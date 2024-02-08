Бельгийский экс-генерал Тайс: Производство оружия в Европе – по уши в дерьме
Генерал вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тайс подверг критике состояние оборонного производства в Европе, утверждая, что для наращивания мощностей для нужд европейских стран и помощи Украине понадобятся годы.
Об этом Тайс сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Экс-генерал Бельгии, ранее бывший заместителем министра обороны, утверждает, что плачевное состояние оборонного производства в Европе – "это не шутка, мы по уши в дерьме".
"Особенно в Бельгии, но мы не единственные", – добавил он.
По словам Тайса, в начале полномасштабной войны России против Украины военные командиры европейских стран предупреждали, что понадобится "от пяти до семи лет", чтобы промышленность ЕС достигла потенциала, необходимого для надежного сдерживания.
Он, в частности, обратил внимание на проблему с производством боеприпасов в Европе, назвав его "симптомом культурной проблемы". Россия, считает Тайс, оказалась быстрее в наращивании производства снарядов и вооружений.
"Много желаемого выдается за действительное... Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", – подытожил экс-генерал Бельгии.
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Як ото в старезному анекдоті:
Їде лицар конем - увесь в лайні, кінь - увесь в лайні. Дорога - уся в лайні, дерева край дороги - усі в лайні...
І так далі.
"це не жарт, ми по вуха в лайні".
Такі дії за день не прийшли! Агенти впливу *****, всюди на Заході, де ******* посадовцігроші з ГазПрьому.
Все видели видео на ютубе,как танк по одному кацапу раз 10 стрелял,все деревья завалил.
Это 80 000 баксов на одну козлорожую скотину. Оно ж халявное
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Реєстрація:21.01.2024
*Ми робимо нихуа і тому воно якось саме чомусь довго розвивається*
ЦЕ ми повуха у зеленому лайні і єрмаківщині.
Це щось!
Ймовірно, в Бельгії у курсантів мозок примусово вилучають і в кріосховище передають, а після звільнення- повертають.
Зараз цей ексгенерал ніхто і це лише його приватна думка, що жодним чином не впливає на стан справ у ВПК ЄС.
А пенсии и зарплаты он будет платить?
В нищем Китае постоянно был 10% рост,а в Швейцарии 2%.
Рост чего,ракет стоимостью по 10 миллионов долларов?
А экономика их это бананы,бамбук и катяхи шоб печь топить.
Средний рост в ЕС 3%.
"Рожеві поні" насрали!