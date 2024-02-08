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В Молдове у границы задержали 5 граждан Украины призывного возраста: Они убегали от мобилизации

молдова,кордон

Пограничники Молдовы сообщили о задержании пяти украинских мужчин у границы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в коммюнике Пограничной службы Молдовы.

Нарушителей задержал патруль пограничников в районе села Волинтир 8 февраля вскоре после того, как они пересекли границу.

Задержанные – граждане Украины 32-38 лет. Они объяснили, что заплатили посредникам за помощь с бегством от 3 тысяч до 7 тысяч долларов. Мужчины объяснили свой поступок нежеланием мобилизации и подали заявки на получение убежища в Молдове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны мужчины, пытавшиеся незаконно попасть в Словакию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники продолжают выяснять обстоятельства и устанавливать лиц, организовавших нелегальное пересечение границы.

Дальнейшую судьбу задержанных граждан Украины пока не сообщают.

Автор: 

Молдова (1870) уклонисты (823)


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Топ комментарии
+16
І гроб нормальний можна замовити. Навіть із кращих сортів деревини. Ще й на поминки гроші залишаться.
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08.02.2024 17:45
+12
Перш за все тікали з зеленого концтабору.
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08.02.2024 17:39
+10
Це якщо буде що туди класти. Не факт, що буде що
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08.02.2024 17:49
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"Чоловіки пояснили свій вчинок небажанням мобілізації та подали заявки на отримання притулку у Молдові" --- притулку на яких підставах? Підставою є небажання мобілізуватися?
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08.02.2024 17:27 Ответить
Кретине стаття 13 говорить про те,що "Кожний чоловік має право покидати будь-яку країну, включаючи й свою власну, та повертатися в свою країну", але тут не йдеться про те, що це можна робити незаконними методами, заплативши взятку якомусь поводирю котрий тебе якоюсь тропою провів, та ще й потім будучи тупими в цьому признаватися.

Кретине стаття 14 говорить про те що "У випадку переслідування кожний має право шукати притулку та користуватися притулком в інших країнах", по перше самі ухилянти назвали причиною те що вони не хочуть мобілізуватися в армію, ніяких доказів про переслідування і навіть слів про це від них не пролунало. то хто з нас тут кретин?
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08.02.2024 18:56 Ответить
З вас двох - ти. І не обтяжуй себе відповіддю, колись мав досвід спілкування з тобою, і маю висновок- броня на лобі в тебе у три пальці. Ходи здоровий, хай щастить.
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08.02.2024 19:27 Ответить
ахахаха прибіг,висрав і втікати,щоб не почути відповіді це позор якийсь просто...
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08.02.2024 19:34 Ответить
війна по закону вони біженці від війни. якби не було війни то підстав би не було
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07.03.2024 10:13 Ответить
Що ти несеш? Біженці на кордоні усі проходять митний контроль в любому випадку,а не як ці пробираються повз нього. Усі чоловіки призовного віку по закону про мобілізацію мають прийти у військомат під час воєнного стану і мобілізації,пройти ВЛК і якщо приданті можуть бути призвані у військо,якщо не придатні то можуть собі їхати
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07.03.2024 10:35 Ответить
шановний я не несу мій брат перейшов границу у реки і здався молдованським прикордонникам. вони сказали що війна і ті біженець. тоді за пару тижнів поставили печать молдавську і вперед в германію
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07.03.2024 11:14 Ответить
Ваш брат ухилянт?
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07.03.2024 11:51 Ответить
Не. Він пришов в один военкомат йому сказали ти і нафіг не треба прийшов у другий те саме. Тоді він сказав ну нет так нет і перешол границу у реки
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07.03.2024 17:46 Ответить
наклеп. Прикордонники зірвали спецоперацію СБУ, заплановану на теріторії ПМР.
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08.02.2024 17:29 Ответить
идиоты, таких могут депортировать обратно.

