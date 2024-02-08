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Новости Санкции против России
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Тайвань запретил экспорт 77 видов высокотехнологичных станков в РФ и Беларусь

Верстат

Тайвань добавил 77 позиций в список высокопродуктивных станков, экспорт которых запрещен в Россию и Беларусь. Запрет вводится, чтобы предотвратить использование российскими военными высокотехнологичных тайваньских технологий в войне против Украины.

Об этом сообщило тайваньское Министерство экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Добавленное в новый список экспортного контроля оборудование включает в себя высокотехнологичные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.

Решение вступит в силу через месяц, 8 марта.

Правительство Тайваня начало вводить контроль над экспортом высокоточных станков в россию и беларусь в прошлом году и продолжает расширять их перечень параллельно санкциям Европейского Союза, Соединенных Штатов и Японии.

По данным тайваньского правительства, стоимость экспорта в россию добавленных в запретный список 77 товаров в прошлом году составила $45 миллионов, что около 1% от общего экспорта Тайваня в рф.

Читайте также: Россия импортировала высокотехнологичное оборудование из Тайваня, - WP

Министерство также обратилось к тайваньским производителям, экспортирующим продукцию в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, предусмотреть в соглашениях с партнерами из этих стран их обязательства не передавать тайваньскую продукцию в россию и беларусь.

Правительство Тайваня опасается, что в случае подтверждения информации об использовании россией изготовленных на острове станков для производства оружия, его ключевые партнеры из Германии и Японии могут отказаться поставлять компоненты на Тайвань, что нанесет значительные потери станкостроительной промышленности острова.

Импорт в Россию из Тайваня

Как сообщалось, по данным издания The Washington Post, с января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ (числовое программное управление) на сумму свыше $20 миллионов, изготовленное на Тайване. Такие машины с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в частности в производстве оружия.

После обнародования информации, Тайвань усилил контроль за экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины, и увеличил штрафы за первые нарушения правил экспорта в РФ более чем в 15 раз – до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США).

Автор: 

россия (95481) санкции (11285) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+8
ишаки, 2 года ждали пока их на чистую воду не вывели. зато теперь через какой нибудь вьетнам будут поставлять, и так все делают-канада, сша, европа.
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08.02.2024 18:57
+4

високотехнологічних тайванських технологій


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08.02.2024 18:57
+2
а в Турцию можна? А в Казахстан?
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08.02.2024 19:07
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Правила форума Совет форумчан
ишаки, 2 года ждали пока их на чистую воду не вывели. зато теперь через какой нибудь вьетнам будут поставлять, и так все делают-канада, сша, европа.
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08.02.2024 18:57 Ответить
Казахстан, Грузія і т д
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08.02.2024 20:55 Ответить

високотехнологічних тайванських технологій


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08.02.2024 18:57 Ответить
Та да. Забороняють після як запакують до зав'язки, ще й ногами втрамбовують.
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08.02.2024 19:20 Ответить
а в Турцию можна? А в Казахстан?
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08.02.2024 19:07 Ответить
Що це за високотехнологічний верстат на фото? Тут мова скоріше про такі і їм подібні..

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08.02.2024 19:07 Ответить
обычный токарный станок, даже не топ..
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08.02.2024 19:52 Ответить
Ну в раші таких чи їм подібних не роблять, а потреба у них є.
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08.02.2024 20:10 Ответить
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08.02.2024 20:21 Ответить
Не відкриває навіть під ВПН. Офіційно досі працюють?
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08.02.2024 20:29 Ответить
у меня открывается, да как я понимаю работают.
наверно ваш браузер кириллицу не кушает.

их несколько, как я понял.
https://mazak-russia.ru/

этот в Питере, есть еще - сами поищите.
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08.02.2024 23:20 Ответить
Ну не то чтоб совсем обычный, этот кажется с двумя шпинделями и автоматизированной переустановкой детали. У меня на заводе есть 2 станка Doosan подобного типа.

Но когда они заняты, детали с них делают несколько советских станков с ЧПУ "Электроника НЦ 31".
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08.02.2024 20:15 Ответить
А уже лет 5 стоит какой то Тайваньский универсально фрезерный с цифровой индикацией. Так никто и не смог применить с пользой. Работать по программе - не может. Соответственно станки с ЧПУ не заменяет. Может работать по заданным координатам - но такие работы обычно делают на координатно расточных станках. Простой фрезерный станок - тоже не заменяет, очень маломощный. Зато за каким то хреном стоит вычислитель, чтоб считать координаты на кривых и радиусах. Ну даже если они не стоят на чертеже, лично у меня есть компьютер чтоб пересчитывать на SolidWorks..

Странное изделие.
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08.02.2024 20:36 Ответить
Заборонили після того як продали партію високотехнологічних станків прямо з виставки в Китаї за налічку.
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08.02.2024 19:13 Ответить
хто продав, уряд продав?
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08.02.2024 19:58 Ответить
Спочатку дали росіянам скупитися на 5 років вперед.
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08.02.2024 19:13 Ответить
А наші генії можно сказати самі собі заборонили. Щоб підприємству завести такий верстат, який відносять до продукції подвійного призначення, нужно в Україні сплатити за всі папірці майже вартість ще одну і втратити 45 днів.
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08.02.2024 19:17 Ответить
Самое интересное в последнем предложении статьи. Штраф 32к баксов - это пародия в контексте станков, которые могут стоить на порядок и даже два порядка дороже этого штрафа
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08.02.2024 19:23 Ответить
Так треба тоді і До Казахстану, Киргизстану, Узбекистану Таджикістану та Азербайджану та Грузії
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08.02.2024 19:27 Ответить
А Україні ніхто НЕ забороняв... але вона й НЕ БАЖАЛА таке купувати, так?!
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08.02.2024 19:32 Ответить
так вони за два роки вже закупилися, а шо не встигли, закуплять через грузію, казахстан та кирґизію
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08.02.2024 20:03 Ответить
Тайці мають короля - і вони не на острові і у них є Пхукет і слони і також вони ніяк не межують з КНР ( надіюсь ви мене зрозуміли - ну шо Іран і Ірак це дві різні країни ).
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08.02.2024 22:06 Ответить
Вчасно. Оплески.
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08.02.2024 22:06 Ответить
Хитрые и свободолюбивые тайландцы очень хотят в родную гавань.
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08.02.2024 22:24 Ответить
Пізно...2 роки майже нічого не робив тайвнь відносно рашистів.....заробляли гроші.. Станки окупанту продадуть можливо інші країни...Щоб не було поразки рашистів, санкції були "Фількіною грамотою"...
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09.02.2024 06:56 Ответить
 
 