Лидер демократов Шумер о начале рассмотрения законопроекта о помощи Украине: Это хороший первый шаг

Сенат США рассмотрел законопроект, включающий также помощь Израилю и Тайваню, в четверг, после того, как в среду республиканцы заблокировали компромиссное законодательство, включавшее долгожданный пересмотр иммиграционной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Это хороший первый шаг. Этот законопроект имеет важное значение для нашей национальной безопасности, для безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невиновным гражданским людям в Газе и для Тайваня", - сказал после голосования в Сенате лидер большинства, демократ от Нью-Йорка, Чак Шумер.

Напомним, законопроект, который теперь сможет продвинуться к голосованию, предусматривает выделение 60,1 млрд долларов для Украины, 14,1 млрд долларов для Израиля и 10 млрд долларов на гуманитарную помощь гражданским лицам в глобальных конфликтах.

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