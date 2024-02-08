Будут судить чиновницу столичной РГА, которая вела телеграм-канал с антиукраинскими заявлениями экс-премьер-министра Украины Азарова

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника столичной РГА, которая вела телеграм-канал экс-премьер-министра Украины Азарова и готовила его выступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника столичной РГА.

Ей инкриминируют призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что женщина в момент совершения преступления работала начальником организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций.

В это же время вместе с сообщниками она координировала пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в его телеграм-канале, а также на страницах в соцсетях. Также обвиняемая организовывала антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

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Сотрудничество с бывшим чиновником женщина начала еще в 2015 году и не прекратила его ни после полномасштабного вторжения в Украину, ни после ракетных обстрелов столицы.

Антиукраинские заявления экс-премьера в его телеграм-канале она готовила даже в день начала полномасштабного вторжения, иллюстрируя сообщение фотографиями разрушений столицы.

Согласно заключению экспертиз, такие публикации содержат публичный призыв к насильственному изменению установленного в Украине конституционного строя. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Напомним, в октябре 2023 года СБУ в Киеве разоблачила чиновницу, которая готовила тексты выступлений для бывшего беглого премьера Николая Азарова.