Украинцы в Польше оформили 205 тыс. загранпаспортов в 2023 году, - МВД

В прошлом году украинцы в Польше украинцы оформили около 205 тысяч загранпаспортов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В Польше работает самое большое количество зарубежных подразделений ГП "Документ". В прошлом году в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове украинцы оформили почти 80 тыс. ID-карт и около 205 тысяч загранпаспортов", - отметил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2023 году украинцы оформили за границей 530 тыс. паспортных документов, - МВД. ИНФОГРАФИКА