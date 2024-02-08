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"Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

Володимир Зеленський та Валерій Залужний

Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Это решение вызвало среди граждан разные реакции. Часть людей решила оставить свои комментарии по поводу решения президента на страницах Зеленского в соцсетях.

Цензор.НЕТ собрал наиболее яркие и типичные реакции под сообщением Зеленского об увольнении Залужного в аккаунте Зеленского в инстаграме.

Подавляющая часть комментариев содержит критику в адрес президента, часто вместе с нецензурными высказываниями.

Читайте также: Зеленский подписал указы об увольнении Залужного и назначении на его место Сырского

Некоторые из корреспондентов интересуются причинами увольнения Залужного.

Другим не нравится преемник Залужного Сырский.

Значительная часть комментаторов выражает желание видеть увольнение коррупционеров, руководства Офиса президента и даже самого президента.

Среди комментариев встречаются предупреждения о возможности "майдана" в ответ на такое решение власти.

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Некоторые комментаторы заявляют о возможной накрутке лайков под этим постом президента.

Другие комментаторы говорят, что недостаточно компетентны для оценки решения об увольнении Залужного.

Некоторые пишут о своей поддержке как Залужного, так и Зеленского.

Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного

Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського

Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+68
От нахолєри стільки тої зеленої пики надрукували???
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08.02.2024 22:50
+59
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08.02.2024 22:58
+57
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08.02.2024 22:56
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Страница 3 из 3
Якби Сирський дійсно був руснею, то мав би прізвище Творожков
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09.02.2024 00:56 Ответить
ще раз, він "рускій" тільки по паспорту; а по морді... ну, і тому Сирський.
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09.02.2024 03:58 Ответить
Ну і як тепер воювати ЗСУ, якщо всі військові плани будуть напряму транслюватися на фсб, завдяки їрмаку?
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09.02.2024 00:57 Ответить
Пока Зеля не уберет Ермака,буду считать его придурком.
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09.02.2024 01:02 Ответить
мелко, Хоботов !

ЗЄля у якості сафісфакції має застрелитись у дальньому окопчику, а інакше.... самі знаєте що роблять із "ЗЄлями" на Майдані
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09.02.2024 01:07 Ответить
Воно зрадник , а не придурок .
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09.02.2024 01:13 Ответить
він прибере,заспокоїть таких,як ви,а потім поставить на іншу посаду,ну щоб поряд був...
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09.02.2024 10:00 Ответить
причина звільнення Головнокомандуючого Генерала-полковника Залужного ?

відкрилась вакансія помічника ветеринара данілова
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09.02.2024 01:04 Ответить
Если бы знали, что это такое. А так не знаем, что это такое...
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09.02.2024 01:06 Ответить
єто ?

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09.02.2024 01:08 Ответить
Да. А так не знаем, что это такое...
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09.02.2024 01:14 Ответить
ХУНТА
а інакше - страшна смерть бучанська для всього народу ...
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09.02.2024 01:17 Ответить
Борродач? Понять\пргостить? Его однофамилец на "Шикль..." в 3 РАХе так уже экспериментировал...
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09.02.2024 01:17 Ответить
"... Сырский связан с Россией не только местом своего рождения - Владимирская область. В стране по-прежнему проживают его родственники, в том числе мать, отец и брат. А его отец является экс-полковником русской армии. Сейчас родители Сырского живут во Владимире, вместе с братом Александра Олегом, который, как сообщается, работает охранником. Брат Сырского заявил в беседе с журналистами,..."
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09.02.2024 01:22 Ответить
"отец является экс-полковником русской армии" - неправда; вірніше - сіра правда, ще точніше - маніпуляція. Його батько - полковник касапського ГРУ; а це, хоч і армія, але - особлива, т.зв. Акваріум; а що це таке - треба прочитати у Віктора Суворова, відомий одноімений твір.
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09.02.2024 03:56 Ответить
..амбиции зэшки...Позор..
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09.02.2024 01:36 Ответить
виключно вони. Іншої причини немає.
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09.02.2024 11:48 Ответить
найвеличніший в угоду своїм амбіціям та гонитві за рейтингом сьогодні зробив велику помилку яка ще матиме наслідки для України і його самого ..
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09.02.2024 01:42 Ответить
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09.02.2024 02:05 Ответить
Ненавиджу цю банду злочинців при , так званій , владі 🤬
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09.02.2024 11:27 Ответить
Когда уволят Эрмака и Зеленского? За провальный дипломатический фронт, отсутствие снарядов, демотивацию из-за корупции, отсутствие следствия против Баканова и Резникова.

За окружение Мариуполя (где я был), Сдачу Юга, подготовку к шашлычкам.

