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Белый дом об отставке Залужного: "Мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско"

джон,кірбі

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Кирби 8 февраля.

Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Зеленский – Верховный главнокомандующий своих Вооруженных Сил, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".

"В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – добавил Кирби.

Он также отверг утверждение, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине, но не смог подтвердить, что этот кадровый вопрос предварительно обсуждался между Киевом и Вашингтоном "на высоком уровне".

Читайте также: Готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ, - Бутусов

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.

В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Вашингтон (92) Кирби Джон (452) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+14
у вас був вибір - між Європою та гівном. Вибрали гівно, а воно ще й мстивим виявилось . Хоть паржом ?
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08.02.2024 22:28
+9
Бачили сраку в пєвічкі Альони Альони? ото вона буде зеленському
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08.02.2024 22:31
+6
З очільником кацапом який ще й керується д'єрмаком багато не напрацюєш!
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08.02.2024 22:40
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Правила форума Совет форумчан
Німці сказали,що зе приймає частково хаотично рішення відносно усього, що стосується України, часто не корисні,але дали високу оцінку Генералу Залужному, а також Генералу Сирському. Досить голосити за упокій, бо Україна це не один Генерал,а ЗСУ це не Сирський, а усі разом.
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08.02.2024 22:46 Ответить
"Частково"?! Та він типовий Chaotic Evil Hobgoblin Bard.
А що німці могли дипломатично сказати? Це, формально, наші внутрішні справи.
Ось коли вся команда Залужного піде у відставку, тоді зрозумієте.
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08.02.2024 22:53 Ответить
Да посмотрим сейчас. Когда они начнут ныть, то не надо втирать о плохой России. Сами не отстояли Залужного.
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08.02.2024 23:23 Ответить
Да сирського поставили не військові операції проводити, а щоб зсу не бовталися під ногами при здачі України
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08.02.2024 23:26 Ответить
Підтримую. А то заголосили тут "диванні стратеги", аж із усіх гаджетів сльози рікою течуть, крокодилячі... Так вони, типу, за Залужного "зпереживались". Він їх не просив і не просить, а вони так голосять по ньому, так голосять наче відспівують... "Тепер точно на фронт не підемо без Залужного! Точно не підемо..." Неначе при Залужному, всі два роки, ну так йшли так йшли, от тільки трішечки не дійшли!
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09.02.2024 02:32 Ответить
Верим надеемся и вечно ждём.
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08.02.2024 22:26 Ответить
Цей верховний зникне церез пару днiв,нах...
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08.02.2024 22:28 Ответить
Підкиньте зброі - замість "праці"
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08.02.2024 22:28 Ответить
Ви вже дорослі хлопи - треба свою давню мати .
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08.02.2024 22:43 Ответить
Шось зробим -- але навіть якшо ми станем мілітарною краіною ми в рази слабші економічно рашки
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08.02.2024 22:54 Ответить
у вас був вибір - між Європою та гівном. Вибрали гівно, а воно ще й мстивим виявилось . Хоть паржом ?
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08.02.2024 22:28 Ответить
Сенат у четвер проголосував за просування пакету іноземної допомоги на суму 95,3 мільярда доларів, який передбачає допомогу Ізраїлю та Україні.
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08.02.2024 22:29 Ответить
І шо з того? Попереду голосування в палаті представників, а там більшість у трампістів.
Коротше - забудьте думати!
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08.02.2024 22:49 Ответить
Не мытьем, так катаньем
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08.02.2024 22:52 Ответить
Європейська Правда бреше як завжди. Це було тиждень тому !
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08.02.2024 22:29 Ответить
Бачили сраку в пєвічкі Альони Альони? ото вона буде зеленському
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08.02.2024 22:31 Ответить
З очільником кацапом який ще й керується д'єрмаком багато не напрацюєш!
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08.02.2024 22:40 Ответить
12345...і далі. Ну у вас "чисто українське" прізвище! Ламброзо ви, недороблене...
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09.02.2024 02:37 Ответить
K0✙EGAR

