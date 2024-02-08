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Пентагон о назначении нового Главнокомандующего ВСУ: Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали

Представниця Пентагону Селеста Валландер

Президент Украины Владимир Зеленский вправе выбирать, кто будет возглавлять украинскую армию, и Соединенные Штаты будут эффективно работать с его новым командующим.

Об этом заявила в четверг представительница Пентагона Селеста Валландер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Президент Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными", - сказала Валландер, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне.

Читайте также: Зеленский подписал указы об увольнении Залужного и назначении на его место Сырского

Она назвала Сырского "опытным, успешным полководцем".

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранное правительство и лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали", – добавила Валландер.

Автор: 

Пентагон (1451) Александр Сырский (583)


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Топ комментарии
+20
Американці вже не дивуються, що президентом наркоман, а 13 млн. виборців вибрали саме його. А кріпаки мовчки спостерігають як добивають Україну кацапські агенти і корупціонери. Україна ж зробила свій вибір , чи не так сірі та убогі ?
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08.02.2024 23:50
+19
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08.02.2024 23:50
+18
Доброго вечора, пане Президент !

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08.02.2024 23:50
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Ви зброю давайте а співпрацювати після перемоги будемо! А то якось ліцемерно такі заяви виглядають.
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09.02.2024 00:32 Ответить
И желательно ядерную. Что бы если воевать, так воевать по полной.
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09.02.2024 00:34 Ответить
Я думаю що велика кількість Ф16 та Томагавків і цього буде достатньо. Якщо б в Україні була ядерна зброя плешивий гітлєр ніколи б не напав. Ну нічого, в нас Чорнобиль ще залишився, мало не покажеться ні бульбашку ні гітлеру…
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09.02.2024 00:44 Ответить
ти наївно вважаєш, що ядерна хмара не знайде тебе у Швейцарії?
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09.02.2024 12:41 Ответить
Ще раз пояснюю - це не Швейцарія а Червоний хрест. Я нічого не вважаю наперед. Я не Ванга і не пересічний рашист, який наперед знає майбутнє. Наприклад, хто буде наступним президентом фашистської *********….
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09.02.2024 13:52 Ответить
оце президент ? ми скоро його "забаним", менше чим через 2 місяці

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09.02.2024 00:36 Ответить
Херпіду , я ж не лох , не тряпкая ! сЦАРЬ, як путлер , якого, все життя обожнював в саунах задовольняв і Януковича і піськоваі всіх великих олігархів
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09.02.2024 00:41 Ответить
Вважаю, що наступного разу треба неодмінно обрати президентом вже не блазня, а порноактора.

Правда, в Україні під час війни у секс-вечірках приймають участь менти та СБУшники замість порноакторів.
Уявляєш Малюка у латексі з ділдо? 😁
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09.02.2024 00:46 Ответить
Блін, я тепер не засну, це гірше, ніж Крюгер.
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09.02.2024 00:56 Ответить
Ну он того музичного мудазвона з гетьманскою булавою всі бачили. І масової паніки після цього не спостерігалося.
Значить або психіка у нас стійка, або ми спроможні сприймати саму дику екзотику, як належне.
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09.02.2024 01:36 Ответить
Я не розуміє ЗСУ , якого біса всі, як зайчики терплять знущання ПІДРАШИСТНИХ ПОКИДЬКІВ, які здавали продавали в кріпосні ! З першого дня вторгнення чекала-чекала, на прес-конференцію , що вони пояснять, що МЕГАКОРУПЦІОНЕР ЕРМАК РЕЗНІКОВІ ЇХ КРИША ЗЕІУДА , гірші ВОРОГИ, ніж відкриті РАШИСТИ !ТО ТАК ВАМ І ТРЕБА , не можете правду сказати?
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09.02.2024 00:38 Ответить
іншого Пентагон і не міг сказати.
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09.02.2024 00:48 Ответить
Зеленський здурів

Сирський Олександр Народився 26 липня 1965 року в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацького району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирської області (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР )

