В Европарламенте считают, что 50 млрд евро от ЕС будет недостаточно для покрытия потребностей Украины

Помощь Украине от Евросоюза в размере 50 млрд евро недостаточна и не покроет потребности страны до 2027 года.

Об этом заявил глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна The Guardian.

Ван Овертвельдт сообщил, что консервативная оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 миллиарда евро в месяц. Это означает ежегодную потребность в 36 млрд евро. 50 миллиардов евро, предусмотренных в помощи Украине от ЕС, охватывают 4 года с 2024 по 2027 год.

Таким образом, ежегодно Украине в среднем будет доступно 12,5 млрд евро. Соглашение между ЕС и Соединенными Штатами заключалось в том, что каждый из них позаботится о половине потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро от ЕС и США.

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Таким образом, Фонд для Украины ежегодно будет меньше на 5,5 миллиарда евро, чем обязательства ЕС. За весь период 2024-27 годов дефицит европейской помощи составит 22 миллиарда евро (4 х 5,5).

Напомним, 1 февраля 2024 года лидеры стран ЕС во время саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.