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Новости Помощь Украине
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Украина получит истребители F-16 уже в этом году, - посол в Нидерландах Карасевич

F-16

Нидерланды предоставят Украине истребители F-16 уже в этом году.

Об этом в интервью Укринформу в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, госпожа Оллонгрен (министр обороны Нидерландов – ред.) недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда именно нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем. В то же время, мы четко можем говорить о количестве истребителей, которые получим от Нидерландов. Об этом говорили и Оллонгрен, и господин премьер-министр Рютте. Это будет 18 ранее обещанных истребителей, уже готовящихся для передачи Украине, и дополнительных 6, о которых недавно было объявлено. Но должны понимать, что кроме истребителей, которые Нидерланды передают Украине, еще 18 самолетов нидерландские партнеры передают в тренировочный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов. Из этих 18 истребителей 5 уже находятся в Румынии. Поэтому мы говорим о 42 истребителях F-16, которые Нидерланды предоставляют для приближения победы Украины", - сказал он.

Посол также отметил, что Нидерланды выделяют Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Читайте также: Нидерланды готовят еще 6 истребителей F-16 для передачи в Украину, - министр обороны Оллонгрен

"Обычно, когда объявляется о выделении очередного транша помощи, сразу отмечается, как она структурируется. То есть из этих 122 миллионов евро, о которых вы спросили, определенная часть передается Украине для усиления наших IТ способностей. На другую часть средств будут закупаться артиллерийские снаряды – это то, что нам сейчас очень нужно. Речь идет о заключении контрактов на закупку снарядов, но мы должны понимать, что эти 122 миллиона евро – небольшая часть общего финансирования, которое предусмотрено на военную помощь в этом году. И если мы говорим об общем объеме помощи, которую Нидерланды выделяют для Украины в этом году, то это 2 млрд евро", - сказал он.

Автор: 

Нидерланды (1580) F-16 (553)


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Топ комментарии
+9
за..бали..... кожний день обіцяють і ні хєра не роблять..... в кінці року ці винищувачі вже, можливо, нахрєн не будуть потрібні
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08.02.2024 19:51
+8
А потім виявиться, що аеродроми не готові, обслуговування не організовано і передавати немає сенсу...
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08.02.2024 19:55
+6
Ось-ось!
Ось-ось-ось!
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08.02.2024 19:50
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Ось-ось!
Ось-ось-ось!
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08.02.2024 19:50 Ответить
до літа 2023,
ні, до осені, бо лідготовка пілотів 6 місяців
ні до нового року
ні, весною2024 бо вже треба 9 місяців але ще не починали
до кінця 2024, це вже точно...

а ***** каже, Ин, треба....
а Ин каже, на...
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08.02.2024 20:04 Ответить
Они просто думают - А може само россасется, как-то...
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08.02.2024 21:27 Ответить
за..бали..... кожний день обіцяють і ні хєра не роблять..... в кінці року ці винищувачі вже, можливо, нахрєн не будуть потрібні
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08.02.2024 19:51 Ответить
Так вернёшь назад или мне подаришь.
Ты не стисняйся, шли всё мне шо не потрибно.
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08.02.2024 19:54 Ответить
ти думаєш сховався від війни? це ненадовго.... при таких розкладах, війна буде і в Європі, а Нідерланди все будуть готувати свої обіцяні винищувачі
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08.02.2024 19:58 Ответить
Вот они там и потребуются.
Тебе ж не потрибно.
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08.02.2024 20:17 Ответить
останній день року в 2024 році - 31 грудня.

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08.02.2024 19:51 Ответить
Так это Резников год назад сказал.
Где его самолёты?
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08.02.2024 19:52 Ответить
Там де і яєчка )
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08.02.2024 19:53 Ответить
Нам они как воздух нужны что бы перекрывать зазоры между зонами ПВО и это лишит орков возможности маневрировать ракетами.
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08.02.2024 19:53 Ответить
Там головне підготовка пілотів к їх бойовому застосуванню, а це діло важке.
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08.02.2024 20:00 Ответить
і ще одна маленька приємна новина:
Юрій Фізер та Василь Зима (телеканал Еспресо) щойно з американських ЗМІ в прямому ефірі витягнули новину про те, що Сенат США дав таки 60 голосів "за" за законопроект про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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08.02.2024 19:53 Ответить
Там загвоздка в конгрессе, где трамписты верховодят у республиканцев. Из сената придет законопроект и они не проголосуют и финиш
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08.02.2024 19:56 Ответить
так і буде, але трампісти загнані в пастку: тепер їх можна буде вивести на чисто воду, що вони за росію .

Бо до цього часу вони прикривались кордоном з Мексикою, тепер не прокатить, їм офіційно тикнуть мордою "значить справа була не в кордоні" .

Звісно, нам від того не легше, але хоча б правда вспливе .
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08.02.2024 20:00 Ответить
Так але це верхня палата,аще що дасть нижня невідомо?
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08.02.2024 20:52 Ответить
На них хто буде літати зе чи ермак?
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08.02.2024 19:54 Ответить
Сирський з арістовічєм, вони ж будуть кувать перемогу України.
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08.02.2024 20:00 Ответить
А потім виявиться, що аеродроми не готові, обслуговування не організовано і передавати немає сенсу...
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08.02.2024 19:55 Ответить
Аха, а на аэродромах из стыков гудрон повытаскивали , а у ф-16 передняя стойка колесная слабая...
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08.02.2024 21:34 Ответить
2024.12.31 23:59:59 :

перший літак F-16 прибув в Україну, як і обіцялось, у 2024 році .

