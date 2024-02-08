Глава МИД Британии Кэмерон и глава МИД Канады Жоли обсудили долгосрочные обязательства по безопасности Украины

Великобритания и Канада ведут диалог о долгосрочных обязательствах по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Рада пообщаться с Дэвидом Кэмероном", - написала глава канадского МИД.

Она отметила, что обсудила с британским дипломатом сотрудничество на Ближнем Востоке, включая необходимость освобождения заложников и увеличения поступающей в Газу гуманитарной помощи.

Кроме того, собеседники затронули вопросы долгосрочных обязательств по безопасности перед Украиной.

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