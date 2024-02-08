Военные РФ в течение 8 февраля 41 раз обстреляли Сумщину, зафиксирован 251 взрыв: применяли FPV-дроны, артиллерию и минометы
В течение дня россияне совершили 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 251 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Кролевецкая, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
- Великописаревская громада: совершена атака БпЛА сброса ВОГ (2 взрыва), минометные обстрелы (21 взрыв).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (39 взрывов), артиллерии (50 взрывов), гранатометов (64 взрывов). Также был авиаудар (2 взрыва) и танковый обстрел (8 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (4 взрыва) и атака БпЛА – сброс ВОГ (2 взрыва).
- Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов) и минометов (5 взрывов).
- Эсманская громада: 4 мины сбросили россияне на территории громады. Были также обстрелы FPV-дроном (3 взрыва).
- Средино-Будская громада: произведен обстрел FPV-дроном (1 взрыв) и минометный обстрел (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Миропольская громада: был минометный обстрел (4 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
- Кролевецкая громада: произведен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (20 взрывов).
- Ворожбянская громада: произведен артиллерийский обстрел (1 взрыв).
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Виробництво складових планера
Процесу попереднього складання планера та підгонки передує:
- виробництво нижньої панелі;
- виробництво верхньої панелі;
- виробництво лонжеронів та нервюр;
- виробництво кіль-шайб;
- виробництво носового обтічника;
- :виробництво лючків.
Всі ці елементи виготовляються за однією технологією, яка формує структуру в декілька шарів на кшталт «бутерброда»:
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Vizualnyj-vyglyad-shariv-pid-chas-formuvannya.jpg Візуальний вигляд шарів під час формування
Для створення необхідної форми використовується оснастка у вигляді матриць, у яких формується майбутня частина планера.
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Технологічний процес підготовки виробництва будь-якого елемента передбачає підготовку матриці:
- очищення поверхні оснастки від пилу та забруднень методом обдування стисненим повітрям. За наявності залишків смоли, її необхідно видалити за допомогою шпателя або циклі, не допускаючи пошкодження робочої поверхні матриці;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Pidgotovka-matrytsi-nyzhnoyi-paneli.jpg
Підготовка матриці нижньої панелі
- за потреби зробити локальний ремонт тріщин і відколів робочої поверхні матриці пластиліном або шпаклівкою;
- нанести на робочу поверхню матриці розділову сполуку (віск), щоб запобігти залипанню виробу в оснастці;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Nanesennya-rozdilovoyi-spoluku-na-matrytsyu-nyzhnoyi-paneli.jpg
Нанесення розділової сполуки на матрицю нижньої панелі
- витримати 15 хвилин;відполірувати шар розподільного складу до отримання рівномірної, глянсової поверхні;
- при первинному використанні матриці процедура нанесення розподільного складу повторюється не менше трьох разів;
- нанести на бортик оснастки по всьому периметру малярський скотч завширшки 5 см;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Nanesennya-malyarnogo-skotchu-na-matrytsyu.jpg
Нанесення малярного скотчу на матрицю, місця вирізки елевонів та установки кіль-шайби
- заізолювати малярним скотчем місця підсилювальною стрічкою, що підлягають склеюванню (по краю панелі, за місцем вирізки елевонів - 5 см та установки кіль-шайби - 10 см);
- нанести шар ґрунтовки;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Nanesennya-sharu-gruntu.jpg
Нанесення шару ґрунтовки
- витримати 20 хвилин на повітрі перед нанесенням подальших шарів;
- у місцях подальшого склеювання укласти спеціальну тканину на оснащення завширшки 5 см за периметром кромки панелі в середині теоретичного контуру;
- зафіксувати жертовну тканину сумішшю смоли з затверджувачем, використовуючи пензлик;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Zapovnennya-pidsichok-ta-kromok-kleyem.jpg
Заповнення підсічок та кромок клеємзаповнити підсічки та кромки пастою зі смоли з аеросилом із додаванням рубаного волокна.
