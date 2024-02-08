"Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Это решение вызвало среди граждан разные реакции. Часть людей решила оставить свои комментарии по поводу решения президента на страницах Зеленского в соцсетях.

Цензор.НЕТ собрал наиболее яркие и типичные реакции под сообщением Зеленского об увольнении Залужного в аккаунте Зеленского в инстаграме.

Подавляющая часть комментариев содержит критику в адрес президента, часто вместе с нецензурными высказываниями.

Читайте также: Зеленский подписал указы об увольнении Залужного и назначении на его место Сырского

Некоторые из корреспондентов интересуются причинами увольнения Залужного.

Другим не нравится преемник Залужного Сырский.

Значительная часть комментаторов выражает желание видеть увольнение коррупционеров, руководства Офиса президента и даже самого президента.

Среди комментариев встречаются предупреждения о возможности "майдана" в ответ на такое решение власти.

Читайте также: Белый дом об отставке Залужного: "Мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско"

Некоторые комментаторы заявляют о возможной накрутке лайков под этим постом президента.

Другие комментаторы говорят, что недостаточно компетентны для оценки решения об увольнении Залужного.

Некоторые пишут о своей поддержке как Залужного, так и Зеленского.



























































































































Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.