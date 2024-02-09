Общие боевые потери РФ с начала войны – около 393 290 человек (+910 в сутки), 6385 танков, 9435 артсистем, 11921 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 393 290 российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 393 290 (+910) человек,
– танков - 6 385 (+2) единиц,
– боевых бронированных машин - 11 921 (+22) единица,
– артиллерийских систем - 9 435 (+24) единиц,
– РСЗО - 981 (+1) единица,
– средств ПВО - 666 (+0) единиц,
– самолетов - 332 (+0) единицы,
– вертолетов - 325 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 209 (+18) единиц,
– крылатых ракет - 1 881 (+1) единица,
– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 12 551 (+38) единица,
– специальной техники - 1 509 (+4) единиц.
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