Трамп является самым большим препятствием для одобрения законопроекта о помощи Украине, - сенатор США Мерфи

Сенатор-демократ Крис Мерфи надеется, что достаточное количество республиканцев проголосует за принятие пакета помощи Украине. В то же время он опасается влияния "главной силы", уже уничтожившей двухпартийное соглашение по границе - бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Речь идет о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, в которую уже не входит миграционная реформа и меры по безопасности границы.

"Как только он заговорил об иммиграционном законопроекте, все развалилось… Если он направит свой огнемет на Украину, интересно, как она выживет", - подчеркнул Мерфи.

Мерфи выразил надежду, что "провал" с законопроектом о безопасности границы станет сигналом для республиканцев, чтобы они хотя бы проголосовали за выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи.

Сенатор-демократ вместе с сенатором-республиканцем Джеймсом Ленкфордом и независимым сенатором Кристен Синемой согласовали двухпартийный законопроект о безопасности границ.

Читайте также: Трамп может завершить войну в Украине через 24 часа, - Дуда

На прошлой неделе Мерфи был уверен, что достаточное количество республиканцев присоединится к большинству демократов Сената, чтобы принять законопроект о границе.

После блокирования республиканцами одобрения законопроекта Мерфи заявил, что "никогда не видел ничего подобного за всю свою законодательную карьеру".

Теперь Мерфи считает, что с республиканцами никогда не будет достигнуто соглашение по безопасности границ и иммиграции.

Сенатор добавил, что такие меры должны дождаться полного контроля демократов над Конгрессом и Белым домом и устранения сенатского "филибастера", позволяющего демократам принимать важные законы без сотрудничества с республиканцами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск раскритиковал Сенат США относительно помощи Украине: Рейган перевернулся в могиле