Нельзя говорить что тебе кто то помогал.
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08.02.2024 17:29 Ответить
Ну это ещё нужно доказать, что они не лжесвидетельствуют против себя. Ничего им не будет.
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08.02.2024 18:33 Ответить
Якщо вони розказали, що перейшли кордон за гроші, то в кращому випадку їх передадуть укр прикордонникам. В гіршому їх чекає кримінальний кодекс Молдови
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08.02.2024 21:21 Ответить
В лучшем случае?)) А я, читая международное право, прочитал, что их не могут передать в страну в состоянии войны. В худшем случае им дадут статус беженца Украины, а в лучшем отпустят в ЕС
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08.02.2024 22:09 Ответить
я вгадаю з одного разу зебіли вони чи ні
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08.02.2024 17:32 Ответить
Тема висить вже 10 хвилин, а ще ні одного адвоката не підтягнулося.
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08.02.2024 17:33 Ответить
На ці гроші могли б нормально екіпіруватися для служби, лобуряки.
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08.02.2024 17:33 Ответить
І гроб нормальний можна замовити. Навіть із кращих сортів деревини. Ще й на поминки гроші залишаться.
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08.02.2024 17:45 Ответить
Це якщо буде що туди класти. Не факт, що буде що
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08.02.2024 17:49 Ответить
Треба бути оптимістом.
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08.02.2024 17:51 Ответить
"Ланцету" байдуже, який цінник у "екіпа"
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08.02.2024 17:54 Ответить
Он як перелякані обісранці у дописах збудилися - аж сечею засмерділо. ))
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08.02.2024 18:08 Ответить
То зміні штанці свої.
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08.02.2024 19:34 Ответить
Тільки згадав про обісранця, а він одразу відгукнувся, та ще й дегенерат. ))
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08.02.2024 23:30 Ответить
Тікали від зеленої версії мобілізації
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08.02.2024 17:35 Ответить
Перш за все тікали з зеленого концтабору.
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08.02.2024 17:39 Ответить
Тікали від свого вибору у 2019-му.
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08.02.2024 21:19 Ответить
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08.02.2024 17:38 Ответить
При Порошенко не тікали, але і були 4разові ухилянти
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08.02.2024 17:38 Ответить
та да... порошенко з медведчуком знали як керувати краъною
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08.02.2024 17:56 Ответить
Краще ніж Зе с Пу та Бенею
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08.02.2024 18:10 Ответить
Краще ніж Зе з Татарорвими, Портнііковими, Демченковими та ін. ви і самі добре знаєте
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08.02.2024 18:12 Ответить
... Які потім вилізли в президенти.
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08.02.2024 18:11 Ответить
Порушників затримав патруль прикордонників в районі села Волінтір.

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08.02.2024 17:43 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C,+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0/@46.4326989,29.5670834,13z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x40c846caa2250bf3:0xdbe5188465cf20b7!8m2!3d46.4294071!4d29.6039947!16s%2Fm%2F0806sk4?entry=ttu
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08.02.2024 18:03 Ответить
Затримали !? - вони, переходять, перепливають, і самі шукають поліцію або погранців.
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08.02.2024 17:45 Ответить
інстинкт самозбереження ¯\_(ツ)_/¯
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08.02.2024 17:57 Ответить
Опять военные ухилянты, задержали гражданских ухилянтов.
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08.02.2024 17:58 Ответить
Это у них на лбу написано?
Може гуляли,дышали свежим воздухом
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08.02.2024 18:06 Ответить
Это какой то позор...Срочно создать Силы Ловли Уклонистов .
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08.02.2024 18:10 Ответить
кацапський підр, тобі вже сотню раз писали: ненавидиш Україну - спали свій біометричний паспорт і виклади сюди відос ми за тебе порадуємося.
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08.02.2024 21:18 Ответить
Ахаха, це якраз той випадок коли імбіцил маючи $7000 так і залишається імбіцилом😁
Хто знає, як подаватися на біженця зрозуміє, про що я пишу
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08.02.2024 21:13 Ответить
Скоро всі втечуть звідси,кого тоді ловити будете?Якщо не хочуть , то не треба іх ловити .пользи від них ніякої тільки шкода
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09.02.2024 11:50 Ответить
 
 