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Бельгийский экс-генерал Тайс: Производство оружия в Европе – по уши в дерьме

Виробництво зброї

Генерал вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тайс подверг критике состояние оборонного производства в Европе, утверждая, что для наращивания мощностей для нужд европейских стран и помощи Украине понадобятся годы.

Об этом Тайс сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Экс-генерал Бельгии, ранее бывший заместителем министра обороны, утверждает, что плачевное состояние оборонного производства в Европе – "это не шутка, мы по уши в дерьме".

"Особенно в Бельгии, но мы не единственные", – добавил он.

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По словам Тайса, в начале полномасштабной войны России против Украины военные командиры европейских стран предупреждали, что понадобится "от пяти до семи лет", чтобы промышленность ЕС достигла потенциала, необходимого для надежного сдерживания.

Он, в частности, обратил внимание на проблему с производством боеприпасов в Европе, назвав его "симптомом культурной проблемы". Россия, считает Тайс, оказалась быстрее в наращивании производства снарядов и вооружений.

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"Много желаемого выдается за действительное... Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", – подытожил экс-генерал Бельгии.

Автор: 

боеприпасы (2334) военно-промышленный комплекс (246) оружие (10212) помощь (7794)


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Топ комментарии
+21
Не зроблені висновки з минулого призводять до біди у майбутньому...
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08.02.2024 19:29
+19
слава фрау меркель! вона зробила вас
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08.02.2024 19:29
+18
Новини "веселі"...Звідусіль...
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08.02.2024 19:34
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в говне он хотел сказать
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08.02.2024 19:28 Ответить
Може вентиляція цехів з виробництва зброї виглядає з лайна
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08.02.2024 20:48 Ответить
Не зроблені висновки з минулого призводять до біди у майбутньому...
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08.02.2024 19:29 Ответить
Европейские политики два года мешали как могли своим оружейным компаниям и теперь получили недостаток производства,плюс потеряли старт перед американскими и южнокорейскими конкурентами.
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08.02.2024 19:29 Ответить
Якби там існували ті конкуренти, то це не була б біда. А біда саме в тому, що й ті конкуренти в лайні теж (а заодно і ізраїльські компанії). Тому Захід програє любу велику війну, яка відбудеться в найближчі 3-5 років, в тому числі і напад кацапів на Нарву або Сувалківський коридор
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08.02.2024 19:40 Ответить
слава фрау меркель! вона зробила вас
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08.02.2024 19:29 Ответить
Заважала Бельгії виробляти снаряди?
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08.02.2024 21:20 Ответить
Новини "веселі"...Звідусіль...
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08.02.2024 19:34 Ответить
Ця новина сьогодні - як вишенька на тортик.
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08.02.2024 19:34 Ответить
Бельгійський екс-генерал каже првильні речі.....
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08.02.2024 19:37 Ответить
Як тільки екс-, так і правда випливає, а коли при владі, то язики там, звідкіль лайно, в якому всі зараз.
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08.02.2024 20:51 Ответить
Поки-що диктатура і варварство показує більшу ефективність , ніж демократія. Навіть в Європі.
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08.02.2024 19:38 Ответить
Та знаємо. Навіть зібрати снаряд з південнокорейських деталей - це непід'ємна задача для Єрвопи. Допереносили заводи в Азію...
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08.02.2024 19:39 Ответить
Все таки рашисты реально могли захватить Европу по крайней мере половину ее, если бы не Украина. А что будет если еще северная корея, иран и Китай пойдут на Европу. Они и так ждут Трампа пока тот сдаст все без боя чтобы небыла ескалации
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08.02.2024 19:39 Ответить
Не читайте радянську пресу.
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08.02.2024 20:52 Ответить
Виробництво зброї в Європі - по вуха в лайні

Як ото в старезному анекдоті:

Їде лицар конем - увесь в лайні, кінь - увесь в лайні. Дорога - уся в лайні, дерева край дороги - усі в лайні...
І так далі.
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08.02.2024 19:39 Ответить
Зараз зʼявиться заява від виробників, що генерал збрехав.
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08.02.2024 19:42 Ответить
А ведь когда-то Трамп настаивал на том, чтобы Европа увеличивала ссредства на вооружение, так нет же, что этот Трамп гонит. А теперь не то, что для Украины нема, так и оказывается и
"це не жарт, ми по вуха в лайні".
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08.02.2024 19:42 Ответить
Ну, так Трамп і винен. Почитайте цензор та коменти, хто винен у всьому у світі - Трамп. Пропаганда робить свою справу. Трамп знову програє пропагандонам.
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08.02.2024 20:56 Ответить
Це і є, результатом роботи, агентів кремля-сруськага міра!!
Такі дії за день не прийшли! Агенти впливу *****, всюди на Заході, де ******* посадовцігроші з ГазПрьому.
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08.02.2024 19:47 Ответить
Дивні заяви якщо згадати що ВВП ********** лише 1,5% світового ВВП.
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08.02.2024 19:48 Ответить
Ви ж говорили сьогодні,що німецькі промисловці публічно глузують з таких заяв і говорять що можуть в два щелчка пальців практично миттєво наростити виробництво снарядів. Хтось тут бреше очевидно, або політики і генерали,або промисловці котрі хочуть получити купу бабок за замовлення і з горем пополам випускати якісь там невеличкі партії снарядів годуючи обіцянками,що їм ще потрібен час на розкрутку
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08.02.2024 19:52 Ответить
Зараз снаряд 155 мм продається за 8 000 дол, хоча затрати на його виготовлення - це менше 2 000 дол. І де ті "два щелчка", щоб заробити грошей більше ніж на торгівлі наркотиками?
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08.02.2024 20:01 Ответить
Тю,та Зе щёлкает будь здоров.
Все видели видео на ютубе,как танк по одному кацапу раз 10 стрелял,все деревья завалил.
Это 80 000 баксов на одну козлорожую скотину. Оно ж халявное
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08.02.2024 20:06 Ответить
поки що звичайний ОФС у середньому біля 5500 євро (в залежності від контракту).
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08.02.2024 21:37 Ответить
таки да, по словам адмірала Бауера. Хоча треба дочекатись якоїсь відкритої інформаії по контрактам.
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08.02.2024 21:44 Ответить
Можуть и Зе.может,если тебе зарплату в 10 раз уменьшит.
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08.02.2024 20:03 Ответить
свіжевипечений бот під швейцарським впном буде мені щось тут ще про зарплату розказувати