Наступним етапом йде викладка скло- та вуглетканини в декілька шарів із наступним їх просоченням відповідною смолою, які стануть зовнішнім шаром деталі.
Розгляньмо на прикладі процес виробництва нижньої панелі:
- підготувати та розкроїти використовувані тканини для укладання;
- зважити всі підготовлені тканини;
- приготувати суміш смоли CR122 із затверджувачем CH122-5 у співвідношенні 100 до 30.
Вага суміші дорівнює вазі всіх тканин;
- розкроєні шари склотканини (RE100) укласти на поверхню матриці.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Ukladannya-sklotkanyny-ta-vugletkanyny-na-matrytsyu-z-prosochuvannyam-sumishshyu-smoly-iz-zatverdzhuvachem.jpg
Укладання скло- та вуглетканини на матрицю з просочуванням сумішшю смоли із затверджувачем
- розкроєні шари вуглетканини (RC200 або XC200) укласти на поверхню оснастки.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
- укласти смуги з вуглетканини (XC200 або RC200) розмірами 260*260 мм та 300*500 мм на упори для позиціонування;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Shema-roztashuvannya-ukladky-tkanyny-pid-upory-dlya-pozytsiyuvannya.jpg
Схема розташування укладки тканини під упори для позиціонування
- укласти на місце центрального підсікання шар вуглетканини (RC200 або XC200) розміром 200*250 мм як посилення;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Shema-roztashuvannya-ukladky-tkanyny-posylyuvacha-1.jpg
Схема розташування укладки тканини посилювача
- укласти на місце центрального підсікання шар вуглетканини (RC200 або XC200) розміром 50*600 мм як посилення;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Shema-roztashuvannya-ukladky-tkanyny-posylyuvacha.jpg
Схема розташування укладки тканини посилювача
Після цього йде вакуумування панелі:
- укласти тканину, чистим сухим пензлем притиснути (розгладити) по всій площині викладених шарів до повного прилягання;
- укласти перфоровану плівку на всій площині викладених шарів;
- укласти дренажну тканину;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Ukladannya-tkanyny-ta-perforovanoyi-plivky-pid-chas-vakuumuvannya.jpg
Укладання тканини та перфорованої плівки під час вакуумування
- видалити скотч із борту оснастки;
- укласти за периметром оснастки джгут герметизуючий;
- встановити у двох місцях на нижній частині панелі силіконові трубки, загорнуті в дренажну тканину;
- укласти вакуумну плівку за всім периметром оснастки, приклеїти плівку до герметизуючого джгута;
- підключити вакуумний насос через шланг до вакуумного пакета, створити розрядження;
- провести цикл затвердіння за температури 25°С протягом 6-8 год.
Наступним етапом іде викладка внутрішнього наповнювача:
- найпершим видаляють вакуумний мішок;
- укладають на оснастку поліетиленову плівку за місцями встановлення заповнювача у формі стільників;
- розмічають шаблон для вирізання заповнювача у формі стільників;
- згодом його розрізають;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Shema-rozmishhennya-sotovogo-zapovnyuvacha.jpg
Схема розміщення стільникового заповнювача
- заготовити клей Araldite 2011 з додаванням аеросилу;
- у місцях встановлення стільникового заповнювача нанести клей та укласти сам заповнювач;
- здійснити тимчасову фіксацію стільникового заповнювача в радіусних зонах клеєм Bontex.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Tymchasova-fiksatsiya-sotovogo-zapovnyuvacha.jpg
Тимчасова фіксація стільникового заповнювача
Після цього знову йде вакуумування панелі, де так само необхідно:
- укласти тканину, чистим сухим пензлем притиснути (розгладити) по всій площині викладених шарів до повного прилягання;
- укласти перфоровану плівку на всій площині викладених шарів;
- укласти дренажну тканину;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Ukladannya-tkanyny-ta-perforovanoyi-plivky-pid-chas-vakuumuvannya-1.jpg
Укладання тканини та перфорованої плівки під час вакуумування
- видалити скотч із борту оснастки;
- укласти за периметром оснастки герметизуючий джгут;
- встановити у двох місцях по нижній частині панелі силіконові трубки, загорнуті в дренажну тканину.укласти вакуумну плівку за всім периметром оснастки, приклеїти плівку до герметизуючого джгута;
- підключити вакуумний насос через шланг до вакуумного пакета, створити розрядження;
- провести цикл затвердіння за температури 25°С протягом 6-8 год.
