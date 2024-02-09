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Белый дом продолжает работать с Конгрессом, чтобы помощь Украине была принята, - Кирби

кірбі

Администрация Белого дома продолжает контактировать с Конгрессом в целях срочного принятия поддержки Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент считает, что поддержка Украины критически важна, особенно сейчас. И мы будем продолжать работать с обеими партиями",- отметил Кирби.

Он также подтвердил личную вовлеченность Байдена в контакты с законодателями в Конгрессе относительно выделения помощи. Чиновник добавил, что президент продолжает оставаться на связи с ними.

Также читайте: Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает

Автор: 

Конгресс США (1233) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+3
то вже до сраки гарний бант, якщо немає кому ту зброю з розумом використовувати...

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09.02.2024 00:58
+2
А Білий Дім часом не хотів би відновити ленд-ліз, який Білий дім убив? По ньому можна було поставити все плюс дідька лисого, в необмеженій кількості, не питаючи більше ні Конгрес ні Трампа. Але Білому дому такє не підійшло... Білому дому треба було ось це. І вони це мають.
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09.02.2024 00:39
+2
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09.02.2024 01:08
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Білий Дім часом не хотів би відновити ленд-ліз, який Білий дім убив? По ньому можна було поставити все плюс дідька лисого, в необмеженій кількості, не питаючи більше ні Конгрес ні Трампа. Але Білому дому такє не підійшло... Білому дому треба було ось це. І вони це мають.
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09.02.2024 00:39 Ответить
то вже до сраки гарний бант, якщо немає кому ту зброю з розумом використовувати...

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09.02.2024 00:58 Ответить
Нє, Харківщину заільнив Сирський. А Херсонщину... визволителя опа ще не призначила.
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09.02.2024 00:48 Ответить
Та я не здивуюся , якщо у підсумку ОПа заявить , що все звільнив Ze-клов верхи на Безумній
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09.02.2024 02:06 Ответить
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09.02.2024 01:08 Ответить
Там москва догорает.
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09.02.2024 00:54 Ответить
Да, хорошо горит...
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09.02.2024 01:09 Ответить
В тебе в сраці дебіл шашличний. Якусь мусорку підпалили а подоляцькі сучки це як перемогу будЬОного подають. Ідіть ***** разом зі своїми зелями, сирськими, малюками, будЬОновими та іншою мерзотою.
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09.02.2024 02:43 Ответить
готові в автозаки і на сибір?
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09.02.2024 01:40 Ответить
головне - не поспішайте не 1943й жеж
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09.02.2024 02:07 Ответить
В сраку собі засуньте і нехай мексиканці собі на пропітаніє беруть. Якщо за два роки війни вони спокійно дивляться як фсбешний дєрьмак керує Україної, то явно салівановські сучки вже давно про все домовились з куйлом , і звільнення Залужного це доказує.
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09.02.2024 02:53 Ответить
Дайте Ленд-лиз, Конгресс был ЗА, почему замотали??
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09.02.2024 03:08 Ответить
Не поспішайте,американці.Потягніть ще пару місяців,а там допомога вже й не потрібна....
Он карлсон в москву прилетів....американці,не соромно,що ваш співвітчизник до путлєра ,терориста і вбивцю в тому числі і американців якшаться прилетів?...
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09.02.2024 03:58 Ответить
Не нужно фейки запускать: Карслон одновременно предложил Зеленскому и Путину интервью.
Путин согласился, Зеленский думает.
Мы с Вами знаем, что Россия агрессор и террорист, уничтожила города Украины, миллионы беженцев, а в США половина населения понятия не имеет, кто на кого напал , а у Карлсона 40 млн. подписчиков.

У США внутренние проблемы с границей, через которую прошли миллионы нелегалов (среди которых уголовники, террористы, инвалиды....) , волна преступлений захлестнула США, которые установили наивысший уровень террористической опасности
27 штатов выступили против политики ,,открытых дверей,, Белого Дома, 3 штата выставили свои национальные гвардии, на границе, кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , авиацией...
Для Белого Дома, нелегалы - это избиратели демпартии, пока не закроют границу и не будет спокойствия в США, не будет помощи ни Украине, ни Израилю, ни Тайваню...
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09.02.2024 05:38 Ответить
До Білого дому доходить, що татарські єрмаки і американська зброя - то речі несумісні.
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09.02.2024 05:23 Ответить
Адміністрація Білого дому продовжує контактувати з Конгресом

Враження таке, ніби обидва не в тій самій Америці знаходяться!
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09.02.2024 06:38 Ответить
театр абсурду продовжується,Америка показує ігри та слабкість,вилізає вся нечість у світі,ще буде
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09.02.2024 21:16 Ответить
 
 