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Зеленский подписал указы об увольнении Залужного и назначении на его место Сырского

Президент України Володимир Зеленський

Президент подписал указы о смене руководства ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Указ №59/2024 об увольнении В.Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и указ №60/2024 о назначении А.Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, появились на указанном сайте.

Смотрите также: Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Залужный Валерий (657) Александр Сырский (583)


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Топ комментарии
+77
****** гундоса тварина, будь ти проклятий!
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08.02.2024 21:07
+44
Зеленський підписав вирок Україні, бо він своїм указом морально вбив українців і її Збройні Сили. В такий важкий час так не робиться, краще було провести ротацію Офісу Президента.
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08.02.2024 21:11
+41
Чмо безтолкове. Геть мудака.
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08.02.2024 21:09
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****** гундоса тварина, будь ти проклятий!
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08.02.2024 21:07 Ответить
Мітингували, бастували,
співали, танцювали -- НЕ допомогло!
Настав час - 3,14ЗДИТИ !!!
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08.02.2024 21:21 Ответить
коли, нарешті, Військо стане самостійною Силою- гарантом Української Державності ?

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08.02.2024 21:30 Ответить
Саме для того, щоб воно було керованим, його і очолив слухняний генерал.
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08.02.2024 21:34 Ответить
Залежний звільнив Залужного .
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08.02.2024 21:40 Ответить
Уточнюйте, будь ласка - наркоЗалежний!
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08.02.2024 21:45 Ответить
мстивий, закомплексований, нахабний малоросійський неук і ухилянт звільнив бойового генерала.
Ганьба!
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08.02.2024 23:06 Ответить
...ЗЄлєнню на Майдані
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08.02.2024 21:10 Ответить
Тепер буде менше корупції в ЗСУ?)
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08.02.2024 21:14 Ответить
Тепер буде більше кацапських щурів в ЗСУ!
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08.02.2024 21:47 Ответить
Вот теперь заживем
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08.02.2024 21:08 Ответить
мєлкий ..івнюк!

згадають тобі ВСЕ !!!!
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08.02.2024 21:08 Ответить
Багато сьогодні Вови.. подивимось скільки це користі принесе Державі...
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08.02.2024 21:09 Ответить
Отрицательную користь.
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08.02.2024 21:10 Ответить
у Вас описка; не користі, а шкоди
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08.02.2024 21:11 Ответить
Не треба Державі поганого бажати.. побажай Вові, якщо є бажання..
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08.02.2024 21:13 Ответить
Чмо безтолкове. Геть мудака.
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08.02.2024 21:09 Ответить
Майдан !!!!!!!!!!!!!!!

Святий Майдан !!!!
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08.02.2024 21:12 Ответить
В 19.45 забег до закрытия магазина по поводу этой куйни, стоят пацаны, курят с пивом, не сдержался, говорю, хлопчики, а жопа пришла(про Залужного) , намёк был понят после 30 с нета, от такэ...
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08.02.2024 22:05 Ответить
Зникнення зброї та *********** перед зняттям Залужного нагадує зникнення хліба перед зняттям Хрущова.
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08.02.2024 21:10 Ответить
Безглуздий вчинок ..постріл Зе собі в ногу...час доведе то ...
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08.02.2024 21:11 Ответить
Ліпше б він поцілив собі у порожню макітру
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08.02.2024 21:26 Ответить
Пора *******, нах...
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08.02.2024 21:11 Ответить
Зеленський підписав вирок Україні, бо він своїм указом морально вбив українців і її Збройні Сили. В такий важкий час так не робиться, краще було провести ротацію Офісу Президента.
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08.02.2024 21:11 Ответить
И президента тоже .Тем более что и время подошло .И что самое главное не дать этому 4 разовому уклонисту сбежать ,а сразу с тёплого ,нагретого маеста на фронт родину защищать вместе с ермаком
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09.02.2024 06:04 Ответить
Підарасіна!
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08.02.2024 21:11 Ответить
Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Публічний конфлікт. Чию сторону ви обираєте?