Після цього йде обрізання та допрацювання стільників
... інші операції, ніж при формуванні зовнішньої поверхні.
Для прикладу, треба укласти односпрямовані стрічки вуглетканини (UTC200) завширшки 5 см на місця підсилення і просочити смолою:
- у чотири шари лонжерон Jato та перебирання двигуна;в один шар під місце відрізки елевонів;
- у два шари під інші лонжерони та нервюри.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Shema-rozmishhennya-strichok-posylennya.jpg Схема розміщення стрічок посилення
Далі необхідно:
- укласти підсилення з вуглетканини (RC200 або XC200) розміром 1000*1000 мм на місце паливного бака;
- укласти шар вуглетканини (XC200 або RC200 розміром 300*500 мм) як посилення;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Ukladannya-sharu-posylennya-z-vugletkanyny.jpg
Укладання шару посилення з вуглетканини
- розкроєні шари вуглетканини (RC200 або XC200) укласти на поверхню оснастки.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;розкроєні шари склотканини (RE100) укласти на поверхню оснастки.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля.
Далі йде процес вакуумування за описаним вище технологічним процесом.
Після нього видаляється вакуумний мішок, дістається панель з оснастки, відрізається технологічний припуск та очищується поверхня від пилу та іншого сміття.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Nyzhnya-panel-pislya-distavannya-z-osnastky.jpg
Нижня панель після діставання з оснастки
Потім проводиться зважування панелі, її вага має становити 8500±200 г.
Так само відбувається процес виробництва нижньої, верхньої панелі, лонжеронів та нервюр, кіль-шайб, носового обтічника та лючків.
Процес попереднього складання та підгонки фюзеляжу
Під час попереднього складання з лонжеронів та нервюр формують силовий набір планера. Це відбувається за допомогою спеціального кондуктора, встановленого на верхню панель, яка, зі свого боку, перебуває в оснастці.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Konduktor-dlya-vstanovlennya-lonzheroniv-ta-nervyur.jpg
Кондуктор для встановлення лонжеронів та нервюр
Усе відбувається відповідно до конструкторської документації в межах допустимих відхилень.
Згодом заповнюються стики між лонжеронами та нервюрами:
- у місцях з'єднання з паливним баком клеєм 2015;
- пастою (в інших частинах) тимчасове склеювання.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Mistse-skleyuvannya.jpg
Місце склеювання
На місце тимчасового склеювання укладаються шари тканин та видаляється зайве повітря.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Vykladka-shariv-PET.jpg
Викладка шарів
Після чого силовий набір виймається з верхньої панелі та встановлюється у нижню для створення на нервюрах необхідних поличок як місця майбутнього з'єднання з верхньою панеллю.
Остаточне приклеювання лонжеронів та нервюр на нижню панель, герметизація паливного бака згідно зі схемою.
Для герметизації швів у зоні бензобака використовується клей 2015. На стінки паливного бака викладається склотканина XE100.
Потім встановлюють з'єднувальні кутники для поділу трьох відсіків із подальшим створенням отворів для прокладки дротів.
Розмітка здійснюється згідно з кресленням.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2024/02/Vstanovleni-kutnyky-ta-otvory.jpg
Встановлені кутники та зроблені отвори
Далі, за технологічним процесом, встановлюють балансувальні кронштейни, лінії поперекового набору для подальшого кріплення бойової частини, лонжерони елевонів, кріплення, розміщення паливної системи.
Потім чорнова обробка та очищення місць уже готових склейок для остаточної стикування і сама фінальна стиковка частин фюзеляжу.
Після цього відбувається перевірка у декілька фаз за окремим процесом.