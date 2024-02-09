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Лидер демократов Шумер о начале рассмотрения законопроекта о помощи Украине: Это хороший первый шаг

чак,шумер

Сенат США рассмотрел законопроект, включающий также помощь Израилю и Тайваню, в четверг, после того, как в среду республиканцы заблокировали компромиссное законодательство, включавшее долгожданный пересмотр иммиграционной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности, для безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невиновным гражданским людям в Газе и для Тайваня", - сказал после голосования в Сенате лидер большинства, демократ от Нью-Йорка, Чак Шумер.

Напомним, законопроект, который теперь сможет продвинуться к голосованию, предусматривает выделение 60,1 млрд долларов для Украины, 14,1 млрд долларов для Израиля и 10 млрд долларов на гуманитарную помощь гражданским лицам в глобальных конфликтах.

Также читайте: Сенат США проголосовал за начало рассмотрения законопроекта о помощи Украине

Автор: 

помощь (7794) США (26583) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+7
Хороший, позитивний,обнадійливий. Як ще цей пістьож можна назвати.
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09.02.2024 06:46
+7
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09.02.2024 07:01
+5
безламно - потужний!
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09.02.2024 07:00
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Хороший, позитивний,обнадійливий. Як ще цей пістьож можна назвати.
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09.02.2024 06:46 Ответить
безламно - потужний!
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09.02.2024 07:00 Ответить
Сенат - ше пів - біди - Конгрес бикує
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09.02.2024 06:48 Ответить
Та пох вже . І далі прикривайте фсбешний кротів в опі, але коли правда випливе - то забудьте про політичну кар'єру.
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09.02.2024 06:51 Ответить
Ага, крок вперед - два назад..
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09.02.2024 06:58 Ответить
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09.02.2024 07:01 Ответить
Израилю,в котором дети министров воюют,в 6 раз меньше?
Зе.видать им давно сообщил,что дайте
бабло и будем договариваться посередине
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09.02.2024 07:01 Ответить
Почему меньше? Поровну в пересчёте на душу населения: по $1700 и для Украины, и для Израиля.
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09.02.2024 09:28 Ответить
Лихтенштайн 0,65 мил. населения.
Китай 1450 мил.населения.
ВВП стран разный.
Эстония та с 3-мя чел населения и заплатит 3 гривны.
Украине вообще никто ничего не должен,это добровольные пожертвования.
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09.02.2024 12:41 Ответить
При чём тут Китай? Он что помогает финансовоУкраине?
Ты задал вопрос: Израилю,в котором дети министров воюют,в 6 раз меньше?
Я тебе ответил, что на каждого жителя Израиля и Украины выделяется в этом транше по $1700. Где ты увидел, что Израилю дали в 6 раз меньше, чем Украине???
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09.02.2024 15:16 Ответить
На хер первый "крок", если уже известен последний:
трампуша скажет нах, и все дружно законопроект похерят.
Сенаторы, конгрессмены хорош ломать комедию!!! Че прятатся?? Назначьте уже хйла президентом, а трампушу - вице!! Хйло каждому по мешку денех отвалит! Вы же любите БАБЛО!?
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09.02.2024 07:12 Ответить
Всемирный позор.
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09.02.2024 12:21 Ответить
 
 