Шоу-мена ---1,8 %


Генерала --- 98,2 %

1 092 голоса·Конечные результаты
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08.02.2024 21:12 Ответить
🛑Відставка Залужного відбулася | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=f8syguB2VQQ
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08.02.2024 21:14 Ответить
нерепрезантивне опитування.
Та й навіть всеосяжне нічого не дасть.
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08.02.2024 21:14 Ответить
а може, завтра, сирський, звільнить авдіївку, без жодного пострілу?
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08.02.2024 21:12 Ответить
Може, якщо є договорняк з кацапами.
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08.02.2024 21:15 Ответить
Теоретично - це можливо. Як зустріти Zє без батальйону охорони, наприклад. Недарма на складах інспектори знайшли багато зброї, яка не поставляється в ЗСУ (зберігають для придушення протестів?). Але це був би такий явний договорняк, що я даже не знаю, на кого б це було розраховано. Навіть сусідський кіт не повірить.
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08.02.2024 21:18 Ответить
коти в україні, священна тварина.
українські коти дуже розумні. іноді розумніші за деяких людей, з якими живуть.
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08.02.2024 21:44 Ответить
Мій кіт швидше б насрав у взуття щєлі чим за нього проголосував, а свідки сватів тупо взяли і самі в 19 році обісрали собі постіль .
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08.02.2024 22:13 Ответить
Звільнить. Від ЗС України. Згадайте Соледар - там хто командував??
А далі таким чином будуть "звільнені" Куп'янськ, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ і т.д.
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08.02.2024 21:53 Ответить
Ой, не помре він своєю смертю...
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08.02.2024 21:13 Ответить
Можливо своєю і не помре, але скільки життів вже забрав своїми діями/ шашлыками....потвора жидозелена
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08.02.2024 21:31 Ответить
+ 100 !!!
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08.02.2024 21:33 Ответить
Якщо після цього не вийде Майдан, то Україні капець. Звичайно пуйло і наші зеждуни тихенько потирають руки від задоволення. А вже як довольне зекодло уявити не важко.
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08.02.2024 21:13 Ответить
Уоуа, Єрмак йде ва-ффанкулобанк, а відповідати доведеться тобі. Невже в твоєму мозоку не залишилось жодної ізвіліни, яка не вражена коксом, мета та алкоголем?
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08.02.2024 21:14 Ответить
ти ба, як гнусава курва поспішає ... грьобаний гешефтмахер, ве рівно або сидітимеш за держзраду, або гойдатимешся на ліхтарику під твоїм охвісом ...
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08.02.2024 21:14 Ответить
З 1 березня скасують виплати ВПО , які на ці крихти знімали житло.
Ми вимушені повернутися на окуповані території, де як раз отримаємо аусвайси і заставлять піти на вибори пу - ви віриТЕ у соупадєнія?
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08.02.2024 21:15 Ответить
татарова смырнова єрмака та інших гнид законспірованих ними агентами фсб коли викинеш і коли випустиш з катівні малюка офіцера-героя Романа Червінського
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08.02.2024 21:15 Ответить
Новый главком теперь жопу рвать будет, чтоб показать правильность назначения. Ожидаем мясных штурмов.
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08.02.2024 21:16 Ответить
От тільки "жопи" будуть не його... Тепер зрозуміло, звідки янєлох (на своєму шоу пісьограя 19 грудня) взяв цифру у 500тищ мобілізованих! Це для Сирського було (з його репутацією)
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08.02.2024 21:21 Ответить
Це той хто за Оманською домовленістю здав південь України відвів війська,розмінував територіїї і порти ,але сам звільнив того хто пішов проти та відстояв Українську Державу у найтривожніший час існування держави
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08.02.2024 21:17 Ответить
Зе, готуйся-ти наступний!
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08.02.2024 21:18 Ответить
"...Ну вот и всё - ты замужем теперь..."(с)
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08.02.2024 21:19 Ответить
Якщо проаналізувати вимоги янетряпки до наступного Головкома, то навіть без збільшуваного скла видно, що він перекладає свою повну некомпетентність та необізнаність, а також всі свої "проє@алі" до 24.02.24, на військових. Критична ситуація на східному фронті...
Крайнім виявиться... Нє, не Залужний, бо він звільнений, а саме Сирський і янєлох (останній все знов перекладе на військових і винним лишиться лише Сирський). Воно думає, що це підвищить його рейтинги, але відтепер всі негаразди ЗСУ НАПРЯМУ будуть асоціюватися з боневтіком.
І увесь цей треш відбувається тоді, коли в США вирішується питання військового забезпечення України, а на носі - черговий "Рамштайн".

