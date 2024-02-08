Украина получит истребители F-16 уже в этом году, - посол в Нидерландах Карасевич
Нидерланды предоставят Украине истребители F-16 уже в этом году.
Об этом в интервью Укринформу в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, госпожа Оллонгрен (министр обороны Нидерландов – ред.) недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда именно нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем. В то же время, мы четко можем говорить о количестве истребителей, которые получим от Нидерландов. Об этом говорили и Оллонгрен, и господин премьер-министр Рютте. Это будет 18 ранее обещанных истребителей, уже готовящихся для передачи Украине, и дополнительных 6, о которых недавно было объявлено. Но должны понимать, что кроме истребителей, которые Нидерланды передают Украине, еще 18 самолетов нидерландские партнеры передают в тренировочный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов. Из этих 18 истребителей 5 уже находятся в Румынии. Поэтому мы говорим о 42 истребителях F-16, которые Нидерланды предоставляют для приближения победы Украины", - сказал он.
Посол также отметил, что Нидерланды выделяют Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.
"Обычно, когда объявляется о выделении очередного транша помощи, сразу отмечается, как она структурируется. То есть из этих 122 миллионов евро, о которых вы спросили, определенная часть передается Украине для усиления наших IТ способностей. На другую часть средств будут закупаться артиллерийские снаряды – это то, что нам сейчас очень нужно. Речь идет о заключении контрактов на закупку снарядов, но мы должны понимать, что эти 122 миллиона евро – небольшая часть общего финансирования, которое предусмотрено на военную помощь в этом году. И если мы говорим об общем объеме помощи, которую Нидерланды выделяют для Украины в этом году, то это 2 млрд евро", - сказал он.
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Ось-ось-ось!
ні, до осені, бо лідготовка пілотів 6 місяців
ні до нового року
ні, весною2024 бо вже треба 9 місяців але ще не починали
до кінця 2024, це вже точно...
а ***** каже, Ин, треба....
а Ин каже, на...
Ты не стисняйся, шли всё мне шо не потрибно.
Тебе ж не потрибно.
Где его самолёты?
Юрій Фізер та Василь Зима (телеканал Еспресо) щойно з американських ЗМІ в прямому ефірі витягнули новину про те, що Сенат США дав таки 60 голосів "за" за законопроект про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Бо до цього часу вони прикривались кордоном з Мексикою, тепер не прокатить, їм офіційно тикнуть мордою "значить справа була не в кордоні" .
Звісно, нам від того не легше, але хоча б правда вспливе .
перший літак F-16 прибув в Україну, як і обіцялось, у 2024 році .
Інші літаки Україна очікуватиме на протязі 2025 року .
ще й на лафеті в неробочому стані.
Это не окончательное решение, а возможность начать процесс быстро и напрямую - без бумажной волокиты, лишних обсуждений и дебатов
Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Далее законопроект пойдет в Палату представителей
https://t.me/Ukraine_365News/71746
Палає мінімум 3 цистерни і житловий будинок
Відео https://t.me/operativnoZSU/135582?single
25 Січня 2024 vikna.tv
Где там написано, что "вже точно будуть тепер що до кінця року.." Чукча не читатель?
"Україна отримає винищувачі F-16 уже цього року"
Чё они так за бундесвер переживают?
Чому не можуть просто мовчати, а щоб ми дізнавалися про надану зброю після масового знищення кацапні.