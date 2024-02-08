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Новости Война
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Ни одного уцелевшего здания в Авдеевке нет, в городе остается 941 человек, - Барабаш

донеччина,авдіївка

Сейчас в Авдеевке из-за постоянных обстрелов вариантов эвакуации становится все меньше.

Об этом в телемарафоне сообщил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, ни одного уцелевшего здания нет в городе, очень давно уже. Нет здания, которое могло бы хоть немного обезопасить жизнь людей, потому что сейчас в большинстве своем враг применяет ФАБ-500, многоэтажные дома складываются как карточные. Очень часто в этих подвалах остаются люди, к сожалению, мы не можем их оттуда достать. Нет такого здания, подвала, хранилища, которое выдержало бы эти удары, которые ведут круглосуточно по городу", - отметил он.

По состоянию на утро 941 человек остается в Авдеевке. Из-за постоянных обстрелов вариантов эвакуации становится все меньше.

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит по всем направлениям. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы более-менее спокойно. Действительно штурмуют очень большими силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют им применять технику. Но ведь мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет гораздо сложнее", - рассказал Барабаш.

Смотрите также: Вражеская бронемашина догорает в поле близ Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+3
Утримання недоцільне. Так зазвичай і починається відступ, в Бахмуті, Соледарі, Попасній, Марьїнці
так само все було
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08.02.2024 17:03
+3
Упороті ждуни.
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08.02.2024 17:07
+2
А як же примусова евакуація?
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08.02.2024 16:59
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А як же примусова евакуація?
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08.02.2024 16:59 Ответить
Примусово евакуюють лише діток з мамою чи з кимось з рідних опікунів. А дорослих ждунів нахіба примушувати? Раз дорослий - сам несеш відповідальність за свій вибір.
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08.02.2024 19:14 Ответить
Ні не так, держава є гарантом безпеки громадян за конституцією і взагалі, то мусить робити все залежне від неї, пам'ятаєте справу Марії девіч чи якось так, тоді держава зробила спробу справу, ось і зараз фанатів ***** треба до лікарень надсилати щоб не заважали військовим, але це не про нашу країну нажаль, бо для нас з вами то 941 ждунів а для нинішньої влади то 941 * мільйони бабла на розпил, потім ще собі медалькі чепоятимуть як вони "памагали" сердешним
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08.02.2024 23:36 Ответить
Утримання недоцільне. Так зазвичай і починається відступ, в Бахмуті, Соледарі, Попасній, Марьїнці
так само все було
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08.02.2024 17:03 Ответить
Упороті ждуни.
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08.02.2024 17:07 Ответить
ну і чому тих цивільних примусово не вивезли ще з початку посилених штурмів? може і не всі, але багато можуть бути шпигунами за нашими військами.
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08.02.2024 18:57 Ответить
За Вашою логікою їх потрібно насильно вивезти з місця де навіть водопостачання давно немає (не кажучи про інтернет чи мобільний зв'язок), щоби вони шпигували в кращих умовах із Краматорська чи із Дніпра?
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08.02.2024 19:29 Ответить
на західну а той у Європу. хай там никаються. може побачать різницю між засрашкою і нормальним життям.
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08.02.2024 19:37 Ответить
В Європі проросійських хвойд, які нехтують рашкою у користь Євросоюзу, більше ніж дофіга:
https://youtu.be/IdVY8vXKvJg?si=RoTvPFfFJvxzAU_J
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08.02.2024 22:51 Ответить
 
 