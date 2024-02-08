В Европарламенте считают, что 50 млрд евро от ЕС будет недостаточно для покрытия потребностей Украины
Помощь Украине от Евросоюза в размере 50 млрд евро недостаточна и не покроет потребности страны до 2027 года.
Об этом заявил глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна The Guardian.
Ван Овертвельдт сообщил, что консервативная оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 миллиарда евро в месяц. Это означает ежегодную потребность в 36 млрд евро. 50 миллиардов евро, предусмотренных в помощи Украине от ЕС, охватывают 4 года с 2024 по 2027 год.
Таким образом, ежегодно Украине в среднем будет доступно 12,5 млрд евро. Соглашение между ЕС и Соединенными Штатами заключалось в том, что каждый из них позаботится о половине потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро от ЕС и США.
Таким образом, Фонд для Украины ежегодно будет меньше на 5,5 миллиарда евро, чем обязательства ЕС. За весь период 2024-27 годов дефицит европейской помощи составит 22 миллиарда евро (4 х 5,5).
Напомним, 1 февраля 2024 года лидеры стран ЕС во время саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.
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Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій.
Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Астрономічна сума.У другу світову члени королівських родин воювали,а в нас як гігантська п'явка.
Сколько человек уже с голоду умерло?
Нахаляву мне всё потрэбно.
5 млрд $ - ликвидация предателей в руководстве Украины (можно поручить сторонним ЧВК - они справятся и быстрее и надежнее), тем более все имена и фамилии проблем известны;
45 млрд $ -вполне хватит для разгрома основных войск рф в Украине (я так думаю), также можно привлечь сторонние ЧВК (тоже думаю что за такое бабло многие согласятся).
Все. Все проблемы решены. Европейская Украина победила.