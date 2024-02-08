Комитет ООН: РФ должна назвать точное количество вывезенных из Украины детей и их местонахождение
Комитет ООН по правам ребенка в четверг призвал Россию прекратить принудительное перемещение детей с временно оккупированных территорий Украины, что является нарушением международного права, и вернуть их в свои семьи.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
В докладе по России комитет ООН заявил, что Москва должна предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождении, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.
Комитет ООН также заявил, что Россия должна гарантировать, что ни один ребенок не будет лишен украинского гражданства, а также что их идентичность, имя и родственные связи должны быть сохранены.
Комитет заявил, что "глубоко обеспокоен" утверждениями об ответственности детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей и призвал российские власти "расследовать обвинения в совершении ею военных преступлений". В заявлении не упоминаются обвинения в адрес Путина.
Комитет ООН также осудил "широкомасштабную и систематическую государственную пропаганду в школах (РФ. – Ред.) о войне в Украине", в том числе через издание нового учебника по истории и нового учебного пособия по изложению позиции российского правительства относительно конфликта.
Эксперты ООН призвали Россию "предотвратить любые попытки переписать школьную программу и учебники, чтобы отразить политическую и военную повестку дня" российского правительства, в том числе и относительно войны в Украине.
Комитет также выразил обеспокоенность по поводу сексуального и иного насилия, совершенного российскими солдатами в отношении детей в Украине.
Комитет ООН из 18 независимых экспертов в течение двух дней в январе обсуждал незаконное задержание и депортацию украинских детей Россией, применяемые к ним наказания, меры по сохранению культурной и языковой самобытности детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що видав ордер на арешт владіміра путіна - за вбивство та депортацію українських дітей
маняк педофил владимир путин наказан
Буду думать о нем всю ночь.
Спасибо - друже.
рішення прийняли? прийняли!
рішення виконали? виконали. закликали припинити.
добре. всім премію.