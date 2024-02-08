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Спикер ЕС Стано об интервью Карлсона с президентом РФ: Путин хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины

Такер Карлсон

В Еврокомиссии высказались относительно призывов ввести санкции против американского скандального бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы еще не видели интервью, но мы все можем предположить, что Путин может сказать. Я имею в виду, что это хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины, но относительно санкций, то введение их в отношении лиц или организаций в целом является внутренним процессом среди стран-членов ЕС", – отметил он.

Представитель внешнеполитической службы добавил, что эта процедура происходит конфиденциально, и если страны-члены ЕС размышляют, чтобы добавить лиц или организации в санкционные списки, то вносят такое предложение.

"Впоследствии на основе критериев, изложенных в конкретном режиме санкций, государства-члены, если есть достаточно доказательств, могут принять единогласное решение по такому списку, после чего санкции объявляются, поэтому на этом этапе я не имею никаких комментариев относительно возможных предложений от государств-членов", – указал Стано.

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Он также напомнил, что санкции – это юридический процесс Евросоюза, поэтому их нужно подкреплять соответствующими доказательствами, они должны соответствовать критериям, определенным в режиме санкций, и кроме того, их должны принять государства-члены ЕС единогласно.

Визит Такера Карлсона в Москву

Ранее депутат Европарламента Ги Вергофстадт призвал ввести санкции против Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.

Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.

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Автор: 

Еврокомиссия (1452) пропаганда (3673) санкции (11285) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+8
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08.02.2024 17:18
+4
Карлсоне це той якій брехав про машинки на виборчих ділянках та за шо його видання сплатило за рішенням суду (мирова була угода) компанії виробнику 800 мільйонів доларів після чого виперла цього поца з роботи та його більш нікуди не брали покі нарік Ильуха Макс його не прикупив по завданню Московії?
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08.02.2024 17:01
+3
Розмова двох хронічних брехунів.
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08.02.2024 17:01
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Карлсоне це той якій брехав про машинки на виборчих ділянках та за шо його видання сплатило за рішенням суду (мирова була угода) компанії виробнику 800 мільйонів доларів після чого виперла цього поца з роботи та його більш нікуди не брали покі нарік Ильуха Макс його не прикупив по завданню Московії?
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08.02.2024 17:01 Ответить
Не може Московія давати завдання ні Маску, ні Трампу, ні навіть Карлсону. Безпосередньо не може, у вигляді наказів чи загроз якимись компроматами. Немає російського диктатора такого впливу. У політиці, як і в природі, є різні сили, які використовують один одного залежно від ситуації. З тим, хто може і, що важливо, готовий створювати все більші проблеми, доводиться рахуватися і мати з ним справу. Так влаштований цей підлий світ. Ним правлять не лицарі Айвенго.
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08.02.2024 17:34 Ответить
Вас ждет разочарование. Хйло уже давно скупил практически всех мировых политиков, верхушки международных институтов и некоторые правительства (целиком). А Ваши заблуждения - ну, это ваша проблема. Как и неспособность посмотреть (и принять) правде в глаза.
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08.02.2024 17:50 Ответить
Ага, куйло ​​скупив колишнього, сьогодення та майбутнього президента США, Маска з Твітером, Закерберга з Фейсбуком, CNN, The Washington Post, NY Times, ООН, ОБСЄ, Папу Римського та Католицьку церкву, ОБСЄ, Червоний Хрест, МАГАТЕ, МОК, зняв британського прем'єра та ін. Коротше, він нескінченно багатий, нескінченно впливовий і взагалі практично всесильний. Доводьте вже цю шалену логіку до логічного фіналу.
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08.02.2024 18:08 Ответить
Если я не прав, - то буду выглядеть идиотом, согласен. Признаю.
А если прав? Вы предположили подобный вариант?
Нет, не он не бесконечно влиятелен и всесилен. Просто победить его может только больший подонок, чем он сам. Более расчетливый, хладнокровно циничный, с нулевой эмпатией и конченый социопат. Человечности, морали и нравственности в подобной драке не место.
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08.02.2024 18:19 Ответить
Нині перемагають того, кого перемогти легко та дешево. І то помилки трапляються на кожному кроці. А з тим, кого намагатися перемагати важко, небезпечно та дорого, з ним доводиться домовлятися та співіснувати. Але це не означає, що він купив усіх.
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08.02.2024 18:57 Ответить
З останньою фразою згоден повністю.
А з попередньою... Чи можно домовитись з тим, хто ставить собі одне завдання - твое знищення?
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08.02.2024 19:47 Ответить
я говорив про західних діячів, яких куйло нібито купив. Але й з погляду України ситуація не багатьом відрізняється. Ви кажете штампами. Цілі тотального фізичного знищення немає, вона не має сенсу. Але навіть якби вона була, все одно зіткнувшись із сильною відсічю та втратами, агресор змушений домовлятися. На яких умовах і на який час залежить від розстановки сил і подальшого курсу сторін. Міжнародна політика дуже проста, і дуже складна. Проста тому що все дуже швидко впирається у руйнівну силу. А складність у тому як зробити так, щоб цю силу не застосували проти тебе, і пої цьому дотриматися своїх інтересів. Політика дуже рідко є атракціоном нечуваної принциповості.
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08.02.2024 20:35 Ответить
Пребывайте и дальше в ваших иллюзиях.
"Цілі тотального фізичного знищення немає, вона не має сенсу" - после этой фразы наш диалог бессмысленен.
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08.02.2024 21:08 Ответить
Розмова двох хронічних брехунів.
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08.02.2024 17:01 Ответить
Все значно простіше. карлсон заробляє там, де більше платять. А пуйло за розповсюдження свого маразму максимально широко і платить по максимуму. От і вся логіка цієї чергової "мега події"
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08.02.2024 18:30 Ответить
карлсон теж купить ізбу на рязанщині в дєрєвне пєтрушово.
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08.02.2024 17:15 Ответить
Цей Чмоня вже й ватник вдягнув...
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08.02.2024 17:17 Ответить
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08.02.2024 17:18 Ответить
Серія 2 - "услышать бамбасс"
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08.02.2024 17:23 Ответить
Жалко что Такер не может интервью взять у Гитлера. Адик мог объяснить американцам, по какой причине он убил миллионы людей в лагерях смерти.
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08.02.2024 17:22 Ответить
Откуда информация?
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08.02.2024 18:07 Ответить
Я думал, что ты на встрече был. Не известно с кем ты будешь встречаться в его возрасте, если доживешь.
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08.02.2024 18:46 Ответить
А теперка дайте посилання на оригінальну статтю допис чи шо там було - на оригінал а не переклад ( перекласти з допомогою гугола кожен зможе), ну то як посилання надасте ?
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08.02.2024 18:49 Ответить
Гугол на словосполучення Байден Мітеранн видає посилання на на - перше же посилання на кацапський ресурс, а Яху видає посилання про те шо Байден назвав Макрона Мітераном - а не те шо він спілкувався з Мітераном ( і це було ше в 2021 році ).
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08.02.2024 18:58 Ответить
Такер раньше или позже плохо закончит как закончил Джонс.
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08.02.2024 17:26 Ответить
Цікаво, а що цей поц привіз на словах від рудого щура - сірому щуру?
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08.02.2024 17:34 Ответить
Интервью Карлсона с Депардье на тему:
"Как хорошо жить в рф"
закончилось полетом с лестницы на второй секунде беседы.
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08.02.2024 18:28 Ответить
ну так а чому зєлєнскій не захотів давати інтерв'ю такеру карлсону ? а така пропозиція була
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08.02.2024 19:43 Ответить
Когда?
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08.02.2024 20:34 Ответить
на платформі Х (колишній твіттер) він оголосив що до інтерв'ю з путіним хотів взяти інтерв'ю у зеленского, щоб доповісти американському народу обидві позиції

