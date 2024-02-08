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В Винницкой области ГБР задержало на взятке руководителя Тульчинской окружной прокуратуры и заместителя главы РГА

дбр

Руководитель окружной прокуратуры в Винницкой области и заместитель главы районной администрации задержаны при получении взятки. ГБР начало следствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследования.

Сотрудники ГБР задержали руководителя одной из окружных прокуратур Винницкой областной прокуратуры и его сообщника – заместителя главы государственной администрации этого же района. Они требовали и получили взятку от директора одного из госпредприятий за создание препятствий при осуществлении хозяйственной деятельности, возврат изъятого имущества и закрытие уголовного производства.

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Как отмечается, руководитель прокуратуры, оказывая влияние на орган досудебного расследования и подчиненных ему прокуроров, решил подзаработать на предоставленных ему государством властных полномочиях. Для принятия мер конспирации и избежания разоблачения прокурор привлек к требованию своего товарища, заместителя председателя райгосадминистрации, который и выдвинул предпринимателю требование о передаче 4 тыс. долларов США.

Передача неправомерной выгоды осуществлялась в два этапа: 2 тысячи долларов США авансом и 2 тысячи долларов после формирования прокурором оснований для закрытия производства и достижения договоренности с местными следственными судьями об отмене арестов на имущество, изъятое в уголовном производстве.

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"Работники ГБР задержали фигуранта и его подельника после получения последней части в сумме 2 тыс. долларов США во время распределения взятки", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные обыски по местам работы и жительства задержанных, другие первоочередные следственные действия для получения всех доказательств совершенного преступления.

Готовится уведомление о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании мер в виде содержания под стражей.



Автор: 

взятка (6157) Винницкая область (1033) ГБР (2984)


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Топ комментарии
+6
Мляяя... Куди не кинь кругом підарс на підарасі і підарасом поганяє... Шо ж ми за люди такі?...
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08.02.2024 19:52
+4
ми нормальні, на перший погляд люди
але отримавши владу, стаємо зеленськими, яниками, катлєтами таколомойськими...
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08.02.2024 19:57
+3
У кожного свій фронт і завдання. У прокурорів свій, у суддів, поліції, митників, голів адміністрацій...Кожен бореться як може, не покладаючи рук і не спить ночами, думаючи як ще прислужити вумному наріду.
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08.02.2024 19:45
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У кожного свій фронт і завдання. У прокурорів свій, у суддів, поліції, митників, голів адміністрацій...Кожен бореться як може, не покладаючи рук і не спить ночами, думаючи як ще прислужити вумному наріду.
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08.02.2024 19:45 Ответить
Мляяя... Куди не кинь кругом підарс на підарасі і підарасом поганяє... Шо ж ми за люди такі?...
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08.02.2024 19:52 Ответить
ми нормальні, на перший погляд люди
але отримавши владу, стаємо зеленськими, яниками, катлєтами таколомойськими...
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08.02.2024 19:57 Ответить
Так, в більшості ми нормальні, але серед українців є багато гнид і підарасів + прокацаплені хохли + переселених в радянські часи кацапів які тут пустили коріння та налупили дуже багато собі подібних.
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08.02.2024 20:32 Ответить
Пане Вінгорський,щоб отримати ту владу-треба проплатити.Колись посада нач. міліції області(2000-2005)рр. "коштувала"-01мілліон долларів США.Всі,зацікавлені скидалися для головного міліціонера.Він же,отримавши посаду-старався звільнитися від залежності-вимушений був брати у інших."Відбивати "такі борги заводить ,в кінці кінців,в коло,яке наз. СИСТЕМА.А ще нема смертної кари.При "проклятому совку"-хабар,чи вкрав 100 тис. рублів-розстріл.А зараз?
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15.02.2024 21:27 Ответить
Не парся, на такі посади беруть спеціально вихованих людей. Ми їх бачимо лише на посадах, до призначення вони мешкають за кордоном або в нічних клубах
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08.02.2024 23:46 Ответить
«Бронюють» гроші собі у кишені!!
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08.02.2024 19:58 Ответить
Тут все гарно. Керівник державного підприємства дає хабар державному прокурору щоб далі керувати на благо держави. Мабуть якийсь патріот.
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08.02.2024 20:03 Ответить
А як же реформа прокуратури, яку провів Зеля з Ярмаком і іншими, це ж їх люди обіймають кругом керівні посади. Чесних прокурорів позвільняли, які бабло не носили, а на їй місця попризначали корупціонерів. У Києві наикерівних посадах прокуратур сидить одна кацапня і набиває кармани.
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09.02.2024 10:22 Ответить
Пані Любич-ви що-пліткарка?Назвіть,будь ласка. рік,коли ті двоє зробили реформу в прокуратурі.Реформа прокуратури-це одна з 144 реформ-після Революції Гідності.Саме з тих років у прокурорів і суддів-одні з найвищих зарплат і пенсій, серед держслужбовців.Навіщо вам брехати на форумі?
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15.02.2024 21:17 Ответить
Видно була проведена класична процедура: із князя в грязь.
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09.02.2024 11:01 Ответить
 
 