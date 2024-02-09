Помощь Украине в 0,25% ВВП союзников позволит победить Россию, - премьер Эстонии Каллас

Если партнеры Украины предоставят ей по 0,25% ВВП, это обеспечит победу в войне с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила во время пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Вене премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что военная сила стран, входящих в коалицию по поддержке Украины, в 13 раз больше российской.

"Посмотрите только на наши оборонные бюджеты. Так что если все те страны, которые поддерживают Украину, будут действительно этому преданы и поддержат предоставление Украине помощи в размере 0,25% своего ВВП, то это действительно создаст поворотный момент. Поскольку это тот вклад, который необходим для того, чтобы выиграть эту войну", - подчеркнула Каллас.

Глава правительства Эстонии также сообщила о представлении законопроекта, который разрешит использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

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"Я надеюсь, что это вдохновит другие страны-члены ЕС на подобные действия", – сказала Каллас.

Глава эстонского правительства также отметила необходимость поддерживать Украину до победы.

"Эстония верит в победу Украины, но для того, чтобы достичь ее, мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подытожила Каллас.