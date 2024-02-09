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США продолжат поставлять Украине вооружение для ПВО, несмотря на дефицит средств, - Пентагон

Патрік Райдер про озброєння для ППО

Украина и дальше будет получать от Соединенных Штатов вооружение для ПВО в рамках USAI.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что в рамках USAI существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.

"Есть определенные возможности, заключенные по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", - сказал Райдер.

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На вопрос, продолжается ли поставка американских ракет ПВО в Украину прямо сейчас, Райдер ответил, что речь идет об "этих и других вариантах помощи", о которых было объявлено в рамках USAI.

Автор: 

Пентагон (1451) помощь (7794) США (26583)


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Топ комментарии
+6
Ну хотя бы ракеты для ПВО...
Что до остального - ждем пакет помощи, Сенат должен утвердить, а там может и Палата Представителей.
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09.02.2024 08:34
+4
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09.02.2024 07:09
+3
пистуй в раїсю, на історичну родИну, та там розповідай, хто - кого та кому здав. і ***** що в пердє, ви вже звикли,
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09.02.2024 08:42
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09.02.2024 07:09 Ответить
Пздьож, там без потрібних документів ніхто і на долар не може витратити, а воно розказує що ракети на сотні мільйонів будуть і далі постачатись. На кого це розраховано? Вони є сказали бабло на зброю закінчилось, а тепер нз якесь з'явилось на ракети? Ви просто обісралися .
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09.02.2024 07:10 Ответить
Сумний ти..
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09.02.2024 07:27 Ответить
Для ппо норм, усе інше не очікуйте, відступайте потихеньку, бо ми всеремося
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09.02.2024 07:58 Ответить
пистуй в раїсю, на історичну родИну, та там розповідай, хто - кого та кому здав. і ***** що в пердє, ви вже звикли,
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09.02.2024 08:42 Ответить
Ну хотя бы ракеты для ПВО...
Что до остального - ждем пакет помощи, Сенат должен утвердить, а там может и Палата Представителей.
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09.02.2024 08:34 Ответить
Постачання за USAI означає, що буде надаватися зброя за раніше укладеними контрактами з промисловістю, коли вони будуть виконаними. Тобто зараз зброї фактично не буде. Від путлера бурні аплодисменти.
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09.02.2024 11:59 Ответить
 
 