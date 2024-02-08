РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6206 посетителей онлайн
Новости
2 510 26

На границе с Польшей заблокируют 5 пропускных пунктов, будут протестовать и в Венгрии, - Госпогранслужба. СПИСОК

Блокада кордону з Україною у Польщі

В Госпогранслужбе Украины уточнили, на каких пунктах пропуска на границе с Польшей и Венгрией ожидаются блокировки в связи с запланированными протестами.

Об этом ГПСУ рассказала в четверг в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается усложнение движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией:

  1. По предварительной информации, 9 февраля в 10.00 начнется забастовка польских фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини".

    Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" – по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускаться беспрепятственно.

  2. Усложнение движения для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" возможно с 12 февраля. Пропуск транспорта будет осуществляться по три грузовика в час.

  3. Также венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге в пункт пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта", - говорится в сообщении.

Держприкордонслужба про блокування кордону

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поляки заверили, что не будут блокировать движение на границе полностью, - посол Украины Зварич

Автор: 

Венгрия (1942) Госпогранслужба (6416) граница (5264) Польша (8408)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
добре, що хоч поки з цього боку по нам не стріляють.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:16
+15
Читаєш ці всі чудові новини останніх місяців і розумієш що Україна існує ще не завдяки а всупереч
показать весь комментарий
08.02.2024 17:18
+14
З однієї сторони душить ху&ло, а з іншої - наші евросусіди. Нормально? Претензії у блокувальників до своїх урядів, а блокують нас
показать весь комментарий
08.02.2024 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре, що хоч поки з цього боку по нам не стріляють.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:16 Ответить
Незабаром почнуть. Поляки ж попередили, що будуть збивати ракети над Україною , які будуть летіти у напрямку Польщі.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:19 Ответить
ракети хай збивають. Це краще, ніж коли ракета влучить в Червонограді не скажу в яку ціль.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:23 Ответить
з такими друзями й ворогів не потрібно...
показать весь комментарий
08.02.2024 17:17 Ответить
вважаєте шо друзям можна вилазити на голову ?
показать весь комментарий
08.02.2024 17:20 Ответить
Де ви берете таку інформацію. З проросійських сайтів?
показать весь комментарий
08.02.2024 17:35 Ответить
Читаєш ці всі чудові новини останніх місяців і розумієш що Україна існує ще не завдяки а всупереч
показать весь комментарий
08.02.2024 17:18 Ответить
є такий вислів-- всі під...си а я Д"Артаньян. у нашої влади немає З ЖОДНИМ СУСІДОМ добрих відносин ..
показать весь комментарий
08.02.2024 17:23 Ответить
учасники "дружніх бойкотів" не розуміють, що у разі програшу України, змінять кермо трактору на автомати. Хоча почерк рашки зашкалює.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:21 Ответить
З однієї сторони душить ху&ло, а з іншої - наші евросусіди. Нормально? Претензії у блокувальників до своїх урядів, а блокують нас
показать весь комментарий
08.02.2024 17:21 Ответить
Та всі наваліться -- поляки мадьяри румуни - це пздц
показать весь комментарий
08.02.2024 17:24 Ответить
А проти кого ці дурики протестують??
показать весь комментарий
08.02.2024 17:25 Ответить
Теоретично і задекларовано за щось своє. По факту-проти України.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:36 Ответить
По факту - по заявкам кремлядей.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:15 Ответить
Погубила нас нещаслива наша географія і невдала наша історія. О. Довженко об Україні.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:37 Ответить
...Скифы, готы,гунны, аварцы, ордынцы, а скоро и кацапы на нашей территории пощезнуть в лето. Так было, есть и будет. Нашей матери на нашей территории - 20000 лет(автохтонка). Нашему отцу - 6 000лет на нашей территории, а в Европе - 18 000лет.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:45 Ответить