У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище .
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09.02.2024 01:28 Ответить
..амбиции зэшки!! Позор...
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09.02.2024 01:35 Ответить
Господь бачив - я довго не хаяла президента Зе , хоча було за що
НО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО І ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКНИКА РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО УЧИЛИЩА , етничного росіянина - ЦЕ ОСТАННЯ КАПЛЯ ‼️‼️‼️
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09.02.2024 01:37 Ответить
Ви вибачьте завжди в таких питаннях, аналізуєте склад крові людей???, Ви памятаєте, скількі разів хйло, згадувало що Зеленський єврей?, ні??--майже у кожній своїй ********* промові!!, ви йому уподібнюєтеся???, тільки Дебілов рабсеян цікавлять ці питання! (а ще це дуже цікавило ідіотів рейху, - череп Сирському, у вас немає бажання виміряти?? (Підходить він вам чи ні??(.
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09.02.2024 08:32 Ответить
Твій можна виміряти , а потім запхати в нього ще більше зеленого гімна.
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09.02.2024 09:08 Ответить
Ви про асХфальт забули, недогляд,),
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09.02.2024 09:39 Ответить
Кацапе, у українців е тількі ця земля- і зветься вона УКРАЇНА. У угорців е Угорщіна, у словаков е Словаччіна
НЕ БУДЕ ГЕНЕРАЛ, наррдившийся у Московії серед беріз , де заклалось його бачення батьківщини , а також вивчавший військову справу у Московії , ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ І
УКРАІНЦІВ, як свою кров.

до речі, Іловайськ тому приклад .
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09.02.2024 11:45 Ответить
ти сама собі перечиш. гавкаєш із-за бугра, що в українців є своя земля. але якого тоді ти її покинула?
А, ну зрозуміло, що ти не є українка через твою дику вимову. Але чому ти тоді тут лізеш до нас із своєю тупою фаріон? Сирський хоча б від слова сир. А фаріон? щось таке біблійне з Ханаану.
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09.02.2024 12:18 Ответить
Йди на фер , троль . Мій чоловик в Україні , а що я роблю вже 10 років в ЕС - НЕ ТВОЯ СПРАВА. Не ти мені зарплату платишь, а я її плачу тобі.
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09.02.2024 14:24 Ответить
Кацапка! ти досі живеш у кацапській печері! в якій, як і у фашистській германії, любили аналізувати склад крові! я напевно відкрию тобі "вЯликий секрет" (!, приклад, один із сотень! прикладів, коли один з найвідоміших ізраїльських генералів Рафаель Ейтан! - був етнічним росіянином! і уяви собі, ніхто, ніколи, про це не згадував!!!! тебе кацапка ніколи не турбувало, що Дмитро Донцов, один із батьків українського націоналізму!!, був етнічним росіянином! Не хвилювало? і зрозумій Одне-Люди, які служать Україні, ******* Її, Захищають Її!, Вони це роблять, поза їхнім етнічним походженням! а то що Так нав'язливо намагаєтесь тут донести ти!!!, то це історія про твою---кацапію, Де завжди! шукали вади генетичного походження людини!
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09.02.2024 12:21 Ответить
Дешеві брехні про ізраїльського генерала( підслухали у Портнікова і повторюєте). Ніколи цей генерал не вважав себе московитом. та і не був їм. Почитайте уважно його біографію. Там "руzzкім духом " і не пахло. Ці побрихеньки тільки для того, щоб виправдати ситуацію , де українці в Україні стали людьми другого сорту.
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09.02.2024 13:36 Ответить
Ви читати не вмієте?? хіба мова йде про -- "руzzкім духом "??,, Мова про етнічне походження, до чого тут Портников?, вікі в допомогу, а потім побачимо хто бреше.
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09.02.2024 13:42 Ответить
Да Ваш Портников взагалі не ясно на кого працюе , бо іноді таке несе шо жах.

він просто звичайний міщанин , « городской мальчик» , родина якого колись мешкала за чергою осідлості.

ВАШОМУ ПОРТНИКОВУ до українського украінця як до неба .

