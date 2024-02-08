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Будут судить чиновницу столичной РГА, которая вела телеграм-канал с антиукраинскими заявлениями экс-премьер-министра Украины Азарова

прокуратура,азаров

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника столичной РГА, которая вела телеграм-канал экс-премьер-министра Украины Азарова и готовила его выступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора, Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника столичной РГА.

Ей инкриминируют призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что женщина в момент совершения преступления работала начальником организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций.

В это же время вместе с сообщниками она координировала пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в его телеграм-канале, а также на страницах в соцсетях. Также обвиняемая организовывала антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

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Сотрудничество с бывшим чиновником женщина начала еще в 2015 году и не прекратила его ни после полномасштабного вторжения в Украину, ни после ракетных обстрелов столицы.

Антиукраинские заявления экс-премьера в его телеграм-канале она готовила даже в день начала полномасштабного вторжения, иллюстрируя сообщение фотографиями разрушений столицы.

Согласно заключению экспертиз, такие публикации содержат публичный призыв к насильственному изменению установленного в Украине конституционного строя. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Напомним, в октябре 2023 года СБУ в Киеве разоблачила чиновницу, которая готовила тексты выступлений для бывшего беглого премьера Николая Азарова.

Автор: 

Азаров Николай (8195) суд (25091) РГА (251) Telegram (113)


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Топ комментарии
+6
Так, не дуже "прєкрасно работало". Наприклад твого нинішнього хазяїна -Подоляка ніяк за тухіс не взяло за співпрацю із росіянами починаючи із 2014- го. І головного слідака міліцейського, Татарова, що "шив" статті протестувальникам на майдані ніяк не прищучила. І навіть нічого не вставила колаборанту Зе, що із 2014 року з5імав фільми і шоу у росії і доя росї, платив у росії податки вз яких фінансувався гіркін, моторола, бородай, пушилін, так дване " МГБ ДНР", що катувало проукраїнські настроєних жителів..
Так що СБУ у великому богу...
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08.02.2024 17:17
+5
Ой, зебіли, скажіть мені, а хто оцю прокасапську курву влаштував на роботу в РДА?
Ящо відповідь на перше запитання буде вірною - то скажіть, а ким були 95-тиквартальні при Мікілі Яновчу?
Ну, а за третє запитання - про Майдан Гідності - можете лише подумати... бо навіть ті з вас, які були на Майдані - й досі залишаєтеся дебілами...
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08.02.2024 17:07
+3
Порошенко
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08.02.2024 17:12
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Правила форума Совет форумчан
Співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року... Джерело:

Прекрасно работало СБУ при попереднике.
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08.02.2024 17:04 Ответить
а тобі відомо, що станом на 2019-тий рік по всій Україні неокупованої території було ~13% ***********, як відвертих, так і прихованих? А тобі відомо, що на 2014-тий таких було ~третина повнолітніх виборців?
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08.02.2024 17:12 Ответить
Так, не дуже "прєкрасно работало". Наприклад твого нинішнього хазяїна -Подоляка ніяк за тухіс не взяло за співпрацю із росіянами починаючи із 2014- го. І головного слідака міліцейського, Татарова, що "шив" статті протестувальникам на майдані ніяк не прищучила. І навіть нічого не вставила колаборанту Зе, що із 2014 року з5імав фільми і шоу у росії і доя росї, платив у росії податки вз яких фінансувався гіркін, моторола, бородай, пушилін, так дване " МГБ ДНР", що катувало проукраїнські настроєних жителів..
Так що СБУ у великому богу...
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08.02.2024 17:17 Ответить
А оно вам нужно было, все эти Подоляки, Татаровы . Ваша власть только и думала как бы гроши тырять. Вот возьмем Татарова, как ты пишешь "що "шив" статті протестувальникам на майдані" И что, спокойно при твоем любимом попереднике занимался адвокатской деятельностью, профессор кафедры уголовного процесса при НАВД Украины. А такие как тыв это время спали, бо вам же рассказали какое светлое будущее ждёт вас в НАТО и ЕС. И вот спустя столько лет ты проснулся. Ну что ж, можного тебя только поздравить со сладким и приятным сном.
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08.02.2024 17:42 Ответить
так якби не ви - кацапи, то і було б прекрасне майбутнє. у всіх країн, хто не з рашою все добре.
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08.02.2024 18:54 Ответить
Ну, так а навіщо ти Татрова із прохвессора перевів у куратора силових структур у Зеленьського ?
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08.02.2024 21:08 Ответить
Ой, зебіли, скажіть мені, а хто оцю прокасапську курву влаштував на роботу в РДА?
Ящо відповідь на перше запитання буде вірною - то скажіть, а ким були 95-тиквартальні при Мікілі Яновчу?
Ну, а за третє запитання - про Майдан Гідності - можете лише подумати... бо навіть ті з вас, які були на Майдані - й досі залишаєтеся дебілами...
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08.02.2024 17:07 Ответить
Порошенко
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08.02.2024 17:12 Ответить
Міссіс "Х". Де пика???
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08.02.2024 17:08 Ответить
шукайте добре. Таких чиновників *********.
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08.02.2024 17:09 Ответить
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08.02.2024 17:10 Ответить
Посадовиця посідає таку посаду, що посадовити її нема ніякої можливості...
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08.02.2024 17:18 Ответить
писала виступи для мікіли янавіча по цих пір, бо вона одна з небагатьох, хто досконало володіє азірівською мівою.
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08.02.2024 17:20 Ответить
Бімбу їй у дупу - і хай розвантажує вагіни з вугіллям.
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08.02.2024 17:30 Ответить
І вона така скритна... і в КМДА нічого не знали - прозріли тіки... І часу анал вести після напруженої праці вістачало...
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08.02.2024 18:09 Ответить
а причому КМДА до утворення та штатів РДА міста Києва? Якщо керівників РДА призначає ОП...
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08.02.2024 18:21 Ответить
 
 