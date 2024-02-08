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Новости Война
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Готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ, - Бутусов

Валерій Залужний

После увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины также готовятся указы об увольнении части команды Залужного в Генштабе и ВСУ.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Верховный главнокомандующий В.Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ В.Залужного

По данным источников, Зеленский предложил Залужному должности либо личного помощника, либо заместителя секретаря СНБО, либо посла в Великобритании. Но Залужный покидать армию добровольно и переводиться на какой-либо гражданский пост во время войны отказался. После объявления решения Зеленским Залужный разослал сообщения многим своим друзьям, что его "отправляют на дембель".

Также готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ", - рассказал журналист.

Смотрите также: Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Он также рассказал, что решение о преемнике Залужного принимали "только два человека - Зеленский и глава ОП Ермак".

По его данным, они выбирали между начальником ГУР МО К.Будановым и командующим сухопутными войсками А.Сырским: "Но оба они стремятся получить всю полноту ответственности за все составляющие ВСУ (которой у Залужного никогда не было)".

Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Автор: 

увольнение (2676) Бутусов Юрий (4353) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+73
Вавася, нахіба ці зайві рухи? Просто поїдь до маскви і на камеру цьомни путлєра в сраку - так і чесніше буде, і овацій, яких ти, чмо, так прагнеш, буде море.
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08.02.2024 21:14
+66
Він також розповів, що рішення щодо наступника Залужного ухвалювали "тільки дві людини - Зеленський та голова ОП Єрмак".
Ну як, наріТ, паржом? Чотирижди уклоніст і фсбшний кріт ухвалюють призначення Головкома.

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08.02.2024 21:18
+66
Мені чомусь знову і знову приходить на пам'ять цей білборд від 09 квітня 2019:

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08.02.2024 21:24
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Vinainochka

@Vinainochka

·

https://twitter.com/Vinainochka/status/1755651399990247723 3 ч

Сирський - це така сама «нова стратегія», як Татаров - «новые лица»
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08.02.2024 23:22 Ответить
Во ви українці , вибрали собі на голову такого 🤡 з дермаком , на чолі з фсб , які роблять вас всіх серьозно ... і чомусь підозріло шо нема ніхто ,які можуть шось промукати ...а шо сі сталося .. ?
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08.02.2024 23:31 Ответить
Підготовка до чергової здачі територій йде повним ходом. Спочатку м'ясні штурми, а потім обвал фронту
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08.02.2024 23:58 Ответить
"Готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ"

Це явно не вирішення військових проблем, це вирішення проблем політичних.
А в яких політичних проблемах могла заважати команда Залужного в Генштабі та ЗСУ?
Така проблема тільки одна - підпис під капітуляцією, тобто тим, чим Зеленський і Арахамія вже займалися рівно 2 роки тому.
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09.02.2024 00:04 Ответить
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09.02.2024 00:18 Ответить
Чем ближе конец легитимности Зели, тем сильнее он будет закручивать гайки, Залужного именно по этой причине снял, чтобы избежать возможного мятежа.
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09.02.2024 02:20 Ответить
Тобто єрмак
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09.02.2024 02:05 Ответить
яку ж зуйню було пороблено 5 років тому!
криворогату банду в кедах відбулавили - маємо наслідки...
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09.02.2024 02:31 Ответить
Пан Генерал ще не все зробив для України, зарано на дембель.
Впевнений - ми його щє побачимо,
а потім кожен рік у вільній Україні будемо святкувати
"День зеленого розчявленого клопа".
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09.02.2024 02:54 Ответить
.ото гниди, дермакі-зеленські офігіють, коли Залужний стане Генеральним секретарем НАТО, після Столтенберга
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09.02.2024 04:15 Ответить
На болотах свято.
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09.02.2024 04:22 Ответить
Ця коломойська пліснява під керівництвом хєрмака витерла ноги об Конституцію ще під час ковідної істерії імені меркельші, тільки тоді замісь розмазати їх по стінах майже всі набрали в рота г...на, одягли на рота ватно-марлеві труси, вкололи по дві дози китайської бодяги і виказали дружній одобрямс, тож тепер маємо прямі наслідки - цар увійшов у смак
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09.02.2024 05:58 Ответить
салют під козирь, козаки! - Головнокомандуючий іде!
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09.02.2024 06:25 Ответить
1,02,2024 Мною була створена петиція з прохання залишити Залужного на посаді головнокомандуючого військами ЗСУ на сайті https://petition.president.gov.ua/ https://petition.president.gov.ua/.

