Белый дом об отставке Залужного: "Мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско"
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Кирби 8 февраля.
Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Зеленский – Верховный главнокомандующий своих Вооруженных Сил, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".
"В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – добавил Кирби.
Он также отверг утверждение, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине, но не смог подтвердить, что этот кадровый вопрос предварительно обсуждался между Киевом и Вашингтоном "на высоком уровне".
Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.
В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
Отставка Залужного
Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
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А що німці могли дипломатично сказати? Це, формально, наші внутрішні справи.
Ось коли вся команда Залужного піде у відставку, тоді зрозумієте.
Коротше - забудьте думати!
@_rage4oK
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https://twitter.com/_rage4oK/status/1755677757965472189 1 ч
Судя по тому, как провожают батька Залужного
https://twitter.com/CinC_AFU @CinC_AFU
и встречают Сырского,
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
сотворил очередные шашлыки.. В принципе, хуже уже не будет, так что, Господи, жги(нас) до конца.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755687240603172997 38 мин
Знаєте,що станеться у найближчі дні,максимум,тижні -різко впаде зв'язок ,побудований на Старлінках .А з ним і керування військами.Це відбудеться ,під час наступу ворога &Сирський і Ко будуть невинні,винен буде Іоон Маск,який,в свою чергу,заявить,що москалі зламали коди доступу і
Заглушили Старлінки на певних ділянках (а може,і на всій ЛБЗ) Пишу це ,не для залчкуапння,а задля запобігти цьому,шляхом максимального розголосу.Цей процес ,в режимі тестування,вже йде,на певних ділянках фронту.Звертаюю увагу Посольства США на це Щоби потім не казали,що не знали.
а це серйозні дядьки які делегують своїх представників до ФРС і мають сильний вплив на політику
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755678408996987297 1 ч
Все набагато гірше:він їм подав модернізовані старлінки,тому вони тягнуть весь трафік з супутників на себе -и унаших проблеми зі швидкістю,по всій ЛБЗ!Синхрон із Сирським.Співпадііння-не думаю.Наслідки цього, всі розуміють?
@IvoL90818725
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https://twitter.com/IvoL90818725/status/1755630311373709749 4 ч
Маск перешел на сторону России . Свыше 10 интернет-магазинов РФ начали продавать абонентское приемное оборудование американской спутниковой сети Starlink . Торговцы не скрывают , что комплекты Starlink адресованы оркам и раскупаются ими в больших количествах .
Бо вони ризикують найціннішим життям.
З іншого боку ,якщо тиловий охлос нічого не бажає діяти.
І не готовий вийти на мітинг бодай у Києві
Я , як і будь-хто притомний - відмовляємось фінансувати цей Fail State #StopZeDictator