов, - МВД. ИНФОГРАФИКА

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беженцы (1639) загранпаспорт (199) МВД (9318) Польша (8408)


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08.02.2024 16:45 Ответить
це ж 205 тисяч потенційних клієнтів до яких можна залізти в карман ... і не тільки подумав клименко
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08.02.2024 17:01 Ответить
205 тисяч закордонних паспортів это или 400 батальонов ( 1 Батальйон Монако=500 ) или 40 бригад (1 Бригада Монако=5 000 )
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08.02.2024 17:08 Ответить
а нічого шо основну массу цих 205 тисяч людей наша держава виплюнула як непотріб батрачити по світу створивши нестерпні умови життя в цій країні ?
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08.02.2024 17:18 Ответить
То есть, люди обиженные на свою страну, с удовольствием получают украинские документы? Это уже какое то садо-мазо
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08.02.2024 17:26 Ответить
думаю щоб у них була можливість то вони б може отримали документи других країн
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08.02.2024 17:30 Ответить
В рашке дают
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08.02.2024 17:37 Ответить
Прекрасно, надо срочно переплыть Тысу, и воспользоваться таким прекрасным сервисом.
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08.02.2024 17:14 Ответить
 
 