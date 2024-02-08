Трамп является самым большим препятствием для одобрения законопроекта о помощи Украине, - сенатор США Мерфи
Сенатор-демократ Крис Мерфи надеется, что достаточное количество республиканцев проголосует за принятие пакета помощи Украине. В то же время он опасается влияния "главной силы", уже уничтожившей двухпартийное соглашение по границе - бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Речь идет о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, в которую уже не входит миграционная реформа и меры по безопасности границы.
"Как только он заговорил об иммиграционном законопроекте, все развалилось… Если он направит свой огнемет на Украину, интересно, как она выживет", - подчеркнул Мерфи.
Мерфи выразил надежду, что "провал" с законопроектом о безопасности границы станет сигналом для республиканцев, чтобы они хотя бы проголосовали за выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи.
Сенатор-демократ вместе с сенатором-республиканцем Джеймсом Ленкфордом и независимым сенатором Кристен Синемой согласовали двухпартийный законопроект о безопасности границ.
На прошлой неделе Мерфи был уверен, что достаточное количество республиканцев присоединится к большинству демократов Сената, чтобы принять законопроект о границе.
После блокирования республиканцами одобрения законопроекта Мерфи заявил, что "никогда не видел ничего подобного за всю свою законодательную карьеру".
Теперь Мерфи считает, что с республиканцами никогда не будет достигнуто соглашение по безопасности границ и иммиграции.
Сенатор добавил, что такие меры должны дождаться полного контроля демократов над Конгрессом и Белым домом и устранения сенатского "филибастера", позволяющего демократам принимать важные законы без сотрудничества с республиканцами.
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Тепер кордон. Там катастреофа і епічна проблема. Більшість американців вимагають його закрити. Через кордон пхаються мільйони наволочі з усього світу. Мексиканців ніяких там нема, там сомалійці, іншіі африканці, венесуела, МС-13 з сальвадору навіть москалі і китайці. Наркоділери, гвалтівники, вбивці, шпигуни і терористи заходять в тому числі.
Байден може той кордон закрити на раз-два, тупо відновивши методи Трампа, і все. Тут не потрібен навіть Конгрес чи особливі закони, тільки Ехек'ютів Ордер. Республіканці це вимагають, Демократи викручуються як завгодно щоб то не робити бо там заходить ЇХ ЕЛЕКТОРАТ!Виписують законодавство щоб продовжити запискати мільйони нелегалів і кажуть що це ''компроміс''.Вони дають нелегалам право голосувати. В ША буде встановнено однопартійну систему, і кінець усім. тому це так важливо а вам як баранам пхають локшину. Проблема розв'яжеться коли Деми закриють кордон. Можна спробувати голосувати лише допомоги Україні, але тут не гарантовано, Республіканці надто вкурвлені цим підступом і вимагають СПОЧАТКУ закрити кордон.
тебе в канадії цікавить трамп в США!
ніколи не зрозумію цю ґілку неандертальців.
а казали вчені вони вимерли...
Приавильно усе робимо! Слава Захисникам України!!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!
Смерть московитам срускага міра!!
ну якби журналіст, як і суддя, має вислухати обидві сторони
ліпше за них я не прокоментую
серед українців, до речі. теж до біса імпотентів та підкилимників : реакція на відставку Залужного це демонструє
вилаялась то попустило ? ну і добре !
ці два поца - це ж матьориє путіністи! Хоча, що з тебе взяти, лапоть під проксі.