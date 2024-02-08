За сутки на фронте 52 боевых столкновения. Враг нанес 13 ракетных и 54 авиационных удара, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 февраля 2024 года.

Об этом идет речь в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются семьсот пятнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 52 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старица Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Старая Гута, Бачевск, Волфино, Кондратовка, Мирополье, Грабовское, Поповка Сумской области; Уды, Стрелечье, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 17 атак в районе населенного пункта Авдеевка и еще 5 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Очеретино, Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Карловка Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предпринята 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказался город Херсон и населённые пункты Берислав, Ингулец Херсонской области и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Красный Маяк Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника", - сообщают в Генштабе.

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