В Винницкой области ГБР задержало на взятке руководителя Тульчинской окружной прокуратуры и заместителя главы РГА

Руководитель окружной прокуратуры в Винницкой области и заместитель главы районной администрации задержаны при получении взятки. ГБР начало следствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследования.

Сотрудники ГБР задержали руководителя одной из окружных прокуратур Винницкой областной прокуратуры и его сообщника – заместителя главы государственной администрации этого же района. Они требовали и получили взятку от директора одного из госпредприятий за создание препятствий при осуществлении хозяйственной деятельности, возврат изъятого имущества и закрытие уголовного производства.

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Как отмечается, руководитель прокуратуры, оказывая влияние на орган досудебного расследования и подчиненных ему прокуроров, решил подзаработать на предоставленных ему государством властных полномочиях. Для принятия мер конспирации и избежания разоблачения прокурор привлек к требованию своего товарища, заместителя председателя райгосадминистрации, который и выдвинул предпринимателю требование о передаче 4 тыс. долларов США.

Передача неправомерной выгоды осуществлялась в два этапа: 2 тысячи долларов США авансом и 2 тысячи долларов после формирования прокурором оснований для закрытия производства и достижения договоренности с местными следственными судьями об отмене арестов на имущество, изъятое в уголовном производстве.

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"Работники ГБР задержали фигуранта и его подельника после получения последней части в сумме 2 тыс. долларов США во время распределения взятки", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные обыски по местам работы и жительства задержанных, другие первоочередные следственные действия для получения всех доказательств совершенного преступления.

Готовится уведомление о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании мер в виде содержания под стражей.





