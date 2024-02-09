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Увольнение Залужного вызывает беспокойство. Это знаменует новый и решающий этап в войне, - The Economist

Звільнення Залужного

Издание The Economist прокомментировало увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного и возможные последствия этого увольнения для президента Владимира Зеленского и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.

"Когда 8 февраля Зеленский, наконец, заменил Валерия Залужного Александром Сырским на должности командующего Вооруженными силами в рамках более широкой реорганизации, это было так, будто произошло что-то судьбоносное", - отмечают журналисты.

При этом издание отмечает, что "частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестном отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины".

Журналисты добавляют, что отличия между актером-политиком и его закаленным в боях командующим частично касались культуры и личности. Но больше проявились, когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась.

"Не секрет, что по мере того, как их отношения ухудшались, они также начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя. Что действительно обрекло отношения между Зеленским и генералом Залужным, так это изменение взглядов президента на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина", – говорится в материале.

Неудачное контрнаступление

The Economist пишет, что Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление.

Они хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и давили на него, чтобы он разработал боевые планы и взял на себя непопулярные решения по мобилизации для увеличения количества войск.

Генерал отверг их аргументы. Он отметил, что его предосторожность после неудачи первой атаки привела к потере жизненно важных войск и техники. Залужный утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы у него есть.

По мнению издания, одним из рисков для Зеленского будет недовольство, спровоцированное в армии увольнением "любимого командира".

Назначение Сырского

Относительно назначения новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, издание считает, что этот генерал "имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Он является противоречивой фигурой, вызывающей противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных... Он менее склонен подвергать сомнению приоритеты президента. Заняв высшую должность, он должен будет смягчить свой стиль командование и научиться говорить правду власти", - пишет The Economist.

Последствия увольнения Залужного

Валерий Залужный является героем Украины, поэтому, по мнению журналистов, его увольнение будет иметь и политические последствия. Самый главный вопрос – сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны.

Сегодня президент все еще публично обещает, что Украина вернет каждый сантиметр земли, оккупированной российскими войсками, даже понимая, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет.

Если бы украинские силы смогли изгнать российских оккупантов, это было бы здорово. Однако если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить", - пишет The Economist.

Также отмечается, что важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины. Зеленский должен рассматривать реорганизацию как шанс "переосмыслить свое видение войны".

"Чтобы выстоять в предстоящей продолжительной борьбе, Украина должна повысить свою стойкость. Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет преуспевающей, демократической, ориентированной на Запад страной.

В этом вопросе не должно быть никакой разницы между президентом и его командующими", – отмечает The Economist.