Крайнего в Залужном нашли? Отлично.
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09.02.2024 02:20 Ответить
к кому ты обращаешься?
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09.02.2024 09:27 Ответить
Майдан не на часі. Наступає епоха Судів Лінча. Операторів дронів вже досить багато. Дрони на будь який вибір - навіть в танку не сховаєшся. Потрібно "капсулювати" придурка - починати з єрмака. І далі по списку. По одному. Разом з охороною гівнюків і родинами. Як вони до українців так і українці до них. Все буде вибухова Україна!
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09.02.2024 03:05 Ответить
А що? Досить слушна ідея.
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09.02.2024 10:47 Ответить
Це зелене ***** навіть не сказало ,що то значить його перезагрузка ,навіщо вона взагалі,що воно зібралося робити в 24 році.І чому, це чмо, не піде нах.й через два місяця.
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09.02.2024 03:13 Ответить
а чи було вечірнє гундосолово?
чи одна величезна падлючисть і три денних гундосолова
заміняють один вечірній?
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09.02.2024 03:47 Ответить
...ото щурі-гниди, дермакі-зеленські офігіють, коли Залужний стане Генеральним секретарем НАТО, після Столтенберга
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09.02.2024 04:12 Ответить
НАРОД не вибирає генералів? НАРОД ВЧИТЬ, ОДЯГАЄ, ОБУВАЄ ТА ГОДУЄ ГЕНЕРАЛІВ, а не царьки та царички(бо й останнії годує НАРОД). Тож і ЗАКОННЕ право(не липове) ставити чи звільняти, довіряти чи не довіряти має НАРОД, якщо звичайно КОНСТИТУЦІЯ НАРОДНА. Убого виглядає НАРОД в дворі(конституція під царьків) царьків, та й наповнений горшок фекаліями часто-густо носить. Мабуть запахи подобаються. АРХ М
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09.02.2024 04:39 Ответить
до кого ти звертаєшся?
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09.02.2024 09:28 Ответить
В дуальному світі і НАРОД має дуальність: - розумних та дурних, то як на вашу думку, до кого? Звичайно ж не до Карлсона, що включив пропеллер і ганяє пургу *****. АРХ М
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09.02.2024 09:34 Ответить
Причина відома, це рейтинг
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09.02.2024 04:43 Ответить
Треба покаятись в гріхах, щоб досьє патрушева на зе втратило силу, а Оман це деталі...
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09.02.2024 04:47 Ответить
в тому досьє щодня нові сторінки. Каятися пізно. Будь у Ze мразі хоча би 1% совісті від нормальної людини, він мав би накласти на себе руки.
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09.02.2024 08:08 Ответить
Звільнивши генерала Залужного, він наклав собі в руки. Невже він цього не розуміє?
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09.02.2024 09:06 Ответить
Залужного в Президенти а потім повне розслідування злочинної діяльності зебандитів та їх звязків з московією
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09.02.2024 04:54 Ответить
Це у Президента України " посмотреть ответы , нравиться , ответить"???
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09.02.2024 05:09 Ответить
Ze мразь буде повішена
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09.02.2024 05:22 Ответить
Ze мразь через вроджену розумову не повноцінність ніяк не може зрозуміти, що зрадників зневажають обидві сторони. Так чи інакше Ze мразь буде повішена.
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09.02.2024 05:25 Ответить
Зеленные любитель роялей и его шавка Андрюша гнида Ермак, себя Наполеона и почувствовали, и под собой земли не ощущают. Гнать таких врагов Украины, в сторону российского корабля.
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09.02.2024 06:59 Ответить
Це ж на скільки треба ненавидіти Україну що під час війни з рашистами рашиста у якого родичі проживають в рашці який не знає української мови призначити головнокомандуючим!!!
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09.02.2024 08:01 Ответить
Пора клоунам возвращаться в цирк
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09.02.2024 08:37 Ответить
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09.02.2024 09:04 Ответить
Швондєрі типічні , блд....😡
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09.02.2024 11:29 Ответить
На Цензорі в коментарях писали, що якщо знімуть Залужного то народ знесе зелупку, щось не видно щоб цю шваль хтось зносив.
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09.02.2024 09:14 Ответить
нарід тепер може знести тільки яєчко. після довгого кукурікання... бо ж "неначасі критикувати владу. Ось закінчиться війна і тодііі...." (С)
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09.02.2024 10:04 Ответить
Армия после убийства Монастырского была единственное ведомство не подконтрольное фсбэшнику Елдаку, теперь ручной, замазанный сЦырский, Елдак с кремлем празднует победу...дожали бениного Оманского Нарика.....
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09.02.2024 09:16 Ответить
Бенін нарик за роки війни нахапав стільки грошей , як собака вошів ,
тому там поки що , все ок 😠
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09.02.2024 11:31 Ответить
ЗЄшибісь!
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09.02.2024 09:35 Ответить
Нагадаю, це мудрий нарід зробив себе разом, пад піва с сємкамі возлє тілівізара.
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09.02.2024 09:37 Ответить
Внутрішній ворог допомагає зовнішньому. Не здаваймось без бою
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09.02.2024 09:44 Ответить
Невдалий жарт від 95 квартал
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09.02.2024 09:45 Ответить
Це капець, як народ любить того кого вибрав.
Де ж ви були всі в 2019 р з своєю головою?