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Реєстрація:21.01.2024
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08.02.2024 20:06 Ответить
Стосовно висловів німецьких бізнесменів була публікація на цензорі минулого тижня. Промисловці хочуть грошей але ЄС грошей не дає, а у нас нема. Я вірю промисловцям більше ніж політикам.
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08.02.2024 20:17 Ответить
Снаряд 1000 доларів расєйскій і снаряд 10000 доларів натівський. Це той самий снаряд, але ВВП дає в 10 разів більше. І якщо що, я прекрасно розумію про номінальне і реальне ВВП. Але саме в їх підході обчислення воно буде однаковим. Бо вони беруть за основу ціну не іноземного товару, а свого в певному часовому періоді.
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08.02.2024 19:55 Ответить
Перекладаю на людське:

*Ми робимо нихуа і тому воно якось саме чомусь довго розвивається*
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08.02.2024 19:52 Ответить
Та ви ще нормально.
ЦЕ ми повуха у зеленому лайні і єрмаківщині.
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08.02.2024 19:54 Ответить
У вас під боком війна 2 роки йде, а ви досі не спромоглися роздуплитися? За 2 роки? А я ще думала, що тільки наші зелені членограї недієздатні імбецили.
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08.02.2024 19:56 Ответить
Які ж ці ЕКСи мудрі!
Це щось!
Ймовірно, в Бельгії у курсантів мозок примусово вилучають і в кріосховище передають, а після звільнення- повертають.
Зараз цей ексгенерал ніхто і це лише його приватна думка, що жодним чином не впливає на стан справ у ВПК ЄС.
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08.02.2024 20:00 Ответить
Дык понятно,ему бы только в войнуху поиграть.Всё нахер бросить и оружие делать.
А пенсии и зарплаты он будет платить?
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08.02.2024 20:00 Ответить
В это время МВФ пишет что рост экономики рашки опережает США и Европу из-за войсковых реек.
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08.02.2024 20:07 Ответить
Дурня. Подивіться краще ВВП кацапії в долларах: падіння майже в 1,5 рази, і вони надійно прописуються в другій десятці світових економік, причому як мінімум 20 % їх ВВП - це приписки, військові затрати і кошти на окуповані території
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08.02.2024 20:26 Ответить
Угу,минималка 160 евро и санкции идут на пользу
В нищем Китае постоянно был 10% рост,а в Швейцарии 2%.
Рост чего,ракет стоимостью по 10 миллионов долларов?
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08.02.2024 20:15 Ответить
Так значит это хорошо. Как всегда будем радоваца тупости кацапов.
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08.02.2024 20:20 Ответить
2 % це більше ніж 10%( у вашому наведеному прикладі ) - коли в тебе зарплата 100 одиниць і вона зросла на 10 % ти все одно отримаєш менше грошей від людини у якої зарплата 1000 одиниць і вона зросла тіко на 2 %.
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08.02.2024 21:28 Ответить
Конечно.У племя Бумба-Юмба может быть и 100%
А экономика их это бананы,бамбук и катяхи шоб печь топить.
Средний рост в ЕС 3%.
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08.02.2024 21:36 Ответить
Так, але за такими темпами через 15 років вона зрівняється номінально. Я навіть не кажу про те, що вартість життя вже сьогодні майже зрівнялася.
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09.02.2024 11:04 Ответить
Ні. Але якби було так, то не зрозуміло, як вони збираються захищатися від нападу хоча б 1-мільонної армії. А у Європи вороги (і ті, хто хоче її пограбувати-погвалтувати) могуть виставити десятки мільонів солдат
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08.02.2024 22:54 Ответить
Генерал очевидність 💪
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08.02.2024 20:54 Ответить
Може так і є але Європа не з ким не воює. А от Україна вже як 2 повних роки, і що? Де мобілізація військової промисловості? Хіба що вірити єрмаку і зеленському : лучче пакупать заграніцей у нєзнакомих фірм для сікрєтнасті !
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08.02.2024 22:47 Ответить
а пока закроем дырку украинцами
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08.02.2024 23:46 Ответить
А я знаю, звідки там стільки того гівна, що вони сидять в ньому аж по вуха!
"Рожеві поні" насрали!
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09.02.2024 05:11 Ответить
хз. Він що володіє спецданими які кожна країна захищає. Якийсь генерал та ще колишній. Але паніка теж на руку москалям. Можливо Європа й не готова турбує інше, чому не готувались ми і що зроблено за два роки
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09.02.2024 10:38 Ответить
 
 