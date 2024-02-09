РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6388 посетителей онлайн
Новости
1 461 11

Помощь Украине в 0,25% ВВП союзников позволит победить Россию, - премьер Эстонии Каллас

каллас,кая

Если партнеры Украины предоставят ей по 0,25% ВВП, это обеспечит победу в войне с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила во время пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Вене премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что военная сила стран, входящих в коалицию по поддержке Украины, в 13 раз больше российской.

"Посмотрите только на наши оборонные бюджеты. Так что если все те страны, которые поддерживают Украину, будут действительно этому преданы и поддержат предоставление Украине помощи в размере 0,25% своего ВВП, то это действительно создаст поворотный момент. Поскольку это тот вклад, который необходим для того, чтобы выиграть эту войну", - подчеркнула Каллас.

Глава правительства Эстонии также сообщила о представлении законопроекта, который разрешит использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Также читайте: Без помощи США в ближайшие несколько месяцев наступит катастрофа, - экс-посол Хербст

"Я надеюсь, что это вдохновит другие страны-члены ЕС на подобные действия", – сказала Каллас.

Глава эстонского правительства также отметила необходимость поддерживать Украину до победы.

"Эстония верит в победу Украины, но для того, чтобы достичь ее, мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подытожила Каллас.

Автор: 

помощь (7794) Эстония (1420) Каллас Кая (195)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Усі країни прагнуть допомогти Україні,самі ж українці дозволяють незграбному оп грабувати цю допомогу, нехтувати правами народу і просто нічого не робити,тільки інших критикувати.
показать весь комментарий
09.02.2024 07:40
+5
Смішні копійки,страшна ціна їх відсутності
показать весь комментарий
09.02.2024 07:33
+4
Це правда, адже 0,25% від ВВП країн учасниць рамштайну - це 150 млрд.дол
показать весь комментарий
09.02.2024 07:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце так мрійниця..
показать весь комментарий
09.02.2024 07:33 Ответить
Чому це мрійниця, якщо 0.25% цифра сміховинна, а загальна сума - достатня ?
показать весь комментарий
09.02.2024 08:17 Ответить
Бо зелені підараси безбожно розграбовують всю допомогу, скільки не давай . І не просто крадуть гроші , а закупляють товари в рази дорожче собівартості, назначають багатотисячні зарплати держслужбовцям ітд.
показать весь комментарий
09.02.2024 08:43 Ответить
Смішні копійки,страшна ціна їх відсутності
показать весь комментарий
09.02.2024 07:33 Ответить
Усі країни прагнуть допомогти Україні,самі ж українці дозволяють незграбному оп грабувати цю допомогу, нехтувати правами народу і просто нічого не робити,тільки інших критикувати.
показать весь комментарий
09.02.2024 07:40 Ответить
Це правда, адже 0,25% від ВВП країн учасниць рамштайну - це 150 млрд.дол
показать весь комментарий
09.02.2024 07:57 Ответить
Путин буде спрашивать - у вас был заключён союз с Украиной ?
показать весь комментарий
09.02.2024 08:15 Ответить
Мова йде вже не обсяг допомоги, а про те що ліберастія безпорадно програє бородато-лапотній тиранії. Ліберастія розклала протестантський захід зсередини і потонула у власному багні загнивання. Скільки років тут в коментах ополоники накидались на слово ліберастія. А вже навіть і Арестович https://youtu.be/2Bq2sPjCAsY?t=1153 задався питанням : що гірше, кривава гебня чи хімічна кастрація дітей.
показать весь комментарий
09.02.2024 11:43 Ответить
І ця ліберастія має давно впізнавані обличчя Сорос, Анрі Леві, Ротшильд, Атталі. Половина колись індустріально розвиненого світу зливає Авдіівку лаптоногим упирям, взутим у все крадене.
показать весь комментарий
09.02.2024 11:57 Ответить
 
 