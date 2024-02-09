Белый дом продолжает работать с Конгрессом, чтобы помощь Украине была принята, - Кирби
Администрация Белого дома продолжает контактировать с Конгрессом в целях срочного принятия поддержки Украины.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент считает, что поддержка Украины критически важна, особенно сейчас. И мы будем продолжать работать с обеими партиями",- отметил Кирби.
Он также подтвердил личную вовлеченность Байдена в контакты с законодателями в Конгрессе относительно выделения помощи. Чиновник добавил, что президент продолжает оставаться на связи с ними.
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+3 Dust
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Он карлсон в москву прилетів....американці,не соромно,що ваш співвітчизник до путлєра ,терориста і вбивцю в тому числі і американців якшаться прилетів?...
Путин согласился, Зеленский думает.
Мы с Вами знаем, что Россия агрессор и террорист, уничтожила города Украины, миллионы беженцев, а в США половина населения понятия не имеет, кто на кого напал , а у Карлсона 40 млн. подписчиков.
У США внутренние проблемы с границей, через которую прошли миллионы нелегалов (среди которых уголовники, террористы, инвалиды....) , волна преступлений захлестнула США, которые установили наивысший уровень террористической опасности
27 штатов выступили против политики ,,открытых дверей,, Белого Дома, 3 штата выставили свои национальные гвардии, на границе, кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , авиацией...
Для Белого Дома, нелегалы - это избиратели демпартии, пока не закроют границу и не будет спокойствия в США, не будет помощи ни Украине, ни Израилю, ни Тайваню...
Враження таке, ніби обидва не в тій самій Америці знаходяться!