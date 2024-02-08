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Новости Агрессия России против Украины
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В Авдеевке боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе, но и в пределах городской застройки, - ОСГВ "Таврия"

авдіївка

В Оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщили, что в Авдеевке Донецкой области боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Все журналисты спрашивают, и я могу подтвердить, что да: боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевском коксохимическим заводом и карьером", - сказал Лиховой.

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Он добавил, что враг направляет основное штурмовое давление на севере Авдеевки. Замыслом оккупантов является перерезать главную логистическую артерию и обеспечить "оперативное окружение города". Этому активно противодействуют украинские защитники.

Лиховой отметил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Кроме этого, в операционном районе ОСГВ "Таврия" враг сосредотачивает основные усилия на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

Смотрите также: Вражеская бронемашина догорает в поле близ Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

Таврия (178) боевые действия (4015) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+17
ще й який - кинути туди ще тисяч сто на м*ясо
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08.02.2024 19:44
+14
новоспечений головнокомандувач сирський вже має план по авдіівці?
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08.02.2024 19:39
+12
Та невже, а коли Юра бив на сполох всі оф пики кричали що то ***** і нагнітання...
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08.02.2024 19:48
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Що Ти мелеш?
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08.02.2024 19:56 Ответить
Це безмозгла
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08.02.2024 20:43 Ответить
Залужного готують до ув'язнення. Повісять на нього якнайменш Авдїївку.
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08.02.2024 19:57 Ответить
Та ти шо? Сам придумав? А чого сам Залужний нічого не скаже, так боїться ЗЕ? Чи може вже треба припинити скиглити?
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08.02.2024 20:04 Ответить
От шо ви мені тикаєте? У Вас шо, мами в дитинстві не було?
Побачите. До 31.03 Залужний та Порошенко будуть заарештовани. Але "скиглити" тоді буде вже запізно.
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08.02.2024 20:10 Ответить
Тебе теж мабуть, будете втрьох в Глевасі, в палаті намбе 6…
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08.02.2024 20:13 Ответить
Коли я кілька днів тому писав, що Залужного 100% знімуть, все вже вирішено і підписано ще кілька місяців взад, та поставлять Сирського а не голденбоя Буданова, такі, я ви, теж "іспражнялісь в ослоумії", кажучі вашою мовою. Та заради Сатани, розважайтесь, поки можете.
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08.02.2024 20:22 Ответить
новоспечений головнокомандувач сирський вже має план по авдіівці?
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08.02.2024 19:39 Ответить
ще й який - кинути туди ще тисяч сто на м*ясо
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08.02.2024 19:44 Ответить
А что ещё остаёться делать если снарядов уже не дают
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08.02.2024 20:00 Ответить
Все пропало, рятуйте!!!
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08.02.2024 20:05 Ответить
план евакуації вже давно готовий
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08.02.2024 19:45 Ответить
ага, училище МВОКУ, яке він закінчив при совку, не дає шансів на мислення під картух та тільки закидувати тілами як під час 2 світовій... баби нарожають ще
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08.02.2024 19:48 Ответить
Такий же як і в Бахмуті, мабуть.
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08.02.2024 19:48 Ответить
имеет- мобилизировать и в руины
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08.02.2024 20:51 Ответить
тобто, новий головнокомандувач, вже завтра, зрання, звільнить авдіївку, на вимогу зе!критина?
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08.02.2024 19:41 Ответить
Там хоч Крамаху тепер би зберегти
Маю надію, що лінію оборони підготували
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08.02.2024 19:45 Ответить
Сподіваюсь, що ви в курсі, що зараз відбувається в Часовому Ярі. З Краматорська краще виїхати, поки не пізно.
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08.02.2024 19:55 Ответить
А що відбувається у Часовому Ярі?
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08.02.2024 20:39 Ответить
Недобре там відбувається. Офійійних заяв від ЗСУ не було, тому без подробиць, вибачте. Але, якщо Ви десь там поблизу, краще від'їхати хоча б на 40-50км.
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08.02.2024 20:54 Ответить
Ідіть в дупу, віщуни
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08.02.2024 20:46 Ответить
Та ви трохи "запіздали", ми всі в дупі. З 2019.
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08.02.2024 20:51 Ответить
Ще й Горлівку,заодно,щоб день не тратити.
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08.02.2024 20:47 Ответить
повторюється iсторiя Бахмуту..
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08.02.2024 19:44 Ответить
Ні . З Бахмути нас виштовхали. Скоріш Дебальцеве.
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08.02.2024 19:50 Ответить
В "Бахмути" теж було майже оточення кілька місяців, хоча фланги вдалося тоді втримати
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08.02.2024 19:56 Ответить
Вас не смущает что мощнейшие укрепы вроде "промки", "террикона", "царской охоты". Русские берут (пусть долбятся о них неделями, но вдалбливают в землю, и проходят), а окончательно замкнуть кольцо по районам с уж точно не более сильной обороной - не могут? (в Бахмуте - было примерно так же)

