Пентагон о назначении нового Главнокомандующего ВСУ: Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали

Президент Украины Владимир Зеленский вправе выбирать, кто будет возглавлять украинскую армию, и Соединенные Штаты будут эффективно работать с его новым командующим.

Об этом заявила в четверг представительница Пентагона Селеста Валландер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Президент Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными", - сказала Валландер, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне.

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Она назвала Сырского "опытным, успешным полководцем".

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранное правительство и лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали", – добавила Валландер.