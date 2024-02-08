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Новости Война
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Комитет ООН: РФ должна назвать точное количество вывезенных из Украины детей и их местонахождение

ООН

Комитет ООН по правам ребенка в четверг призвал Россию прекратить принудительное перемещение детей с временно оккупированных территорий Украины, что является нарушением международного права, и вернуть их в свои семьи.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В докладе по России комитет ООН заявил, что Москва должна предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождении, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.

Комитет ООН также заявил, что Россия должна гарантировать, что ни один ребенок не будет лишен украинского гражданства, а также что их идентичность, имя и родственные связи должны быть сохранены.

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Комитет заявил, что "глубоко обеспокоен" утверждениями об ответственности детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей и призвал российские власти "расследовать обвинения в совершении ею военных преступлений". В заявлении не упоминаются обвинения в адрес Путина.

Комитет ООН также осудил "широкомасштабную и систематическую государственную пропаганду в школах (РФ. – Ред.) о войне в Украине", в том числе через издание нового учебника по истории и нового учебного пособия по изложению позиции российского правительства относительно конфликта.

Эксперты ООН призвали Россию "предотвратить любые попытки переписать школьную программу и учебники, чтобы отразить политическую и военную повестку дня" российского правительства, в том числе и относительно войны в Украине.

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу сексуального и иного насилия, совершенного российскими солдатами в отношении детей в Украине.

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Комитет ООН из 18 независимых экспертов в течение двух дней в январе обсуждал незаконное задержание и депортацию украинских детей Россией, применяемые к ним наказания, меры по сохранению культурной и языковой самобытности детей.

Автор: 

депортация (681) дети (6490) ООН (4166)


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Топ комментарии
+1
Это надо быть до такой степени наивными или...
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08.02.2024 18:01
+1
Ага, має... ООН рашка має в усіх позах.
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08.02.2024 18:03
+1
засідання провели? провели!
рішення прийняли? прийняли!
рішення виконали? виконали. закликали припинити.

добре. всім премію.
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08.02.2024 18:07
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Это надо быть до такой степени наивными или...
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08.02.2024 18:01 Ответить
в ООН мусять реагувати на вирок Гаазького трибуналу,
що видав ордер на арешт владіміра путіна - за вбивство та депортацію українських дітей
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08.02.2024 19:26 Ответить
Молниеносная реакция - не прошло и года
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08.02.2024 19:55 Ответить
главное что она появилась
маняк педофил владимир путин наказан
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08.02.2024 20:29 Ответить
Даже слышу как скрепит сук, на котором он весит.
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08.02.2024 20:36 Ответить
Чудно! Этот звук мне уже нравиться.
Буду думать о нем всю ночь.
Спасибо - друже.
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08.02.2024 20:51 Ответить
Ага, має... ООН рашка має в усіх позах.
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08.02.2024 18:03 Ответить
засідання провели? провели!
рішення прийняли? прийняли!
рішення виконали? виконали. закликали припинити.

добре. всім премію.
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08.02.2024 18:07 Ответить
Залужний йде у відставку. Зелена шобла додавила
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08.02.2024 18:09 Ответить
Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Кого Зеленский назначит его преемником? Авантюриста Буданова или мясника Сырского? Большим авторитетом пользуется командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным "Редис". Но я не уверен, что он дорос до такой роли.
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08.02.2024 18:15 Ответить
Стало быть мясник Сырский. Залужный жалел людей, Сырскому всё-равно. Не завидую я бойцам на передке-будут их гнать в мясные штурмы для восстановления границ 1991 года. И это без американской помощи, одними лопатами.
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08.02.2024 20:19 Ответить
 
 