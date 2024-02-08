Встретился с Залужным. Пришло время обновления. Предложил ему быть в моей команде, - Зеленский

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным для обсуждения обновления в руководстве ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

Зеленский поблагодарил Залужного за два года защиты Украины и обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины.

Кроме того, обсудили, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины.

"Время для такого обновления – именно сейчас", - написал глава государства. И добавил, что предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

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