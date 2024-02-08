Бельгийский экс-генерал Тайс: Производство оружия в Европе – по уши в дерьме

Генерал вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тайс подверг критике состояние оборонного производства в Европе, утверждая, что для наращивания мощностей для нужд европейских стран и помощи Украине понадобятся годы.

Об этом Тайс сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Экс-генерал Бельгии, ранее бывший заместителем министра обороны, утверждает, что плачевное состояние оборонного производства в Европе – "это не шутка, мы по уши в дерьме".

"Особенно в Бельгии, но мы не единственные", – добавил он.

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По словам Тайса, в начале полномасштабной войны России против Украины военные командиры европейских стран предупреждали, что понадобится "от пяти до семи лет", чтобы промышленность ЕС достигла потенциала, необходимого для надежного сдерживания.

Он, в частности, обратил внимание на проблему с производством боеприпасов в Европе, назвав его "симптомом культурной проблемы". Россия, считает Тайс, оказалась быстрее в наращивании производства снарядов и вооружений.

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"Много желаемого выдается за действительное... Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", – подытожил экс-генерал Бельгии.