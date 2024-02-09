Лидер демократов Шумер о начале рассмотрения законопроекта о помощи Украине: Это хороший первый шаг
Сенат США рассмотрел законопроект, включающий также помощь Израилю и Тайваню, в четверг, после того, как в среду республиканцы заблокировали компромиссное законодательство, включавшее долгожданный пересмотр иммиграционной политики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности, для безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невиновным гражданским людям в Газе и для Тайваня", - сказал после голосования в Сенате лидер большинства, демократ от Нью-Йорка, Чак Шумер.
Напомним, законопроект, который теперь сможет продвинуться к голосованию, предусматривает выделение 60,1 млрд долларов для Украины, 14,1 млрд долларов для Израиля и 10 млрд долларов на гуманитарную помощь гражданским лицам в глобальных конфликтах.
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Зе.видать им давно сообщил,что дайте
бабло и будем договариваться посередине
Китай 1450 мил.населения.
ВВП стран разный.
Эстония та с 3-мя чел населения и заплатит 3 гривны.
Украине вообще никто ничего не должен,это добровольные пожертвования.
Ты задал вопрос: Израилю,в котором дети министров воюют,в 6 раз меньше?
Я тебе ответил, что на каждого жителя Израиля и Украины выделяется в этом транше по $1700. Где ты увидел, что Израилю дали в 6 раз меньше, чем Украине???
трампуша скажет нах, и все дружно законопроект похерят.
Сенаторы, конгрессмены хорош ломать комедию!!! Че прятатся?? Назначьте уже хйла президентом, а трампушу - вице!! Хйло каждому по мешку денех отвалит! Вы же любите БАБЛО!?