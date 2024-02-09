Увольнение Залужного вызывает беспокойство. Это знаменует новый и решающий этап в войне, - The Economist

Издание The Economist прокомментировало увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного и возможные последствия этого увольнения для президента Владимира Зеленского и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.

"Когда 8 февраля Зеленский, наконец, заменил Валерия Залужного Александром Сырским на должности командующего Вооруженными силами в рамках более широкой реорганизации, это было так, будто произошло что-то судьбоносное", - отмечают журналисты.

При этом издание отмечает, что "частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестном отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины".

Журналисты добавляют, что отличия между актером-политиком и его закаленным в боях командующим частично касались культуры и личности. Но больше проявились, когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась.

"Не секрет, что по мере того, как их отношения ухудшались, они также начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя. Что действительно обрекло отношения между Зеленским и генералом Залужным, так это изменение взглядов президента на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина", – говорится в материале.

Неудачное контрнаступление

The Economist пишет, что Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление.

Они хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и давили на него, чтобы он разработал боевые планы и взял на себя непопулярные решения по мобилизации для увеличения количества войск.

Генерал отверг их аргументы. Он отметил, что его предосторожность после неудачи первой атаки привела к потере жизненно важных войск и техники. Залужный утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы у него есть.

По мнению издания, одним из рисков для Зеленского будет недовольство, спровоцированное в армии увольнением "любимого командира".

Назначение Сырского

Относительно назначения новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, издание считает, что этот генерал "имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Он является противоречивой фигурой, вызывающей противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных... Он менее склонен подвергать сомнению приоритеты президента. Заняв высшую должность, он должен будет смягчить свой стиль командование и научиться говорить правду власти", - пишет The Economist.

Последствия увольнения Залужного

Валерий Залужный является героем Украины, поэтому, по мнению журналистов, его увольнение будет иметь и политические последствия. Самый главный вопрос – сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны.

Сегодня президент все еще публично обещает, что Украина вернет каждый сантиметр земли, оккупированной российскими войсками, даже понимая, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет.

Если бы украинские силы смогли изгнать российских оккупантов, это было бы здорово. Однако если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить", - пишет The Economist.

Также отмечается, что важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины. Зеленский должен рассматривать реорганизацию как шанс "переосмыслить свое видение войны".

"Чтобы выстоять в предстоящей продолжительной борьбе, Украина должна повысить свою стойкость. Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет преуспевающей, демократической, ориентированной на Запад страной.

В этом вопросе не должно быть никакой разницы между президентом и его командующими", – отмечает The Economist.

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