Кацапы такой автохтонностью в своих теренах похвастать не могут, бо в ихних епенях(над московией) было море Каспий , от таянья ледника. То озеро слилось в Черное море в канун новой эры - так утверждают советские ученые. Тогда то и оголилась маацковия, а Каспий потерял связь с Черным морем.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:50 Ответить
Нелох задоволений?
показать весь комментарий
08.02.2024 17:44 Ответить
Спочатку Дуда дудить про заморозку війни, тепер типу фермери на нас накинулись... До гадалки не ходи: купили кацапи пшеків з потрохами. Певно Галичину в подарунок пообіцяли. Учить історія поляків, учить, та не як не навчить нічого.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:59 Ответить
Кончені ІУДИ!
показать весь комментарий
08.02.2024 18:12 Ответить
подляки
показать весь комментарий
08.02.2024 18:14 Ответить
а за шо вони протистують
показать весь комментарий
08.02.2024 18:15 Ответить
Для Виталия из VOX VERITATIS: Спуститесь на землю. Историю должны подтверждать многие факторы(лингвистика, археология, письменные источники, предания сказания,если они подтверждаются параллельными источниками) + данные генетики. К слову, гаплогруппное определение возраста скелета имеет точность с погрешностью не более 100 лет, тогда как углеводородный анализ дает погрешность до 1000 лет. Виталий, нефиг шугаться Клесова с его гаплогруппой. Ранний КлеЦсов не был так заангажирован политическими изрыганиями. Но как бы там ни было, он сносный аналитик-плагиата, бо сам химик, однако печатается в престижных америзданиях, хотя в каазлабадии на него объявлена анафема, типо, шарлатан в науке... А все потому , что он докопался до кацапской гаплогруппы. Тобто, до гаплогруппы большинства современных кацапов. Так вот , там офигенный процент угрофинно-монголоидных гаплогрупп-спутниц (N-O), которых нет у украинцев. Зато, у украинцев есть южная(трипольская) гаплогруппа спутница -I2. ЕЕ у кацапов нет. Да и основная по отцу Гаплогруппа-спутница R1a1 Z280(Z283) имеется в меньшем проценте у сегодняшних кацапов нежели у украинцев. Так шо , объясняя кацапам факт того , що мы с кацапами не братья, достаточно для большей их части предявить факт, шо они не имеют украинской гаплогруппы спутницы I2, которая 4.5 тыс лет(родилась в Карпатах). Виталий, если пройдете гаплогруппный ликбез, а для этого не грех почитать , а хотя бы мерзотного Клесова, то поймете, шо любая гаплогруппа (по статистике) раз в 1300 мутирует. И следующая мутация отображается в гаплогруппе очередной алелью, которая легко читаема. Потому, хочу вас заверить, что все-таки У нас со скифами, тюрками, татарами общая предковая гаплогруппа (R1a1), но аллельно мы мутировали по разному. Мы , украинцы, в большинстве своем имеем европейский вариант мутации нашей гаплогруппы - R1a1 Z280(Z283). Скифо-сако-тюрко-арие-татары имеют азийский вариант мутации нашей предковой гаплогруппы R1a1 Z94. Тобто, их предки , сепарнули на Восток из нашей общей культуры. сепарнули из днепро-донецкой культуры, навсегда , в отличии от нас , превратившись в диких азиатов, даже лицом, бо в их строении черепа уже поучаствовали азийские аборигенки. И последнее, пан Виталий. наша предковая гаплогруппа R выделилась из предковой группы Р - это случилось около 35 000 лет назад, в Южной Сибири, на пути сынов Адама из Африки в Европу через Гималаи-Памир. На пути в Европу,25 000 лет назад , в Сибири, гаплогруппа R мутировала в R1. Около 18 000 лет назад R1 пришла на Русскую равнину... А около 12 000 лет назад пришла на Балканы. Так что пане Виталий, если вам кто-то говорит об гаплогруппе R имеется ввиду время от 35 000-25 000 лет назад. Если говорят об гаплогруппе R1 - это время от 25 000 до 8 000 лет назад. Люди с гаплогруппой R и R1 сегодня не встречаются бо давно вымерли, остались их потомки мутаннты R1a1 и т.д. Пане Виталий, вы ошибочно отвергаете доводы генетиков в определении нашего неродства с кацапами...
показать весь комментарий
08.02.2024 19:40 Ответить
раз в 1300 ЛЕТ мутирует.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:38 Ответить
Ті, хто купує польські товари такі ж підри, як і ті хто наводить кацапські ракети на українські міста.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:58 Ответить
Xто виспiвуе кацапськi наративи - пяадрiла No1.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:12 Ответить
 
 