Глава МИД Британии Кэмерон и глава МИД Канады Жоли обсудили долгосрочные обязательства по безопасности Украины
Великобритания и Канада ведут диалог о долгосрочных обязательствах по безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Рада пообщаться с Дэвидом Кэмероном", - написала глава канадского МИД.
Она отметила, что обсудила с британским дипломатом сотрудничество на Ближнем Востоке, включая необходимость освобождения заложников и увеличения поступающей в Газу гуманитарной помощи.
Кроме того, собеседники затронули вопросы долгосрочных обязательств по безопасности перед Украиной.
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Anatoly KANEVSKY #433903
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Anatoly KANEVSKY #433903
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Голос Держави
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Dr.IronFaust
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