Также читайте: "Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) увольнение (2676) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+64
Звільнення Залужного останній етап в оманських домовленностях !
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09.02.2024 07:54
+45
не зовсім лігітімний ****** заранеє...
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09.02.2024 07:51
+44
Натомість, командувати військом ставлять автора "дебальцевського котла", етнічного росіянина, в якого батьки живуть на росії, і якому безпосередньо підпорядковувалися "тцк", котрі своєю злочинною неадекватно роботою повністю дискредитували як саму мобілізацію, так ідею боротьби проти загарбника. Це не згадуючи про "м'ясні штурми" та ін.
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09.02.2024 08:21
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09.02.2024 13:42 Ответить
Где-то я уже это слышал, про беспокойства, озабоченности и взволнованности.
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09.02.2024 14:39 Ответить
це все вже зрозуміло ясно....але згадайте події останніх 10 днів - як ОП цинічно брехав українцям що ніякої відставки Залужного не буде.куди ми рухаємося з цим кагалом на шиї держави ?
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09.02.2024 14:48 Ответить
- Наші .славні. вої- предки дуже б зажурилися. дізнавшись і про таку владу .і про такий стан речей на російсько--українських фронтах... Доречно нагадати історичне : якби ми мали реальну .українську владу ( а не збрід ЗЕ-засланців . зайд- манкуртів. срулят-комбінаторів--махінаторів ) то неодмінно б відзначали нині ( на ДЕРЖАВНОМУ рівні ) історичну подію з нагоди : 510--річчя ВЕЛИКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕРЕМОГИ . під орудою нашого Князя. Константина Острозького. над московитами царя Василя-- 111 під Оршою !!!
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)
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09.02.2024 15:23 Ответить
Ну то й що, що його виперли!? А Ви всі знаєте в реаліях, що це був за головнокомандувач ЗСУ!? Так, у нього були вдалі операції. Але він не просто написав, що: "...війна зайшла у глухий кут"! Через його не рішучі дії ми втратили Бахмут і силу-силенну наших воїнів і техніки там, залишаємо Авдіївку, не відбувається повернення території України на Херсонщині, Крим досі кацапський, ворог в притул підходить до Запоріжжя, Миколаєва та Харкова. А за контрдиверсійну боротьбу і мови немає. Ворожі ДРГ ходять по Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській і окремих частинах (бо у решті населених пунктів місцеві вже самотужки їх відловлюють і гепають) Рівненської області! Ось, що це за головнокомандувач ЗСУ! І не треба з нього робити великомученника. Йому як раз місце у ДБР. Буде що розповісти.
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09.02.2024 15:28 Ответить
А чи відомо вам, що конфлікт між Сирським і Залужним, був якраз по Бахмуту за те, що Сирський не підготував належним чином укріплень в результаті чого поклав величезну кількість українських воїнів. Це інфа відкрита, а ви ,перш ніж писать, могли б почитати про це.
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09.02.2024 15:50 Ответить
Не панікуйте, все за планом 72%! Сирський - уроженець росії, з кучою родичів в країні окупанті! Єрмак, з батьком головного працівника розвідки росії, Подоляк - з братом , полковником ФСБ. Можна список продовжити Бакановим і іншими.
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09.02.2024 15:45 Ответить
Для Наташі Бровко! ( Якщо Ви НЕ із ОП ?! )
Наталочко... Лікуйся дитинко... іще НЕ пізно. ..
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09.02.2024 16:13 Ответить
Це знаменує програш і здачу України *уйлу.Браво с**а зелена тобі вдається протискувати ''оман''! Щоб тебе черв'яки живцем з'їли!!!
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09.02.2024 16:23 Ответить
Что значит уволил? Клоунада , человек знающий все и вся, как говорят, боевая единица, добавь но не забирай...
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09.02.2024 16:46 Ответить
Звільнили якщо немає результатів
Кацапи також звільняли генералів і не переймалися цим
Чому Україна боїться когось звільнити ?
Незамінних людей ніколи не буває і не буде
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09.02.2024 17:37 Ответить
Так, незамінних людей не буває, але дурнів занадто багато. І ті особливо ******* розказувати що незамінних людей немає.
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09.02.2024 18:53 Ответить
Згоден. Тому треба гнати сцяними тряпками ЗЕбанутого.блазня, його ж...ОПу, всю зграю ЗЕбашутих шакалів додому, пад радныя бярезки, вичистити Україну від ціеї ЗЕбанутой блювотини і перемагати дику кацапську орду.
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09.02.2024 20:07 Ответить
зеленський призначив, зеленський звільнив - всього-то і ділів.....
потім зеленський і сирського звільнить з часом.....

а ще пізніше і самого зеленського вже звільнять!
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09.02.2024 18:32 Ответить
У клована є бачення війни??? Тупий, дурнуватий та неосвічений єврей долею долі вознісся на вершину влади в Україні завдяки тому, що такі ж як і він вирішили вибрати найдурнішого.
І він, мабудь, вважає себе великим стратегом, повчає професійних військових і звільняє найкращих із них.
Чи не в країні дурнів ми всі опинилися?
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09.02.2024 18:58 Ответить
Бажаю зеленському і його оточенню ЗДОХНУТИ.
Бачу його з влади можна винести тільки на вилах - наркомани ніколи по хорошому не розуміли.
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09.02.2024 21:00 Ответить
Якщо під час війни можно легко змінити головнокомандуючого, від якого була користь помітна, то підкажить чому б не змінити й президента вид якого користь ледь помітна? І чекати вже не довго
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09.02.2024 21:28 Ответить
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09.02.2024 21:34 Ответить
Київ, Майдан, 09.02.2024

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09.02.2024 23:37 Ответить
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09.02.2024 23:39 Ответить
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09.02.2024 23:42 Ответить
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10.02.2024 01:15 Ответить
чому були якості Залужного?
Валерій Федорович нікуди не зник, маю надію і охорона достатня для наступного Президеннта Укараїни!
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10.02.2024 02:22 Ответить
Я вас поздоровляю. І так перші підсумки: Україна окупована повністю. Ура товарісчі, шампаньске в студію.
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10.02.2024 09:09 Ответить
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