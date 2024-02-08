Киев лишился улиц Булгакова и Блока: в столице переименовали 10 объектов. СПИСОК
В процессе дерусификации и декоммунизации в столице переименовано еще десять городских объектов.
Такие решения были приняты сегодня, 8 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Киевгорсовета.
По словам заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные именно с историей нашего государства.
"Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации довольно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, которые связаны со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", – подчеркнул Владимир Бондаренко.
В частности, в столице переименован и наименован ряд городских объектов.
Соломенский район:
- проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;
- улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.
Деснянский район:
улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.
Святошинский район:
- улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;
- библиотека имени А. Блока – библиотека имени Гната Юры.
Подольский район:
- переулок Яблочкова – переулок Компанийский;
- безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.
Дарницкий район:
улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.
Печерский район:
улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.
Шевченковский район:
безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.
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"вулиця Братів Чибінєєвих."
"присвоєно ім'я Лідії Гончаренко "
хто всі ці люди? (редакція могла би і нагуглити замість мене, шоб стаття була інформативніша)
І чим вам Скоропадський недовгодив?
До цих чинників також належить і російська мова. Як носіїв так і оточуючих їх людей.
Треба позбуватись всього, що спотворює українську свідомість.
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Это шо, мля? Чернигов уже вражеский?!!
Наших денег некуда девать?