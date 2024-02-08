В Молдове у границы задержали 5 граждан Украины призывного возраста: Они убегали от мобилизации
Пограничники Молдовы сообщили о задержании пяти украинских мужчин у границы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в коммюнике Пограничной службы Молдовы.
Нарушителей задержал патруль пограничников в районе села Волинтир 8 февраля вскоре после того, как они пересекли границу.
Задержанные – граждане Украины 32-38 лет. Они объяснили, что заплатили посредникам за помощь с бегством от 3 тысяч до 7 тысяч долларов. Мужчины объяснили свой поступок нежеланием мобилизации и подали заявки на получение убежища в Молдове.
Пограничники продолжают выяснять обстоятельства и устанавливать лиц, организовавших нелегальное пересечение границы.
Дальнейшую судьбу задержанных граждан Украины пока не сообщают.
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Кретине стаття 14 говорить про те що "У випадку переслідування кожний має право шукати притулку та користуватися притулком в інших країнах", по перше самі ухилянти назвали причиною те що вони не хочуть мобілізуватися в армію, ніяких доказів про переслідування і навіть слів про це від них не пролунало. то хто з нас тут кретин?
Нельзя говорить что тебе кто то помогал.
Може гуляли,дышали свежим воздухом
Хто знає, як подаватися на біженця зрозуміє, про що я пишу