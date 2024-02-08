Готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ, - Бутусов
После увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины также готовятся указы об увольнении части команды Залужного в Генштабе и ВСУ.
Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Верховный главнокомандующий В.Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ В.Залужного
По данным источников, Зеленский предложил Залужному должности либо личного помощника, либо заместителя секретаря СНБО, либо посла в Великобритании. Но Залужный покидать армию добровольно и переводиться на какой-либо гражданский пост во время войны отказался. После объявления решения Зеленским Залужный разослал сообщения многим своим друзьям, что его "отправляют на дембель".
Также готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ", - рассказал журналист.
Он также рассказал, что решение о преемнике Залужного принимали "только два человека - Зеленский и глава ОП Ермак".
По его данным, они выбирали между начальником ГУР МО К.Будановым и командующим сухопутными войсками А.Сырским: "Но оба они стремятся получить всю полноту ответственности за все составляющие ВСУ (которой у Залужного никогда не было)".
Отставка Залужного
Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
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@Vinainochka
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https://twitter.com/Vinainochka/status/1755651399990247723 3 ч
Сирський - це така сама «нова стратегія», як Татаров - «новые лица»
Це явно не вирішення військових проблем, це вирішення проблем політичних.
А в яких політичних проблемах могла заважати команда Залужного в Генштабі та ЗСУ?
Така проблема тільки одна - підпис під капітуляцією, тобто тим, чим Зеленський і Арахамія вже займалися рівно 2 роки тому.
криворогату банду в кедах відбулавили - маємо наслідки...
Впевнений - ми його щє побачимо,
а потім кожен рік у вільній Україні будемо святкувати
"День зеленого розчявленого клопа".
Сторінка допомоги сайту обіцяє, що петиція з'явиться на сайті вродовж 2 робочих днів, якщо відповідає вимогам, якщо ж - ні, то буде відправлений лист на ймейл адресу.
Результат: моєї петиції немає на сайті, листа на пошті немає.
Прикладаю скріншот з сайту, де є +1- створена петиція, і в розділі - жодних петицій немає.
Також на сайті мною поки що не знайдено інформації, де можна прочитати щодо "встановлених вимог до петицій" на сайті https://petition.president.gov.ua/ https://petition.president.gov.ua/..
Скажіть, будь -ласка, хто-нибудь петиції чистять?
Щоб ми все забули. І вагнерівців, і розведення військ, і шашлики, і як Зе вранці 24.02.22 з сірим обличчям казав "залишайтесь всі вдома, ето СВО"... Забули бомбардування, Бучу, зданий південь, котел Бахмут, провалений зеленими контрнаступ, тонни краденої гуманітарки, мільярди грошей, вкрадених командою прещидента прямо під час гарячої фази війни...
Для цього і є оці дурнуваті стендапери, гумористичні шоу, серіали - розмазати все, розпорошити, щоб забули, хто здав Україну.
І зараз вони намагатимуться перебити відставку Головкома "позитивними" інфоприводами, але їм вже нічого не допоможе - ні гроші від союзників, ні повернення полонених.
Всупереч бажанню зе-мародерів якраз звільнення Залужного стане тим каталізатором, тією точкою неповернення, коли їм згадають все.
Судячи з реакції віськових і волонтерів, Сирський має дуже негативну репутацію серед військових і волонтерів. Так само як рейтинг блазня пробив сьогодні дно на всіх каналах.
На одній чаші терезів маленький пустоголовий кривляка і нікчема Зеленський.
На другій чаші терезів вся країна.
Якщо країна дозволить Зеленському грати на Україні, як на тому роялі - які тоді питання до Зеленського?
Купка продажних недоумків вчора через коліно зламали країну.
Чи Україна таки фейл-стейт?
Схоже усі станемо учасниками всенародного пшику із захисту Залужного.