Питання "на яку країну працює Банкова" стає риторичним вже не тільки для міфічних "порохоботів"...
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08.02.2024 21:19 Ответить
Популярність Залужного заважає Зе спокійно керувати країною після закінчення строку президентства. Нікого не повино бути популярніше аніж Найвеличніший.
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08.02.2024 21:19 Ответить
Тепер вся відповідальність на фронті ,з мобілізацією лягає на горе президента вже відпетляти не вийде ,а то виходит всі винні окрім нього до війни не готувались ,згорнули ракетну програму ,розмінували Чонгар і кримський перешийок призначивши ворогів в СБУ як і в ОП ,тому ворог без проблем за пять днів захопив Південь ,за все прийдется відповідати.
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08.02.2024 21:22 Ответить
Беги, Ленка, беги!!!...
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08.02.2024 21:22 Ответить
Кацапи опладують стоячи нашому клоуну....
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08.02.2024 21:24 Ответить
Оптимізму геть мало, але будемо бачити. Дивують коментарі типу "фронт посиплеться, Краматорськ всьо і тд". Що пропонуєте? Розпустити армію, бо купа коментарів Сирський-м`ясник? Крім нього у Генштабі є ще купа генералів які теж планують операції, не все головком вирішує особисто. Я не вдоволений цим призначенням, це м`яко кажучи. На мою думку є більш достойні кандидатури. Але не треба поспішати з висновками, подивимось. Зараз скажу крамольну річ і мене тут проклянуть, ну то таке). Всі кажуть що Сирський то пішак земудаків. Схоже на те, але розмови про якусь незалежність Залужного, якусь його супер особистість по відношенню до главзеба просто смішні. Згадайте славнозвісний наказ, згадайте його селфіки з резніковим коли той обісрався з яйцями по 17 і ще купа всього. Я вже мовчу про розмінування Чонгару, відведення підрозділів від Харкова напередодні вторгнення і тд. гадаєте то все робилось без його відома. Так що поки не панікуємо.
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08.02.2024 21:24 Ответить
Панікувати з переліченого вами, дійсно не варто. Панікувати, ну або хоча б хвилюватись, варто від того, що Президент Зеленський, ясно і остаточно продемонстрував, що в своїх діях він більше переймається питаннями власного піару, рейтингу, і т.п., а ні ж проблематикою керівництва армії та ситуацією на фронті.
Цілком зрозуміло, що це відставка спричинена його хвилюванням за свій рейтинг. І залишається питання - А на що ще готовий піти Зеленський, щоб і далі залишатись у владі і грабувати країну? В т.ч., на які незаконні дії, включно з підтасуванням результатів виборів і силовим захопленням влади? Якщо навіть необґрунтована і безпідставна зміна керівництва армії під час війни його не зупиняє?
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08.02.2024 23:35 Ответить
хто там більш достойні кандидатури?
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08.02.2024 23:43 Ответить
далi не не побачимо, ссцуку, пару тижнiв мовчання, *******, якi у нас танкi бистрi.. i злив х/к/пох... Не надiйся, покидьок, для чаушеску-ти мальок, нах...
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08.02.2024 21:25 Ответить
зеленський та єрмак - відкриті вороги України.
І доля їхня буде відповідна.
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08.02.2024 21:28 Ответить
Сподiваюсь, що зе та його кодло буде вiдповiдати...
Але,скорiш всього, вони втечуть закордон...
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09.02.2024 12:09 Ответить
Схоже доля Милошевича все ж таки чекає на Зелю
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08.02.2024 21:29 Ответить
Не згоден... тільки Чаушеску або Альєнде.
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08.02.2024 21:37 Ответить
У Чаушеску теж Левка була...
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08.02.2024 21:37 Ответить
Там взагалі багато спільного... Обидва дуже подобались люмпенам...
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08.02.2024 21:45 Ответить
ВИБОРИ !!!!!!!!!!!!!!!
або Майдан із зашморгом....

