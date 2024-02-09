Общие боевые потери РФ с начала войны – около 393 290 человек (+910 в сутки), 6385 танков, 9435 артсистем, 11921 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 393 290 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 393 290 (+910) человек,

– танков - 6 385 (+2) единиц,

– боевых бронированных машин - 11 921 (+22) единица,

– артиллерийских систем - 9 435 (+24) единиц,

– РСЗО - 981 (+1) единица,

– средств ПВО - 666 (+0) единиц,

– самолетов - 332 (+0) единицы,

– вертолетов - 325 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 209 (+18) единиц,

– крылатых ракет - 1 881 (+1) единица,

– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 551 (+38) единица,

– специальной техники - 1 509 (+4) единиц.

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