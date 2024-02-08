На границе с Польшей заблокируют 5 пропускных пунктов, будут протестовать и в Венгрии, - Госпогранслужба. СПИСОК

В Госпогранслужбе Украины уточнили, на каких пунктах пропуска на границе с Польшей и Венгрией ожидаются блокировки в связи с запланированными протестами.

Об этом ГПСУ рассказала в четверг в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается усложнение движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией:

По предварительной информации, 9 февраля в 10.00 начнется забастовка польских фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини".



Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" – по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускаться беспрепятственно.



Усложнение движения для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" возможно с 12 февраля. Пропуск транспорта будет осуществляться по три грузовика в час.



Также венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге в пункт пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта", - говорится в сообщении.

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