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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 393 290 человек (+910 в сутки), 6385 танков, 9435 артсистем, 11921 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 393 290 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 393 290 (+910) человек,

– танков - 6 385 (+2) единиц,

– боевых бронированных машин - 11 921 (+22) единица,

– артиллерийских систем - 9 435 (+24) единиц,

– РСЗО - 981 (+1) единица,

– средств ПВО - 666 (+0) единиц,

– самолетов - 332 (+0) единицы,

– вертолетов - 325 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 209 (+18) единиц,

– крылатых ракет - 1 881 (+1) единица,

– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 551 (+38) единица,

– специальной техники - 1 509 (+4) единиц.

Также читайте: Российские вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожен на Таврическом направлении, - Тарнавский

Втрати РФ за добу

Автор: 

армия РФ (19168) Генштаб ВС (6254) ликвидация (3527) уничтожение (6892)


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Топ комментарии
+19
Тримайтесь, хлопці, бо без вас не буде України. Росія не має права на існування.
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09.02.2024 08:04
+14
Воно далеко не дурне, воно кончене ...
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09.02.2024 08:47
+13
Чумардоси стабільно розширяють фанзону. ББМ вийшли на ювілейну пряму. Потрібно статистику по НПЗ завести, горять чергові два Краснодарі.
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09.02.2024 08:30
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Тримайтесь, хлопці, бо без вас не буде України. Росія не має права на існування.
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09.02.2024 08:04 Ответить
...ну от, без Залужного, при самій тільки Зельді Наполеонівні - вже не те...), і Найвеличнівшивому порівнюватимуть і нагадуватимуть тепер постійно яке ж воно дурне
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09.02.2024 08:24 Ответить
Воно далеко не дурне, воно кончене ...
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09.02.2024 08:47 Ответить
Воно і не дурне, і не кончене. Воно продажне! І виконує оманські договорняки під контролем д'єрмака!
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09.02.2024 08:52 Ответить
Так отож. Яким треба бути конченим, щоб продатись ворогу ...
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09.02.2024 08:56 Ответить
До вчора, всі перемоги на фронті пов'язувалися з Залужним, тепер всі поразки будуть називати іменем нашого непереможного дуче-наполеончика!
От же ж тупе!
Підпоручик Дуб зійшов з сторінок книги!
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09.02.2024 09:01 Ответить
Чумардоси стабільно розширяють фанзону. ББМ вийшли на ювілейну пряму. Потрібно статистику по НПЗ завести, горять чергові два Краснодарі.
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09.02.2024 08:30 Ответить
Крекінгові башти російських нпз є новою таємною антидроновою зброєю кацапів.
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09.02.2024 20:03 Ответить
Минув 3638 день москальсько-української війни.
91! одиниця техніки та 910! чумардосів.
Арта 24!, броня 24, логістика 38!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Сумний день, чергова битва з мразями у владі програна, але не війна ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 393 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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09.02.2024 08:50 Ответить
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09.02.2024 08:54 Ответить
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09.02.2024 09:00 Ответить
На 23 лютого має бути 400 000, а на 9 травня 1/2млн. онуків на паличці.
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09.02.2024 09:33 Ответить
23 квітня ЦВК опрацювало 100% протоколів. За результатами голосування, Володимир Зеленський отримав 73,22%, за нього проголосували 13,5 мільйона виборців. Петро Порошенко отримав 24,45% - 4,5 мільйони голосів.
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09.02.2024 10:30 Ответить
17 лютого - 400.000
15 червня - 500.000
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09.02.2024 10:40 Ответить
Цікаво,який відсоток з 13,5 мільонів шкодує,що "голоснув" за хрипату потвору..
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09.02.2024 10:44 Ответить
 
 