Комитет ООН: РФ должна назвать точное количество вывезенных из Украины детей и их местонахождение

Комитет ООН по правам ребенка в четверг призвал Россию прекратить принудительное перемещение детей с временно оккупированных территорий Украины, что является нарушением международного права, и вернуть их в свои семьи.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В докладе по России комитет ООН заявил, что Москва должна предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождении, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.

Комитет ООН также заявил, что Россия должна гарантировать, что ни один ребенок не будет лишен украинского гражданства, а также что их идентичность, имя и родственные связи должны быть сохранены.

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Комитет заявил, что "глубоко обеспокоен" утверждениями об ответственности детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей и призвал российские власти "расследовать обвинения в совершении ею военных преступлений". В заявлении не упоминаются обвинения в адрес Путина.

Комитет ООН также осудил "широкомасштабную и систематическую государственную пропаганду в школах (РФ. – Ред.) о войне в Украине", в том числе через издание нового учебника по истории и нового учебного пособия по изложению позиции российского правительства относительно конфликта.

Эксперты ООН призвали Россию "предотвратить любые попытки переписать школьную программу и учебники, чтобы отразить политическую и военную повестку дня" российского правительства, в том числе и относительно войны в Украине.

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу сексуального и иного насилия, совершенного российскими солдатами в отношении детей в Украине.

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Комитет ООН из 18 независимых экспертов в течение двух дней в январе обсуждал незаконное задержание и депортацию украинских детей Россией, применяемые к ним наказания, меры по сохранению культурной и языковой самобытности детей.