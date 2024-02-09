На фронте за сутки - 65 боестолкновений, большинство атак - на Авдеевском направлении, - Генштаб

Украинские бойцы отразили атаки оккупантов на шести направлениях фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Без изменений и на Сиверском и Слобожанском направлениях. Там противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника около Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за минувшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.