«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!».

"І прийшов час, коли спитали чому ви вибрали Зеленського, а мільйони відповідатимуть: «Ми за нього не голосували!».
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09.02.2024 09:57 Ответить
ЗЕлена шмаркля відпрацювала завдання кацапів, отримане в Омані. Голова його ж...ОПи, д,Ермак доповів *****, що осталось через пару місяців підписати капітуляцію України.
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09.02.2024 10:05 Ответить
Я не підтримую рішення Президента Зеленського. Якщо бути точним, то я не підтримую Зеленського, бо він і його антимайданна команда за 5 років свого одноосібного правління довели, що хуже може бути і показав що таке воно. Оточив себе найлютішими ворогами Укрїни, ригами: єрмаком, татровим, смірновим, демченко, шурмою та іншими, і тими, що втекли, такими, як аристович, портнов, продовжують руйнувати інститути влади в Україні і саму Україну. Бог, ЗСУ і їх Головнокомандувач Залужний були єдиними в кого вірили українці, а Зеленський цю віру знищив і саме головне крім відосів і мародерства, нічого не зробив для ЗСУ.
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09.02.2024 10:54 Ответить
Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Олександрівського району Володимирської області у радянській Росії. Пройшов навчання у радянських збройних структурах. 1986 року закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.

Проте більшість життя головнокомандувача ЗСУ пов'язана з Україною.
==============================
2/3 маево жыття повйязано с забугорьем - я там физически нахожусь, работаю, жру-сплю-и-остальное.
Панятия нэ маю чем жывут маи соседи - я жыву в Украине.
Паэтому я Сырскова дажэ неспрашываю, типа, "лоялен ли он Украине?" - я знаю это наверняка, знаю по сибе.
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09.02.2024 11:44 Ответить
Не пишите, млять, ерунды!
Сырский - никакой не шпион. Если Залужный был аналитиком, то Сырский - пехотный генерал. Зеля будет ему вещать "своё видение поля боя", а Сырский - послушно гнать пехоту вперёд...
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09.02.2024 11:10 Ответить
Ви погляньте лише на фас і профіль цього гетьмана Кваратлу 95!
У нього вже аж слюні течуть від скоєного!
Як казав відомий актор теару і кіно Папанов у фільмі Берегись автомобиля: "... всё таки надо тебе дать под зад, надо"! Скоро і це елітне чмо цього копняка під свій жидівський зад отримає. І опинеться не в Дубаі, або на Карибах, а в темному Харківському чи Донецькому підвалі в оточенні елітних вигодуваних друзів-щурів з розігрітим паяльником у дупі.
Ох буде про що йому і згадати і послухати!!!
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09.02.2024 11:14 Ответить
Це було ясно ще у 2019 році, коли завдяки кремлівським грошам та дурості більшості виборців, на чолі держави стала містечкова, самозакохана нікчема. З метою реалізації кремлівських планів, щодо руйнування держави України, було створено так званий офіс президента, який, за фактом, став керувати державою, перетворивши ніякого гундоса на свою маріонетку. Дії цього ворожого кубла (достатньо ознайомитися з його штатним складом, щоби це зрозуміти) спрямовані на руйнування та дискредітацію держави, прикладів цього більш ніж достатньо. Залужний, який користується величезною довірою суспільства та Армії, став останньою перепоною на цьому шляху, тому його усунення було очікуваним.
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09.02.2024 11:41 Ответить
а тепер Зеля зробить Єрмака премьєр-міністром, і всі критикани позасують язики в дупу
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09.02.2024 11:45 Ответить
Лисого міністром закордонних справ, клінічну ідіотку мар'яну послом у Велику Британію... Одним словом, довга лава запасних у містечкового генія.
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09.02.2024 11:57 Ответить
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09.02.2024 13:10 Ответить
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09.02.2024 14:00 Ответить
похоже, что Саша Ульянов и Фаина Каплан были намного смелее наших украинских доморощеных "патриотов" на диванах
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09.02.2024 11:42 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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09.02.2024 11:45 Ответить
Є вже час на відставку президента Зеленського!!!
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09.02.2024 12:07 Ответить
Ляльководи не дозволять янелоху це зробити.
Лялька вона і є лялька. Вихід один - знищити ляльководів ...
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09.02.2024 13:19 Ответить
а хтось став на захист Залужного?
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09.02.2024 13:07 Ответить
на жаль, це конституційне право президента.
треба думати, що робити далі.
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09.02.2024 13:52 Ответить
Кожного ранку хочу побачити лєбєдіноє озєро у виконанні нашого балету!
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09.02.2024 13:36 Ответить
не смій тягнути до нас, цю кацапську *********!
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09.02.2024 13:54 Ответить
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