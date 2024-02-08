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Киев лишился улиц Булгакова и Блока: в столице переименовали 10 объектов. СПИСОК

Вулиця Павла Скоропадського в Києві

В процессе дерусификации и декоммунизации в столице переименовано еще десять городских объектов.

Такие решения были приняты сегодня, 8 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета большинством депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Киевгорсовета.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные именно с историей нашего государства.

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"Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации довольно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, которые связаны со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

В частности, в столице переименован и наименован ряд городских объектов.

Соломенский район:

  1. проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;
  2. улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.

Деснянский район:

улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.

Святошинский район:

  1. улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;
  2. библиотека имени А. Блока – библиотека имени Гната Юры.

Подольский район:

  1. переулок Яблочкова – переулок Компанийский;
  2. безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.

Дарницкий район:

улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.

Печерский район:

улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.

Шевченковский район:

безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.

Автор: 

Киев (25505) переименования (739) дерусификация (18)


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Топ комментарии
+14
булгаков - мерзенний українофоб!
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08.02.2024 18:41
+8
вулиця Чернігівська - вулиця Братів Чибінєєвих
--------------------
Это шо, мля? Чернигов уже вражеский?!!
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08.02.2024 18:50
+6
Ґолда Мехр навіть разу не згадала свою Батьківщину за все життя -жодного разу! Радше, встидалась міста свого народження. Чому наші дятли так погано інформовані?
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08.02.2024 18:39
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"вулиця Миколи Матеюка - вулиця Василя Іваниса."
"вулиця Братів Чибінєєвих."
"присвоєно ім'я Лідії Гончаренко "

