РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6206 посетителей онлайн
Новости
37 945 241

Встретился с Залужным. Пришло время обновления. Предложил ему быть в моей команде, - Зеленский

Володимир Зеленський та Валерій Залужний

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным для обсуждения обновления в руководстве ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

Зеленский поблагодарил Залужного за два года защиты Украины и обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины.

Кроме того, обсудили, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины.

"Время для такого обновления – именно сейчас", - написал глава государства. И добавил, что предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

Читайте также: Я размышляю об увольнении Залужного, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+123
Може пора Зеленському подякувати за його роботу?
показать весь комментарий
08.02.2024 18:14
+65
Оновив би свій курятник.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:14
+47
Як оновити президента? Цього хоче уся країна!
показать весь комментарий
08.02.2024 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
08.02.2024 20:05 Ответить
Брати Капранови

Випробувати терпець нації, яка вміє кидати бомби з дронів недалекоглядно
показать весь комментарий
08.02.2024 20:10 Ответить
Воно психічно хворе і покидьок , ненавиджу цього зрадника і злодюгу 😠
показать весь комментарий
08.02.2024 20:10 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 01:27 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 01:30 Ответить
Часто спрашиваю людей с войны, как им старшие офицеры. Очень недовольны. Я бы не идеализировал Залужного. Столько всякого. Понятно что у Зеленского нет времени, 20 мая скоро. Тик-так. Нужна хоть формальная поддержка армии. В общем ситуация на 2 бала из 5. Это всё сильно раздражает партнёров. Нет единства и огромная коррупция, кумовство....
показать весь комментарий
08.02.2024 20:07 Ответить
как там в ФСБ?... все нормально?
показать весь комментарий
08.02.2024 20:10 Ответить
***** достаточно? Я пару раз смотрел интервью Залужного, ещё раз идеализировать его не собираюсь. Слишком много ******* на фронте. К сожалению нас меньше, и всё должно работать как часы. А не яйца по 17 гривен и.т.д.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:43 Ответить
А яке відношення має Залужний до того ,що яйця були по 17 грн.? Ти лох.чи придурюєшся.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:29 Ответить
А яке відношення має залужний до пройопу літнього наступу й закону 8271 ? Ти лох, чи придурюєшся?
показать весь комментарий
09.02.2024 07:05 Ответить
Зе-бидло підписало собі смертний вирок.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:11 Ответить
Це кінець України. Перебирайтесь поближче до західного кордону.

У росіян свято...
показать весь комментарий
08.02.2024 20:12 Ответить
Такі да. Всю здати у них не вийде, але схід і підень, чим марить *****, будуть зливати і вже увімкнули прискорювач, щоб до 20 травня все обтяпати.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:45 Ответить
"Буду вдячний"
"приступає нова управлінська команда"
"під проводом найбільш досвідченого українського командувача"

Говорив нам у 80-ті роки старый ветеран другої світової війни , "все це пі*деш".
показать весь комментарий
08.02.2024 20:16 Ответить
Зеля , іди за кацапським крейсером!
показать весь комментарий
08.02.2024 20:25 Ответить
Сподіваюсь генерал йому плюнув на пусту макітру.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:35 Ответить
Безхребетний генерал. Яке там плюнути, він не відстоював своїх підлеглих, не здатен і за себе постояти.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:49 Ответить
Тобі з дивана видніше.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:42 Ответить
Я ж ближче ніж ти.
показать весь комментарий
08.02.2024 23:29 Ответить
гнида тупая!!!!
показать весь комментарий
08.02.2024 20:58 Ответить
Брехливий під@р, він БУВ у твоїй команді, і робив все для свого Верховного, а ти його КИНУВ.
Ніколи в мене ще не бомбило від Зелі, як зараз...
показать весь комментарий
08.02.2024 20:59 Ответить
В 2022-му Україну не змогли здати, не очикували на такий під'єм патріотизму, хоча це лялька, наш нинішній президент, й була призначена для здачі України. Але... На 2024-25-й роки не дуже оптимістичні очикування. Чим далі, тим менше я вірю в нашу перемогу.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:15 Ответить
Пора ЗЄ вже йти з посади президента. І хай не дякує, я це переживу
показать весь комментарий
08.02.2024 21:22 Ответить
Той саме випадок, коли хвіст пропонує собаці "бути у його команді"...
показать весь комментарий
08.02.2024 22:06 Ответить
Зеленський який радісний. А то ходив як чорна хмара. Батько нації
показать весь комментарий
08.02.2024 22:14 Ответить
... нації. Грається життями українців, бо йому так хочеться, ботак воно вважає.Недонаполеон.

Але я думаю, що ми дуже скоро побачимо результат цього ЗЄперевороту.

Хотілося б надіятись на краще, але що ми можемо чекати від нерозумної неосвіченої та щей з вадами психіки людини
показать весь комментарий
09.02.2024 00:54 Ответить
Ну шо?! Выгнали?! А помнишь когда-то, как ты меня гонял? (Жил был пёс).....
показать весь комментарий
08.02.2024 22:26 Ответить
Думаю, если бы Залужный имел амбиции и арестовал бы Зе, объявив войну, Народ бы принял Нового Вождя. Да это вынужденная Хунта была бы гораздо надежнее, чем это болото.

Но приходится принимать то, что произошло. Но уверенности в хороший исход, поубавилось.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:34 Ответить
Не факт, что такую власть признали бы на Западе, а нам это важно.
показать весь комментарий
09.02.2024 14:40 Ответить
Баран запропонував левові бути в його команді.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:40 Ответить
Все, в сраче смысла нет. Перекурите и в новые темы.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:44 Ответить
Оновлення треба почати з 5-6 зрадників, які єрмакують в ОП
показать весь комментарий
09.02.2024 00:51 Ответить
Ну да..Сначала пришло время норвых лиц - яныковский уродов портнова. ермака, татарова и прочих ох**нно "новых"

потом было обновление Минска , откуда убрали всех профессионалов и обновили на спирохамию и подолямлию. - великих дипломатов

Теперь пришла пора обновления армии Сменить профессора стартегии с мировым именем, на три жды обосранца без имени, зато с проваленными Дебалцевым, Бахмутом, Соледаром... Если Сырский - обновление , тогда зеленский не клоун
показать весь комментарий
09.02.2024 01:38 Ответить
Залужний занадто порядна людина, щоб вимазатись у лайні ОП....
показать весь комментарий
09.02.2024 02:22 Ответить
Вместо того, чтобы уволить всех коррупционеров, кто воровал у армии, уволили того, кто работал по-настоящему… зе шобло
показать весь комментарий
09.02.2024 05:06 Ответить
Предлагаю Зеленскому предложить Ермаку должность ларечника столицы
показать весь комментарий
09.02.2024 05:07 Ответить
Суть цього самолюбованія виглядає якось так:
"Пане генерале! Ласкаво просимо на наш "Титанік"!".
показать весь комментарий
09.02.2024 05:27 Ответить
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
показать весь комментарий
09.02.2024 07:28 Ответить
буратінка, у твоїй команді одне лайно бовтається.
показать весь комментарий
09.02.2024 08:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 