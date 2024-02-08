Готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ, - Бутусов

После увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины также готовятся указы об увольнении части команды Залужного в Генштабе и ВСУ.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Верховный главнокомандующий В.Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ В.Залужного

По данным источников, Зеленский предложил Залужному должности либо личного помощника, либо заместителя секретаря СНБО, либо посла в Великобритании. Но Залужный покидать армию добровольно и переводиться на какой-либо гражданский пост во время войны отказался. После объявления решения Зеленским Залужный разослал сообщения многим своим друзьям, что его "отправляют на дембель".

Также готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ", - рассказал журналист.

Смотрите также: Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Он также рассказал, что решение о преемнике Залужного принимали "только два человека - Зеленский и глава ОП Ермак".

По его данным, они выбирали между начальником ГУР МО К.Будановым и командующим сухопутными войсками А.Сырским: "Но оба они стремятся получить всю полноту ответственности за все составляющие ВСУ (которой у Залужного никогда не было)".

Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.