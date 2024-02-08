Киев лишился улиц Булгакова и Блока: в столице переименовали 10 объектов. СПИСОК

В процессе дерусификации и декоммунизации в столице переименовано еще десять городских объектов.

Такие решения были приняты сегодня, 8 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Киевгорсовета.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные именно с историей нашего государства.

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"Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации довольно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, которые связаны со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

В частности, в столице переименован и наименован ряд городских объектов.

Соломенский район:

проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил; улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.

Деснянский район:

улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.

Святошинский район:

улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе; библиотека имени А. Блока – библиотека имени Гната Юры.

Подольский район:

переулок Яблочкова – переулок Компанийский; безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.

Дарницкий район:

улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.

Печерский район:

улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.

Шевченковский район:

безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.