"Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного
Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Это решение вызвало среди граждан разные реакции. Часть людей решила оставить свои комментарии по поводу решения президента на страницах Зеленского в соцсетях.
Цензор.НЕТ собрал наиболее яркие и типичные реакции под сообщением Зеленского об увольнении Залужного в аккаунте Зеленского в инстаграме.
Подавляющая часть комментариев содержит критику в адрес президента, часто вместе с нецензурными высказываниями.
Некоторые из корреспондентов интересуются причинами увольнения Залужного.
Другим не нравится преемник Залужного Сырский.
Значительная часть комментаторов выражает желание видеть увольнение коррупционеров, руководства Офиса президента и даже самого президента.
Среди комментариев встречаются предупреждения о возможности "майдана" в ответ на такое решение власти.
Некоторые комментаторы заявляют о возможной накрутке лайков под этим постом президента.
Другие комментаторы говорят, что недостаточно компетентны для оценки решения об увольнении Залужного.
Некоторые пишут о своей поддержке как Залужного, так и Зеленского.
Отставка Залужного
Напомним, 8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Перед этим состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
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ЗЄля у якості сафісфакції має застрелитись у дальньому окопчику, а інакше.... самі знаєте що роблять із "ЗЄлями" на Майдані
відкрилась вакансія помічника ветеринара данілова
а інакше - страшна смерть бучанська для всього народу ...
За окружение Мариуполя (где я был), Сдачу Юга, подготовку к шашлычкам.
Крайнего в Залужном нашли? Отлично.
чи одна величезна падлючисть і три денних гундосолова
заміняють один вечірній?
тому там поки що , все ок 😠
Де ж ви були всі в 2019 р з своєю головою?
«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!».
"І прийшов час, коли спитали чому ви вибрали Зеленського, а мільйони відповідатимуть: «Ми за нього не голосували!».
Проте більшість життя головнокомандувача ЗСУ пов'язана з Україною.
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2/3 маево жыття повйязано с забугорьем - я там физически нахожусь, работаю, жру-сплю-и-остальное.
Панятия нэ маю чем жывут маи соседи - я жыву в Украине.
Паэтому я Сырскова дажэ неспрашываю, типа, "лоялен ли он Украине?" - я знаю это наверняка, знаю по сибе.
Сырский - никакой не шпион. Если Залужный был аналитиком, то Сырский - пехотный генерал. Зеля будет ему вещать "своё видение поля боя", а Сырский - послушно гнать пехоту вперёд...
У нього вже аж слюні течуть від скоєного!
Як казав відомий актор теару і кіно Папанов у фільмі Берегись автомобиля: "... всё таки надо тебе дать под зад, надо"! Скоро і це елітне чмо цього копняка під свій жидівський зад отримає. І опинеться не в Дубаі, або на Карибах, а в темному Харківському чи Донецькому підвалі в оточенні елітних вигодуваних друзів-щурів з розігрітим паяльником у дупі.
Ох буде про що йому і згадати і послухати!!!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Лялька вона і є лялька. Вихід один - знищити ляльководів ...
треба думати, що робити далі.