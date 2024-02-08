В Авдеевке боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе, но и в пределах городской застройки, - ОСГВ "Таврия"
В Оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщили, что в Авдеевке Донецкой области боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.
Все журналисты спрашивают, и я могу подтвердить, что да: боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевском коксохимическим заводом и карьером", - сказал Лиховой.
Он добавил, что враг направляет основное штурмовое давление на севере Авдеевки. Замыслом оккупантов является перерезать главную логистическую артерию и обеспечить "оперативное окружение города". Этому активно противодействуют украинские защитники.
Лиховой отметил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.
Кроме этого, в операционном районе ОСГВ "Таврия" враг сосредотачивает основные усилия на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.
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Побачите. До 31.03 Залужний та Порошенко будуть заарештовани. Але "скиглити" тоді буде вже запізно.
Маю надію, що лінію оборони підготували
Да русским просто наиболее удобно наносить ВСУ урон ударами по полу перерезанным коммуникациям. К тому же войска в полу окружении теряют эффективность и несут большие потери
п.с. усі ******* інших на фронт гнати з пропердженого дивана..
тепер залишилось перемогти загалом...
Та не,тогда не будет хороших дорог.