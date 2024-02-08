На границе с Польшей заблокируют 5 пропускных пунктов, будут протестовать и в Венгрии, - Госпогранслужба. СПИСОК
В Госпогранслужбе Украины уточнили, на каких пунктах пропуска на границе с Польшей и Венгрией ожидаются блокировки в связи с запланированными протестами.
Об этом ГПСУ рассказала в четверг в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидается усложнение движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией:
- По предварительной информации, 9 февраля в 10.00 начнется забастовка польских фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини".
Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" – по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускаться беспрепятственно.
- Усложнение движения для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" возможно с 12 февраля. Пропуск транспорта будет осуществляться по три грузовика в час.
- Также венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге в пункт пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта", - говорится в сообщении.
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Цсов не был так заангажирован политическими изрыганиями. Но как бы там ни было, он сносный аналитик-плагиата, бо сам химик, однако печатается в престижных америзданиях, хотя в каазлабадии на него объявлена анафема, типо, шарлатан в науке... А все потому , что он докопался до кацапской гаплогруппы. Тобто, до гаплогруппы большинства современных кацапов. Так вот , там офигенный процент угрофинно-монголоидных гаплогрупп-спутниц (N-O), которых нет у украинцев. Зато, у украинцев есть южная(трипольская) гаплогруппа спутница -I2. ЕЕ у кацапов нет. Да и основная по отцу Гаплогруппа-спутница R1a1 Z280(Z283) имеется в меньшем проценте у сегодняшних кацапов нежели у украинцев. Так шо , объясняя кацапам факт того , що мы с кацапами не братья, достаточно для большей их части предявить факт, шо они не имеют украинской гаплогруппы спутницы I2, которая 4.5 тыс лет(родилась в Карпатах). Виталий, если пройдете гаплогруппный ликбез, а для этого не грех почитать , а хотя бы мерзотного Клесова, то поймете, шо любая гаплогруппа (по статистике) раз в 1300 мутирует. И следующая мутация отображается в гаплогруппе очередной алелью, которая легко читаема. Потому, хочу вас заверить, что все-таки У нас со скифами, тюрками, татарами общая предковая гаплогруппа (R1a1), но аллельно мы мутировали по разному. Мы , украинцы, в большинстве своем имеем европейский вариант мутации нашей гаплогруппы - R1a1 Z280(Z283). Скифо-сако-тюрко-арие-татары имеют азийский вариант мутации нашей предковой гаплогруппы R1a1 Z94. Тобто, их предки , сепарнули на Восток из нашей общей культуры. сепарнули из днепро-донецкой культуры, навсегда , в отличии от нас , превратившись в диких азиатов, даже лицом, бо в их строении черепа уже поучаствовали азийские аборигенки. И последнее, пан Виталий. наша предковая гаплогруппа R выделилась из предковой группы Р - это случилось около 35 000 лет назад, в Южной Сибири, на пути сынов Адама из Африки в Европу через Гималаи-Памир. На пути в Европу,25 000 лет назад , в Сибири, гаплогруппа R мутировала в R1. Около 18 000 лет назад R1 пришла на Русскую равнину... А около 12 000 лет назад пришла на Балканы. Так что пане Виталий, если вам кто-то говорит об гаплогруппе R имеется ввиду время от 35 000-25 000 лет назад. Если говорят об гаплогруппе R1 - это время от 25 000 до 8 000 лет назад. Люди с гаплогруппой R и R1 сегодня не встречаются бо давно вымерли, остались их потомки мутаннты R1a1 и т.д. Пане Виталий, вы ошибочно отвергаете доводы генетиков в определении нашего неродства с кацапами...