І ВЗАГАЛІ, запамʼятайте що усі неетничні українці в України живуть тількі тому, ЩО В ІНШИХ КРАЇНАХ ВОНИ Вже НЕ ЗМОЖУТЬ СТАТИ УСПІШНИМИ . І тількі українці, які мають могили предків , живуть в Україні ради своеі Батькивщіни 😎😎
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09.02.2024 14:31 Ответить
Маячня.
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09.02.2024 14:34 Ответить
Да Вам просто нечем крить
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09.02.2024 14:37 Ответить
Що "крити"??, Що стосується саме пана Портникова??, то на відміну від вас, ту що ділить Людей на "хАроших и плАхих"! за етнічним походженням, то Він не ідіот,), це по-перше, по-друге, Ця людина, етнічний єврей, патріот України, має найбагатший історичний та політичний досвід, так само на відміну від вас,), автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну та історичну, Оглядач Радіо Свобода, Член Українського ПЕН. Шановна Особистість, у широких колах, але не у ваших Кацапських, це вже точно,),
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09.02.2024 15:33 Ответить
Вай вай ! Шо Ви регалиями Портникова сигналите . Ви , кацапе , слухали його месиджі? ТАМ НЕ ТАК ВСЕ ОДНОЗНАЧНО . А як він , не етнічний українець , наїхав на пані Фаріон після інтервью з кацапськой дурой Соколовою ? Він це зробив в угоду ОПУ. Бо там теж нема етничних українців,
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09.02.2024 16:56 Ответить
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09.02.2024 14:26 Ответить
Высадкой в нормандии вообще етнический немец командовал,чепушидло вы недалекое)
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09.02.2024 14:13 Ответить
Вчить українську, чепушило із Залісся . Може Вам руzскоговаряща ЧЕЛЮСТЬ заважае
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09.02.2024 14:20 Ответить
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09.02.2024 01:52 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064525189769&__cft__[0]=AZVRdZl77cN3K0GGcCEa_LOlvxvNtf7w15vIYTmdgpQbLfVT1A9JMYNaXkAhDoVX1QssynR_S1pLddiTXC4Y2_Wa7NeG191vWQFoQgiASJMOB71WzZ6Db1olXtwwEyXLavJVBIWTiUvU1G3n5OgG5PSfIse2b5_hE_kzL4TKLCcdXTSqCwgcNS3n5wO91zOPklc&__tn__=-UC%2CP-R Україна ПОНАД УСЕ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Cj8qZwqbvembqC5k81d8VPUUffBUt8ouxdCh9KPL3VG5xmRLeeC1VoPsZBwmrk9Rl&id=100064525189769&__cft__[0]=AZVRdZl77cN3K0GGcCEa_LOlvxvNtf7w15vIYTmdgpQbLfVT1A9JMYNaXkAhDoVX1QssynR_S1pLddiTXC4Y2_Wa7NeG191vWQFoQgiASJMOB71WzZ6Db1olXtwwEyXLavJVBIWTiUvU1G3n5OgG5PSfIse2b5_hE_kzL4TKLCcdXTSqCwgcNS3n5wO91zOPklc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·Генералу та Головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному присвячується:

Йде дорога України крізь негоду та туман,

Та знайшовся в Україні зараз батько-отаман,

Хто зумів вже об'єднати всіх свідомих громадян,

Та про націю подбати, а не власний свій гаман.

Він підніме нас до бою та порядок наведе.

Він очістить від розбою та достаток приведе.

Свіжим подихом надії України дух зміцнить,

Щоб збувались наші мрії, та ставало краще жить!

Роман Нічик
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09.02.2024 01:55 Ответить
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09.02.2024 01:56 Ответить
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09.02.2024 02:23 Ответить
напрашивается аллегория... был в в больнице всеми уважаемый хирург, который знал свое дело, и в *** не ставил недоучку главврача...но у главврача были полномочия.. и он уволил хирурга, и поставил патологоанатома жополиза... который тоже отлично владел скальпелем... но есть нюанс.
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09.02.2024 02:28 Ответить
Подивилась фейсбук Зе - українці матеряться на нього . Цікави коменти
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09.02.2024 02:34 Ответить
ну це як явка з повинною. але багато наших людей так і не зрозуміли сутність того стерненка. І донатять йому нічого не відаючи.
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09.02.2024 12:20 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.nazarenko.90?comment_id=Y29tbWVudDozNTE5NTE5Njk0OTY1MDQ4XzQxMjg2OTM5MTIxNzA3MA%3D%3D&__cft__[0]=AZX44CljpeyL4jnKrzuJ3oKK6wzwQTSTMeY9HgIq3Xt2qDntxSa7OO2wVXEAn-*****************************************************-Zu_l3eWY7qkd3iy8189FMeLBimjapsgJuvh9xj1cG2ufduZJF0azVgM6QhhJ7JwN1JHzLrsxkBnSLik&__tn__=R]-R Oksana Nazarenko