хто всі ці люди? (редакція могла би і нагуглити замість мене, шоб стаття була інформативніша)
І чим вам Скоропадський недовгодив?
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08.02.2024 18:37 Ответить
Ґолда Мехр навіть разу не згадала свою Батьківщину за все життя -жодного разу! Радше, встидалась міста свого народження. Чому наші дятли так погано інформовані?
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08.02.2024 18:39 Ответить
Великий єврейський погром у Києві 1945 року - саме те, чим вона мала б пишатися
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08.02.2024 18:43 Ответить
ну ти й перднув, такий Великий єврейський погром, що єврей вбив двох українців, а за побиття євреїв затримали кацапа.
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08.02.2024 20:18 Ответить
Думаєш, що Громив один москаль? Сталін з 1944 року готував геноцид євреїв, і до антисиметизму відносився, як мінімум, поблажливо. Тому кияни відбулися легким переляком.
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08.02.2024 20:28 Ответить
та ясне діло що натовп, там хто хочеш був, а натовпом насправді дуже легко керувати. але називти оте Великим євреським погромом, то занадто, до того були погроми, а це так, *********.
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08.02.2024 20:51 Ответить
********* це коли мотив злочину - "Від нєхєр дєлать". А тут національний грунт.
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09.02.2024 09:24 Ответить
лінь кодекс шукати тих часів, але думаю тоді такої кваліфікації як за ознаками, національної чи ще якихось не було.
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09.02.2024 12:12 Ответить
Що не можуть простити Булгакову дядька Берліоза, який не любив Києва?
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08.02.2024 18:40 Ответить
булгаков - мерзенний українофоб!
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08.02.2024 18:41 Ответить
Наркоман, антисиміт, антисовєтчик, чеченофоб… Коротше геній.
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08.02.2024 18:45 Ответить
Москвафіл.
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08.02.2024 19:09 Ответить
"Москвофіл" відправляє Воланда до Москви бо вважає, що вона - новий Содом і Город Гріхів…
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08.02.2024 19:45 Ответить
Нельзя цепляться за все кацапское. Ахметову еще не хочешь?
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09.02.2024 04:17 Ответить
Вєликий русский поет Борис Пастернак, устроит?
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09.02.2024 10:06 Ответить
А почему улица Булгакова не переименована в улицу фарион?
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08.02.2024 18:41 Ответить
Недоречний сарказм. Поцікавтесь поглядами Булгакова, перш ніж обурюватись перейменуванню вулиці. Перейменування вулиці в честь Кікабідзе - вірне рішення
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08.02.2024 18:50 Ответить
73 % ? Трускавець?
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08.02.2024 19:01 Ответить
Ви? Звісно, так
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08.02.2024 19:03 Ответить
Погляди Гоголя знаєте?
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08.02.2024 19:13 Ответить
таке собі, Кікабідзе людмна, але є українці імене яких теж варті пам'яті більше.
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08.02.2024 20:19 Ответить
а чому вона фаріОн, а не фариВін?
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08.02.2024 19:53 Ответить
ФарівОна
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08.02.2024 20:20 Ответить
Вперед, до нових перемог!
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08.02.2024 18:42 Ответить
А Петра Панча, коли перейменують??
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08.02.2024 18:45 Ответить
Всіх митців радянської епохи - на кошерних Степанів Обсерикаблуків.
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08.02.2024 18:48 Ответить
Дуже влучне формулювання: "Спотворення національної свідомості".
До цих чинників також належить і російська мова. Як носіїв так і оточуючих їх людей.
Треба позбуватись всього, що спотворює українську свідомість.
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08.02.2024 18:45 Ответить
Коли зебаната позбудемось...
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08.02.2024 18:47 Ответить
той випадок коли на гарне украинське Им'я Тарас напрошуется рифма -п@дорас
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08.02.2024 18:56 Ответить
вулиця Чернігівська - вулиця Братів Чибінєєвих
--------------------
Это шо, мля? Чернигов уже вражеский?!!
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08.02.2024 18:50 Ответить
Є станція метро Чернігівська. Скільки ще має бути Чернігових у Києві? А братів Героїв треба обов'язково вшанувати.
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08.02.2024 21:08 Ответить
Еще есть имена 1-й Бендеровский, 2-й Бендеровский, 3-й Бендеровский...
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08.02.2024 19:19 Ответить
В честь города Бендеры, вася?
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08.02.2024 19:47 Ответить
Когда коту делать нечего он яйца лижет, а украинцы переименовывают.
Наших денег некуда девать?
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08.02.2024 21:42 Ответить
Голда Мейер взагалі ніякого стосунку до Києва не має. Ну народилась. І на цьому все! В чотирирічному віці її вивезли за кордон. Жодного впливу на галахічну єврейку народження в Києві не справило. Зовсім і ніяких сентиментів до Києва Мейер не мала протягом всього свого життя. Сподіваюсь що ця помилка буде виправлена після відсторонення від влади зєлєнского і його шобла.
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08.02.2024 19:57 Ответить
А яке відношення до цього має Зе, якщо перейменуванням займалася комісія Київради, тобто суто Педалькіна парафія?
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08.02.2024 20:08 Ответить
Віталька по мамі теж трохи тойво
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08.02.2024 20:22 Ответить
Не "тойво" а Етінзон, а в єврейській енциклопедії вказано що він "видатний єврейський боксер".
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08.02.2024 20:24 Ответить
от щодо єврейский боксер, то це вони перебрали конкретно, мабутьь мацою об'їлись.
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08.02.2024 20:29 Ответить
У них же національність по матері рахується.
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08.02.2024 20:33 Ответить
я вкурсі, але ж він не в Ізраїлі жив і став великим боксером, а в Україні, тому їхні зазіхання до дупи.
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08.02.2024 20:52 Ответить
Час від часу вони "привласнюють" когось успішного. Навіть Ахметова не оминула "чаша сія".
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08.02.2024 21:40 Ответить
це дуже зручно, як і кацапи.
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08.02.2024 23:39 Ответить
Зовсім подурніли з цими перейменуваннями - "в процесі дерусифікації та декомунізації" перейменували вулицю Чернігівську. А що, Чернігів це вже не Україна? Чи, можливо, місто Чернігів заснували комуністи? А Голда Мейр це що, видатна українка? Ні - це ізраїльський політик, яка, хіба що, народилась на території України.
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08.02.2024 20:17 Ответить
Можливо, перейменували тому, що в Києві 2 вулиці Чернігівських - та, що перейменували, була біля метро Червоних Хутір, а ще одна є біля метро Лівобережна. Хоча я впевнений, що таке місто, як героїчний Чернігів, заслуговує на якийсь проспект в Києві на його честь.
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09.02.2024 09:41 Ответить
Булгаков-брянська ліміта і нарколига знатний,дрочун на рашоімперію.Кому він нах тут здався?
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08.02.2024 21:03 Ответить
Щось дуже вже мудрить Київрада! їм толкового історика-консультанта треба знайти, бо відчувається шкодлива рука "зелених" невігласів...
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08.02.2024 20:44 Ответить
А что не так с Черниговым?
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08.02.2024 23:30 Ответить
 
 