можна по-різному сприймати такера карлсона, але він впливова людина в США - чому ж було не використати можливість змінити його точку зору ? життя це боротьба - треба боротися повсюди де така нагода є
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08.02.2024 21:01 Ответить
Громадянам США просто варто згадатися історію своєї країни яку вони вчили в школах - і 4 липня згадатися . І крім того взяти і порівняти себе з нами - і порівняння не буде на користь американців ( не існувало ніякого американського етносу у 1776 році і не існувало окремої американської мови - незалежність проголошували англійці від англійців ).
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08.02.2024 23:23 Ответить
а бельгійці від кого незалежність оголошували, від французів ?
а австрійці - від німців ?
з таким аналізом треба в середню школу а не до дорослих
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09.02.2024 02:31 Ответить
Ну так мені тре в школу - хоча ніт це вам тре в школу. Я ж вивчав там історію і добре памятаю шо Дойчланд став єдиною державою в році так 1870 - а до того там було понад 300 держав , однією з яких була Австрія ( яка станом на 1870 рік була імперією ) - такшо як Австрія могла відєднатися від Дойчланду якшо його в природі не існувало ( в якості держави - країна то була )? А шодо бельгійців то до чого тутка французи - голландці до того а французи ніт. Ось підете до школи повчитесь і тоді побалакаємо .
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09.02.2024 05:24 Ответить
ну добре, бельгійці сі відокремили від голандців - вам легше стало, дядя, чи ніт ?

а хіба 300 держав німців не відокремлювались одне від одного ?

вивчати всі можуть - а думати можуть тільки одиниці, і школа тут вже не допоможе
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09.02.2024 06:25 Ответить
Ваш смартфон теж мож надрукувать думає - але шоб думать він має спочатку получити те про шо він має думати (вхідні дані які він і буде обдумувать). В звязку з цим в мене до вас виникає запитання - ви шо думаєте про ніщо ? А якщо ви думаєте про ніщо - то в результаті ваші думання про ніщо ( ну нуль як був так і залишився ).
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09.02.2024 07:19 Ответить
Это до того как он обозвал Зелю крысой, или после?
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08.02.2024 23:53 Ответить
нє в курсє що він обзивав зєлю крисой

а шо, зєля обідєлся і заїграв на роялє, вєсь такий озабочєний ?
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09.02.2024 05:11 Ответить
Да, обзывал. Причем в то время когда рашка только напала на Украину. Я не фанат Зермака, но мне это не понравилось. Совершенно очевидно что Такер еще до начала войны уже занял про росийскую политику.
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09.02.2024 12:04 Ответить
ну і був шанс її змінити, який втрачено

і справа навіть не в такері як такому - я його теж не поважаю - а в тих мільйонах людей, які досі його слухають, навіть після звільнення з фоксу

зєля сам персонально нікого не обзивав, вже будучи публічною фігурою ?
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09.02.2024 17:55 Ответить
Еще вылез полезный идиот
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08.02.2024 22:20 Ответить
 
 