Триччі ухилянт та клоун зняв бойового Генерала...!!!! Але тепер ми точно знаемо хто наступний Президент...!!!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZX44CljpeyL4jnKrzuJ3oKK6wzwQTSTMeY9HgIq3Xt2qDntxSa7OO2wVXEAn-*****************************************************-Zu_l3eWY7qkd3iy8189FMeLBimjapsgJuvh9xj1cG2ufduZJF0azVgM6QhhJ7JwN1JHzLrsxkBnSLik&__tn__=R]-R #ВалерійЗалужний , дякую!!!!
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09.02.2024 02:39 Ответить
ну так, зараз всі зелені адепти вже намагаються брехати, що відставка Залужного - це вимога США, щоб вони дали нам гроші
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09.02.2024 02:56 Ответить
Да, и хотел что бы руцосвины на Украину напали.
За месяц предупреждали, значит знали,а ничего не предприняли,кроме как ежедневно самолёт с оружием посылать.
Пентагон здал Украину🤣
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09.02.2024 05:26 Ответить
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09.02.2024 02:41 Ответить
И где демократия? Народ не хотел отставки Залужного. Народ не назначал Эрмака и всех ставлеников Эрмака.

Демократией уже и не пахнет.
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09.02.2024 02:48 Ответить
Мабудь звільнення Залужного - це хотелка хремля і Ермак її озвучив Зе
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09.02.2024 02:56 Ответить
І США так легко погоджуються з хотєлками кремля?
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09.02.2024 08:32 Ответить
США і з хотелками талібов і з хотелками Асада змирились
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09.02.2024 11:48 Ответить
То хто насправді керує США? Кремлівський куйло?
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09.02.2024 13:40 Ответить
Я важаю, що з 1917 року раша засіяла своїми сплячими агентами весь світ. Спецслужби даремно не звертають увагу на це. У світі люди не ******* ходити голими і босими і жити на кухнях( як у північний Кореї чи Якутії) . Людям потрібни гроши - і вони заробляють їх , працюя на рашу. Іне важають шо це погано . Чому? Тому що нема у світі інфи про сутність раши , бо інши пост совкові країни , не маючі досвіду будівництва сильной краіни, непридиляють розповсюдженню інфи увазі .

і так, за багато років раша наростила ракові метастази по всьому світу.

візьмить ще до увазі , що в усіх постсовкових країнах НЕ ЕТНИЧНІ ГРОМАДЯНЕ зайняли ключови пости ( як в Україні) і саботують формування мононаціональних країн ( як Польща Словаччіна Угорщина) .
ПРИКЛАД САБОТУВАННЯ- звільнення українського генерала Залужного не етнічними українцями Зе Ермаком Арахамиею , Стефанчуком і тп
і зміна його на етничного росіянина.

ТАК, раша розпустила свої щупальця по всім урядам всього світу і в т ч США
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09.02.2024 14:18 Ответить
Тоді які шанси перемогти такого могутнього ворога, який, фактично, керує усім світом?
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09.02.2024 15:03 Ответить
Памятаете казку про Кощея? Треба знищити яйце , Де лежить ігла.
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09.02.2024 16:59 Ответить
Згоден. Тільки навряд чи реально знищити рашку. Справа ж не в одному куйлі, там таких 9 з 10-ти, якщо не більше.
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09.02.2024 18:51 Ответить
Читаем фейсбук Зеленського

https://www.facebook.com/valera.tovstohan?comment_id=Y29tbWVudDozNTE5NjA3ODQxNjIyOTAwXzExMDAzNzEwMDc5NDI3ODI%3D&__cft__[0]=AZXSy7wkhmLOyjwUzt5x46m9E9bfhQ0zFpSIyMCSCjCiicTRoeuou2m9_6hTZREkEDOTMduGtFUpGH1tyUvsqTXl0LKuym7aO6jmmiP3xDONefqO_euVuGYluIACGsSpVFFfFh4x6-rmu15OGwD-Ao9fEyazNLmgjGp6ji1Bj4ILshIKdTLbA40NGOGf-Rbw4-Q&__tn__=R]-R Valera Tovstohan Не шановний Зе і вся ваша команда це суцільна брехня і вирок для України.Соромно, сумно. Огидно.

