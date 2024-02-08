Спикер ЕС Стано об интервью Карлсона с президентом РФ: Путин хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины
В Еврокомиссии высказались относительно призывов ввести санкции против американского скандального бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.
Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы еще не видели интервью, но мы все можем предположить, что Путин может сказать. Я имею в виду, что это хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины, но относительно санкций, то введение их в отношении лиц или организаций в целом является внутренним процессом среди стран-членов ЕС", – отметил он.
Представитель внешнеполитической службы добавил, что эта процедура происходит конфиденциально, и если страны-члены ЕС размышляют, чтобы добавить лиц или организации в санкционные списки, то вносят такое предложение.
"Впоследствии на основе критериев, изложенных в конкретном режиме санкций, государства-члены, если есть достаточно доказательств, могут принять единогласное решение по такому списку, после чего санкции объявляются, поэтому на этом этапе я не имею никаких комментариев относительно возможных предложений от государств-членов", – указал Стано.
Он также напомнил, что санкции – это юридический процесс Евросоюза, поэтому их нужно подкреплять соответствующими доказательствами, они должны соответствовать критериям, определенным в режиме санкций, и кроме того, их должны принять государства-члены ЕС единогласно.
Визит Такера Карлсона в Москву
Ранее депутат Европарламента Ги Вергофстадт призвал ввести санкции против Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.
Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.
В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.
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А если прав? Вы предположили подобный вариант?
Нет, не он не бесконечно влиятелен и всесилен. Просто победить его может только больший подонок, чем он сам. Более расчетливый, хладнокровно циничный, с нулевой эмпатией и конченый социопат. Человечности, морали и нравственности в подобной драке не место.
А з попередньою... Чи можно домовитись з тим, хто ставить собі одне завдання - твое знищення?
"Цілі тотального фізичного знищення немає, вона не має сенсу" - после этой фразы наш диалог бессмысленен.
"Как хорошо жить в рф"
закончилось полетом с лестницы на второй секунде беседы.
можна по-різному сприймати такера карлсона, але він впливова людина в США - чому ж було не використати можливість змінити його точку зору ? життя це боротьба - треба боротися повсюди де така нагода є
а австрійці - від німців ?
з таким аналізом треба в середню школу а не до дорослих
а хіба 300 держав німців не відокремлювались одне від одного ?
вивчати всі можуть - а думати можуть тільки одиниці, і школа тут вже не допоможе
а шо, зєля обідєлся і заїграв на роялє, вєсь такий озабочєний ?
і справа навіть не в такері як такому - я його теж не поважаю - а в тих мільйонах людей, які досі його слухають, навіть після звільнення з фоксу
зєля сам персонально нікого не обзивав, вже будучи публічною фігурою ?