В Молдове у границы задержали 5 граждан Украины призывного возраста: Они убегали от мобилизации

Пограничники Молдовы сообщили о задержании пяти украинских мужчин у границы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в коммюнике Пограничной службы Молдовы.

Нарушителей задержал патруль пограничников в районе села Волинтир 8 февраля вскоре после того, как они пересекли границу.

Задержанные – граждане Украины 32-38 лет. Они объяснили, что заплатили посредникам за помощь с бегством от 3 тысяч до 7 тысяч долларов. Мужчины объяснили свой поступок нежеланием мобилизации и подали заявки на получение убежища в Молдове.

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Пограничники продолжают выяснять обстоятельства и устанавливать лиц, организовавших нелегальное пересечение границы.

Дальнейшую судьбу задержанных граждан Украины пока не сообщают.