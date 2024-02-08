Украина получит истребители F-16 уже в этом году, - посол в Нидерландах Карасевич

Нидерланды предоставят Украине истребители F-16 уже в этом году.

Об этом в интервью Укринформу в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, госпожа Оллонгрен (министр обороны Нидерландов – ред.) недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда именно нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем. В то же время, мы четко можем говорить о количестве истребителей, которые получим от Нидерландов. Об этом говорили и Оллонгрен, и господин премьер-министр Рютте. Это будет 18 ранее обещанных истребителей, уже готовящихся для передачи Украине, и дополнительных 6, о которых недавно было объявлено. Но должны понимать, что кроме истребителей, которые Нидерланды передают Украине, еще 18 самолетов нидерландские партнеры передают в тренировочный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов. Из этих 18 истребителей 5 уже находятся в Румынии. Поэтому мы говорим о 42 истребителях F-16, которые Нидерланды предоставляют для приближения победы Украины", - сказал он.

Посол также отметил, что Нидерланды выделяют Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Читайте также: Нидерланды готовят еще 6 истребителей F-16 для передачи в Украину, - министр обороны Оллонгрен

"Обычно, когда объявляется о выделении очередного транша помощи, сразу отмечается, как она структурируется. То есть из этих 122 миллионов евро, о которых вы спросили, определенная часть передается Украине для усиления наших IТ способностей. На другую часть средств будут закупаться артиллерийские снаряды – это то, что нам сейчас очень нужно. Речь идет о заключении контрактов на закупку снарядов, но мы должны понимать, что эти 122 миллиона евро – небольшая часть общего финансирования, которое предусмотрено на военную помощь в этом году. И если мы говорим об общем объеме помощи, которую Нидерланды выделяют для Украины в этом году, то это 2 млрд евро", - сказал он.