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Новости Помощь Украине
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В Европарламенте считают, что 50 млрд евро от ЕС будет недостаточно для покрытия потребностей Украины

сша,прапор,єс

Помощь Украине от Евросоюза в размере 50 млрд евро недостаточна и не покроет потребности страны до 2027 года.

Об этом заявил глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна The Guardian.

Ван Овертвельдт сообщил, что консервативная оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 миллиарда евро в месяц. Это означает ежегодную потребность в 36 млрд евро. 50 миллиардов евро, предусмотренных в помощи Украине от ЕС, охватывают 4 года с 2024 по 2027 год.

Таким образом, ежегодно Украине в среднем будет доступно 12,5 млрд евро. Соглашение между ЕС и Соединенными Штатами заключалось в том, что каждый из них позаботится о половине потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро от ЕС и США.

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Таким образом, Фонд для Украины ежегодно будет меньше на 5,5 миллиарда евро, чем обязательства ЕС. За весь период 2024-27 годов дефицит европейской помощи составит 22 миллиарда евро (4 х 5,5).

Напомним, 1 февраля 2024 года лидеры стран ЕС во время саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.

Автор: 

помощь (7794) Евросоюз (17115)


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Топ комментарии
+1
з такою кількістю чиновників і з такими зарплатами суддів міністрів то думаю і 3 мільярди євро на місяць скоро буде мало
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08.02.2024 17:35
+1
Можна ще Орбана на органи продати. А Бубин член виставити на музичний аукціон.
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08.02.2024 17:39
+1
Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА.
Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій.
Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.02.2024 17:40
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Правила форума Совет форумчан
з такою кількістю чиновників і з такими зарплатами суддів міністрів то думаю і 3 мільярди євро на місяць скоро буде мало
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08.02.2024 17:35 Ответить
Хто саботує ЗСУ , економіку, хто мародерить і тягне нас в прірву? Хто в Києві чекав рос війська з шашликами? У нас шлях до великої Бучі Думай- те і робіть щось бопізно буд
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08.02.2024 18:12 Ответить
Тому дадуть 20, в борг, частинами і через рік.
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08.02.2024 17:37 Ответить
Можна ще Орбана на органи продати. А Бубин член виставити на музичний аукціон.
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08.02.2024 17:39 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2024/2/8/582777/ Мобилизованные россияне будут служить до 65 лет?
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08.02.2024 17:39 Ответить
Бугагагагггаааа, як вони доживутьььььь....плятьььь про шо мова
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08.02.2024 17:57 Ответить
Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА.
Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій.
Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.02.2024 17:40 Ответить
Та вистачить легенько .Раду розігнать,там тільки на зарплату депутатів 60 лямів щомісячно,а премії,а автопарк,а житло..
Астрономічна сума.У другу світову члени королівських родин воювали,а в нас як гігантська п'явка.
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08.02.2024 17:41 Ответить
Та потрэбы разные бывают
Сколько человек уже с голоду умерло?
Нахаляву мне всё потрэбно.
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08.02.2024 17:52 Ответить
До одного місця гроші - дайте снаряди і літаки. Грошима не воюють - тим паче їх розкрадуть
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08.02.2024 17:56 Ответить
Утратили нюх евро-капиталисты.... Утратили....
5 млрд $ - ликвидация предателей в руководстве Украины (можно поручить сторонним ЧВК - они справятся и быстрее и надежнее), тем более все имена и фамилии проблем известны;
45 млрд $ -вполне хватит для разгрома основных войск рф в Украине (я так думаю), также можно привлечь сторонние ЧВК (тоже думаю что за такое бабло многие согласятся).
Все. Все проблемы решены. Европейская Украина победила.
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08.02.2024 18:03 Ответить
У ЗЕбанутої срані від такого повідомлення слюна з рила начала текти, як у собаки Павлова. Це-ж скільки їм можна красти... Не тільки внукам, а і правнукам хватить.
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08.02.2024 18:06 Ответить
Та чому хвилюватися? Грошей на Євробачення, стадіони, басейни та саджанці квітні достатньо. Все буде Ок? Замість автомата можна використовувати бруківку. І з дрона замість гранати можна скидувати бруківку. Все Ок
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08.02.2024 18:46 Ответить
 
 