Збудуйте ще дороги по яких поїдуть танки ворога. Проведить сотню конференцій по відбудові країни, яка кожного дня віддає життя сотень синів та доньок, поки ви там плануєте відбудову країни, яка може зникнути..

пообіцяйте нам шашлики чи травневі в Криму. Заспівайте на Євробаченні. Ось ваш рівень.

Безкінечні огидні історії про розкрадання грошей під час війни і постійно ваша команда там. І Жодного покараного.

Але ви звільнили генерала не надав суспільству жодної обьєктивноі причини!

ваша комунікація це ваш огидний марафон, який коштував країні мільярдів грн. Рівень вашого професіоналізму це Мільярди Дерев, мільони дронів, сотні тисяч загиблих українців і майже вбита країна

Ось ваши результати…

На жаль ми з вами на цьому Титаніку
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09.02.2024 02:59 Ответить
https://www.facebook.com/maxim.martuniyk?comment_id=Y29tbWVudDozNTE5NjA3ODQxNjIyOTAwXzkyMTE3MjY1OTI2NTExNA%3D%3D&__cft__[0]=AZXSy7wkhmLOyjwUzt5x46m9E9bfhQ0zFpSIyMCSCjCiicTRoeuou2m9_6hTZREkEDOTMduGtFUpGH1tyUvsqTXl0LKuym7aO6jmmiP3xDONefqO_euVuGYluIACGsSpVFFfFh4x6-rmu15OGwD-Ao9fEyazNLmgjGp6ji1Bj4ILshIKdTLbA40NGOGf-Rbw4-Q&__tn__=R]-R Максим Мартынюк

Доречі, всі помітили як вчасно росія віддала 100 наших на обмін (що безумовно дуже добре).

Але чи це не подяка від рашки за звільнення Залужного і допомога зе в інфополі щоб трохи приглушити суспільний резонанс
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09.02.2024 03:02 Ответить
Шо такое виддала, после того как Зе руцких убийц отпустил на родину?
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09.02.2024 05:29 Ответить
Що там пітушиною кукурікаєш, пиши людською мовою.
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09.02.2024 09:22 Ответить
-русня готується до повномасштабки
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари

- Зеленський збирається звільнити Залужного
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари

>>>>Ви зараз тут<<<<

- зеленський збирається підписати капітуляцію
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари
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09.02.2024 03:12 Ответить
БЛИН, якись Трускавецькі недорослі звільнили досвіченого генерала . АУ‼️‼️‼️
Еліта нації мовчати не буде

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZURRsJkSzXXk2clGsVuZePe-eFn4fT4zEejxEoSi2sd-j3f02SAVPVLF4VU6b5CEXPAagD_1Z6NWmSb_jNzOYgh3QY5064ZwHp6clnzyTB7jB7N4irfg1e_wRcD49JIbITJXU5UQNs58rYP5kKyYjG0c-D5ckaSo1L37gdebrm2NaA5XT11kW_pL6aDkGAztY0&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZURRsJkSzXXk2clGsVuZePe-eFn4fT4zEejxEoSi2sd-j3f02SAVPVLF4VU6b5CEXPAagD_1Z6NWmSb_jNzOYgh3QY5064ZwHp6clnzyTB7jB7N4irfg1e_wRcD49JIbITJXU5UQNs58rYP5kKyYjG0c-D5ckaSo1L37gdebrm2NaA5XT11kW_pL6aDkGAztY0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Дякую, пане генерале.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=919288332895978&set=a.330461458445338&__cft__[0]=AZURRsJkSzXXk2clGsVuZePe-eFn4fT4zEejxEoSi2sd-j3f02SAVPVLF4VU6b5CEXPAagD_1Z6NWmSb_jNzOYgh3QY5064ZwHp6clnzyTB7jB7N4irfg1e_wRcD49JIbITJXU5UQNs58rYP5kKyYjG0c-D5ckaSo1L37gdebrm2NaA5XT11kW_pL6aDkGAztY0&__tn__=EH-R
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09.02.2024 03:14 Ответить
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Іллєнко с https://www.facebook.com/vzaluzhnyi?__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=-]C%2CP-R Валерій Залужним .

