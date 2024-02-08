Зеленский подписал указы об увольнении Залужного и назначении на его место Сырского
Президент подписал указы о смене руководства ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Указ №59/2024 об увольнении В.Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и указ №60/2024 о назначении А.Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, появились на указанном сайте.
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+77 CryptoShorts
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+44 Анатолий К #427424
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+41 Олексій Гедз #501597
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співали, танцювали -- НЕ допомогло!
Настав час - 3,14ЗДИТИ !!!
Ганьба!
згадають тобі ВСЕ !!!!
Святий Майдан !!!!
@ganimed31
Публічний конфлікт. Чию сторону ви обираєте?
Шоу-мена ---1,8 %
Генерала --- 98,2 %
1 092 голоса·Конечные результаты
https://www.youtube.com/watch?v=f8syguB2VQQ
Та й навіть всеосяжне нічого не дасть.
українські коти дуже розумні. іноді розумніші за деяких людей, з якими живуть.
А далі таким чином будуть "звільнені" Куп'янськ, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ і т.д.
ффанкулобанк, а відповідати доведеться тобі. Невже в твоєму мозоку не залишилось жодної ізвіліни, яка не вражена коксом, мета та алкоголем?
Ми вимушені повернутися на окуповані території, де як раз отримаємо аусвайси і заставлять піти на вибори пу - ви віриТЕ у соупадєнія?
Крайнім виявиться... Нє, не Залужний, бо він звільнений, а саме Сирський і янєлох (останній все знов перекладе на військових і винним лишиться лише Сирський). Воно думає, що це підвищить його рейтинги, але відтепер всі негаразди ЗСУ НАПРЯМУ будуть асоціюватися з боневтіком.
І увесь цей треш відбувається тоді, коли в США вирішується питання військового забезпечення України, а на носі - черговий "Рамштайн".
Питання "на яку країну працює Банкова" стає риторичним вже не тільки для міфічних "порохоботів"...
Цілком зрозуміло, що це відставка спричинена його хвилюванням за свій рейтинг. І залишається питання - А на що ще готовий піти Зеленський, щоб і далі залишатись у владі і грабувати країну? В т.ч., на які незаконні дії, включно з підтасуванням результатів виборів і силовим захопленням влади? Якщо навіть необґрунтована і безпідставна зміна керівництва армії під час війни його не зупиняє?
І доля їхня буде відповідна.
Але,скорiш всього, вони втечуть закордон...
або Майдан із зашморгом....
Можливісь перемоги при ворозі у владі - сумнівна…
Гидливість безберега,
Бо Лицедій та Уклоніст
З посади зняв Стратега.
Коли зе порушив Конституцію створенням неконституційного "офісу єрмака", що захопив всі гілки влади - зе став державним злочинцем.
Коли зе ігнорував покази розвідок України та дружніх країн про напад рф, закликав на шашлики, виділяти гроші на дороги - а не на армію - це була державна зрада.
Коли зе руйнує керівництво зброєними силами України - це його праця на боці агресора.
Ганьба!
Правда, ані пораненим, а ні вбитим, від цього легше не стане.
@SlavkoKara
·
https://twitter.com/SlavkoKara/status/1755696347322200428 29 мин
Ну що, пукнули у соцмережі? А тепер, кріпаки, лягайте спати, бо завтра рано на панщину.
Маленька, сопліва, гундоса, брехлива, заздрісна, боягузлива, мстива мразота!!!!!
Щоб ти здох разом зі своїми улюбленцями - єрмаком та сирським!!!!
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
А вот Генерал сможет быть Президентом, ибо имеет честь и мужество !
Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
Сдал Дебальцево, Бакхмут.
Но, командовал обороной Киева и наступлением в Харьковской области.