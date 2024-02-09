Белый дом продолжает работать с Конгрессом, чтобы помощь Украине была принята, - Кирби

Администрация Белого дома продолжает контактировать с Конгрессом в целях срочного принятия поддержки Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент считает, что поддержка Украины критически важна, особенно сейчас. И мы будем продолжать работать с обеими партиями",- отметил Кирби.

Он также подтвердил личную вовлеченность Байдена в контакты с законодателями в Конгрессе относительно выделения помощи. Чиновник добавил, что президент продолжает оставаться на связи с ними.

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