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08.02.2024 21:32 Ответить
Гнида зеленая
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08.02.2024 21:33 Ответить
Кстати, родители Сырского живут в РФ... Мать поддерживает путина.
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08.02.2024 21:49 Ответить
Оманські домовленості виконуються. Дуже можливо - й прямі вказівки з рф.

Можливісь перемоги при ворозі у владі - сумнівна…
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08.02.2024 21:50 Ответить
Не ляк в душі моїй, не злість -
Гидливість безберега,
Бо Лицедій та Уклоніст
З посади зняв Стратега.
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08.02.2024 21:57 Ответить
ЯВАШВИРОК.Єдине,в чому не збрехала зелена ЗЕлупа
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08.02.2024 22:14 Ответить
73% - з яких половина зїбалася закордон, ви розумієте що ви накоїли?
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08.02.2024 22:14 Ответить
Диктатори та узурпатори влади роблять все що їм дозволяє народ. Ну ви ж завтра не вийдете на Майдан щоб Зе пішов? Ні, не вийдете, бо вам загибель бійців на фронті від втручання політиків байдужа поки вам не доводиться воювати. То хто більший покидьок, Зе чи ти, читач?
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08.02.2024 22:17 Ответить
Зе - лише особа, яку Народ призначив на посаду Президента України.

Коли зе порушив Конституцію створенням неконституційного "офісу єрмака", що захопив всі гілки влади - зе став державним злочинцем.

Коли зе ігнорував покази розвідок України та дружніх країн про напад рф, закликав на шашлики, виділяти гроші на дороги - а не на армію - це була державна зрада.

Коли зе руйнує керівництво зброєними силами України - це його праця на боці агресора.
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08.02.2024 22:30 Ответить
Не здивуюся, що попередньо сирський дав згоду розстіляти Майдан проти *******.
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08.02.2024 22:33 Ответить
мстивий, закомплексований, нахабний малоросійський неук і ухилянт звільнив бойового генерала.
Ганьба!
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08.02.2024 23:03 Ответить
Ну що ж, з цієї секунди Зеленський несе повну відповідальність за кожний провал на фронті, за кожен зданий будинок, за кожного пораненого та вбитого.
Правда, ані пораненим, а ні вбитим, від цього легше не стане.
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08.02.2024 23:21 Ответить
Я не зрозумію Залужного якщо він відмовиться балотуватися у наступні президенти….
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09.02.2024 00:29 Ответить
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1755696347322200428 29 мин

Ну що, пукнули у соцмережі? А тепер, кріпаки, лягайте спати, бо завтра рано на панщину.
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08.02.2024 23:23 Ответить
Завдання влади угробити побільше людей на фронті буде виконане
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08.02.2024 23:54 Ответить
Мразота!!!!!!!!

Маленька, сопліва, гундоса, брехлива, заздрісна, боягузлива, мстива мразота!!!!!

Щоб ти здох разом зі своїми улюбленцями - єрмаком та сирським!!!!
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09.02.2024 00:12 Ответить
Мабуть вовік не розуміє що відтепер навіть маленька невдача на фронті буде з усіх боків нагадувати зєльцу про зміну Залужного. Вже уявляю собі якими словами за зміну главкома будуть називати пацана вову і його зелену команду українці…. Слава ЗСУ!
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09.02.2024 00:27 Ответить
Зелене гівно не була б зеленим гівном, якби так не зробило. Тепер наступний його крок повішати на Залужного здачу півдня та Маріуполя
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09.02.2024 01:56 Ответить
Зелена мікрогніда.....*******.....
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09.02.2024 05:12 Ответить
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
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09.02.2024 07:04 Ответить
Клоун никогда не станет Президентом, ибо всегда был посмешищем и останется клоуном.

А вот Генерал сможет быть Президентом, ибо имеет честь и мужество !
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09.02.2024 08:41 Ответить
Родился на россии.
Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
Сдал Дебальцево, Бакхмут.
Но, командовал обороной Киева и наступлением в Харьковской области.
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09.02.2024 08:45 Ответить
НайОгиднiший все таки добился своего.
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09.02.2024 09:25 Ответить
 
 