Сторінка допомоги сайту обіцяє, що петиція з'явиться на сайті вродовж 2 робочих днів, якщо відповідає вимогам, якщо ж - ні, то буде відправлений лист на ймейл адресу.

Результат: моєї петиції немає на сайті, листа на пошті немає.
Прикладаю скріншот з сайту, де є +1- створена петиція, і в розділі - жодних петицій немає.
Також на сайті мною поки що не знайдено інформації, де можна прочитати щодо "встановлених вимог до петицій" на сайті https://petition.president.gov.ua/ https://petition.president.gov.ua/..

Скажіть, будь -ласка, хто-нибудь петиції чистять?



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09.02.2024 06:49 Ответить
Для багатьох українців Залужний (окрім очевидних його заслуг) став символом надії, що не усе втрачено, що у домі "є хтось дорослий". Це допомагала людям сподіватись, знати, що ЗСУ у надійних руках. А тепер у громадян шок і стрес, бо зрадники, і корупціонери нечіпані, а "рятівника" прибрали без причини. Сирський вихований у радянщині (можна забрати людину з совка, але совок з людини тяжко) і методи керування такі ж: "ротку туди, ротку сюди ...". І знову усе по класиці 95кв.: під новину заміни головкома інтерв"ю з ******, обмін полонених і резонансні новини (про обмеження по карткових рахунках та ін.).
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09.02.2024 06:51 Ответить
Чого добиваються зелені, чого вони хочуть?
Щоб ми все забули. І вагнерівців, і розведення військ, і шашлики, і як Зе вранці 24.02.22 з сірим обличчям казав "залишайтесь всі вдома, ето СВО"... Забули бомбардування, Бучу, зданий південь, котел Бахмут, провалений зеленими контрнаступ, тонни краденої гуманітарки, мільярди грошей, вкрадених командою прещидента прямо під час гарячої фази війни...
Для цього і є оці дурнуваті стендапери, гумористичні шоу, серіали - розмазати все, розпорошити, щоб забули, хто здав Україну.
І зараз вони намагатимуться перебити відставку Головкома "позитивними" інфоприводами, але їм вже нічого не допоможе - ні гроші від союзників, ні повернення полонених.
Всупереч бажанню зе-мародерів якраз звільнення Залужного стане тим каталізатором, тією точкою неповернення, коли їм згадають все.
Судячи з реакції віськових і волонтерів, Сирський має дуже негативну репутацію серед військових і волонтерів. Так само як рейтинг блазня пробив сьогодні дно на всіх каналах.
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09.02.2024 07:07 Ответить
генерал 200 своих продвинет...
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09.02.2024 08:00 Ответить
Ця зелена мразота Резнікова проводжала оплесками, а Залужного - отак !!!

На одній чаші терезів маленький пустоголовий кривляка і нікчема Зеленський.
На другій чаші терезів вся країна.

Якщо країна дозволить Зеленському грати на Україні, як на тому роялі - які тоді питання до Зеленського?
 Купка продажних недоумків вчора через коліно зламали країну.
Чи Україна таки фейл-стейт?

Схоже усі станемо учасниками всенародного пшику із захисту Залужного.
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09.02.2024 08:21 Ответить
От зараз і подивимося, як країна захищає своїх героїв.
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09.02.2024 08:27 Ответить
Просто розправа з ефективним, грамотним Генералом, якому Зеленський з Єрмаком урізували повноваження, знущалися, науськували Безуглу, поводилися, як пахани з підворотні. Це такий у них революційний підхід до Армії. Зарозумілість Зеленського, його пихатість, заздрість до талановитих дорого даються Україні
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09.02.2024 08:24 Ответить
Лучше бы уволили всю зеленую мразь.
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09.02.2024 11:02 Ответить
Таки Зе з Ер заклали під себе міну уповільненої дії, не слід було так чинити..
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09.02.2024 12:02 Ответить
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