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid033F3Ssu5ahpvmYEA5DmGELxjqfi1Ea3QgjneUm1iSpAPskV7DtendgRoWCXFwpVwcl?__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Дякую, пане Генерал.

Честь

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09.02.2024 03:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61555466109435&comment_id=Y29tbWVudDoyNTc0NDMxOTY5ODUxNTQ3N18yOTExMzY5MjAzMTk4NTc%3D&__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=R*F Галина Годинчук

З'їли,єрмаки...генерала.
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09.02.2024 03:31 Ответить
https://youtu.be/eL90PJByTHc?t=2014 Про наболіле.
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09.02.2024 03:17 Ответить
https://www.facebook.com/galyabasovich?comment_id=Y29tbWVudDoyNTc0NDMxOTY5ODUxNTQ3N18xNzkwOTI0MjY4MDQ1MzEx&__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=R*F Галя Басович

Всі дякують... а може пора вже щось робити з цією владою?! Бо 2 роки люди гинули, а в результаті опинимось в снг? чи вже відразу в загальній Бучі?!
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09.02.2024 03:32 Ответить
від такого бубіного рішення всі українські євреї непроізвольно перехретилися...
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09.02.2024 05:24 Ответить
Народ не захистив свого найкращого Генерала від влади ! Ганьба ! Тому чекаємо, вже недовго залишилося.
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09.02.2024 05:29 Ответить
У нашому містечку на дошці загиблих героїв 27-м - етнвчні росіяни! Вічна пошана хлопцям... А ти, курва фсб-шна, заткни пельку!
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09.02.2024 06:22 Ответить
а чому ти за мертвих вирішив що вони росіяни а не українці ? тупе ? от Дмитро Донцов - він був росіянином чи українцем ?
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09.02.2024 07:21 Ответить
А "містечко" твоє десь біля Сизрані?
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09.02.2024 07:23 Ответить
Візьми у сусіда по столі нову методичку, повинно бути 30. Бл ,казав же падалЬяку не набирати на роботу тупих дебілів.
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09.02.2024 09:15 Ответить
🔥Потужний вибух пролунав вночі на Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії.
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09.02.2024 07:20 Ответить
.это не тот что влез в Дебальцевский котел??? И бежал ....
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09.02.2024 07:52 Ответить
не , не та
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09.02.2024 08:02 Ответить
Власти Ижевска призвали жителей города получить йодид калия

Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
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09.02.2024 08:04 Ответить
Приииикольно Через десять років узнаємо, шо то кізданула якась АЕС. Там здається є одна поблизу Іжевська...
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09.02.2024 12:07 Ответить
шо за гон фром Пентагон ?
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09.02.2024 08:05 Ответить
Слава Президенту ЗАлужному!
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09.02.2024 08:35 Ответить
Довбойоби.
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09.02.2024 08:55 Ответить
Сказали, те що й повинні були сказати. Ніхто не буде розгрібати усе це лайно, що натворили українці, за самих українців - або українці знайдуть в собі сили зробити це або не знайдуть. Захід прийме будь-яке рішення українського народу.
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09.02.2024 09:48 Ответить
Ні, Україна НЕ МАЄ контролю над ЗЕзидентом, котрий якраз має контроль над військовими АЛЕ до контролю з боку українського суспільства ЦЕ НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ!!! Демократичні принципи в Україні НЕ ПРАЦЮЮТЬ через узурпацію влади Зеленським та його бандою покидьків!!!
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09.02.2024 10:56 Ответить
Та Пентагон і з Безуглою успішно співпрацював би. Пентагону то шо? США ні з ким не воює.
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09.02.2024 12:05 Ответить
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