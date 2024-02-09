Если бы Украина не удержалась, в опасности были бы военные силы США и работающий в Европе американский бизнес, - Пентагон

Российские беспилотники полетели бы на европейские столицы и американский бизнес в Европе, если бы Америка не помагала Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и бывшая советница президента Барака Обамы Селеста Волландер.

Она отметила, что БПЛА, которые россияне запускают из Крыма по украинским городам, могли атаковать европейские столицы. А ракеты, которыми россияне обстреливают гражданскую украинскую инфраструктуру, угрожали бы союзникам США по НАТО. В опасности были бы американцы в Европе – от военных, бизнесменов и простых граждан – до американских студентов, которые учатся в Европе по программам обмена. Этого удалось избежать благодаря американской помощи и мужеству и мастерству украинцев.

Однако Волландер подчеркнула, что угроза от России никуда не исчезла, а наоборот, РФ наладила отношения с Северной Кореей, Китаем и Ираном, чтобы обойти наложенные на нее санкции.

Поэтому угроза для Европы до сих пор актуальна в свете задержек с голосованием в Конгрессе США относительно помощи Украине.

"Украинцы научились воевать, они сдерживают россиян, сорвали их операции в Черном море, возобновили экспорт зерна, обеспечивая Глобальный Юг необходимым. Но поскольку мы не можем поставлять им боеприпасы, средства ПВО, запчасти, нужные на фронте, то вполне можем вернуться к сценарию 2022 года и к угрозе обстрелов Европы", – предостерегает Волландер.

Что такое победа Украины

"Это Украина, продолжающая оставаться суверенным государством, признанным в пределах своих международно признанных границ, независимая страна, которая самостоятельно определяет свою политику национальной безопасности, свою внешнюю политику. Ее экономическая политика определяется украинским народом и его демократически избранным руководством. И это цели, которые мы ставим перед собой", - подчеркнула Волландер

Она также отметила, что есть много спекуляций о возможности переговоров между Украиной и Россией, но подчеркнула, что это решать только самим украинцам. А США, по ее словам, поддерживают территориальную целостность Украины, ее суверенитет, независимость и право избирать.

Планы на 2024 год для США и Украины

В 2024 году США вновь должны активизировать поддержку путем успешного решения вопросов в Конгрессе. И сейчас необходимо обеспечить Украину возможностями – экономическими и военными – для достижения ее целей.

"Мы сформулируем безопасность для ресурсных операций, необходимых для достижения целей, определенных руководством Украины и подтвержденных лучшими военными советами", - отметила Волландер.

Конкретикой таких операций чиновник не поделилась по соображениям оперативной безопасности.

"Украинцы решают, как им действовать. Мы действительно озвучиваем им наши советы. У нас очень крепкие отношения. У нас большой авторитет и доверие между политическим руководством США и Украины, в отношениях между военными", - подчеркнула Волландер.

Что касается членства в НАТО, чиновник сказала, что это – политическое решение, а не техническое:

"Украина очень четко заявляет, что стремится стать членом НАТО. Мы это поддерживаем. Работаем с Украиной над программами соответствия стандартам оперативной совместимости, развития оборонных институтов, то есть мы полностью поддерживаем это стремление и мы сотрудничаем".

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