Тайвань запретил экспорт 77 видов высокотехнологичных станков в РФ и Беларусь

Тайвань добавил 77 позиций в список высокопродуктивных станков, экспорт которых запрещен в Россию и Беларусь. Запрет вводится, чтобы предотвратить использование российскими военными высокотехнологичных тайваньских технологий в войне против Украины.

Об этом сообщило тайваньское Министерство экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Добавленное в новый список экспортного контроля оборудование включает в себя высокотехнологичные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.



Решение вступит в силу через месяц, 8 марта.



Правительство Тайваня начало вводить контроль над экспортом высокоточных станков в россию и беларусь в прошлом году и продолжает расширять их перечень параллельно санкциям Европейского Союза, Соединенных Штатов и Японии.



По данным тайваньского правительства, стоимость экспорта в россию добавленных в запретный список 77 товаров в прошлом году составила $45 миллионов, что около 1% от общего экспорта Тайваня в рф.

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Министерство также обратилось к тайваньским производителям, экспортирующим продукцию в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, предусмотреть в соглашениях с партнерами из этих стран их обязательства не передавать тайваньскую продукцию в россию и беларусь.



Правительство Тайваня опасается, что в случае подтверждения информации об использовании россией изготовленных на острове станков для производства оружия, его ключевые партнеры из Германии и Японии могут отказаться поставлять компоненты на Тайвань, что нанесет значительные потери станкостроительной промышленности острова.

Импорт в Россию из Тайваня

Как сообщалось, по данным издания The Washington Post, с января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ (числовое программное управление) на сумму свыше $20 миллионов, изготовленное на Тайване. Такие машины с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в частности в производстве оружия.

После обнародования информации, Тайвань усилил контроль за экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины, и увеличил штрафы за первые нарушения правил экспорта в РФ более чем в 15 раз – до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США).