Да русским просто наиболее удобно наносить ВСУ урон ударами по полу перерезанным коммуникациям. К тому же войска в полу окружении теряют эффективность и несут большие потери
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08.02.2024 21:56 Ответить
Та да,одна та сама мосьвоку.
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08.02.2024 20:49 Ответить
Повторюєтся історія 1919 року (
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08.02.2024 20:00 Ответить
Ставимося з розумінням - ге ж?
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08.02.2024 19:45 Ответить
егеж
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08.02.2024 19:46 Ответить
Та невже, а коли Юра бив на сполох всі оф пики кричали що то ***** і нагнітання...
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08.02.2024 19:48 Ответить
Бить на сполох усі вміють. А от робити щось - нема нікого...
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08.02.2024 20:04 Ответить
угу угу якби не такі як Юра то жерли б ми виключно всеперемагаючу локшишу **************** зепідра.
п.с. усі ******* інших на фронт гнати з пропердженого дивана..
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08.02.2024 20:28 Ответить
Если Авдеевка попадет в окружение, вот это будет настоящая жопа.
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08.02.2024 19:51 Ответить
Ні ,за тиждень-даа на нові рубежі.
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08.02.2024 19:57 Ответить
кругла дура безугла вже взяла карти й поїхала туди направлєнія наступлєнія показувать ?
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08.02.2024 19:52 Ответить
Мені цікаво після заміни головнокомадуючого на фронті в тому числі і біля Авдіївки снаряди появляться?
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08.02.2024 19:53 Ответить
звісно, то ж їх поганий Валера у гаражі ховав.
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08.02.2024 20:30 Ответить
на тому напрямку сирський вже переміг
тепер залишилось перемогти загалом...
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08.02.2024 19:53 Ответить
Може асфальтоукладчики в атаку пустить?
Та не,тогда не будет хороших дорог.
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08.02.2024 19:56 Ответить
они турецкие
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08.02.2024 19:57 Ответить
Авдіївський котел?
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08.02.2024 19:57 Ответить
І це на фоні того, що змінили Главкома, ну тепер точно заживемо, одні "победи" підуть по всіх фронтах, чи можливо від цього рішення на фронті стане більше зброї і ***********?
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08.02.2024 20:03 Ответить
Чергова Фортеця Авдіївка від ОПи та Сирського. Зелений ган-дон, ви ухуїли!
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08.02.2024 20:12 Ответить
Пздц. А как говорили что Авдеевк город-крепость и никогда враг не сможет захватить. Да и говорили что ЗСУ зимой наступать будет а не рашисты которые выдохлись. Но самое хреновое что если рашисты захватят Авдеевку они пойдут дальше еще быстрее.
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08.02.2024 20:13 Ответить
В Авдіївці назріває другий Маріуполь. Треба або виходити, або радикально підсилювати.
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08.02.2024 20:28 Ответить
Як так сталося, що такий великий розвідник Буданов не повідомив про тунель ворога з окупованої території в місто Авдіївку, чи був на каві в Криму? Відоси заважають працювати чи то понти?
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08.02.2024 21:14 Ответить
 
 