@_rage4oK

·

https://twitter.com/_rage4oK/status/1755677757965472189 1 ч

Судя по тому, как провожают батька Залужного

https://twitter.com/CinC_AFU @CinC_AFU
и встречают Сырского,

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
сотворил очередные шашлыки.. В принципе, хуже уже не будет, так что, Господи, жги(нас) до конца.
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08.02.2024 22:47 Ответить
Чомусь інтуїція підсказує що нинішня влада в США з самого початку була не проти звільнення Залужного. І рейтинг йому збережуть, і Сирський з радістю як він вміє кине м'ясо з лопатами до окопів, адже про суттєву військову допомогу вже мова не йде.
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08.02.2024 22:50 Ответить
Я так розумію, вам довелось послужити під командуванням і Залужного, і Сирського? На якому фронті довелось?
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09.02.2024 02:40 Ответить
Отец Солдата

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755687240603172997 38 мин

Знаєте,що станеться у найближчі дні,максимум,тижні -різко впаде зв'язок ,побудований на Старлінках .А з ним і керування військами.Це відбудеться ,під час наступу ворога &Сирський і Ко будуть невинні,винен буде Іоон Маск,який,в свою чергу,заявить,що москалі зламали коди доступу і
Заглушили Старлінки на певних ділянках (а може,і на всій ЛБЗ) Пишу це ,не для залчкуапння,а задля запобігти цьому,шляхом максимального розголосу.Цей процес ,в режимі тестування,вже йде,на певних ділянках фронту.Звертаюю увагу Посольства США на це Щоби потім не казали,що не знали.
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08.02.2024 22:57 Ответить
Можна спитати Сирський тут до чого, і ще вам на замітку раша типу під санкціями щодо технологій і якщо Маск почав продавати їх в раші значить адміністрація Байдена дала дозвіл... і інвестори Маска значить повертаються до співпраці з рашею...

а це серйозні дядьки які делегують своїх представників до ФРС і мають сильний вплив на політику
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09.02.2024 00:41 Ответить
А ще танк наш підіб'ють і дрон завалять, кляті москалі... При Залужному такого ж не було, а при Сирському буде! О, Сивіла Кумська, ти нам напророчила так напророчила...
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09.02.2024 02:43 Ответить
звільнення Залужного- чергова поразка України від її зрадників,котрі проплачені ворогом України і вбивцею українського народу- куйлом .Це є перемога і куйла...
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08.02.2024 23:04 Ответить
Отец Солдата

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755678408996987297 1 ч

Все набагато гірше:він їм подав модернізовані старлінки,тому вони тягнуть весь трафік з супутників на себе -и унаших проблеми зі швидкістю,по всій ЛБЗ!Синхрон із Сирським.Співпадііння-не думаю.Наслідки цього, всі розуміють?
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08.02.2024 23:05 Ответить
Ivo

@IvoL90818725

·

https://twitter.com/IvoL90818725/status/1755630311373709749 4 ч

Маск перешел на сторону России . Свы­ше 10 ин­тер­нет-ма­гази­нов РФ на­чали про­давать або­нент­ское прием­ное обо­рудо­вание аме­рикан­ской спут­ни­ковой се­ти Starlink . Торговцы не скрывают , что комплекты Starlink адресованы оркам и раскупаются ими в больших количествах .
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08.02.2024 23:11 Ответить
А народ України - ні.

Бо вони ризикують найціннішим життям.

З іншого боку ,якщо тиловий охлос нічого не бажає діяти.

І не готовий вийти на мітинг бодай у Києві

Я , як і будь-хто притомний - відмовляємось фінансувати цей Fail State #StopZeDictator
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08.02.2024 23:13 Ответить
Вони будуть говорити з сирським? А вони чули як він говорить? Це мікола яновіч азіров в молодості. Як вони думають перекласти слово бімба. Ха ха ха.
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08.02.2024 23:16 Ответить
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08.02.2024 23:16 Ответить
До поки воно буде то військо
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08.02.2024 23:24 Ответить
віддайте ядерну зброю і йдіть *****.
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09.02.2024 07:24 Ответить
 
 