Ни одного уцелевшего здания в Авдеевке нет, в городе остается 941 человек, - Барабаш

Сейчас в Авдеевке из-за постоянных обстрелов вариантов эвакуации становится все меньше.

Об этом в телемарафоне сообщил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, ни одного уцелевшего здания нет в городе, очень давно уже. Нет здания, которое могло бы хоть немного обезопасить жизнь людей, потому что сейчас в большинстве своем враг применяет ФАБ-500, многоэтажные дома складываются как карточные. Очень часто в этих подвалах остаются люди, к сожалению, мы не можем их оттуда достать. Нет такого здания, подвала, хранилища, которое выдержало бы эти удары, которые ведут круглосуточно по городу", - отметил он.

По состоянию на утро 941 человек остается в Авдеевке. Из-за постоянных обстрелов вариантов эвакуации становится все меньше.

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит по всем направлениям. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы более-менее спокойно. Действительно штурмуют очень большими силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют им применять технику. Но ведь мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет гораздо сложнее", - рассказал Барабаш.

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