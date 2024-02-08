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Глава МИД Британии Кэмерон и глава МИД Канады Жоли обсудили долгосрочные обязательства по безопасности Украины

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

Великобритания и Канада ведут диалог о долгосрочных обязательствах по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Рада пообщаться с Дэвидом Кэмероном", - написала глава канадского МИД.

Она отметила, что обсудила с британским дипломатом сотрудничество на Ближнем Востоке, включая необходимость освобождения заложников и увеличения поступающей в Газу гуманитарной помощи.

Кроме того, собеседники затронули вопросы долгосрочных обязательств по безопасности перед Украиной.

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Автор: 

Великобритания (4949) Канада (2078) Кэмерон Дэвид (247) Жоли Мелани (55)


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нема довгострокової безпеки без миттєвого реагування..
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08.02.2024 23:57 Ответить
зачепили.. питання.. звіздєццц
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08.02.2024 23:59 Ответить
Наче анекдот якийсь..
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09.02.2024 00:03 Ответить
Нажаль, від Канади важко ще щось очікувати. Карликові збройні сили із застарілим устаткуванням, мізерний бюджет, і прем'ер-міністр лівак (потенційний транссексуал) що ненавитить Збройні Сили і усе що з зброєю і силою пов'язане. Вибори лише в 2025. В Канади бyло десь 90 гармат 155, і менше 100 танків леопард 2. трохи дали Україні і то добре, але це нічого не вирішує.
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09.02.2024 00:56 Ответить
 
 