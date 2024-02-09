США продолжат поставлять Украине вооружение для ПВО, несмотря на дефицит средств, - Пентагон

Украина и дальше будет получать от Соединенных Штатов вооружение для ПВО в рамках USAI.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что в рамках USAI существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.

"Есть определенные возможности, заключенные по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", - сказал Райдер.

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На вопрос, продолжается ли поставка американских ракет ПВО в Украину прямо сейчас, Райдер ответил, что речь идет об "этих и других вариантах помощи", о которых было объявлено в рамках USAI.