Інші літаки Україна очікуватиме на протязі 2025 року .
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08.02.2024 19:56 Ответить
ага

ще й на лафеті в неробочому стані.
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08.02.2024 21:07 Ответить
Соглашение о $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню проголосовано Сенатом США - набрано 60 голосов
Это не окончательное решение, а возможность начать процесс быстро и напрямую - без бумажной волокиты, лишних обсуждений и дебатов
Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Далее законопроект пойдет в Палату представителей
https://t.me/Ukraine_365News/71746
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08.02.2024 19:57 Ответить
Где его благополучно завалят республиканцы -трамписты
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08.02.2024 20:07 Ответить
Пнх, коли отримають тоді і пзди. Досить вже цього постійного пздьожа для піару. Вже просто сил нема слухати 5 років ваш шашличний пздьож.
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08.02.2024 19:58 Ответить
Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд
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08.02.2024 19:59 Ответить
Вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі в Пермському краї.

Палає мінімум 3 цистерни і житловий будинок

Відео https://t.me/operativnoZSU/135582?single
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08.02.2024 19:59 Ответить
Ну хоч якась приємна новина ...
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08.02.2024 20:19 Ответить
Як там Нафтогаз України пише - "Нехай палає"
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08.02.2024 20:27 Ответить
Ти дурень чи прикидаєшся ?
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08.02.2024 20:36 Ответить
Там на відео з кацапії видно на передньму плані кацапські "хороми". За рідким винятком там всі такі "ізби в дяровнях". Жив там в кінці 80-х.
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08.02.2024 20:44 Ответить
31 грудня уа 23:59 і почнуця поставки... а, рік по китайському календареві.. тоді 29 січня
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08.02.2024 19:59 Ответить
Йшов третій рік війни..
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08.02.2024 20:00 Ответить
Помпезно, якої держави то?
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08.02.2024 20:01 Ответить
Той шо дальше тротуарной плиткой занимается.
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08.02.2024 20:09 Ответить
Не сезон в нас, Австралія?
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08.02.2024 20:11 Ответить
Юрій Ігнат акцентує, що партнери готові надавати нам техніку, але питання в тому, чи все готове, щоб вона працювала в Україні.
25 Січня 2024 vikna.tv
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08.02.2024 20:01 Ответить
да кому ты пишешь??тут большая часть пустых горлопанов!у них представление о передаче и всего прочего как:спичечный коробок передать из рук в руки им не вдомёк что для такого масштаба кроме подготовки пилотов нужны инженера техники инфраструктура и прочая лабуда
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08.02.2024 20:15 Ответить
Спочатку говорили що на початку року літаки будуть в Україні ,потім що весною вже точно будуть тепер що до кінця року будуть ,можливо затягування повязане з неспроможністю президента і його оточення домовлятись.
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08.02.2024 20:05 Ответить
Дійсно, пані Оллонґрен (міністр оборони Нідерландів - ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Джерело:


Где там написано, что "вже точно будуть тепер що до кінця року.." Чукча не читатель?
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08.02.2024 20:16 Ответить
У минулому році теж саме обіцяли, тими ж самими словами:
"Україна отримає винищувачі F-16 уже цього року"
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08.02.2024 20:09 Ответить
Расскажите лучше как Меркель Крым сдала и бундесвер под нож пустила.
Чё они так за бундесвер переживают?
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08.02.2024 20:11 Ответить
Ахаха придурки😁
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08.02.2024 20:16 Ответить
починалось все з початку 2024, потім було - влітку 2024, тепер кажуть вже без конкретики - десь там у цьому році)
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08.02.2024 20:24 Ответить
Они специально тормозят что бы ***** побольше захватил территории в Украине.
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08.02.2024 20:38 Ответить
Чому в усіх блаЗЄнських таке нетримання язика?

Чому не можуть просто мовчати, а щоб ми дізнавалися про надану зброю після масового знищення кацапні.
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08.02.2024 20:47 Ответить
Шо серйозно, залишилось уточнити 30 чи 31 грудня 🤬
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08.02.2024 20:48 Ответить
Пізно
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08.02.2024 21:10 Ответить
А посол Тогощоневтіка спитав чи він прийме? Вже здається від перших вісімнадцяти типу відмовились, просаботували підготовку інфраструтури. Чи пабліки брехали?
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08.02.2024 21:32 Ответить
Цього року це коли? 31 грудня у 23.45?
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08.02.2024 22:32 Ответить
Но это не точно.
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09.02.2024 01:10 Ответить
Я навіть знаю хто це порішає(звичайно якщо дадуть)
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09.02.2024 02:00 Ответить
Після сьогоднішніх подій стає зрозуміло, що ніхто літаків армії, якою командує офіс так званого президента, не дасть, бо існує велика вероятність попадання цих літаків до кацапів....
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09.02.2024 03:11 Ответить
Дадут как только перестанет нужным быть. Ясно было изначально, как и с танками, с ПВО, снарядами итд. После Будапешта 94 г мы должны были сразу усвоить схему запада по отношению к нам. Как только мы отдали Яо, мы перестали быть интересны вообще. Ведь много стран давно бы хотели Яо, и никогда бы не отдали имея такое!
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09.02.2024 10:22 Ответить
 
 